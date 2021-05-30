«У нас еще низкие зарплаты». Как живет новосибирец с з/п в 300 тысяч рублей и на что он тратит такие деньги

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2020 года составила
Чем заниматься и как найти такую работу?
Я работаю в этой сфере достаточно давно, с 2007–2008 года. Начинал с фриланса и небольших, по современным меркам, сумм — 10 тысяч рублей в месяц, иногда за заказ. Сейчас моя зарплата составляет 300 тысяч рублей, потому что я достаточно квалифицированный специалист. По градации я senior — это считается одной из самых высоких степеней. Я занимаюсь продуктовым дизайном, обслуживаю сайты и продукты, занимаюсь текущими фичами (свойствами или характеристиками продукта. —
Так как багаж большой, опыта уже более 12 лет, то, соответственно, я специалист востребованный. Нужно постоянно изучать ситуацию на рынке труда, и если говорить о последних трех годах, то мало кто из новосибирцев, работающих в моей отрасли, получает такие суммы. Часто на агрегаторах по поиску работы висят вакансии без оффера (входящего предложения о работе и ее условиях. —
В Новосибирске, кстати, зарплаты достаточно низкие. В Москве люди с низшей квалификацией получают большие зарплаты, хотя понятно, что там и расходы кратные. Но есть же «удаленка». Даже мои знакомые, которые работают на «удаленке» из Новосибирска, рассчитывают в будущем переехать в более комфортные для жизни города.
Как повысить себе зарплату?
Как мне удалось пробить зарплатный потолок? Для начала я завел ИП — это позволяет договориться с работодателем о большей сумме, так как снижается нагрузка на фонд оплаты труда, еще за меня не платят налоги.
Я, как ИП, плачу всего лишь 6% и договариваюсь, что мне остаток суммы компенсируют. Таким образом мне удается выкроить дополнительных 10–20 тысяч рублей. Еще я работаю с зарубежными компаниями. Например, сейчас у меня есть клиент, который платит за мои услуги 2,5 тысячи евро, что кратно больше той зарплаты, которую я получаю в Новосибирске. Получается, что последние три года я работаю на двух работах: сначала это было две работы с зарплатой по 80 тысяч. А сейчас на одной работе я получаю 80 тысяч, на второй — плюс-минус 220 тысяч. Понятно, что зарплата в зарубежной компании зависит от скачков курса и налогов.
А живется как?
Теперь стоит рассказать о быте — да, хватает куда-то сходить, что-то купить. Все же формируется из потребностей, а я отлично могу ими управлять. Если у меня нет таких сумм, чтобы тратить их на крупные покупки, я о них и не думаю.
Когда зарплата была 150 тысяч, совершать крупные покупки было проблематично: дорогие вещи вроде «макбука» или телефона приходилось брать в кредит. А 300 тысяч мне хватает, чтобы совершать крупные покупки или позволять себе поездки из Новосибирска — без кредитов, рассрочек и прочего. Вообще у меня последние два года нет никаких кредитов и ипотек, в долг не берем и не живем. Еще у нас есть потребность в более качественной одежде или продуктах, в магазине смотрим более здоровые продукты.
Финансовая нагрузка сейчас составляет 80 тысяч, а все остальное — свободные деньги. На семью из двух человек (плюс кошки-собаки) расход в месяц получается примерно следующий. Около 20 тысяч уходит на аренду жилья и мелочи вроде оплаты интернета и телефона, еще около 20 тысяч уходит на еду. Есть еще дополнительные расходы на такси, бары и рестораны — получается еще около 60–80 тысяч рублей, чтобы куда-то сходить и комфортно чувствовать себя в Новосибирске.
При этом даже получая 300 тысяч, слабо задумываешься об ипотеке в Новосибирске. Для меня комфортный ценник на аренду жилья составляет 40 тысяч, а покупка — от 6 миллионов рублей. При этом, если выбирать примерно такие же цены рядом с Москвой, можно рассмотреть Санкт-Петербург или Нижний Новгород. При зарплате в 150 тысяч я даже не задумывался, брать ли ипотеку, а вот при нынешней зарплате задумался. Но понял, что брать ипотеку буду точно не в Новосибирске.
Сколько приходится работать?
У меня две работы, отдыхать сложно. Когда нужно трудиться на каждой работе по 8 часов, то получается, что весь мой день — это рабочий день. Еще играет роль разница во времени, потому что я работаю с Кипром и Новосибирском. С утра я работаю на Новосибирск, и до 12 часов я работаю на Кипр. Когда я устаю, начинаю какую-то работу переносить на выходные, чтобы чуть больше времени отдохнуть. В целом у меня достаточно свободный график. Где-то я могу написать, что делал работу 3 часа, а не час, при этом остальное время я гуляю или хожу по своим делам. Все зависит от твоей эффективности: если клиент или работодатель видит твою эффективность, значит, все нормально.
За последние два месяца я ездил в Сочи и Санкт-Петербург, летом поеду на Алтай. Границы закрыты, а это такие единственные места, куда можно съездить. Отдыхом я бы это не назвал, потому что у ИП нет ни больничных, ни отпусков — и тут уж как договоришься. Всегда напряженно со временем, вечный стресс. Поэтому на отдых тоже едешь с ноутбуком, постоянно в работе, в рабочих чатах.
В Новосибирск я переехал около 10 лет назад, и для меня это был первый большой город. О переезде я не задумывался, пока не побывал в других местах. Те же Сочи или Санкт-Петербург гораздо чище, чем Новосибирск. Переезжать я планирую уже текущей осенью или зимой.
В Новосибирске у меня нет никаких причин оставаться: грязный город, если говорить о тех же покупках, выбор здесь не очень большой по сравнению с той же Москвой. Вспомнил еще одно наблюдение по поводу одежды. Когда был в Сочи, то видел очень много людей, которые одеты просто хорошо — я был там не в сезон, и в основном там были люди, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга на зимовку. Ну то есть в крупных городах гораздо проще с выбором и лучше с качеством. Хотя досуг в нашем городе можно организовать — у нас есть и барные дворики, и отдых красивый умеют делать. Но это происходит в Новосибирске. И ты выходишь опять в грязь, в пыль, у кого-то свинофермы пахнут, свечки эти все, новостройки, лысые газоны, нечищеный снег — отвратительно, если честно.
Что можно почитать о жизни сибиряков вне Новосибирска?
«Дети почти не болеют»: сибирячка переехала в пригород Краснодара. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?
«Тут же и люди лежат, и болгарка пилит»: впечатления туристов от отпуска на курортах России;
«В 300 метрах от нашего дома упала ракета»: откровенный рассказ бывшей сибирячки о бомбежках в Израиле.
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