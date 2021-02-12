После скандала из-за зарплат в Новосибирске ликвидируют территориальное управление Минобрнауки

В Новосибирске закроют сибирское управление Минобрнауки
В Министерстве науки и высшего образование РФ решили закрыть новосибирское территориальное управление ведомства из-за скандала вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики
— Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано, — заявил Пётр Кучеренко.
Новосибирское территориальное управление Министерства науки и высшего образование РФ не имеет отношения к Министерству образования Новосибирской области. Это отдельное подразделение, которое подчиняется Сибирскому ТУ Минобрнауки России.
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По информации Минобрнауки, реорганизация и сокращения также коснутся других отделений на Урале и Дальнем Востоке.
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