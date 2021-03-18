Новосибирск вошел в топ-10 городов России с самыми высокими зарплатами. Сколько у нас платят?

Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. По данным сервиса HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске —
Сравнивая два предыдущих года, мы увидим, что предлагаемые и ожидаемые зарплаты в Новосибирске подросли несмотря на пандемию. Однако, по данным hh.ru, так происходит далеко не во всех российских городах: например, в Ярославле, Самаре, Ульяновске и Ижевске уровень средних зарплат, наоборот, упал.
Недавно новосибирцев попросили рассказать о серых зарплатах, и треть призналась в незаконных заработках, а больше 10% опрошенных не имеют даже минимальной белой зарплаты.