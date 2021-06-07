«Просто нет людей»: почему на рынке труда начался кадровый голод и кого не хватает в Новосибирске

Новосибирские компании заявили о массовом дефиците сотрудников
Дефицит кадров или кадровый голод — об этой тенденции на рынке труда говорят с начала года, в частности, тема широко обсуждалась на экономическом форуме в Красноярске. Аналитики уже несколько лет наблюдают снижение активности соискателей: так, в первом квартале
Борьба за кадры
В начале года конкуренция за кадры достигла максимальных значений, отметили недавно аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter. В апреле количество открытых вакансий выросло на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост вакансий составил 86%, что объясняется спадом активности работодателей во время пандемии.
Примерно та же тенденция прослеживается и по стране в целом: количество вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 76%, говорят аналитики HeadHunter.
— Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно, и прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года. Усиливаются следующие тренды: расширение географии найма, когда за дефицитных специалистов борются не только локальные компании, но и иногородние работодатели, а также растут зарплатные предложения в большинстве профсфер, их стимулирует конкуренция за кадры, — комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.
17% от общего числа резюме в Новосибирской
— Конкуренцию за специалистов из индустрии гостеприимства усиливают работодатели из курортных регионов России, которые приглашают новосибирских поваров, барменов, сотрудников кухни и хостес на сезонную работу на Черноморское и Азовское побережья, Байкал и в Республику Алтай, — объяснили тенденцию аналитики HeadHunter.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата по Новосибирской области (по данным за февраль-март) —
Демографическая яма
Рестораторы говорят, что сегодняшняя ситуация с кадрами напоминает
— Тогда ситуация была катастрофической. То есть ты даешь объявление, люди даже не доходят, даже не откликаются, — вспоминает владелица ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.
По ее словам, сейчас ситуация повторяет 2007 год процентов на 80–90. Но если тогда можно было привлечь сотрудника тем, что указывали в объявлении размер зарплаты, особенно, если она хотя бы чуть выше, чем у конкурентов, а сейчас это вообще не гарантия. К тому же серьезную конкуренцию для рестораторов в плане сотрудников сегодня составляют службы доставки, у которых зарплата может быть на том же уровне и даже выше. Средняя зарплата по Новосибирску у официантов 20–40 тысяч плюс чаевые, в службах
— То есть ты должен следовать большому количеству регламентов, которые есть в ресторане при обслуживании, ты должен общаться с большим количеством людей. На мой взгляд, гораздо проще психологически быстро передвигаться по городу, отдавать заказы, возвращаться обратно, — говорит ресторатор.
Кроме того, летом, в сезон, когда нужно больше сотрудников, многие уезжают из
Как объясняет Наталья Ильина, во-первых, профессия официанта у нас не является престижной, поэтому людям за 40, которых ресторан взял бы на работу официантом, просто психологически некомфортно. А из тех, кто хотел бы работать в этой должности, практически нет подходящих кандидатов.
— Те, кто хотел бы прийти работать официантами из людей старше сорока, ни внешне, ни внутренне, как правило, не подходят. А таких великолепных официантов, которых мы видим в Европе, — достойных, образованных (здесь не имеется в виду высшее образование, речь идет про определенный уровень), их просто нет. То есть для нас нет проблем взять официанта в возрасте, нет проблем взять слегка полноватого человека, хотя эстетику никто не отменял (у нас работают люди разной комплекции). Главное, чтобы у них была энергетика, харизма, чтобы они были настроены на других людей. Поэтому мы были бы рады, но нет. Поэтому как препятствие возраст точно не стоит, — объясняет Наталья Ильина.
Последствия пандемии
Руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев говорит, что нехватка кадров в ресторанной и туристической сфере связана не только с традиционными сезонными изменениями спроса, а прежде всего с последствиями пандемии.
— Рост числа вакансий в данных категориях в апреле — начале мая превышает рост, который мы наблюдали в прошлые годы. Особенно это заметно при сравнении с показателями весны
По его словам, сотрудники этих сфер, которые потеряли работу во время пандемии, но не уехали из страны, переквалифицировались в курьеров, упаковщиков, сотрудников колл-центров, кассиров. Кроме того, в прошлом году, у многих компаний-ритейлеров и ресторанов были партнерские программы по аутплэйсменту (когда сотрудники компании, которая временно не работает из-за локдауна, направлялись на работу по договору к одному из партнеров, которые работали во время режима самоизоляции). То есть сотрудников, для которых не было работы, временно переводили в розничные сети, маркетплейсы (онлайн-магазины), в агрегаторы доставки.
— Не факт, что эти сотрудники сегодня готовы возвращаться обратно: из-за бурного развития онлайн-сервисов и доставки доход в этой сфере более привлекателен, чем в общепите, в сфере гостеприимства, — объясняет Юрий Михеев. — Это подтверждают и данные
Где острый дефицит кадров?
Вообще сферы, где сейчас острая нехватка кадров, невозможно пересчитать по пальцам. Подобная
— Из-за пандемии весь прошлый год детские оздоровительные учреждения были закрыты по всей стране. Сегодня летние лагеря активно готовятся к открытию после двухлетнего перерыва и испытывают острую нехватку персонала на летний сезон, больше всего им не хватает вожатых и медсестер, — сообщал недавно сервис «Зарплата.ру». Так, в мае
В транспортной сфере беда с водителями автобусов и кондукторами, которых работодатели не могут сыскать днем с огнем уже не один год.
— Престиж профессии упал. На работу водителем автобуса в принципе молодое поколение не идет. У меня
В марте, когда по всей стране прогремела история с убийством Веры Пехтелевой, сотрудники полиции в своих анонимных монологах рассказали о том, что сотрудников просто нет. А начальник УМВД России по Новосибирску Юрий Горчаков в своем февральском отчете сказал, что в Новосибирске не хватает
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Забирают москвичи и иностранцы
Кадровые агентства, которые работают не только по Новосибирску, но и по стране в целом, за рубежом, чуть раньше видят тенденции на рынке, которые рано или поздно доходят и до Новосибирска.
— А сейчас всё это произошло очень быстро, — говорит основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. — Пандемия повлияла на то, что люди стали работать удаленно. И по сути теперь москвичи, у которых бюджеты гораздо больше, приходят на новосибирский рынок, забирают лучшие кадры. Если надо, переводят, если не
По словам эксперта, если речь идет про айтишников, новосибирцев забирают и иностранные компании; это было и раньше, но в новых условиях тренд усилился, тем более мир уже привык и научился работать на удаленке. Найти айтишника в офис теперь на порядок сложнее. Кроме того, напоминает он, пока мы по-прежнему находимся в демографической яме: людей не хватает везде, и с этим согласится любой кадровик.
— Если раньше только в айти требовался хедхантинг — воровство, грубо говоря, кандидатов из других компаний. То сейчас такая ситуация происходит практически везде. Абсолютно в любой сфере. Хоть тебе нужен рекрутер, хоть менеджер по продажам, хоть кто, — говорит Антон Дурнецов. — То есть сейчас происходит некий диссонанс, перекос в сторону кандидатов. Любых. Кого вы ни захотите нанять, у вас встанет проблема. И неважно, компания ищет или кадровое агентство. Просто так, разместив объявление на любом поисковом сайте работы, с большой долей вероятности вы не найдете себе человека.
Почему тогда на сайтах по поиску работы много резюме?
Миллионы резюме, о которых говорят сервисы по поиску персонала, это обманчивое впечатление, уверен руководитель рекрутингового агентства. Размещают их не только соискатели, но и люди, которые просто прощупывают почву.
— По факту получается как? Ты публикуешь вакансию, и тебе на нее не откликаются. Либо откликаются совершенно нерелевантные товарищи, — объясняет Антон Дурнецов. — Резюме размещают люди, которые могут находиться в каком-то перманентом состоянии, то есть искать, посматривать в сторону. Кто-то просто говорит открыто, что готов рассмотреть предложения. Если вы мне сделаете offer — предложение о работе, то это будет поводом для торга с моим текущим работодателем, чтобы поднять мне свою зарплату. Это я привел пример даже помощника руководителя.
Ведь многие остались без работы в пандемию. Почему тогда так?
Антон Дурнецов говорит, что здесь есть фактор — разницы поколений. Люди, которые родились в
— То есть я ни черта не умею, но я же такой классный. Плюс у нас есть всякие тиктоки, ютьюбы и тому подобное. Которые показывают, как можно красиво жить, ничего не делая, просто треща языком, — рассказывает о подходах соискателей руководитель кадрового агентства. — Работает это или
Кстати, лень и апатию тоже никто не отменял. Иногда предприниматели не могут найти работников даже в селах, где у людей в принципе небольшой выбор работы, тем более за хорошие деньги. И причина в том, что люди просто не хотят работать, то есть проще жить без денег, лишь бы не идти на работу.
Чтобы ситуация изменилась в пользу работодателей, уверен он, должны произойти какие-то экономические изменения, может быть, даже какие-то кризисы и гораздо сильнее, чем последствия пандемии.
И не исключено, что некоторые люди будут охотнее искать работу, если не будет пособий, которые как снег на голову упали народу, не привыкшему к подаркам от государства.
Может просто повысить зарплату, тогда и пойдут работать?
Не всё так просто, как кажется, говорит эксперт, ведь одному кандидату не могут предложить больше, чем всем остальным сотрудникам.
— Как только компания поднимает зарплату (а она не может поднять зарплату только, условно говоря, какой-то Людочке), должна поднять зарплату и всему отделу. Но в этом случае компания встревает сразу на большую сумму денег. И в какой-то момент компания берет и закрывается, потому что ей не хватает денег на операционную деятельность. Я уже не говорю про всякие прибыли, — объясняет Антон Дурнецов. — С таким же успехом закроются все заводы.
Он напомнил, что буквально недавно в стране появилась идея привлекать заключенных на стройки.
ТАСС: Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. В первую очередь это могут быть большие инфраструктурные проекты, сообщил в пятницу журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
— Для истории страны этот опыт не новый. Но это сильный звоночек, который говорит о том, что людей не хватает. И будут строить, потому что других строителей найти не могут, потому что больше некому, — уверен эксперт.
Кроме того, напомнил он, еще пять лет назад такая идея обсуждалась даже на уровне местной власти, когда рассматривали возможность привлекать заключенных, владеющих определенными навыками, для работы в информационной сфере.
Что будет?
Антон Дурнецов говорит, что прогнозы вряд ли будут уместны, так как всё зависит от экономики. Не исключено, что к осени ситуация для работодателей улучшится и на соискателей будет меньше конкурентов. С другой стороны, людей больше не рождается (несмотря на то что рождаемость сейчас стимулируют, результаты мы почувствуем еще не скоро), обучение лучше не становится, несмотря на то что российские вузы — не самые плохие в мире. Кроме того, говорит эксперт, в России буквально душат малый бизнес, а чтобы люди развивались, нужно, чтобы и компании тоже развивались.
Как оставаться на плаву?
Вряд ли кадровый голод можно назвать тенденцией, которая на руку соискателям. Выбирать работу и претендовать на хорошую зарплату всегда могут люди, которые, как бы очевидно это ни звучало, готовы работать и развиваться.
— Востребованы люди, которые развиваются, двигаются дальше. Кто не развивается, их постепенно смывает-смывает, — подытожил эксперт.
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