«Мне нужно объять необъятное»: как красивый нейрохирург удаляет опухоли мозга и работает фотографом на вечеринках

Новосибирский нейрохирург рассказал, как совмещает работу врача и фотографа
Евгений Ступак работает нейрохирургом в Новосибирском НИИТО имени Я. Л. Цивьяна. Его родители тоже врачи, к тому же отец — известный нейрохирург. Евгений не только врач, но и фотограф, и это для него вторая работа. Красивого молодого человека с фотоаппаратом можно встретить на крупной вечеринке и легко подумать, что он и сам мог бы быть моделью. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у него, как тусить на вечеринках и свадьбах по вечерам и выходным, а в будни проводить сложнейшие операции и соответствовать папе.
Евгений Ступак — врач-нейрохирург отделения нейроонкологии Новосибирского НИИТО имени
«Я не представлял, насколько это тяжело»
Евгений Ступак из врачебной семьи. Его отец — нейрохирург, мать — физиотерапевт, которые тоже работают в НИИТО. Глядя на родителей, Евгений решил связать свою жизнь с медициной. Когда он окончил школу, твердо решил, что поступит в медицинский университет — от этого шага его никто не отговаривал. Институтская жизнь была интересной и разнообразной, несмотря на то что в мединституте учиться тяжело. По словам Евгения, та база, которая была у него в школе, не соответствовала тому, что требовал институт. При этом многие его однокурсники поступили после специализированных медицинских классов, а значит, их подготовка была лучше.
Евгений поясняет, что многие думали: если у тебя родители — доктора, значит, всё объясняют, но обучение было полностью на нем.
— Мне все говорили: «Тебе легко: ты всё можешь спросить у родителей». У родителей я ничего не спрашивал, все азы познавал сам. Задавать какие-то простые, на первый взгляд, элементарные вопросы отцу было стыдно, надо было самому разбираться, — вспоминает он.
Опасения, что люди будут сравнивать его с известным папой, не остановили Евгения. Эта специальность ему изначально нравилась:
— Было больше за, чем против. На тот момент меня это тревожило, а сейчас я стараюсь проще относиться к тому, кто и что сказал. Если у меня ребенок захочет стать нейрохирургом, я не буду, естественно, его отговаривать, но про подводные камни расскажу. Мне многих тонкостей не рассказывали. А если бы знал все тонкости работы врачом, я бы хорошо подумал над этим вопросом! Я видел, что отца нет дома, он большую часть времени на работе, но не представлял, насколько это тяжело.
Сейчас его отца называют Ступак-старший, а Евгения в шутку могут назвать «профессорским сынком».
— Быть сыном профессора — это большая ответственность: если у тебя нет известных родителей и тебя никто не знает, гораздо легче споткнуться. Но когда у тебя «отягощенный анамнез», все пристально смотрят на тебя. Не ошибается только тот, кто не делает ничего. Все твои ошибки могут обсуждаться, — уверен нейрохирург.
Евгений замечает, что хочет не просто не «позорить род», а действительно соответствовать своим родителям.
— Когда у тебя родители чего-то достигли — это двойная ответственность: общественность думает: а достигнешь ли ты чего-то или нет. Но у меня есть пример в фотографии: папа не фотограф, но в городе у меня уже есть определенная известность. Думаю, что и в медицине что-то получится, — говорит он.
«Если бы я работал только врачом, денег мне бы не хватало»
Фотографировать ему нравилось с детства, но более профессионально он стал этим заниматься на третьем курсе, когда купил себе зеркальный фотоаппарат. Начал снимать вечеринки, устроился работать на сайт, который занимается светской фотохроникой, позже стал снимать для федерального портала Geometria.ru, а также для журнала Собака.ru.
— И сейчас я продолжаю этим заниматься по двум причинам: это приносит деньги, по моим меркам, достаточно приличные. Если бы я не занимался фотографией, а работал только врачом, денег мне бы не хватало. Об этом красноречиво говорит наш коронавирус: весной и летом съемок практически не было — это ощутимо било по карману, — замечает Евгений Ступак.
Когда Евгений заканчивал обучение, задумался, не посвятить ли себя фотографии полностью. Потому что во время обучения в ординатуре больше зарабатывал съемками, чем как врач:
— Это же вообще разрыв шаблонов. Мое обучение — это шесть лет в институте, один — в интернатуре и два — в ординатуре, то есть девять лет. Некоторые ещё три года тратят на аспирантуру. А значит, 12 лет у врача! А как фотограф я уже был устроен, но это не значит, что работа фотографа легкая. Ты всё время на ногах, а съемка может быть весь день. Постоянно общаешься с клиентом, а после съемки обрабатываешь фотографии.
Но всё же после окончания института интерес к нейрохирургии не иссяк, и он пошел в ординатуру в НИИТО — активно занимался научной деятельностью.
За это время Евгений получил два гранта, остался работать в НИИТО и продолжать научную деятельность. Он занимается темой, которая посвящена ПЦР-диагностике глиальных опухолей при помощи анализа уровня экспрессии микро-РНК. То есть при помощи молекулярных технологий можно определить тип опухоли, степень ее злокачественности и прогноз выживаемости пациента.
В этом году врач тоже подал заявку на грант, чтобы исследовать не только опухоли головного мозга, но и кровь, чтобы было возможно проводить анализ и делать прогноз у таких пациентов без операции. Это позволит определять тип опухоли, степень ее злокачественности, а также рецидив заболевания. Но Евгений не отчаивается и продолжит добиваться финансирования.
«Профессия, мягко говоря, нелегкая, это не за хлебушком сходить»
— Когда я начал работать нейрохирургом, было реально тяжело: эта профессия, мягко говоря, очень нелегкая, это не за хлебушком сходить. Одно дело, когда ты обучаешься и смотришь, а другое — когда на тебя ложится ответственность за состояние пациентов. Можно потратить весь день на одного нейрохирургического пациента, — объясняет хирург.
Он добавляет, что в нейрохирургии нет шаблонов: все пациенты разные, а операции длинные и энергозатратные, потому что на кону стоит жизнь — операции проводятся на функционально значимых зонах, воздействие на которые может привести к неврологическому дефициту и к инвалидности.
— Очень много времени проводишь в операционной и столько же времени — за оформлением документации. Всё нужно в голове удержать. Каждый день при этом тебя могут подстерегать сюрпризы. Ты никогда не забудешь ни одного своего пациента, даже после выписки будешь помнить, что с ним было. Я переживаю за правильность соблюдения всех рекомендаций, которые были даны пациенту при выписке, — отмечает Евгений Ступак.
Большинство людей, считает врач, относятся безответственно к своему здоровью, думают, что если их прооперировали, значит, всё позади и они выздоровели. Многие люди не проходят контрольные обследования и осмотры после операции, хотя лучше так не поступать.
— И во всей этой рутине у меня есть хобби. Хотя сложный вопрос, что есть хобби. Фотографию я рассматриваю как свою вторую профессию, к которой тоже достаточно серьезно отношусь. А хобби у меня есть и другие. Честно сказать, тяжело совмещать научную деятельность, врачебную и работу фотографа, потому что в большинстве случаев я не отказываюсь от съемок. У меня есть некий спортивный интерес: мне нужно объять необъятное, — делится нейрохирург.
«Моя маленькая отдушина — это свадебная фотография»
Правда, есть то, на что времени не хватает: он не рекламирует себя, не ведет как следует Instagram, хотя считает, что его ведение — это неотъемлемая часть жизни и фотографа, и врача.
— Получается, что твоя рабочая неделя расписана так: утром ты на работе, вечером можешь пойти куда-то фотографировать, в выходной день — дежурство, а во второй выходной — обрабатываешь фотографии. У меня спрашивают, как я всё успеваю. Это непросто. Моя маленькая отдушина — это свадебная фотография. Наверное, как свадебного фотографа меня не сильно воспринимают, больше как репортажного, но этот жанр в фотографии мне больше всего нравится.
Он уверен, что если человек делает свою работу хорошо, то на это уходит достаточно много времени и сил:
— В настоящий момент я там, где я есть, и мне это нравится. Я получаю удовольствие от того, что у прооперированного пациента есть движения в руках и ногах, что опухоль удалена полностью, когда пациент плачет и говорит тебе спасибо. Это дорогого стоит. От этого появляются силы, чтобы раз за разом вставать рано утром и приходить домой поздно вечером.
Евгений признается, что любит поспать и старается выделять время на то, чтобы высыпаться:
— Я лучше высплюсь, чем на следующий день буду разбитым, и работоспособность будет никакой. Потому что здоровый сон — залог всего. Если ты будешь восстанавливаться после работы, то не будешь болеть. Но, конечно же, времени на сон хочется больше. Но когда ты привыкаешь к такому графику, у тебя режим выработан, то это несложно. Хорошо, что у меня личная жизнь устроена, но и моя вторая половина требует внимания.
Близкие привыкли к его графику и относятся к нему с пониманием.
— Но я не знаю, как долго они будут меня понимать. Это вопрос очень серьезный. Они понимают, что я не на отдыхе нахожусь: если я не дома, значит, на работе. Я нечасто встречаюсь с друзьями. К сожалению, друзья часто обижаются на мою занятость, за исключением друзей с работы. Но ничего с этим не сделаешь, — делится нейрохирург.
«Общее между нейрохирургией и фотографией — это я»
Евгению Ступаку не нравится, когда кто-то пытается смешивать две его работы, например когда на мероприятиях говорят, что выходит нейрохирург-фотограф.
— Если я нахожусь на площадке, то я фотограф, не люблю, когда говорят, что я еще и нейрохирург, и наоборот. Я бы на самом деле воспринимал человека, который оперирует головной и спинной мозг и фотографирует, с опаской. Поэтому лучше такую информацию никому не говорить, но, видимо, люди делают это из лучших побуждений, — считает врач.
Нейрохирургу хочется, чтобы у всех врачей была одна любимая работа, которая бы достойно оплачивалась. Он не дежурит и не консультирует в других больницах и клиниках, как другие врачи. Физически это тяжело, ведь в нейрохирургической клинике много работы плюс научная деятельность и фотография. И хотя кажется, что эти две профессии далеки друг от друга, их объединяет постоянное движение и развитие:
— Вся моя деятельность держит меня в тонусе — это
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