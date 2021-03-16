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Мэрия назвала зарплаты начальников, отвечающих за транспорт и уборку снега. Самые большие — в метро и ДЭУ-1

Большинство из них превышает среднюю зарплату по региону

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Новосибирские ДЭУ занимаются уборкой дорог и улиц

Новосибирские ДЭУ занимаются уборкой дорог и улиц

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В Новосибирске назвали зарплаты начальников, отвечающих за уборку снега

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о средних зарплатах руководителей части муниципальных предприятий за 2020 год. Эти организации занимаются уборкой улиц, работой городского транспорта и информированием горожан. Рассказываем, какие заработки были у новосибирских начальников.

Зарплата Алексея Лыкова, сегодняшнего директора ДЭУ № 1, составила 114 596 рублей. Начальник ДЭУ № 3 Иван Климов зарабатывает меньше — 86 588 рублей. Зарплаты глав ДЭУ № 4 и ДЭУ № 5 Наиля Хабирова и Андрея Тырсы примерно одинаковые — 72 650 и 74 950 рублей. Начальник ДЭУ № 6 Николай Некрасов получал в среднем 78 198 рублей, ДЭУ Советского района Павел Тороков — 76 154 рубля.

Среди руководителей транспортных предприятий самая высокая зарплата у Аркадия Чмыхайло, начальника метрополитена — 182 990 рублей.

Директор Центра управления городским автоэлектротранспортом Александр Руденко получал 107 392 рубля. Средняя зарплата главы Горэлектротранспорта Константина Прокина составила 110 630 рублей.

Руководители ПАТП получают от 37 019 рублей (глава ПАТП-5 Валерий Ильенко) до 67 104 рублей (Сергей Башкатов, начальник ПАТП-4). Директор МУП «Пассажиртранснаб» Константин Каплуновский получал в среднем 101 240 рублей в месяц.

Александр Мысик, глава УЗСПТС, получал в среднем 101 325 рублей. Это предприятие занимается работой ливневок, также оно заказывало строительство станции метро «Спортивная», проект ремонта Октябрьского моста, работ на площади Лыщинского.

Также мэрия опубликовала данные о зарплате руководства информагентства «Новосибирск». В него входят радио «Городская волна», телевизионная редакция «Новосибирские новости» и одноименный сайт. Руководитель агентства Иван Конобеев заработал в январе 2020 года 108 601 рубль, в которые также вошла компенсация за неиспользованный отпуск. Следующий руководитель, Николай Копалов, получал в среднем 73 383 рубля.

В начале марта аналитики рассказали о том, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет 41 000 рублей. НГС публиковал список самых безденежных и прибыльных сфер.

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ДЭУНовосибирский метрополитенПАТПзарплатычиновники
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