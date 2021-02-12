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После скандала из-за зарплат в Новосибирске ликвидируют территориальное управление Минобрнауки

В Министерстве науки заявили о том, что уже сделали «определенные кадровые выводы»

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В Новосибирске закроют сибирское управление Минобрнауки

В Министерстве науки и высшего образование РФ решили закрыть новосибирское территориальное управление ведомства из-за скандала вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики СО РАН. Это заявление сделал заместитель федерального министра Пётр Кучеренко в беседе с журналистом «Российской газеты».

— Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано, — заявил Пётр Кучеренко.

Новосибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образование РФ не имеет отношения к Министерству образования Новосибирской области. Это отдельное подразделение, которое подчиняется Сибирскому ТУ Минобрнауки России.

На прошлой неделе сотрудница ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых. На днях стало известно, что Проскурина со своими коллегами получила премию в 5 миллионов рублей. А вчера директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов рассказал о зарплатах в институте, сколько получает он сам и переводят ли сотрудников принудительно на полставки.

СЮЖЕТ

Скандал из-за зарплаты ученых

По информации Минобрнауки, реорганизация и сокращения также коснутся других отделений на Урале и Дальнем Востоке.

Информацией о низком уровне окладов уже заинтересовались прокуратура и следователи — мы разобрались, что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых.

А вот, например, директор новосибирского частного колледжа Сергей Чернышов уверен, что местные ученые сами виноваты в том, что получают по 25 тысяч, — мы узнали, почему он так считает.

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