«Просто нет людей»: почему на рынке труда начался кадровый голод и кого не хватает в Новосибирске

— Не факт, что эти сотрудники сегодня готовы возвращаться обратно: из-за бурного развития онлайн-сервисов и доставки доход в этой сфере более привлекателен, чем в общепите, в сфере гостеприимства, — объясняет Юрий Михеев. — Это подтверждают и данные аналитики — такого же активного интереса со стороны соискателей мы не наблюдаем: количество новых резюме в сфере туризма ниже прошлогодних уровней, число откликов кандидатов на вакансии до сих пор не достигло допандемийного уровня.

Где острый дефицит кадров?

Вообще сферы, где сейчас острая нехватка кадров, невозможно пересчитать по пальцам. Подобная ситуация — практически в любой сфере, особенно в сезон и когда мир потихоньку возвращается к доковидному образу жизни.

— Из-за пандемии весь прошлый год детские оздоровительные учреждения были закрыты по всей стране. Сегодня летние лагеря активно готовятся к открытию после двухлетнего перерыва и испытывают острую нехватку персонала на летний сезон, больше всего им не хватает вожатых и медсестер, — сообщал недавно сервис «Зарплата.ру». Так, в мае 2021 года спрос на вожатых вырос в 2,5 раза по сравнению с маем 2019 года , когда детские лагеря уже работали и набирали персонал. Спрос на медсестер вырос втрое, и не только для работы в детских лагерях, но и в больницах — там, где сейчас также нехватка персонала.

В транспортной сфере беда с водителями автобусов и кондукторами, которых работодатели не могут сыскать днем с огнем уже не один год.

— Престиж профессии упал. На работу водителем автобуса в принципе молодое поколение не идет. У меня 15% — это возраст за 55 лет, — объясняет перевозчик. — Автобусы в парке стоят просто без водителей. На втором месте кондукторы. По его словам, люди не идут работать из-за условий работы и из-за низкой зарплаты, размер которой заложен в тарифе: водитель получает 26 800 , а кондуктор — 21 400 рублей .

В марте, когда по всей стране прогремела история с убийством Веры Пехтелевой, сотрудники полиции в своих анонимных монологах рассказали о том, что сотрудников просто нет. А начальник УМВД России по Новосибирску Юрий Горчаков в своем февральском отчете сказал, что в Новосибирске не хватает 400 сотрудников , из них 300 человек нужны в патрульно-постовую службу. Горчаков отметил, что это самый большой недокомлект в службе. А причина — низкая зарплата (27–30 тысяч рублей). Плюс отсутствие жилья, что делает невозможным приезд иногородних сотрудников, половина зарплаты которых будет уходить на аренду. Не хватает и участковых — в нынешних условиях нагрузка на каждого инспектора в два раза выше нормы.

Недавно Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило набор сотрудников. На работу зовут экспертов отдела ремонта и содержания автомобильных дорог, которые будут контролировать выполненные строительно-монтажные работы по капремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, контролировать исполнение обязательств подрядчиками. Как уточнили в ведомстве, зарплата специалистов — 50–55 тысяч рублей. А нехватку кадров объяснили тем, что не все готовы брать на себя ответственность, работать в таком напряженном графике и ездить по командировкам. Кроме того, не все готовы постоянно выслушивать критику проделанной работы в условиях постоянного дефицита средств.

Забирают москвичи и иностранцы

Кадровые агентства, которые работают не только по Новосибирску, но и по стране в целом, за рубежом, чуть раньше видят тенденции на рынке, которые рано или поздно доходят и до Новосибирска.

— А сейчас всё это произошло очень быстро, — говорит основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. — Пандемия повлияла на то, что люди стали работать удаленно. И по сути теперь москвичи, у которых бюджеты гораздо больше, приходят на новосибирский рынок, забирают лучшие кадры. Если надо, переводят, если не надо — человек работает здесь, в Новосибирске, то есть получает большую зарплату, более интересные условия, более интересные, более глобальные, возможно, задачи.

По словам эксперта, если речь идет про айтишников, новосибирцев забирают и иностранные компании; это было и раньше, но в новых условиях тренд усилился, тем более мир уже привык и научился работать на удаленке. Найти айтишника в офис теперь на порядок сложнее. Кроме того, напоминает он, пока мы по-прежнему находимся в демографической яме: людей не хватает везде, и с этим согласится любой кадровик.

— Если раньше только в айти требовался хедхантинг — воровство, грубо говоря, кандидатов из других компаний. То сейчас такая ситуация происходит практически везде. Абсолютно в любой сфере. Хоть тебе нужен рекрутер, хоть менеджер по продажам, хоть кто, — говорит Антон Дурнецов. — То есть сейчас происходит некий диссонанс, перекос в сторону кандидатов. Любых. Кого вы ни захотите нанять, у вас встанет проблема. И неважно, компания ищет или кадровое агентство. Просто так, разместив объявление на любом поисковом сайте работы, с большой долей вероятности вы не найдете себе человека.

Почему тогда на сайтах по поиску работы много резюме?

Миллионы резюме, о которых говорят сервисы по поиску персонала, это обманчивое впечатление, уверен руководитель рекрутингового агентства. Размещают их не только соискатели, но и люди, которые просто прощупывают почву.

— По факту получается как? Ты публикуешь вакансию, и тебе на нее не откликаются. Либо откликаются совершенно нерелевантные товарищи, — объясняет Антон Дурнецов. — Резюме размещают люди, которые могут находиться в каком-то перманентом состоянии, то есть искать, посматривать в сторону. Кто-то просто говорит открыто, что готов рассмотреть предложения. Если вы мне сделаете offer — предложение о работе, то это будет поводом для торга с моим текущим работодателем, чтобы поднять мне свою зарплату. Это я привел пример даже помощника руководителя.

Ведь многие остались без работы в пандемию. Почему тогда так?



Антон Дурнецов говорит, что здесь есть фактор — разницы поколений. Люди, которые родились в 80-е , привыкли нормально работать и достигать результатов благодаря своему труду. А 20-летние (большинство, подчеркивает эксперт) хотят зарабатывать сразу, не имея особых навыков, уже на старте 50 тысяч .

— То есть я ни черта не умею, но я же такой классный. Плюс у нас есть всякие тиктоки, ютьюбы и тому подобное. Которые показывают, как можно красиво жить, ничего не делая, просто треща языком, — рассказывает о подходах соискателей руководитель кадрового агентства. — Работает это или нет — с переменным успехом. Я думаю, что большинству в какой-то момент приходит понимание, что всё это здорово, но я повзрослел, надо работать. Просто какое-то время проходит для того, чтобы обтесать эти острые грани. Кому-то повезет, кто-то попал струю. А те, кто ни черта не делают, начнут мигрировать из одной компании в другую, а если есть поддержка родителей, так и будет продолжаться.

Кстати, лень и апатию тоже никто не отменял. Иногда предприниматели не могут найти работников даже в селах, где у людей в принципе небольшой выбор работы, тем более за хорошие деньги. И причина в том, что люди просто не хотят работать, то есть проще жить без денег, лишь бы не идти на работу.



Чтобы ситуация изменилась в пользу работодателей, уверен он, должны произойти какие-то экономические изменения, может быть, даже какие-то кризисы и гораздо сильнее, чем последствия пандемии.



И не исключено, что некоторые люди будут охотнее искать работу, если не будет пособий, которые как снег на голову упали народу, не привыкшему к подаркам от государства.



Может просто повысить зарплату, тогда и пойдут работать?



Не всё так просто, как кажется, говорит эксперт, ведь одному кандидату не могут предложить больше, чем всем остальным сотрудникам.

— Как только компания поднимает зарплату (а она не может поднять зарплату только, условно говоря, какой-то Людочке), должна поднять зарплату и всему отделу. Но в этом случае компания встревает сразу на большую сумму денег. И в какой-то момент компания берет и закрывается, потому что ей не хватает денег на операционную деятельность. Я уже не говорю про всякие прибыли, — объясняет Антон Дурнецов. — С таким же успехом закроются все заводы.



Он напомнил, что буквально недавно в стране появилась идея привлекать заключенных на стройки.

ТАСС: Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. В первую очередь это могут быть большие инфраструктурные проекты, сообщил в пятницу журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

— Для истории страны этот опыт не новый. Но это сильный звоночек, который говорит о том, что людей не хватает. И будут строить, потому что других строителей найти не могут, потому что больше некому, — уверен эксперт.

Кроме того, напомнил он, еще пять лет назад такая идея обсуждалась даже на уровне местной власти, когда рассматривали возможность привлекать заключенных, владеющих определенными навыками, для работы в информационной сфере.

Что будет?



Антон Дурнецов говорит, что прогнозы вряд ли будут уместны, так как всё зависит от экономики. Не исключено, что к осени ситуация для работодателей улучшится и на соискателей будет меньше конкурентов. С другой стороны, людей больше не рождается (несмотря на то что рождаемость сейчас стимулируют, результаты мы почувствуем еще не скоро), обучение лучше не становится, несмотря на то что российские вузы — не самые плохие в мире. Кроме того, говорит эксперт, в России буквально душат малый бизнес, а чтобы люди развивались, нужно, чтобы и компании тоже развивались.

Как оставаться на плаву?

Вряд ли кадровый голод можно назвать тенденцией, которая на руку соискателям. Выбирать работу и претендовать на хорошую зарплату всегда могут люди, которые, как бы очевидно это ни звучало, готовы работать и развиваться.

— Востребованы люди, которые развиваются, двигаются дальше. Кто не развивается, их постепенно смывает-смывает, — подытожил эксперт.



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