Сколько и за что получают ученые в институте, где жаловались на низкие зарплаты, — ответ директора (он назвал и свой оклад)

Директор ИЦиГ СО РАН назвал свой оклад после скандала с его сотрудницей
Сегодня, 11 февраля, директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов рассказал о зарплатах в институте, сколько получает он сам и переводят ли сотрудников принудительно на полставки. На прошлой неделе его сотрудница Анастасия Проскурина на заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых. Вчера стало известно, что коллектив Проскуриной получил премию
Редакция получила большое письмо с разъяснениями о зарплатах в институте от Алексея Кочетова. Публикуем самое основное.
Алексей Владимирович Кочетов — директор ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН, доктор биологических наук. Является членом редколлегий журналов «Вавиловский журнал генетики и селекции» и Plant Gene (Elsevier). Удостоен премии Сибирского отделения РАН для молодых ученых имени академика
Почему мало получают научные сотрудники?
Зарплата научного сотрудника в ИЦиГ СО РАН складывается из следующих частей:
- Фиксированный должностной оклад, одинаковый у всех научных сотрудников одной категории. Например, оклад у старших научных сотрудников кандидатов наук —
24 347 рублей.
- Стимулирующий фонд был сформирован из средств на выполнение майских указов. Он был разделен
на 2 части: стимулирующая выплата в 6000 рублейна одного научного сотрудника — ее выдают по решению заведующего структурным подразделением; вторую часть платят по показателям результативности научного труда (ПРНД) в виде годовой премии, обычно в январе-феврале. Эта премия учитывает число и качество научных публикаций.
- Выплаты из грантов, договоров по научно-исследовательским работам (НИР), целевых субсидий, которые не входят в госзадание института. Основная особенность этих выплат — их определяет не дирекция института, а руководитель проекта. С фондами заключается трехсторонний договор (институт — фонд — руководитель проекта), институт дает место для работы, руководитель формирует временный трудовой коллектив, определяет смету расходов и объемы персональных выплат.
Зарплаты у научных сотрудников — самые разные в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров НИР, каждый грантодержатель и руководитель проекта сам назначает размер выплат.
Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше всё зависит от эффективности научного труда.
Средние зарплаты научных сотрудников
Научные сотрудники (все) —
В том числе:
- главные, ведущие и старшие научные сотрудники —
86 530,5 руб.в месяц;
- научные сотрудники, младшие научные сотрудники —
53 703,6 руб.в месяц.
Средняя зарплата по региону в НСО в 2020 году —
Необходимо учесть, что выплаты научным сотрудникам ИЦиГ СО РАН по грантам Российского фонда фундаментальных исследований (всего в 2020 году —
Таким образом, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, по критерию средней заработной платы научных сотрудников институт отчетные критерии выполняет. Но это выполнение достигается в значительной мере за счет грантов, говорится в письме Кочетова.
Сегодня НГС уже рассказывал, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что посчитал, сколько зарабатывает сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН, которая пожаловалась на низкий оклад президенту.
— Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила
Почему не вся зарплата выплачивается из госзадания?
Госзадание ИЦиГ СО РАН на 2020 год:
Выделять больше средств на зарплату из госзадания сложно,
В то же время в институте в 2020 году выполняется
В организации переводят сотрудников на полставки для формального выполнения майских указов?
Ранее председатель профсоюза Сибирского отделения РАН Людмила Левченко рассказала корреспонденту НГС, что в институтах могут переводить сотрудников на полставки ради исполнения указа о повышении зарплат.
— Указ, который был подписан президентом в 2012 году, как раз предполагал, что зарплаты научных сотрудников повысятся до 200% от средней по региону. Но второй указ, который предполагал дополнительное финансирование на выполнение первого, так и не был выполнен. Институты сами, как они могут, решали эту проблему. В связи с этим те институты, у которых были какие-то дополнительные внебюджетные средства, повысили научным сотрудникам зарплату и как могли попытались выполнить указ. Часть институтов, у которых не было никаких дополнительных средств внебюджетных, оставили как есть. Они перевели сотрудников
Кочетов опровергает информацию о том, что в его институте есть такая практика. Он заверят, что никого приказом «сверху» на часть ставки в институте не переводили. Неполная занятость может быть, например, из-за отпуска по уходу за ребенком, у лиц старше
Как определяется зарплата директора института?
Оклад директора —
Почему у некоторых членов дирекции большие доходы в декларациях, не связано ли это с неправильным распределением госзадания?
Декларация включает не только зарплату, но и другие доходы человека (работа в других организациях, например). Заработная плата из госзадания ИЦиГ в ней отдельно не выделена. В среднем, к моему большому сожалению, административно-управленческий аппарат в ИЦиГ получает меньше, чем в других НИИ и вузах. Конкуренция за хороших специалистов между организациями велика.
Вчера стало известно, что премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.
Информацией о низком уровне окладов уже заинтересовались прокуратура и следователи — мы разобрались, что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых.
А вот, например, директор новосибирского частного колледжа Сергей Чернышов уверен, что местные ученые сами виноваты в том, что получают