Обзор летних вакансий в Новосибирске — от сторожа на острове до дорожников с зарплатой под 100 тысяч

По данным Исследовательского центра «Зарплата.ру», к лету число вакансий с ограниченным сроком работы (от одного месяца) с начала года выросло втрое. Сейчас большой спрос на шиномонтажников, которым предлагают зарплату около 48 тысяч рублей, правда доход зависит от скорости работы сотрудника и его выносливости.



— За апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей , — говорят аналитики «Зарплата.ру».



С апреля по октябрь в городе длится сезон дорожных работ — спрос на сотрудников в этой сфере вырастает в два раза. Работодатели готовы брать людей без опыта работы, в том числе студентов. Средний доход рабочего — 43 400 рублей, приводит пример «Зарплата.ру». По данным аналитиков, в шесть раз увеличивается спрос на бетонщиков, которым готовы платить не меньше 60 тысяч рублей. Однако найти сотрудников не так просто, так как до распространения коронавируса на такие работы нанимали мигрантов.



Жизнь на острове



Одна из самых необычных вакансий на сегодняшний день — сторож острова. В летние месяцы нужно жить на острове в Обском море и следить за хозяйством, помогать отдыхающим. Это должен быть человек, который встречает и провожает гостей острова, заготавливает дрова, контролирует наличие воды и продуктов на острове, следит за состоянием туалетов, инвентарем. Контролирует состояние пляжа, разводит и поддерживает огонь в костровище, меняет мусорные мешки. Также в списке должностных обязанностей: «мониторинг окружающей обстановки — наличие посторонних людей и лодок вокруг, корректное разъяснение правил, контроль их поведения», «коммуникация со всеми жителями острова» (нужно знать телефоны и быть в курсе планов гостей на проживание).

