Доходит до 39 тысяч в месяц: где трудятся новосибирские подростки летом и какую работу им предлагают

От промоутера до видеооператора

Андрей У. начал подрабатывать с 12 лет . Он искал работу у знакомых, друзей или родственников. В 14 лет он устроился работать промоутером, где проработал полтора года.

— Для первого времени для ребенка нормально, но когда больше работаешь, начинаешь ценить свой труд, то, конечно, этого мало становится. 4 часа каждый день по 500 рублей . Неважно, жара на улице или мороз. Часто в костюме аниматора, — рассказал корреспонденту НГС Андрей.

Во время пандемии промоутеров сократили, и Андрей свою подработку потерял. Тогда он решил начать зарабатывать с помощью своего хобби — съемки видео и фотографии. Год развития, и сейчас Андрей зарабатывает около 35–39 тысяч в месяц. Разницу в деньгах Андрей ощущает существенно. Раньше ему хватало только на карманные расходы, сейчас Андрей может купить себе технику или телефон.

— Я стал зарабатывать, потому что хотел иметь карманные деньги, быть более независимым от родителей. Карманные деньги нормальные были, когда промоутером работал, но на покупку каких-то вещей уже не хватает. Долго копил на телефон, на часы. Если тратишь, то уже маловато. Хотя больше от человека зависит, как он распределяет финансы, — рассказывает Андрей.