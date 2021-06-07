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Тема дняНа рынке труда начался кадровый голод

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«Просто нет людей»: почему на рынке труда начался кадровый голод и кого не хватает в Новосибирске

Минстрой России хочет привлекать на работу заключенных, а все остальные не могут найти людей

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Компании называют ситуацию с кадрами катастрофической

Компании называют ситуацию с кадрами катастрофической

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Новосибирские компании заявили о массовом дефиците сотрудников

Дефицит кадров или кадровый голод — об этой тенденции на рынке труда говорят с начала года, в частности, тема широко обсуждалась на экономическом форуме в Красноярске. Аналитики уже несколько лет наблюдают снижение активности соискателей: так, в первом квартале 2021 года она ниже, чем в предыдущие два, то есть некоторым приходится буквально биться за сотрудников. Одна из причин дефицита кадров, в частности, молодых сотрудников, связана с демографической ситуацией. В Новосибирске так же, как и по всей стране, практически во всех сферах работодатели почти безуспешно ищут сотрудников и теряют миллионы от их нехватки. С чем это связано и когда может закончиться — в материале НГС.

Борьба за кадры

В начале года конкуренция за кадры достигла максимальных значений, отметили недавно аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter. В апреле количество открытых вакансий выросло на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост вакансий составил 86%, что объясняется спадом активности работодателей во время пандемии.

Примерно та же тенденция прослеживается и по стране в целом: количество вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 76%, говорят аналитики HeadHunter.

— Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно, и прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года. Усиливаются следующие тренды: расширение географии найма, когда за дефицитных специалистов борются не только локальные компании, но и иногородние работодатели, а также растут зарплатные предложения в большинстве профсфер, их стимулирует конкуренция за кадры, — комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

17% от общего числа резюме в Новосибирской области — это начинающие специалисты, которые активнее всего искали работу в апреле. В среднем на одну вакансию приходится 3,8 резюме. Высокий спрос на медиков, специалистов в сфере добычи сырья, закупок и домашнего персонала. К лету вырос спрос на сотрудников направления HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и продажи (на одну вакансию примерно два кандидата).

— Конкуренцию за специалистов из индустрии гостеприимства усиливают работодатели из курортных регионов России, которые приглашают новосибирских поваров, барменов, сотрудников кухни и хостес на сезонную работу на Черноморское и Азовское побережья, Байкал и в Республику Алтай, — объяснили тенденцию аналитики HeadHunter.

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата по Новосибирской области (по данным за февраль-март) — 41,5 тысячи рублей (средняя по СФО больше — в районе 44 тысяч). Самые высокие зарплаты в сфере финансов и страхования — около 75 тысяч и по традиции сотрудники ИТ-компаний. Нижнюю строчку в этом рейтинге занимает сфера общепита и гостиничного бизнеса. Кадровый голод в ресторанной сфере длится не первый год, особенно остро это ощущается именно в сезон, когда открываются летние веранды.

Демографическая яма

Рестораторы говорят, что сегодняшняя ситуация с кадрами напоминает 2007 год, когда чувствовался демографический провал, ставший результатом низкой рождаемости в начале 90-х.

— Тогда ситуация была катастрофической. То есть ты даешь объявление, люди даже не доходят, даже не откликаются, — вспоминает владелица ресторана «Библиотека» Наталья Ильина.

По ее словам, сейчас ситуация повторяет 2007 год процентов на 80–90. Но если тогда можно было привлечь сотрудника тем, что указывали в объявлении размер зарплаты, особенно, если она хотя бы чуть выше, чем у конкурентов, а сейчас это вообще не гарантия. К тому же серьезную конкуренцию для рестораторов в плане сотрудников сегодня составляют службы доставки, у которых зарплата может быть на том же уровне и даже выше. Средняя зарплата по Новосибирску у официантов 20–40 тысяч плюс чаевые, в службах доставок — на уровне 30–40 тысяч. При том, что работать в ресторане всё же сложнее.

— То есть ты должен следовать большому количеству регламентов, которые есть в ресторане при обслуживании, ты должен общаться с большим количеством людей. На мой взгляд, гораздо проще психологически быстро передвигаться по городу, отдавать заказы, возвращаться обратно, — говорит ресторатор.

Кроме того, летом, в сезон, когда нужно больше сотрудников, многие уезжают из города — речь идет об иногородних студентах, которые работали в общепите во время учебного года. Тут напрашивается вопрос, почему рестораторы ориентируются только на студентов, ведь можно принимать на работу людей постарше. Однако здесь есть несколько моментов, по которым сделать это практически невозможно, и это не связано именно с возрастом и желанием видеть в компании только молодых сотрудников.

Как объясняет Наталья Ильина, во-первых, профессия официанта у нас не является престижной, поэтому людям за 40, которых ресторан взял бы на работу официантом, просто психологически некомфортно. А из тех, кто хотел бы работать в этой должности, практически нет подходящих кандидатов.

— Те, кто хотел бы прийти работать официантами из людей старше сорока, ни внешне, ни внутренне, как правило, не подходят. А таких великолепных официантов, которых мы видим в Европе, — достойных, образованных (здесь не имеется в виду высшее образование, речь идет про определенный уровень), их просто нет. То есть для нас нет проблем взять официанта в возрасте, нет проблем взять слегка полноватого человека, хотя эстетику никто не отменял (у нас работают люди разной комплекции). Главное, чтобы у них была энергетика, харизма, чтобы они были настроены на других людей. Поэтому мы были бы рады, но нет. Поэтому как препятствие возраст точно не стоит, — объясняет Наталья Ильина.

Последствия пандемии

Руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев говорит, что нехватка кадров в ресторанной и туристической сфере связана не только с традиционными сезонными изменениями спроса, а прежде всего с последствиями пандемии.

— Рост числа вакансий в данных категориях в апреле — начале мая превышает рост, который мы наблюдали в прошлые годы. Особенно это заметно при сравнении с показателями весны 2020 года, когда из-за локдауна многие работодатели останавливали наём, — объясняет эксперт. — Мы видим две причины такого бурного роста: во-первых, закрытие границ и, как следствие, активный рост туристического бизнеса внутри страны, и, во-вторых, нехватка мигрантов, которые ранее работали на рабочих специальностях, в общепите и в сфере гостеприимства (например, клининг, разнорабочие).

По его словам, сотрудники этих сфер, которые потеряли работу во время пандемии, но не уехали из страны, переквалифицировались в курьеров, упаковщиков, сотрудников колл-центров, кассиров. Кроме того, в прошлом году, у многих компаний-ритейлеров и ресторанов были партнерские программы по аутплэйсменту (когда сотрудники компании, которая временно не работает из-за локдауна, направлялись на работу по договору к одному из партнеров, которые работали во время режима самоизоляции). То есть сотрудников, для которых не было работы, временно переводили в розничные сети, маркетплейсы (онлайн-магазины), в агрегаторы доставки.

— Не факт, что эти сотрудники сегодня готовы возвращаться обратно: из-за бурного развития онлайн-сервисов и доставки доход в этой сфере более привлекателен, чем в общепите, в сфере гостеприимства, — объясняет Юрий Михеев. — Это подтверждают и данные аналитики — такого же активного интереса со стороны соискателей мы не наблюдаем: количество новых резюме в сфере туризма ниже прошлогодних уровней, число откликов кандидатов на вакансии до сих пор не достигло допандемийного уровня.

Где острый дефицит кадров?

Вообще сферы, где сейчас острая нехватка кадров, невозможно пересчитать по пальцам. Подобная ситуация — практически в любой сфере, особенно в сезон и когда мир потихоньку возвращается к доковидному образу жизни.

— Из-за пандемии весь прошлый год детские оздоровительные учреждения были закрыты по всей стране. Сегодня летние лагеря активно готовятся к открытию после двухлетнего перерыва и испытывают острую нехватку персонала на летний сезон, больше всего им не хватает вожатых и медсестер, — сообщал недавно сервис «Зарплата.ру». Так, в мае 2021 года спрос на вожатых вырос в 2,5 раза по сравнению с маем 2019 года, когда детские лагеря уже работали и набирали персонал. Спрос на медсестер вырос втрое, и не только для работы в детских лагерях, но и в больницах — там, где сейчас также нехватка персонала.

В транспортной сфере беда с водителями автобусов и кондукторами, которых работодатели не могут сыскать днем с огнем уже не один год.

— Престиж профессии упал. На работу водителем автобуса в принципе молодое поколение не идет. У меня 15% — это возраст за 55 лет, — объясняет перевозчик. — Автобусы в парке стоят просто без водителей. На втором месте кондукторы. По его словам, люди не идут работать из-за условий работы и из-за низкой зарплаты, размер которой заложен в тарифе: водитель получает 26 800, а кондуктор — 21 400 рублей.

В марте, когда по всей стране прогремела история с убийством Веры Пехтелевой, сотрудники полиции в своих анонимных монологах рассказали о том, что сотрудников просто нет. А начальник УМВД России по Новосибирску Юрий Горчаков в своем февральском отчете сказал, что в Новосибирске не хватает 400 сотрудников, из них 300 человек нужны в патрульно-постовую службу. Горчаков отметил, что это самый большой недокомлект в службе. А причина — низкая зарплата (27–30 тысяч рублей). Плюс отсутствие жилья, что делает невозможным приезд иногородних сотрудников, половина зарплаты которых будет уходить на аренду. Не хватает и участковых — в нынешних условиях нагрузка на каждого инспектора в два раза выше нормы.

Недавно Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило набор сотрудников. На работу зовут экспертов отдела ремонта и содержания автомобильных дорог, которые будут контролировать выполненные строительно-монтажные работы по капремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, контролировать исполнение обязательств подрядчиками. Как уточнили в ведомстве, зарплата специалистов — 50–55 тысяч рублей. А нехватку кадров объяснили тем, что не все готовы брать на себя ответственность, работать в таком напряженном графике и ездить по командировкам. Кроме того, не все готовы постоянно выслушивать критику проделанной работы в условиях постоянного дефицита средств.

Забирают москвичи и иностранцы

Кадровые агентства, которые работают не только по Новосибирску, но и по стране в целом, за рубежом, чуть раньше видят тенденции на рынке, которые рано или поздно доходят и до Новосибирска.

— А сейчас всё это произошло очень быстро, — говорит основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. — Пандемия повлияла на то, что люди стали работать удаленно. И по сути теперь москвичи, у которых бюджеты гораздо больше, приходят на новосибирский рынок, забирают лучшие кадры. Если надо, переводят, если не надо — человек работает здесь, в Новосибирске, то есть получает большую зарплату, более интересные условия, более интересные, более глобальные, возможно, задачи.

По словам эксперта, если речь идет про айтишников, новосибирцев забирают и иностранные компании; это было и раньше, но в новых условиях тренд усилился, тем более мир уже привык и научился работать на удаленке. Найти айтишника в офис теперь на порядок сложнее. Кроме того, напоминает он, пока мы по-прежнему находимся в демографической яме: людей не хватает везде, и с этим согласится любой кадровик.

— Если раньше только в айти требовался хедхантинг — воровство, грубо говоря, кандидатов из других компаний. То сейчас такая ситуация происходит практически везде. Абсолютно в любой сфере. Хоть тебе нужен рекрутер, хоть менеджер по продажам, хоть кто, — говорит Антон Дурнецов. — То есть сейчас происходит некий диссонанс, перекос в сторону кандидатов. Любых. Кого вы ни захотите нанять, у вас встанет проблема. И неважно, компания ищет или кадровое агентство. Просто так, разместив объявление на любом поисковом сайте работы, с большой долей вероятности вы не найдете себе человека.

Почему тогда на сайтах по поиску работы много резюме?

Миллионы резюме, о которых говорят сервисы по поиску персонала, это обманчивое впечатление, уверен руководитель рекрутингового агентства. Размещают их не только соискатели, но и люди, которые просто прощупывают почву.

— По факту получается как? Ты публикуешь вакансию, и тебе на нее не откликаются. Либо откликаются совершенно нерелевантные товарищи, — объясняет Антон Дурнецов. — Резюме размещают люди, которые могут находиться в каком-то перманентом состоянии, то есть искать, посматривать в сторону. Кто-то просто говорит открыто, что готов рассмотреть предложения. Если вы мне сделаете offer — предложение о работе, то это будет поводом для торга с моим текущим работодателем, чтобы поднять мне свою зарплату. Это я привел пример даже помощника руководителя.

Ведь многие остались без работы в пандемию. Почему тогда так?

Антон Дурнецов говорит, что здесь есть фактор — разницы поколений. Люди, которые родились в 80-е, привыкли нормально работать и достигать результатов благодаря своему труду. А 20-летние (большинство, подчеркивает эксперт) хотят зарабатывать сразу, не имея особых навыков, уже на старте 50 тысяч.

— То есть я ни черта не умею, но я же такой классный. Плюс у нас есть всякие тиктоки, ютьюбы и тому подобное. Которые показывают, как можно красиво жить, ничего не делая, просто треща языком, — рассказывает о подходах соискателей руководитель кадрового агентства. — Работает это или нет — с переменным успехом. Я думаю, что большинству в какой-то момент приходит понимание, что всё это здорово, но я повзрослел, надо работать. Просто какое-то время проходит для того, чтобы обтесать эти острые грани. Кому-то повезет, кто-то попал струю. А те, кто ни черта не делают, начнут мигрировать из одной компании в другую, а если есть поддержка родителей, так и будет продолжаться.

Кстати, лень и апатию тоже никто не отменял. Иногда предприниматели не могут найти работников даже в селах, где у людей в принципе небольшой выбор работы, тем более за хорошие деньги. И причина в том, что люди просто не хотят работать, то есть проще жить без денег, лишь бы не идти на работу.

Чтобы ситуация изменилась в пользу работодателей, уверен он, должны произойти какие-то экономические изменения, может быть, даже какие-то кризисы и гораздо сильнее, чем последствия пандемии.

И не исключено, что некоторые люди будут охотнее искать работу, если не будет пособий, которые как снег на голову упали народу, не привыкшему к подаркам от государства.

Может просто повысить зарплату, тогда и пойдут работать?

Не всё так просто, как кажется, говорит эксперт, ведь одному кандидату не могут предложить больше, чем всем остальным сотрудникам.

— Как только компания поднимает зарплату (а она не может поднять зарплату только, условно говоря, какой-то Людочке), должна поднять зарплату и всему отделу. Но в этом случае компания встревает сразу на большую сумму денег. И в какой-то момент компания берет и закрывается, потому что ей не хватает денег на операционную деятельность. Я уже не говорю про всякие прибыли, — объясняет Антон Дурнецов. — С таким же успехом закроются все заводы.

Он напомнил, что буквально недавно в стране появилась идея привлекать заключенных на стройки.

ТАСС: Минстрой России прорабатывает с ФСИН возможность привлечения заключенных для работы на стройках из-за дефицита мигрантов. В первую очередь это могут быть большие инфраструктурные проекты, сообщил в пятницу журналистам замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

— Для истории страны этот опыт не новый. Но это сильный звоночек, который говорит о том, что людей не хватает. И будут строить, потому что других строителей найти не могут, потому что больше некому, — уверен эксперт.

Кроме того, напомнил он, еще пять лет назад такая идея обсуждалась даже на уровне местной власти, когда рассматривали возможность привлекать заключенных, владеющих определенными навыками, для работы в информационной сфере.

Что будет?

Антон Дурнецов говорит, что прогнозы вряд ли будут уместны, так как всё зависит от экономики. Не исключено, что к осени ситуация для работодателей улучшится и на соискателей будет меньше конкурентов. С другой стороны, людей больше не рождается (несмотря на то что рождаемость сейчас стимулируют, результаты мы почувствуем еще не скоро), обучение лучше не становится, несмотря на то что российские вузы — не самые плохие в мире. Кроме того, говорит эксперт, в России буквально душат малый бизнес, а чтобы люди развивались, нужно, чтобы и компании тоже развивались.

Как оставаться на плаву?

Вряд ли кадровый голод можно назвать тенденцией, которая на руку соискателям. Выбирать работу и претендовать на хорошую зарплату всегда могут люди, которые, как бы очевидно это ни звучало, готовы работать и развиваться.

— Востребованы люди, которые развиваются, двигаются дальше. Кто не развивается, их постепенно смывает-смывает, — подытожил эксперт.

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