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Как работают в «Леруа Мерлен»: загадочные зарплаты, бесплатные авиаперелеты и возможность стать акционером компании

Мы посмотрели, что находится по ту сторону торгового зала, и узнали, чем недовольны сотрудники

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В новосибирских «Леруа Мерлен» работают <nobr class="_">1500 сотрудников</nobr>

В новосибирских «Леруа Мерлен» работают 1500 сотрудников

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В «Леруа Мерлен» рассказали про условия работы для сотрудников

НГС продолжает рубрику о том, как устроена работа в известных компаниях. В прошлом выпуске мы рассказывали о работе в шведском магазине «ИКЕА». А второй эпизод решили посвятить французской сети отделочных материалов «Леруа Мерлен». В этом году компания планирует открыть четвертый гипермаркет, куда примут две сотни сотрудников. Руководитель региональных проектов по подбору персонала Наталья Матей рассказала, как устроиться на работу в «Леруа Мерлен», из чего состоит зарплата, какие бонусы гарантируют сотрудникам и почему компания раздает акции своим сотрудникам.

Сотрудники компании регулярно проходят <nobr class="_">обучение —</nobr>&nbsp;как профессиональным навыкам, так и личностного роста&nbsp;

Сотрудники компании регулярно проходят обучение — как профессиональным навыкам, так и личностного роста 

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Какие вакансии есть в «Леруа Мерлен»

В Новосибирске пока работают три магазина французской сети отделочных материалов — в общей сложности это 1500 сотрудников. В этом году компания собирается открывать четвертый магазин, куда примут еще около 200 сотрудников.

О том, что нужны новые сотрудники, вы точно узнаете. Достаточно зайти в любой магазин и оглянуться: везде плакаты — приглашения на работу и анкеты на стойках регистрации.

— Всегда очень высокий спрос, много откликов на продавцов, логистов, на вакансии менеджеров торгового зала. Это вакансии, которые для нас всегда актуальны, — говорит руководитель региональных проектов по подбору персонала «Леруа Мерлен» Наталья Матей.

По ее словам, на одну позицию может быть до 100 откликов. Помимо линейного персонала компании сегодня нужны специалисты проектных продаж и дизайнеры — люди, которые хотят работать с клиентами, развиваться в этой области, которых интересует обустройство дома, эргономика.

Сейчас на сайте «Леруа Мерлен» в Новосибирске 38 вакансий на разные должности, в том числе продавец-консультант, дизайнер интерьеров, специалист по кадровому администрированию, менеджер отдела, кассир, ночной сотрудник склада и другие. Интересно, что в графе «зарплата» стоит сумма либо 30 тысяч рублей, либо «по договоренности». Но об этом позже.

На втором этаже магазинов находятся административные помещения и комнаты отдыха для сотрудников

На втором этаже магазинов находятся административные помещения и комнаты отдыха для сотрудников

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Собеседования и тесты

Если есть желание работать, то для начала можно заполнить анкету даже в магазине либо позвонить в кол-центр, а можно сразу отправить резюме на определенную вакансию или откликнуться по QR-коду. В любом случае все первые отклики попадают в Единый центр подбора персонала. Резюме/анкету видят рекрутеры этого центра, которые потом связываются и общаются с кандидатом.

Это так называемый первый фильтр, когда обсуждают опыт работы, подбирается вакансия, которая подходит соискателю, учитывая его навыки. Если всё хорошо, начинается второй этап. Это уже режим офлайн, когда соискателя приглашают на собеседование в магазин к руководителю соответствующего отдела. Может быть собеседование еще с кем-то из руководителей или с директором. Для соискателей на вакансии линейного персонала «Леруа Мерлен» (продавцы, кассиры, рабочие) это заключительный этап — если всё хорошо, то начинается обучение. Если речь про узких специалистов, то будут тестовые задания на проверку знаний. Это касается специалистов по охране труда, IT, юристов, бухгалтеров, дизайнеров.

В спортивном зале любой сотрудник «Леруа Мерлен» может заниматься бесплатно

В спортивном зале любой сотрудник «Леруа Мерлен» может заниматься бесплатно

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Обучение

— Обучения — это то, чем мы на самом деле гордимся, у нас их много. Они разноплановые, разноуровневые, — говорит Наталья Матей. — Сначала адаптационное обучение, которое называется «Спутник». Не пройдя его, сотрудник не может приступить к работе.

«Спутник» — это комплекс: от техники безопасности до того, как всё устроено в магазине, как работает каждая служба, к кому и зачем можно и нужно обращаться. А также кодекс этики, уставные документы, тестовые задания (что и как делать в каждом отделе).

На это выделяется 4 дня, в этот период сотрудники ходят в специальных жилетах, на которых написано «Я на обучении», специалисты всех подразделений рассказывают нюансы. Обучение проходит в том числе в игровой форме, как квест — так лучше усваивается, говорит Наталья Матей. Через 4 дня обученный сотрудник приступает к работе по своему плану.

У каждого сотрудника есть индивидуальный план развития

У каждого сотрудника есть индивидуальный план развития

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— Так как вся компания сосредоточена на сопровождении и развитии людей, то у каждого есть индивидуальный план развития. В этом плане указано обучение, которое необходимо пройти. Как по «хардам» — чтобы углубляться по навыкам, так и по «софтам» — для развития межличностных коммуникаций, личных способностей, навыков, умений и так далее, — объясняет Наталья Матей.

Кроме того, по ее словам, каждый год компания приглашает сторонних специалистов, которые проводят тренинги. Есть и своя платформа обучения под называнием SF (Success Factor). На платформе комплекс обучающих программ — как касающихся профессии, товаров и так далее, так и для развития личных навыков, компетенций, то есть различные онлайн-курсы для всех сотрудников.

Сотрудникам компании компенсируют <nobr class="_">3000 рублей</nobr> <nobr class="_">за питание —</nobr> можно обедать в столовой либо покупать свои продукты

Сотрудникам компании компенсируют 3000 рублей за питание — можно обедать в столовой либо покупать свои продукты

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Зарплата

Если вы хотите понять сразу, еще не устроившись на работу в компанию, сколько там зарабатывают, то у вас не получится. Цифры афишировать не любят — объясняют это тем, что невозможно сказать, у кого какая зарплата, так как у всех она разная и зависит тоже от разного. Однако подчеркивается, что она конкурентоспособная. А вот о том, из чего складывается совокупный доход (зарплатой называют лишь окладную часть), HR-ы рассказывают в подробностях.

В обеденный перерыв можно отдохнуть в ночной <nobr class="_">комнате —</nobr> здесь темно и тихо

В обеденный перерыв можно отдохнуть в ночной комнате — здесь темно и тихо

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— Зарплата — это не единственный вид награждений, которые есть у сотрудников «Леруа Мерлен», — подчеркивает Наталья Матей. — Зарплата зависит от опыта соискателя. Здесь очень важно добавить, что кроме зарплаты (зарплата белая, всё по ТК) есть 5% от оклада — премия за явки, за приходы на работу. Это первая благодарность, первое спасибо, которое мы говорим сотрудникам.

К окладу добавляются ежеквартальные премии, которые, как объяснила Наталья Матей, зависят от работы магазина — в год это может быть примерно от одного до двух окладов.

Средний возраст сотрудника — <nobr class="_">31 год</nobr>

Средний возраст сотрудника — 31 год

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Следующая составляющая — участие в прибыли (такая выплата бывает раз в год).

— Это решение нашей компании. Она делится своей прибылью с теми, кто в ней работает. Это ежегодные вознаграждения, которые накапливает сотрудник, — говорит Наталья Матей.

Цифры опять же не называют, так как «прибыль трудно спрогнозировать». То есть определенную сумму делят между сотрудниками. Размер суммы, которую получит каждый, опять же индивидуален.

Следующая составляющая — акции. Это значит, что сотрудники, которые проработали минимум год в компании, могут стать ее акционерами.

— То есть компания наделяет акциями тех, кто у нас работает, только потому, что они у нас работают. Акции можно докупать раз в год. Акции в евро, прирост этих акций в этом году составил 16,49%, — говорит Наталья Матей. — Обычный валютный вклад в российских банках за год дает 0,1 процента прироста. Здесь мы говорим об абсолютно другой системе защищенности. Акции эти продаются при увольнении, и, таким образом, каждый увольняющийся получает приличную сумму денег.

Размер этой суммы опять же индивидуален, зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько времени человек был акционером, покупал/продавал акции.

Раз в год сотрудникам пересматривают зарплату. На год ставятся цели, потом они проверяются, и уже на основе этого принимают решение об изменении уровня заработной платы. Также раз в год зарплата индексируется.

Возраст сотрудников

В Новосибирске средний возраст сотрудников — 31 год. Самому младшему 18 лет, самому молодому руководителю отдела 23 года. В компании говорят, что все ограничения по возрасту регламентируются только ТК РФ. 14 лет в «Леруа Мерлен» работает продавец, которому сейчас 69 лет.

Перед началом работы сотрудники проходят четырехдневное обучение

Перед началом работы сотрудники проходят четырехдневное обучение

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Бонусы

Скидок на товары у сотрудников нет. Есть компенсация за питание — 3000 рублей в месяц. То есть это специальная карта питания, которой можно оплачивать обеды в столовых для сотрудников либо покупать свои продукты. Питание в корпоративной столовой для сотрудников обойдется примерно в сумму, может быть, чуть дешевле, чем в обычной столовой. Например, суп стоит 25–50 рублей, салат — 45–65, цена на второе блюдо — 80–120 рублей.

В каждом магазине есть спортзалы, куда сотрудники могут прийти и заниматься бесплатно. Что касается ДМС, то сотрудник может выбрать эту льготу из «кафетерия соцльгот».

— Вы можете выбрать себе ту льготу, которую хотите. Хотите ДМС — будет ДМС. Хотите оплату перелетов на отдых — будет эта льгота. ДМС для себя и ребенка — будет такой вариант. Можно выбрать внешнее обучение (например, учить какой-то язык или пройти курс по риторике), — перечисляет Наталья Матей.

Например, бесплатный авиаперелет становится доступен человеку, который отработал в компании минимум год. В зависимости от стажа сумма на перелет увеличивается. На каждый год можно выбирать разную льготу.

В новый магазин, который строится на Бердском шоссе, планируют набрать около 200 сотрудников

В новый магазин, который строится на Бердском шоссе, планируют набрать около 200 сотрудников

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Форма сотрудников и ценности

Всем сотрудникам «Леруа Мерлен» выдают специальную обувь с твердыми носами для безопасности и комплект одежды. Какой — зависит от того, где сотрудник работает. В комплектах — обувь, майки, куртки, жакеты, джемперы. А также маски и перчатки. Ухаживают за одеждой сами сотрудники, замена — по необходимости.

— Важная философия нашей компании — это ценности. Это совокупность наших внутренних убеждений, ориентиры, — объясняет Наталья Матей. — «Заботимся о благополучии» — это означает, что мы заботимся о благополучии, здоровье, безопасности себя, наших клиентов. Сохраняем баланс, создаем условия для полноценной жизни и работы. Вторая ценность — «мы приносим пользу». Есть такой слоган: «Нам не всё равно». Это о том, что мы стремимся повысить уровень каждого. Ценность три — «двигаемся дальше». Мы изменяемся в ногу со временем, развиваемся и помогаем друг другу. Работаем сообща, мы все вместе за одно — это про командность. И «рады помочь» — это для клиентов. Когда ты испытываешь удовольствие от того, что ты помог, и это очень важно. Это наша основа основ.

Одна из зон отдыха — библиотека. Книги разные: от Александра Дюма, Пушкина и Достоевского до «Старика Хоттабыча» и книги Марты Кетро «Зато ты очень красивый»

Одна из зон отдыха — библиотека. Книги разные: от Александра Дюма, Пушкина и Достоевского до «Старика Хоттабыча» и книги Марты Кетро «Зато ты очень красивый»

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Правила поведения и корпоративная культура

В «Леруа Мерлен» есть кодекс поведения сотрудников. Самая важная вещь, на которой акцентирует внимание Наталья Матей, — в компании нет системы депремирования. Кроме того, нет матответственности. Уволить сотрудника, говорят в компании, могут только по статьям, перечисленным в ТК РФ.

Отвечая на вопрос о том, есть ли наказания за опоздания, Наталья Матей напоминает, что в магазине работают акционеры, поэтому людям невыгодно так делать или работать плохо.

— Понять это сложно для российской ментальности. Когда вы понимаете, что у вас акции растут от того, что вы лучше работаете, вы не будете опаздывать, — говорит она. — Однако, когда рассказываем кандидатам, что через год компания дает акции, я часто вижу, что это вызывает оторопь, недоумение. Люди больше привыкли, что им скорее дадут какой-то оклад, а потом от этого оклада из-за системы штрафов будет оставаться средняя зарплата по рынку.

Сейчас на сайте компании в Новосибирске около 40 вакансий&nbsp;

Сейчас на сайте компании в Новосибирске около 40 вакансий 

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Карьера

Сотрудник должен постоянно развиваться, подчеркивают в компании. Либо в горизонт — «от грейда дебютанта к экспертному грейду», либо расти по должности. Также появляется много внутренних вакансий — когда открываются новые магазины, в том числе в других городах. По словам Натальи Матей, в 2018 году полсотни новосибирцев переехали в Санкт-Петербург.

— Мы всегда очень радуемся такой мобильности, потому что это движение, передача опыта, специфики, возможности сделать команды более разнопрофильные, — говорит Наталья Матей. — Возможно переехать и в другую страну. Есть ребята, которые переехали во Францию, в Португалию. Это возможно сделать раз в два года — у нас есть специальный международный конкурс Talent Booster. И любой желающий может подать заявку, участвовать в нем и потом уже дальше работать во Франции либо в стране проекта.

Отзывы сотрудников

Среди плюсов, с которыми трудно спорить и которые вряд ли можно не заметить, сотрудники новосибирских магазинов отмечают ДМС, белую зарплату, спортзал, уютный офис. Один из самых необычных плюсов, который назвал сотрудник, — «идет быстро рабочее время». Кто-то ограничивается лаконичным «плюсы есть».

Намного ярче люди расписывают минусы работы в «Леруа Мерлен». Нередко это субъективные ощущения, например, про конфликтные ситуации с менеджерами, у которых «ума палата», плохое обучение со стороны наставников, что может сказаться на дальнейшей работе. А также странные вопросы на собеседовании и нервная обстановка.

Один из бывших сотрудников решил предупредить будущих кандидатов о том, что «магазин может сделать вас стукачом», так как заставляют «сливать» своих коллег и напарников. Также во многих отзывах люди пишут, что разочаровались, так как не увидели возможности для карьерного роста. Нередко говорят про несоответствие европейских требований с размером российской заработной платы. На последнем пункте акцентируют внимание довольно часто. Например: «Работаю три года, всё устраивает. Что можно улучшить? Повысить всем зарплату».

Что еще почитать про работу

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«Леруа Мерлен»работа в Новосибирске
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