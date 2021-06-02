Доходит до 39 тысяч в месяц: где трудятся новосибирские подростки летом и какую работу им предлагают

В Новосибирске начался сезон подработки для школьников
В начале лета на подработки в Новосибирской области выходят тысячи подростков. Они работают в разных сферах и зарабатывают деньги на свои личные нужды. Еще в мае спрос на работу для несовершеннолетних на «Авито.Работа» резко вырос по сравнению с апрелем.
Мы поговорили с подростками, которые работают не первое лето, и узнали, почему они не отдыхают летом и сколько зарабатывают. Трудовой договор с подростком можно заключить только после
От промоутера до видеооператора
Андрей У. начал подрабатывать с
— Для первого времени для ребенка нормально, но когда больше работаешь, начинаешь ценить свой труд, то, конечно, этого мало становится.
Во время пандемии промоутеров сократили, и Андрей свою подработку потерял. Тогда он решил начать зарабатывать с помощью своего хобби — съемки видео и фотографии. Год развития, и сейчас Андрей зарабатывает около
— Я стал зарабатывать, потому что хотел иметь карманные деньги, быть более независимым от родителей. Карманные деньги нормальные были, когда промоутером работал, но на покупку каких-то вещей уже не хватает. Долго копил на телефон, на часы. Если тратишь, то уже маловато. Хотя больше от человека зависит, как он распределяет финансы, — рассказывает Андрей.
От расклейщика объявлений до аттракционов
15-летний Дмитрий З. начал работать летом прошлого года — он расклеивал объявления.
— Условия были трудные. За одно объявление давали
Этим летом Дима устроился на работу на детские аттракционы. Он отвечает за батуты и за детские машинки. На второй его работе в жизни условия ему нравятся намного больше.
— Это морально проще и физически. Сейчас на время стажировки оклад
Подросток уверен, что сможет спокойно совмещать работу и хорошо провести летние каникулы. Тем более что среди года он не работает — учеба не позволяет.
— Сидеть на шее у родителей не хочу полностью. Они мне дают что-то базовое, но что-то свое я могу сам покупать. Возможно, помогать собственной семье, почему нет, — рассказывает подросток.
Подросток также уверен, что это не последнее лето, когда он работает.
Рынок труда для подростков
Заключать трудовой договор подросток может только с
— В Трудовом кодексе подробно расписаны все требования к трудоустройству несовершеннолетних. Например, подростков нельзя привлекать к деятельности, которая может нанести вред их здоровью и нравственному развитию, им запрещено работать сверхурочно, по ночам, вахтовым методом и ездить в командировки. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: дети
Средняя зарплата на «Авито» —
Трудовой кодекс накладывает на работодателей определенные ограничения, поэтому чаще всего подростки работают неофициально. Но предложений для подростков тем не менее много, и к лету их становится больше.
На «Авито.Работе» уже в мае интерес к вакансиям для подростков вырос на 77% по сравнению с апрелем. Средняя зарплата для таких вакансий —
— При поиске работы можно воспользоваться программой по трудоустройству молодежи региональной службы занятости, традиционным методом «по знакомству» или специальными сервисами. Ускорит поиск вакансий фильтр «Для кандидатов от
Как рассказывают специалисты «Авито.Работы», чаще всего подростки идут работать промоутерами, озеленителями, операторами аттракционов, администраторами социальных сетей или копирайтерами.
— Одна из самых популярных вакансий для
В список самых популярных вариантов подработок на лето также входит торговля под открытым небом. Провести лето, продавая сахарную вату, попкорн, воздушные шарики и игрушки, могут подростки в Новосибирске. На такой работе за день им будут платить от
Другая интересная и незнакомая большинству работа — «тайный покупатель» — тоже популярна среди подростков. Чтобы заработать деньги на этой должности, нужно сходить в магазин, совершить покупку и написать отчет о качестве обслуживания. В среднем одна проверка стоит от
— Найти работу на лето можно и с учетом своих интересов и хобби. К примеру, юным любителям животных предлагают ухаживать за питомцами контактного мини-зоопарка с ежедневной оплатой в
Недавно НГС рассказал о том, где можно заработать летом взрослым. Мы изучили список вакансий и нашли самые необычные. Диапазон зарплат оказался разнообразным: от 10 до