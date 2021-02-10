«Мне нужно объять необъятное»: как красивый нейрохирург удаляет опухоли мозга и работает фотографом на вечеринках

Евгений Ступак — врач-нейрохирург отделения нейроонкологии Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна, кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник. Стаж работы — 5 лет. Лауреат стипендии губернатора Новосибирской области в 2010 году. Победитель программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям в 2014 году. Лауреат гранта губернатора Новосибирской области в 2015 году. Член совета молодых ученых при правительстве Новосибирской области.

«Я не представлял, насколько это тяжело»

Евгений Ступак из врачебной семьи. Его отец — нейрохирург, мать — физиотерапевт, которые тоже работают в НИИТО. Глядя на родителей, Евгений решил связать свою жизнь с медициной. Когда он окончил школу, твердо решил, что поступит в медицинский университет — от этого шага его никто не отговаривал. Институтская жизнь была интересной и разнообразной, несмотря на то что в мединституте учиться тяжело. По словам Евгения, та база, которая была у него в школе, не соответствовала тому, что требовал институт. При этом многие его однокурсники поступили после специализированных медицинских классов, а значит, их подготовка была лучше.