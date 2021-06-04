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«В 14 лет мыла посуду в кавказской забегаловке»: 17 душевных коротких историй про первую работу и зарплату

Люди рассказали, кем работали и на что потратили первую зарплату (некоторые рассказы удивляют)

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Какой была ваша первая работа? И кем вы работаете сейчас? Расскажите нам в комментариях

Какой была ваша первая работа? И кем вы работаете сейчас? Расскажите нам в комментариях

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Помните ли вы свое первое место работы? Кажется, это было так давно, а сейчас все взрослые и очень серьезные специалисты. Мы спросили подписчиков нашего «Инстаграма» о первом месте работы и первой потраченной зарплате. Публикуем самые интересные ответы.

— 1984 год. Летние каникулы перед 10-м классом. Рабочий в геодезической партии. Базировались в городе Мирный, работали в тайге. За лето заработал почти тысячу рублей при средней зарплате в те времена 110–120 рублей. Купил матери золотую цепочку за 100 с чем-то рублей, а на остальные — катушечный магнитофон «Нота–204» и усилок с колонками фирмы «Радиотехника». Был самым крутым десятиклассником, правда, чуть из комсомола не выгнали, — вспоминает читатель под ником markodeev.

— В 13–14 лет работала летом в школе: белила и красила стены, садила цветы. Заработала 4 тысячи. Родители добавили, и я купила крутой телефон, он тогда 8 тысяч стоил — слайдер «Нокиа Экспресс-Мьюзик», — ностальгирует подписчик под ником potomychtoksusha.

— Моя первая работа была — расклеивать объявления «Продам уголь из Белово» в частном секторе. Платили копейки, конечно, но мне было 15, и любая денежка радовала. Мой дед всю жизнь называл меня «кормилица» и шутил, что когда он станет совсем старым, то я буду его кормить. И на свою первую зарплату я купила ему килограмм слив. Я потом забыла про это, а дед помнил всю жизнь, и на его похоронах его родная сестра мне рассказала, что он любил это вспоминать. Вот так люди порой долго помнят то, что нам кажется незначительным, — делится читательница под ником cherdantseva.zhenechka.

— Это была совковая парикмахерская, где сама хозяйка работала мужским мастером. Во время окантовки опасным лезвием у нее начался приступ эпилепсии. Потом выяснилось, что это частое явление, постоянные клиенты привыкли к такому. Тогда сам клиент и оказал ей помощь. А у меня в 19 лет был такой шок от испуга, что я вечером собрала вещички, взяла расчет и ушла оттуда, — у читательницы под ником nesterova___elena остались не лучшие воспоминания о первом месте работы.

— Первые 60 рублей заработала лет в 14–15 на каникулах — очень хотелось поехать в Омск к сестре, а родители не пускали, мол, денег нет. Тетя устроила меня на меховую фабрику в свой цех, и я целый месяц шила на швейной машинке из ткани верхонки для меховых варежек и на эти деньги купила билеты, да еще на мороженое осталось. Родители уже ничего не могли мне возразить, — вспоминает читательница под ником nellilubentsova.

— Бабушка — немка, всех с пеленок приучает к труду в нашей семье. Поэтому с 12 лет я периодически мыла полы в бассейне, где она работала директором, или в поликлинике. А в 16 начался мой карьерный рост, и я по выходным работала администратором и чувствовала себя нереально взрослой. Деньги все честно прогуливала, — делится своими воспоминаниями batyshcheva_ekaterina.

— В 16 лет кондуктором работала на 5-м троллейбусе, выдали зарплату около двух тысяч мелочью. Пока бегала меняла, все продавцы ржали, — рассказывает читательница под ником kyklenok7.

— В 14 лет трудилась на стройке разнорабочим, мама пристроила. Я красила железки всякие, разбирала кирпичи на целые и половинчатые. Зарплату потратила на куклу, китайский аналог Барби, — вспоминает свою покупку с первой зарплаты читатель под ником pirat_v_zakone.


— На школьных каникулах после 9-го класса работала по несколько часов в Дендрологическом парке на Ботсаду. Ухаживали за высаженными голубыми елями. Заработанные 700 рублей потратила на пирожные родителям, а себе купила надувной матрац в форме крокодила, — рассказывает подписчица под ником yuliyaturpak.

— С 1976 года по сей день работаю в 1-й детской больнице Новосибирска (45 лет). Заслуженный работник здравоохранения РФ, — для читателя под ником ludmila29081957 первое место работы стало единственным.

— В 17 лет пошла работать официанткой, за смену платили 200 рублей. Хотела ходить в бассейн, но с работой стало некогда, и накопленные 6 тысяч потратила на покупку телефона маме, — рассказывает подписчица под ником julia_j_simakova.

— 2008 год. После первого курса устроилась аниматором в «МЕГУ». Единственный костюм, который был по размеру, — Белоснежка, и то он оказался немного маловат, а вырез — достаточно большым. Я еще думала, а почему вокруг меня именно папы с детьми собираются? Первую зарплату спустила на шмотки, — посмеивается над своей первой работы читательница под ником irenexoxo.


— В 14 лет посуду мыла в кавказской забегаловке на кухне. Работала со своей бабушкой (она была поваром) сутками 3/3. Зарплату (3 тысячи в месяц) отдавала бабушке, мы на них ели. Потрясающее времечко (нет), — читательница под ником katua.plotnikova вспоминает, как первая работа помогала ей выживать.

— В летнем лагере труда и отдыха, 7-й класс, работали 14 дней на полях совхоза «Железнодорожный», я собрала больше всех огурцов за смену и получила 45 рублей, — делится подписчица под ником sivova.elena.

— Парикмахерская. Первую (мою настоящую долгожданную зарплату) спустила на косметику. Буквально через месяц стырили косметичку. Вот это очень обидно было, — расстраивается читательница под ником lusi_podkova810.

— После третьего курса пединститута работала воспитателем в детском саду. От студсовета дали путевку в Пятигорск на август, а время было сложное, 1991 год, ехать не на что. Дорога плюс прочие расходы. Вот два месяца замещала воспитателей, которые довольные смогли пойти в отпуск. Дедсад был железнодорожный, зарплата хорошая, особенно для бедного студента, — делится своей историей подписчица под ником juladnepr.

— К сожалению, в моей юности подросткам было очень сложно найти работу (96–97 годы), поэтому в 15 лет со склада во дворах таскали с другом мешки с сахаром (по 50 кг) на рынок. Работали по 4–5 часов. С учетом того, что сами весили, как эти мешки, уставали дико. Получали, конечно, копейки, но были счастливы! На первую зарплату купил продукты домой, и мама сказала, что я их с папой кормилец. Был очень горд собой, — вспоминает читатель под ником massage_prof_novosib_.

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