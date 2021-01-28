Новосибирскстат назвал средние зарплаты в регионе. Список самых безденежных и прибыльных сфер

Средняя зарплата в Новосибирской области за 2020 год составила 39 862 рубля
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по ноябрь 2020 года составила
В Новосибирской области, по данным статистики, больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и экономической сферы —
Самой низкооплачиваемой в прошлом году стала работа в гостиничном бизнесе и общепите, где средняя зарплата составила
Ранее НГС рассказывал, на каких вакансиях предлагают зарплату в 100–200 тысяч рублей. Почитайте, что нужно делать за такие деньги. Мы также выяснили, как изменился рынок труда из-за пандемии. Эксперты по кадрам рассказали, как в 2021 году найти надежную работу и кому могут поднять зарплату.