«В 14 лет мыла посуду в кавказской забегаловке»: 17 душевных коротких историй про первую работу и зарплату

— В 13–14 лет работала летом в школе: белила и красила стены, садила цветы. Заработала 4 тысячи . Родители добавили, и я купила крутой телефон, он тогда 8 тысяч стоил — слайдер «Нокиа Экспресс-Мьюзик», — ностальгирует подписчик под ником potomychtoksusha.



— Моя первая работа была — расклеивать объявления «Продам уголь из Белово» в частном секторе. Платили копейки, конечно, но мне было 15, и любая денежка радовала. Мой дед всю жизнь называл меня «кормилица» и шутил, что когда он станет совсем старым, то я буду его кормить. И на свою первую зарплату я купила ему килограмм слив. Я потом забыла про это, а дед помнил всю жизнь, и на его похоронах его родная сестра мне рассказала, что он любил это вспоминать. Вот так люди порой долго помнят то, что нам кажется незначительным, — делится читательница под ником cherdantseva.zhenechka.