После скандала из-за зарплат в Новосибирске ликвидируют территориальное управление Минобрнауки

В Министерстве науки и высшего образование РФ решили закрыть новосибирское территориальное управление ведомства из-за скандала вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики СО РАН . Это заявление сделал заместитель федерального министра Пётр Кучеренко в беседе с журналистом «Российской газеты».



— Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано, — заявил Пётр Кучеренко.