Сколько и за что получают ученые в институте, где жаловались на низкие зарплаты, — ответ директора (он назвал и свой оклад)

Таким образом, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, по критерию средней заработной платы научных сотрудников институт отчетные критерии выполняет. Но это выполнение достигается в значительной мере за счет грантов, говорится в письме Кочетова.

Сегодня НГС уже рассказывал, что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что посчитал, сколько зарабатывает сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН, которая пожаловалась на низкий оклад президенту.

