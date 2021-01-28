Новосибирскстат назвал средние зарплаты в регионе. Список самых безденежных и прибыльных сфер

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2020 года составила 39 862 рубля, что ниже среднего уровня по СФО — 42 720 рублей. Зато новосибирцы в среднем зарабатывают больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области. А вот прибыльнее всего жить и работать в Красноярском крае — там средний заработок 52 579 рублей.



В Новосибирской области, по данным статистики, больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и экономической сферы — 71 860 рублей. На втором месте идут те, чья работа связана с информацией и связью — они получают в среднем 67 250 рублей. Те, кто занимается добычей полезных ископаемых, зарабатывают 51 518 рублей, научной деятельностью — 50 302 рубля, госуправлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением — 46 581 рубль.

