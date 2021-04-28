Обзор летних вакансий в Новосибирске — от сторожа на острове до дорожников с зарплатой под 100 тысяч

Новосибирские компании ищут сотрудников на лето
Лето — не только пора отпусков, но и возможность заработать, особенно в сфере туризма, общепита или дорожных работ, хотя этими предложениями работодатели не ограничиваются. В летние месяцы новосибирцам предлагают сторожить остров, работать промышленными альпинистами и проводить дискотеки. Диапазон зарплат широкий — можно зарабатывать от 10 до 100 тысяч рублей. НГС изучил список сезонных вакансий и нашел самые необычные.
Есть несколько направлений, в которых традиционно предлагают рабочие места в летний период, говорят аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников «HeadHunter Сибирь». Индустрия гостеприимства и развлечений — на этом направлении, как правило, нужны сотрудники ресторанов, администраторы в гостиницу, специалисты для работы в детских оздоровительных лагерях. Летом много вакансий в сфере строительства, дорожно-ремонтных работ и в сельском хозяйстве. Кроме того, есть вакансии для работ в курортных городах на берегу моря.
По данным Исследовательского центра «Зарплата.ру», к лету число вакансий с ограниченным сроком работы (от одного месяца) с начала года выросло втрое. Сейчас большой спрос на шиномонтажников, которым предлагают зарплату около 48 тысяч рублей, правда доход зависит от скорости работы сотрудника и его выносливости.
— За апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более
С апреля по октябрь в городе длится сезон дорожных работ — спрос на сотрудников в этой сфере вырастает в два раза. Работодатели готовы брать людей без опыта работы, в том числе студентов. Средний доход рабочего —
Жизнь на острове
Одна из самых необычных вакансий на сегодняшний день — сторож острова. В летние месяцы нужно жить на острове в Обском море и следить за хозяйством, помогать отдыхающим. Это должен быть человек, который встречает и провожает гостей острова, заготавливает дрова, контролирует наличие воды и продуктов на острове, следит за состоянием туалетов, инвентарем. Контролирует состояние пляжа, разводит и поддерживает огонь в костровище, меняет мусорные мешки. Также в списке должностных обязанностей: «мониторинг окружающей обстановки — наличие посторонних людей и лодок вокруг, корректное разъяснение правил, контроль их поведения», «коммуникация со всеми жителями острова» (нужно знать телефоны и быть в курсе планов гостей на проживание).
Александр Чугайнов, который ищет сторожа на остров, говорит, что за несколько лет на работу принимали абсолютно разных людей. Всё зависит от физической подготовки, личных качеств и настроя человека на работу.
— Это человек, на котором вообще всё хозяйство. Понятно, что мы во всем участвуем, но это человек, вокруг которого должен крутиться весь порядок. Но самое главное — это общение с гостями. Жить на острове нужно будет в любую погоду, — говорит он.
Зарплата небольшая — 10 тысяч, но для сторожа предусмотрено бесплатное питание, а также возможность бесплатно, не имея своего оборудования, участвовать в спортивной жизни острова: водные лыжи, виндсерфинг. По договоренности сторож может взять выходные.
На курортах
Если все-таки хочется на настоящее море, то можно найти вакансию на российских курортах.
— Уже сейчас есть больше сотни сезонных предложений работы для поваров, барменов, хостес не только в новосибирских ресторанах, которые готовятся открыть летние веранды и усиливают свои команды, но и в курортных регионах России: на Черноморском побережье, Азовском море, Алтае, Байкале, — говорят аналитики HeadHunter. — Например, «популярное заведение, которое находится на берегу Черного моря» из Судака (Крым) ищет в Новосибирске поваров-универсалов, «которые искренне любят свое дело и готовы работать при высоких нагрузках за достойное вознаграждение» (зарплата 60–90 тысяч рублей). А парк-отель из Горного Алтая приглашает на работу официантов с опытом работы от 1 года, на 12-часовой рабочий день. В требованиях — «грамотная речь и любовь к людям, знание или понимание стандартов сервиса ресторанов, проактивность, дружелюбие и любовь к общению с гостями» (зарплата до 45 тысяч рублей). Отель на побережье Азовского моря приглашает на работу поваров, а также горничных для уборки номеров и гостевых зон.
Для соискателей из других городов часто предоставляют жилье и обеспечивают бесплатным питанием.
Инструктор-спасатель в загородный парк
В Мошковском районе, в 20 километрах от Новосибирска, готовят к открытию первый частный парк — Парк Мира. Администрация ищет инструктора-спасателя на Зону Пляж. Он должен следить за порядком на территории бассейна, проводить инструктаж, поддерживать порядок на территории отдыха. Главное требование — умение уважительно общаться с посетителями пляжа. График работы — 2/2, официальное трудоустройство, обеспечение формой. Зарплата 22–27 тысяч рублей (выплаты дважды в месяц).
Работа в детских лагерях
По данным HeadHunter, сегодня есть больше 100 вакансий для желающих поработать в детских оздоровительных лагерях. Нужны воспитатели, уборщики помещений, работники кухни, грузчики, тренеры по физкультуре, ведущие развлекательных мероприятий.
Например, на зарплату в 15 тысяч ищут организатора и ведущего дискотеки в детском лагере. В его обязанности также входит написание сценария мероприятий, художественное и световое оформление. У кандидата должен быть стаж работы не меньше 2 лет и справка об отсутствии судимости.
Также на сезонную работу в детский лагерь приглашают педиатра со стажем работы не меньше трех лет. Зарплата
Строительные работы
По данным «Зарплата.ру», уже появилось много сезонных вакансий на ремонтные работы: мойка окон и фасадов зданий; установка опорных конструкций, сэндвич-панелей, антенн; смена окон.
— Для этих работ нужны промышленные альпинисты, которых найти непросто — спрос на специалистов, умеющих работать на высоте, летом вырастает в 10 раз, — говорят аналитики сервиса. — В среднем высотным работникам готовы платить от
На HeadHunter нашлась вакансия мастера дорожных работ, которому предлагают зарплату от
В числе требований к сотруднику: знание нормативной технической документации, опыт работы на асфальтобетоне (это требование с восклицательным знаком), готовность работать в условиях ненормированного дня. Работнику предоставляют жилье и служебный автотранспорт, оплачивают мобильную связь.
Сад
На частичную занятость ищут садовника для ухода за территорией в селе Каменка. В его обязанности входит обработка участка площадью 50 соток (40 соток — это газон, 3 сотки — посадки). Работа несколько часов в неделю, можно без опыта. Работодатель предоставляет всю технику — садовый трактор, газонокосилки. Зарплата — по договоренности.
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