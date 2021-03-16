Мэрия назвала зарплаты начальников, отвечающих за транспорт и уборку снега. Самые большие — в метро и ДЭУ-1

В Новосибирске назвали зарплаты начальников, отвечающих за уборку снега
Мэрия Новосибирска опубликовала данные о средних зарплатах руководителей части муниципальных предприятий за 2020 год. Эти организации занимаются уборкой улиц, работой городского транспорта и информированием горожан. Рассказываем, какие заработки были у новосибирских начальников.
Зарплата Алексея Лыкова, сегодняшнего директора ДЭУ
Среди руководителей транспортных предприятий самая высокая зарплата у Аркадия Чмыхайло, начальника метрополитена —
Директор Центра управления городским автоэлектротранспортом Александр Руденко получал
Руководители ПАТП получают от
Александр Мысик, глава УЗСПТС, получал в среднем
Также мэрия опубликовала данные о зарплате руководства информагентства «Новосибирск». В него входят радио «Городская волна», телевизионная редакция «Новосибирские новости» и одноименный сайт. Руководитель агентства Иван Конобеев заработал в январе 2020 года
В начале марта аналитики рассказали о том, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет