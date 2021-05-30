«У нас еще низкие зарплаты». Как живет новосибирец с з/п в 300 тысяч рублей и на что он тратит такие деньги

В Новосибирске, кстати, зарплаты достаточно низкие. В Москве люди с низшей квалификацией получают большие зарплаты, хотя понятно, что там и расходы кратные. Но есть же «удаленка». Даже мои знакомые, которые работают на «удаленке» из Новосибирска, рассчитывают в будущем переехать в более комфортные для жизни города.

Как повысить себе зарплату?

Как мне удалось пробить зарплатный потолок? Для начала я завел ИП — это позволяет договориться с работодателем о большей сумме, так как снижается нагрузка на фонд оплаты труда, еще за меня не платят налоги.

Я, как ИП, плачу всего лишь 6% и договариваюсь, что мне остаток суммы компенсируют. Таким образом мне удается выкроить дополнительных 10–20 тысяч рублей. Еще я работаю с зарубежными компаниями. Например, сейчас у меня есть клиент, который платит за мои услуги 2,5 тысячи евро, что кратно больше той зарплаты, которую я получаю в Новосибирске. Получается, что последние три года я работаю на двух работах: сначала это было две работы с зарплатой по 80 тысяч. А сейчас на одной работе я получаю 80 тысяч, на второй — плюс-минус 220 тысяч. Понятно, что зарплата в зарубежной компании зависит от скачков курса и налогов.