Коллектив ученой, которая пожаловалась на зарплату Путину, получил премию в 5 миллионов рублей

Премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.



Указ о присуждении премии трем научным сотрудникам ИЦиГ СО РАН, кандидатам биологических наук Анастасии Проскуриной, Екатерине Поттер и Евгении Долговой Владимир Путин подписал в понедельник, 8 февраля.

— За формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков, — говорится в тексте указа.

