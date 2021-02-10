Коллектив ученой, которая пожаловалась на зарплату Путину, получил премию в 5 миллионов рублей

Молодые ученые из Новосибирска получили президентскую премию в 5 млн руб
Премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.
Указ о присуждении премии трем научным сотрудникам ИЦиГ СО РАН, кандидатам биологических наук Анастасии Проскуриной, Екатерине Поттер и Евгении Долговой Владимир Путин подписал в понедельник, 8 февраля.
— За формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков, — говорится в тексте указа.
В ИЦиГ корреспонденту НГС рассказали о размере премии.
— Пять миллионов рублей. Премию дают коллективу ученых, всем троим сотрудникам, — сообщил корреспонденту пресс-секретарь ИЦиГ НГС Георгий Батухтин. — Они могут потратить ее по своему усмотрению. Насколько я знаю, часть они решили пустить на свою работу, это было их собственное решение.
Ранее Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о том, сколько зарабатывает.
— Я старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила она.
После этого президент поручил министрам разобраться с заработной платой ученых не только в Новосибирской области, но и в других регионах.