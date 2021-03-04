Голый оклад. Большое исследование НГС о реальных заработках ученых — вынужденные схемы и зарплатные квитки

Михаил Шестопалов объясняет, по какой формуле надбавки считаются в его Институте неорганической химии имени Николаева СО РАН:

— Как высчитывается стоимость балла? Институт оценивает свои средства из разных источников финансирования. Полученная сумма делится на суммарный балл за все статьи, и получается среднее ПРНД. Потом всё распределяется в соответствии с вкладом в науку. Где-то схема другая, например, в том же ИЦиГе: вышла статья, за нее дали какую-то сумму, то есть единоразово.

Каждый ученый получает какой-то балл, который потом умножается на коэффициент, но в каких-то институтах не умножается. Его стоимость в институтах разная. Например, в институте Михаила коэффициент равен 45, один балл стоит 60 рублей — цифра ежеквартально меняется в зависимости от наличия средств. Если умножить 60 на 45, получается 2700 рублей . То есть если в журнале с IF равном 4 одну статью опубликовали четыре человека, то каждый получит 2700 в месяц. Если 10 авторов , то 1080. Если ты один автор хорошей статьи, то еще больше за нее получишь — 10 800 рублей в месяц.

10 статей такого уровня для научного сотрудника в год — это очень тяжело, в среднем они публикуют от трех до пяти статей в год. То есть при такой схеме (если опубликовано пять статей) можно получить 12 500 в месяц дополнительно к окладу.

Старший научный сотрудник ИЦиГа Ольга (имя изменено по ее просьбе) подтверждает, что у них в институте другая система — надбавка выплачивается разово в начале года, в феврале–марте. Это крупная сумма, но выдается раз за год, а не как в других институтах — частями каждый месяц.

Так сколько все-таки зарабатывают ученые?



— У меня надбавка за публикации к окладу старшего научного сотрудника с кандидатской степенью в 25 тысяч — 58 тысяч в месяц, и 5 тысяч за то, что я — заведующий лабораторией. Пару лет назад у одного человека в нашем институте была надбавка за публикации 100 тысяч в месяц, но он действительно очень крутой ученый мирового уровня — это около 25–30 статей в год. Есть те, кто получает 240 рублей в месяц, но эти люди, по сути, не работают, — говорит ученый Михаил.

То есть если считать зарплату старшего научного сотрудника, то она складывается из оклада в 24 тысячи рублей и, например, 12 500 за статьи — это уже 100% от средней зарплаты по региону. Нужны еще 100%, чтобы указ президента выполнялся. Здесь как раз и помогают гранты — тем, кому с ними везет.

Младший научный сотрудник с окладом в 15 тысяч может получать около 40 в месяц, а верхняя граница зависит от сотрудника и лаборатории — у кого-то может быть и 75 тысяч .

Ольга, которая работает в институте, с которого и начался скандал, говорит, что лично она Анастасию Проскурину (ту девушку, которая рассказала Путину о низких окладах ученых) не знает. Зато наша собеседница считает, что разные зарплаты — это нормально:

— Когда-то у меня тоже не было грантов, теперь у нее нет грантов. Я считаю, что это нормально. Не могут же все получать одинаково: кто-то больше, кто-то меньше. Кто больше — у тех всё в порядке. Я считаю, что правильно считать гранты и другие дополнительные денежные поступления в зарплату. У меня выполнены майские указы — я получаю 200% к средней зарплате по региону. Моя зарплата складывается из оклада и грантовых денег. У меня есть свой грант, я им руковожу. У меня много статей: и я считаю, что должна получать больше, чем те, кто не публикуется, и те, у кого нет грантов.

Ольга уверена, что если человек хочет и может работать, то найдутся желающие взять его в коллектив.

— Меня неоднократно звали, но у меня нет ресурсов, времени. А есть люди, которых никогда не приглашают. Возможно, это повод задуматься, — советует она.

