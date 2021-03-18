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Тема дняКак коронавирус захватил Новосибирск. Инфографика

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Новосибирск вошел в топ-10 городов России с самыми высокими зарплатами. Сколько у нас платят?

Предлагаемые и ожидаемые зарплаты в Новосибирске подросли несмотря на пандемию

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Судя по данным сервиса HeadHunter, зарплаты в нашем городе стабильно растут

Судя по данным сервиса HeadHunter, зарплаты в нашем городе стабильно растут

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Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. По данным сервиса HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске — 39 155 рублей. Новосибирск занял в рейтинге десятое место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Уфу, Краснодар и Иркутск.

Сравнивая два предыдущих года, мы увидим, что предлагаемые и ожидаемые зарплаты в Новосибирске подросли несмотря на пандемию. Однако, по данным hh.ru, так происходит далеко не во всех российских городах: например, в Ярославле, Самаре, Ульяновске и Ижевске уровень средних зарплат, наоборот, упал.

Недавно новосибирцев попросили рассказать о серых зарплатах, и треть призналась в незаконных заработках, а больше 10% опрошенных не имеют даже минимальной белой зарплаты.

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зарплата
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