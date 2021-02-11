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Сколько и за что получают ученые в институте, где жаловались на низкие зарплаты, — ответ директора (он назвал и свой оклад)

Алексей Кочетов рассказал о надбавках, премиях и переводах на неполную ставку

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Алексей Кочетов отрицает информацию о том, что в институте принудительно переводили сотрудников на полставки&nbsp;

Алексей Кочетов отрицает информацию о том, что в институте принудительно переводили сотрудников на полставки 

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Директор ИЦиГ СО РАН назвал свой оклад после скандала с его сотрудницей

Сегодня, 11 февраля, директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов рассказал о зарплатах в институте, сколько получает он сам и переводят ли сотрудников принудительно на полставки. На прошлой неделе его сотрудница Анастасия Проскурина на заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых. Вчера стало известно, что коллектив Проскуриной получил премию в 5 миллионов рублей.

Редакция получила большое письмо с разъяснениями о зарплатах в институте от Алексея Кочетова. Публикуем самое основное.

Алексей Владимирович Кочетов — директор ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор биологических наук. Является членом редколлегий журналов «Вавиловский журнал генетики и селекции» и Plant Gene (Elsevier). Удостоен премии Сибирского отделения РАН для молодых ученых имени академика Д. К. Беляева.

Почему мало получают научные сотрудники?

Зарплата научного сотрудника в ИЦиГ СО РАН складывается из следующих частей:

  1. Фиксированный должностной оклад, одинаковый у всех научных сотрудников одной категории. Например, оклад у старших научных сотрудников кандидатов наук — 24 347 рублей.
  2. Стимулирующий фонд был сформирован из средств на выполнение майских указов. Он был разделен на 2 части: стимулирующая выплата в 6000 рублей на одного научного сотрудника — ее выдают по решению заведующего структурным подразделением; вторую часть платят по показателям результативности научного труда (ПРНД) в виде годовой премии, обычно в январе-феврале. Эта премия учитывает число и качество научных публикаций.
  3. Выплаты из грантов, договоров по научно-исследовательским работам (НИР), целевых субсидий, которые не входят в госзадание института. Основная особенность этих выплат — их определяет не дирекция института, а руководитель проекта. С фондами заключается трехсторонний договор (институт — фонд — руководитель проекта), институт дает место для работы, руководитель формирует временный трудовой коллектив, определяет смету расходов и объемы персональных выплат.

Зарплаты у научных сотрудников — самые разные в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров НИР, каждый грантодержатель и руководитель проекта сам назначает размер выплат.

Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше всё зависит от эффективности научного труда.

Средние зарплаты научных сотрудников в 2020 году

Научные сотрудники (все) — 67 214,5 руб. в месяц.

В том числе:

  • главные, ведущие и старшие научные сотрудники — 86 530,5 руб. в месяц;
  • научные сотрудники, младшие научные сотрудники — 53 703,6 руб. в месяц.

Средняя зарплата по региону в НСО в 2020 году — 35 010 рублей, двойная средняя, соответственно, 70 020 рублей.

Необходимо учесть, что выплаты научным сотрудникам ИЦиГ СО РАН по грантам Российского фонда фундаментальных исследований (всего в 2020 году — 82 миллиона рублей) не учитываются при расчете средней заработной платы, отмечает Кочетов.

Таким образом, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, по критерию средней заработной платы научных сотрудников институт отчетные критерии выполняет. Но это выполнение достигается в значительной мере за счет грантов, говорится в письме Кочетова.

Сегодня НГС уже рассказывал, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что посчитал, сколько зарабатывает сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН, которая пожаловалась на низкий оклад президенту.

— Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 129 рублей, в том числе, как она справедливо указала, 25 тысяч — это должностной оклад. Если сравнивать с 2019 годом, то в 2019 году у Анастасии Сергеевны было чуть больше из-за того, что был грант РФФИ, — было 57 375 рублей. Так что 2020 год в этом смысле несколько отличался от предыдущего, поскольку не было иных выплат, — цитирует сайт Кремля Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования России.

Почему не вся зарплата выплачивается из госзадания?

Госзадание ИЦиГ СО РАН на 2020 год: 512 миллионов рублей, фонд оплаты труда только научных сотрудников из госзадания в головной организации составляет 200 миллионов рублей. Общее количество работников в головной организации составляет больше 900 человек.

Выделять больше средств на зарплату из госзадания сложно, т. к. содержание инфраструктуры требует значительных расходов (на балансе института — УНУ «SPF-виварий», ЦКП пушных и сельскохозяйственных животных (эксперимент по доместикации лисиц), тепличный комплекс, конвенциональный виварий, целый ряд ЦКП), коммунальные расходы.

В то же время в институте в 2020 году выполняется 41 проект Российского научного фонда (177 миллионов) и 125 проектов Российского фонда фундаментальных исследований (на 113 миллионов).

В организации переводят сотрудников на полставки для формального выполнения майских указов?

Ранее председатель профсоюза Сибирского отделения РАН Людмила Левченко рассказала корреспонденту НГС, что в институтах могут переводить сотрудников на полставки ради исполнения указа о повышении зарплат.

— Указ, который был подписан президентом в 2012 году, как раз предполагал, что зарплаты научных сотрудников повысятся до 200% от средней по региону. Но второй указ, который предполагал дополнительное финансирование на выполнение первого, так и не был выполнен. Институты сами, как они могут, решали эту проблему. В связи с этим те институты, у которых были какие-то дополнительные внебюджетные средства, повысили научным сотрудникам зарплату и как могли попытались выполнить указ. Часть институтов, у которых не было никаких дополнительных средств внебюджетных, оставили как есть. Они перевели сотрудников на 0,5 ставки с этим же окладом, который у него был на ставку. В результате полностью ставка получилась удвоенной, — рассказала о проблеме Людмила Левченко.

Кочетов опровергает информацию о том, что в его институте есть такая практика. Он заверят, что никого приказом «сверху» на часть ставки в институте не переводили. Неполная занятость может быть, например, из-за отпуска по уходу за ребенком, у лиц старше 65 лет, а также с условиями работы в связи с пандемией. Все такие переводы делались только по заявлению работника.

Статистика по сотрудникам за 2020 год

Статистика по сотрудникам за 2020 год

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Как определяется зарплата директора института?

Оклад директора — 69 725 рублей. Остальное определяет Министерство науки и высшего образования и выписывает в виде премий. Сам директор себе ничего вписать в зарплату права не имеет. В 2020 году Кочетов с разрешения МОН участвовал в выполнении двух грантов РНФ, что также внесло свой вклад в зарплату.

Почему у некоторых членов дирекции большие доходы в декларациях, не связано ли это с неправильным распределением госзадания?

Декларация включает не только зарплату, но и другие доходы человека (работа в других организациях, например). Заработная плата из госзадания ИЦиГ в ней отдельно не выделена. В среднем, к моему большому сожалению, административно-управленческий аппарат в ИЦиГ получает меньше, чем в других НИИ и вузах. Конкуренция за хороших специалистов между организациями велика.

Вчера стало известно, что премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.

СЮЖЕТ

Скандал из-за зарплаты ученых

Информацией о низком уровне окладов уже заинтересовались прокуратура и следователи — мы разобрались, что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых.

А вот, например, директор новосибирского частного колледжа Сергей Чернышов уверен, что местные ученые сами виноваты в том, что получают по 25 тысяч, — мы узнали, почему он так считает.

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