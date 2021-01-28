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Новосибирскстат назвал средние зарплаты в регионе. Список самых безденежных и прибыльных сфер

Средняя зарплата в Новосибирской области ниже, чем по Сибирскому федеральному округу

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Больше всего в регионе зарабатывают финансисты

Больше всего в регионе зарабатывают финансисты

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Средняя зарплата в Новосибирской области за 2020 год составила 39 862 рубля

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2020 года составила 39 862 рубля, что ниже среднего уровня по СФО — 42 720 рублей. Зато новосибирцы в среднем зарабатывают больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области. А вот прибыльнее всего жить и работать в Красноярском крае — там средний заработок 52 579 рублей.

В Новосибирской области, по данным статистики, больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и экономической сферы — 71 860 рублей. На втором месте идут те, чья работа связана с информацией и связью — они получают в среднем 67 250 рублей. Те, кто занимается добычей полезных ископаемых, зарабатывают 51 518 рублей, научной деятельностью — 50 302 рубля, госуправлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением — 46 581 рубль.

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Самой низкооплачиваемой в прошлом году стала работа в гостиничном бизнесе и общепите, где средняя зарплата составила 21 486 рублей. Больше получают работники административной сферы — 26 902 рубля, сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства — в среднем 27 723 рубля.

Ранее НГС рассказывал, на каких вакансиях предлагают зарплату в 100–200 тысяч рублей. Почитайте, что нужно делать за такие деньги. Мы также выяснили, как изменился рынок труда из-за пандемии. Эксперты по кадрам рассказали, как в 2021 году найти надежную работу и кому могут поднять зарплату.

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Новосибирскстатзарплатаработа
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