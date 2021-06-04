«В 14 лет мыла посуду в кавказской забегаловке»: 17 душевных коротких историй про первую работу и зарплату

Помните ли вы свое первое место работы? Кажется, это было так давно, а сейчас все взрослые и очень серьезные специалисты. Мы спросили подписчиков нашего «Инстаграма» о первом месте работы и первой потраченной зарплате. Публикуем самые интересные ответы.
— 1984 год. Летние каникулы перед
— В 13–14 лет работала летом в школе: белила и красила стены, садила цветы. Заработала
— Моя первая работа была — расклеивать объявления «Продам уголь из Белово» в частном секторе. Платили копейки, конечно, но мне было 15, и любая денежка радовала. Мой дед всю жизнь называл меня «кормилица» и шутил, что когда он станет совсем старым, то я буду его кормить. И на свою первую зарплату я купила ему килограмм слив. Я потом забыла про это, а дед помнил всю жизнь, и на его похоронах его родная сестра мне рассказала, что он любил это вспоминать. Вот так люди порой долго помнят то, что нам кажется незначительным, — делится читательница под ником cherdantseva.zhenechka.
— Это была совковая парикмахерская, где сама хозяйка работала мужским мастером. Во время окантовки опасным лезвием у нее начался приступ эпилепсии. Потом выяснилось, что это частое явление, постоянные клиенты привыкли к такому. Тогда сам клиент и оказал ей помощь. А у меня в
— Первые
— Бабушка — немка, всех с пеленок приучает к труду в нашей семье. Поэтому с
— В 16 лет кондуктором работала на
— В 14 лет трудилась на стройке разнорабочим, мама пристроила. Я красила железки всякие, разбирала кирпичи на целые и половинчатые. Зарплату потратила на куклу, китайский аналог Барби, — вспоминает свою покупку с первой зарплаты читатель под ником pirat_v_zakone.
— На школьных каникулах после
— С 1976 года по сей день работаю в
— В 17 лет пошла работать официанткой, за смену платили
— 2008 год. После первого курса устроилась аниматором в «МЕГУ». Единственный костюм, который был по размеру, — Белоснежка, и то он оказался немного маловат, а вырез — достаточно большым. Я еще думала, а почему вокруг меня именно папы с детьми собираются? Первую зарплату спустила на шмотки, — посмеивается над своей первой работы читательница под ником irenexoxo.
— В 14 лет посуду мыла в кавказской забегаловке на кухне. Работала со своей бабушкой (она была поваром) сутками 3/3. Зарплату (
— В летнем лагере труда и отдыха, 7-й класс, работали
— Парикмахерская. Первую (мою настоящую долгожданную зарплату) спустила на косметику. Буквально через месяц стырили косметичку. Вот это очень обидно было, — расстраивается читательница под ником lusi_podkova810.
— После третьего курса пединститута работала воспитателем в детском саду. От студсовета дали путевку в Пятигорск на август, а время было сложное,
— К сожалению, в моей юности подросткам было очень сложно найти работу (
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