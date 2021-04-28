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Обзор летних вакансий в Новосибирске — от сторожа на острове до дорожников с зарплатой под 100 тысяч

Или можно уехать работать в курортные города на берег моря, где работодатель обещает оплачивать жилье и питание

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Спрос на промышленных альпинистов вырос в 10 раз

Спрос на промышленных альпинистов вырос в 10 раз

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Новосибирские компании ищут сотрудников на лето

Лето — не только пора отпусков, но и возможность заработать, особенно в сфере туризма, общепита или дорожных работ, хотя этими предложениями работодатели не ограничиваются. В летние месяцы новосибирцам предлагают сторожить остров, работать промышленными альпинистами и проводить дискотеки. Диапазон зарплат широкий — можно зарабатывать от 10 до 100 тысяч рублей. НГС изучил список сезонных вакансий и нашел самые необычные.

Есть несколько направлений, в которых традиционно предлагают рабочие места в летний период, говорят аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников «HeadHunter Сибирь». Индустрия гостеприимства и развлечений — на этом направлении, как правило, нужны сотрудники ресторанов, администраторы в гостиницу, специалисты для работы в детских оздоровительных лагерях. Летом много вакансий в сфере строительства, дорожно-ремонтных работ и в сельском хозяйстве. Кроме того, есть вакансии для работ в курортных городах на берегу моря.

По данным Исследовательского центра «Зарплата.ру», к лету число вакансий с ограниченным сроком работы (от одного месяца) с начала года выросло втрое. Сейчас большой спрос на шиномонтажников, которым предлагают зарплату около 48 тысяч рублей, правда доход зависит от скорости работы сотрудника и его выносливости.

— За апрель, когда автомобилисты массово переходят на летнюю резину, шиномонтажники могут заработать более 100 000 рублей, — говорят аналитики «Зарплата.ру».

С апреля по октябрь в городе длится сезон дорожных работ — спрос на сотрудников в этой сфере вырастает в два раза. Работодатели готовы брать людей без опыта работы, в том числе студентов. Средний доход рабочего — 43 400 рублей, приводит пример «Зарплата.ру». По данным аналитиков, в шесть раз увеличивается спрос на бетонщиков, которым готовы платить не меньше 60 тысяч рублей. Однако найти сотрудников не так просто, так как до распространения коронавируса на такие работы нанимали мигрантов.

Жизнь на острове

Одна из самых необычных вакансий на сегодняшний день — сторож острова. В летние месяцы нужно жить на острове в Обском море и следить за хозяйством, помогать отдыхающим. Это должен быть человек, который встречает и провожает гостей острова, заготавливает дрова, контролирует наличие воды и продуктов на острове, следит за состоянием туалетов, инвентарем. Контролирует состояние пляжа, разводит и поддерживает огонь в костровище, меняет мусорные мешки. Также в списке должностных обязанностей: «мониторинг окружающей обстановки — наличие посторонних людей и лодок вокруг, корректное разъяснение правил, контроль их поведения», «коммуникация со всеми жителями острова» (нужно знать телефоны и быть в курсе планов гостей на проживание).

Александр Чугайнов, который ищет сторожа на остров, говорит, что за несколько лет на работу принимали абсолютно разных людей. Всё зависит от физической подготовки, личных качеств и настроя человека на работу.

— Это человек, на котором вообще всё хозяйство. Понятно, что мы во всем участвуем, но это человек, вокруг которого должен крутиться весь порядок. Но самое главное — это общение с гостями. Жить на острове нужно будет в любую погоду, — говорит он.

Зарплата небольшая — 10 тысяч, но для сторожа предусмотрено бесплатное питание, а также возможность бесплатно, не имея своего оборудования, участвовать в спортивной жизни острова: водные лыжи, виндсерфинг. По договоренности сторож может взять выходные.

На курортах

Если все-таки хочется на настоящее море, то можно найти вакансию на российских курортах.

— Уже сейчас есть больше сотни сезонных предложений работы для поваров, барменов, хостес не только в новосибирских ресторанах, которые готовятся открыть летние веранды и усиливают свои команды, но и в курортных регионах России: на Черноморском побережье, Азовском море, Алтае, Байкале, — говорят аналитики HeadHunter. — Например, «популярное заведение, которое находится на берегу Черного моря» из Судака (Крым) ищет в Новосибирске поваров-универсалов, «которые искренне любят свое дело и готовы работать при высоких нагрузках за достойное вознаграждение» (зарплата 60–90 тысяч рублей). А парк-отель из Горного Алтая приглашает на работу официантов с опытом работы от 1 года, на 12-часовой рабочий день. В требованиях — «грамотная речь и любовь к людям, знание или понимание стандартов сервиса ресторанов, проактивность, дружелюбие и любовь к общению с гостями» (зарплата до 45 тысяч рублей). Отель на побережье Азовского моря приглашает на работу поваров, а также горничных для уборки номеров и гостевых зон.

Для соискателей из других городов часто предоставляют жилье и обеспечивают бесплатным питанием.

Инструктор-спасатель в загородный парк

В Мошковском районе, в 20 километрах от Новосибирска, готовят к открытию первый частный парк — Парк Мира. Администрация ищет инструктора-спасателя на Зону Пляж. Он должен следить за порядком на территории бассейна, проводить инструктаж, поддерживать порядок на территории отдыха. Главное требование — умение уважительно общаться с посетителями пляжа. График работы — 2/2, официальное трудоустройство, обеспечение формой. Зарплата 22–27 тысяч рублей (выплаты дважды в месяц).

Работа в детских лагерях

По данным HeadHunter, сегодня есть больше 100 вакансий для желающих поработать в детских оздоровительных лагерях. Нужны воспитатели, уборщики помещений, работники кухни, грузчики, тренеры по физкультуре, ведущие развлекательных мероприятий.

Например, на зарплату в 15 тысяч ищут организатора и ведущего дискотеки в детском лагере. В его обязанности также входит написание сценария мероприятий, художественное и световое оформление. У кандидата должен быть стаж работы не меньше 2 лет и справка об отсутствии судимости.

Также на сезонную работу в детский лагерь приглашают педиатра со стажем работы не меньше трех лет. Зарплата 55,7 тысячи рублей. Как и у других сотрудников детских лагерей, должна быть справка об отсутствии судимости.

Строительные работы

По данным «Зарплата.ру», уже появилось много сезонных вакансий на ремонтные работы: мойка окон и фасадов зданий; установка опорных конструкций, сэндвич-панелей, антенн; смена окон.

— Для этих работ нужны промышленные альпинисты, которых найти непросто — спрос на специалистов, умеющих работать на высоте, летом вырастает в 10 раз, — говорят аналитики сервиса. — В среднем высотным работникам готовы платить от 70 000 рублей, а неопытным сотрудникам обещают «атмосферу взаимопомощи и поддержки».

На HeadHunter нашлась вакансия мастера дорожных работ, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Работа в рабочем поселке Красноозерское. Обязанности сотрудника расписаны на 14 пунктов. Среди них: «организация, планирование и координация деятельности подразделения, направленные на дорожное строительство высокого качества при наименьших затратах (материальных, трудовых и прочих)», «обеспечение дорожного строительства закрепленного участка автомобильной дороги строительными материалами, соответствующими предъявляемым к ним требованиям», «организация работы с кадрами, подбор и расстановка кадров, контроль за их рациональным использованием».

В числе требований к сотруднику: знание нормативной технической документации, опыт работы на асфальтобетоне (это требование с восклицательным знаком), готовность работать в условиях ненормированного дня. Работнику предоставляют жилье и служебный автотранспорт, оплачивают мобильную связь.

Сад

На частичную занятость ищут садовника для ухода за территорией в селе Каменка. В его обязанности входит обработка участка площадью 50 соток (40 соток — это газон, 3 сотки — посадки). Работа несколько часов в неделю, можно без опыта. Работодатель предоставляет всю технику — садовый трактор, газонокосилки. Зарплата — по договоренности.

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