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Доходит до 39 тысяч в месяц: где трудятся новосибирские подростки летом и какую работу им предлагают

Они расклеивают объявления, смотрят за аттракционами и снимают видео

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Продавать шарики — одна из популярных занятостей подростков летом

Продавать шарики — одна из популярных занятостей подростков летом

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В Новосибирске начался сезон подработки для школьников

В начале лета на подработки в Новосибирской области выходят тысячи подростков. Они работают в разных сферах и зарабатывают деньги на свои личные нужды. Еще в мае спрос на работу для несовершеннолетних на «Авито.Работа» резко вырос по сравнению с апрелем.

Мы поговорили с подростками, которые работают не первое лето, и узнали, почему они не отдыхают летом и сколько зарабатывают. Трудовой договор с подростком можно заключить только после 16 лет, с разрешения родителя или опекуна — с 14 лет. Тем не менее некоторые начинают работать намного раньше.

От промоутера до видеооператора

Андрей У. начал подрабатывать с 12 лет. Он искал работу у знакомых, друзей или родственников. В 14 лет он устроился работать промоутером, где проработал полтора года.

— Для первого времени для ребенка нормально, но когда больше работаешь, начинаешь ценить свой труд, то, конечно, этого мало становится. 4 часа каждый день по 500 рублей. Неважно, жара на улице или мороз. Часто в костюме аниматора, — рассказал корреспонденту НГС Андрей.

Во время пандемии промоутеров сократили, и Андрей свою подработку потерял. Тогда он решил начать зарабатывать с помощью своего хобби — съемки видео и фотографии. Год развития, и сейчас Андрей зарабатывает около 35–39 тысяч в месяц. Разницу в деньгах Андрей ощущает существенно. Раньше ему хватало только на карманные расходы, сейчас Андрей может купить себе технику или телефон.

— Я стал зарабатывать, потому что хотел иметь карманные деньги, быть более независимым от родителей. Карманные деньги нормальные были, когда промоутером работал, но на покупку каких-то вещей уже не хватает. Долго копил на телефон, на часы. Если тратишь, то уже маловато. Хотя больше от человека зависит, как он распределяет финансы, — рассказывает Андрей.

От расклейщика объявлений до аттракционов

15-летний Дмитрий З. начал работать летом прошлого года — он расклеивал объявления.

— Условия были трудные. За одно объявление давали 1 рубль. Я рад, что больше там не работают. Это было неофициальное трудоустройство. В неделю выходило около 800 рублей, — рассказывает Дмитрий.

Этим летом Дима устроился на работу на детские аттракционы. Он отвечает за батуты и за детские машинки. На второй его работе в жизни условия ему нравятся намного больше.

— Это морально проще и физически. Сейчас на время стажировки оклад 800 рублей в день. Но стажировка заканчивается, и будет оклад 1000 рублей в день, — рассказывает Дмитрий.

Подросток уверен, что сможет спокойно совмещать работу и хорошо провести летние каникулы. Тем более что среди года он не работает — учеба не позволяет.

— Сидеть на шее у родителей не хочу полностью. Они мне дают что-то базовое, но что-то свое я могу сам покупать. Возможно, помогать собственной семье, почему нет, — рассказывает подросток.

Подросток также уверен, что это не последнее лето, когда он работает.

Рынок труда для подростков

Заключать трудовой договор подросток может только с 16 лет. Есть случаи, когда заключить его возможно с 14, но тогда требуется согласие родителей или опекуна.

— В Трудовом кодексе подробно расписаны все требования к трудоустройству несовершеннолетних. Например, подростков нельзя привлекать к деятельности, которая может нанести вред их здоровью и нравственному развитию, им запрещено работать сверхурочно, по ночам, вахтовым методом и ездить в командировки. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: дети 14–15 лет могут работать 4 часа в день, 15–16 лет5 часов, 16–18 лет7 часов. При трудоустройстве, кроме согласия родителей и разрешения органа опеки, школьнику нужно будет предъявить паспорт, СНИЛС и справку из поликлиники по форме 086/у с припиской «Годен к работе с возрастными ограничениями», — рассказала НГС региональный представитель «Авито.Работы» в Сибири Екатерина Ложкина.

Средняя зарплата на «Авито» — 17 тысяч

Трудовой кодекс накладывает на работодателей определенные ограничения, поэтому чаще всего подростки работают неофициально. Но предложений для подростков тем не менее много, и к лету их становится больше.

На «Авито.Работе» уже в мае интерес к вакансиям для подростков вырос на 77% по сравнению с апрелем. Средняя зарплата для таких вакансий — 17 тысяч рублей.

— При поиске работы можно воспользоваться программой по трудоустройству молодежи региональной службы занятости, традиционным методом «по знакомству» или специальными сервисами. Ускорит поиск вакансий фильтр «Для кандидатов от 14 лет», — уточнила Екатерина Ложкина.

Как рассказывают специалисты «Авито.Работы», чаще всего подростки идут работать промоутерами, озеленителями, операторами аттракционов, администраторами социальных сетей или копирайтерами.

— Одна из самых популярных вакансий для 14-летних — расклейщик объявлений. Такую работу с ежедневной оплатой можно найти недалеко от дома и за 4–6 часов зарабатывать от 500 до 1000 рублей. Кроме того, подросткам поручают разносить рекламу по почтовым ящикам и раздавать листовки прохожим на улице, — сообщила Екатерина Ложкина.

В список самых популярных вариантов подработок на лето также входит торговля под открытым небом. Провести лето, продавая сахарную вату, попкорн, воздушные шарики и игрушки, могут подростки в Новосибирске. На такой работе за день им будут платить от 500 рублей до 2000 в зависимости от продолжительности смены.

Другая интересная и незнакомая большинству работа — «тайный покупатель» — тоже популярна среди подростков. Чтобы заработать деньги на этой должности, нужно сходить в магазин, совершить покупку и написать отчет о качестве обслуживания. В среднем одна проверка стоит от 500 рублей до 1000.

— Найти работу на лето можно и с учетом своих интересов и хобби. К примеру, юным любителям животных предлагают ухаживать за питомцами контактного мини-зоопарка с ежедневной оплатой в 1000 рублей. Общительные и активные поклонники музыки могут попробовать себя в роли администратора школы барабанов, где зарплата составит 24 000 рублей в месяц. Молодежи старше 17 лет работодатели готовы доверить работу в кофейне: приготовление напитков, расчеты на кассе, поддержание чистоты. Зарплата бариста — от 22 000 рублей, будет увеличиваться за счет премий и чаевых, — рассказала региональный представитель «Авито.Работы» в Сибири Екатерина Ложкина.

Недавно НГС рассказал о том, где можно заработать летом взрослым. Мы изучили список вакансий и нашли самые необычные. Диапазон зарплат оказался разнообразным: от 10 до 100 тысяч.

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летоподросткиработа
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