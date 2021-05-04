Как работают в «Леруа Мерлен»: загадочные зарплаты, бесплатные авиаперелеты и возможность стать акционером компании

В «Леруа Мерлен» рассказали про условия работы для сотрудников
НГС продолжает рубрику о том, как устроена работа в известных компаниях. В прошлом выпуске мы рассказывали о работе в шведском магазине «ИКЕА». А второй эпизод решили посвятить французской сети отделочных материалов «Леруа Мерлен». В этом году компания планирует открыть четвертый гипермаркет, куда примут две сотни сотрудников. Руководитель региональных проектов по подбору персонала Наталья Матей рассказала, как устроиться на работу в «Леруа Мерлен», из чего состоит зарплата, какие бонусы гарантируют сотрудникам и почему компания раздает акции своим сотрудникам.
Какие вакансии есть в «Леруа Мерлен»
В Новосибирске пока работают три магазина французской сети отделочных материалов — в общей сложности это
О том, что нужны новые сотрудники, вы точно узнаете. Достаточно зайти в любой магазин и оглянуться: везде плакаты — приглашения на работу и анкеты на стойках регистрации.
— Всегда очень высокий спрос, много откликов на продавцов, логистов, на вакансии менеджеров торгового зала. Это вакансии, которые для нас всегда актуальны, — говорит руководитель региональных проектов по подбору персонала «Леруа Мерлен» Наталья Матей.
По ее словам, на одну позицию может быть до 100 откликов. Помимо линейного персонала компании сегодня нужны специалисты проектных продаж и дизайнеры — люди, которые хотят работать с клиентами, развиваться в этой области, которых интересует обустройство дома, эргономика.
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Собеседования и тесты
Если есть желание работать, то для начала можно заполнить анкету даже в магазине либо позвонить в кол-центр, а можно сразу отправить резюме на определенную вакансию или откликнуться
Это так называемый первый фильтр, когда обсуждают опыт работы, подбирается вакансия, которая подходит соискателю, учитывая его навыки. Если всё хорошо, начинается второй этап. Это уже режим офлайн, когда соискателя приглашают на собеседование в магазин к руководителю соответствующего отдела. Может быть собеседование еще с кем-то из руководителей или с директором. Для соискателей на вакансии линейного персонала «Леруа Мерлен» (продавцы, кассиры, рабочие) это заключительный этап — если всё хорошо, то начинается обучение. Если речь про узких специалистов, то будут тестовые задания на проверку знаний. Это касается специалистов по охране труда, IT, юристов, бухгалтеров, дизайнеров.
Обучение
— Обучения — это то, чем мы на самом деле гордимся, у нас их много. Они разноплановые, разноуровневые, — говорит Наталья Матей. — Сначала адаптационное обучение, которое называется «Спутник». Не пройдя его, сотрудник не может приступить к работе.
«Спутник» — это комплекс: от техники безопасности до того, как всё устроено в магазине, как работает каждая служба, к кому и зачем можно и нужно обращаться. А также кодекс этики, уставные документы, тестовые задания (что и как делать в каждом отделе).
На это выделяется
— Так как вся компания сосредоточена на сопровождении и развитии людей, то у каждого есть индивидуальный план развития. В этом плане указано обучение, которое необходимо пройти. Как по «хардам» — чтобы углубляться по навыкам, так и по «софтам» — для развития межличностных коммуникаций, личных способностей, навыков, умений и так далее, — объясняет Наталья Матей.
Кроме того, по ее словам, каждый год компания приглашает сторонних специалистов, которые проводят тренинги. Есть и своя платформа обучения под называнием SF (Success Factor). На платформе комплекс обучающих программ — как касающихся профессии, товаров и так далее, так и для развития личных навыков, компетенций, то есть различные онлайн-курсы для всех сотрудников.
Зарплата
Если вы хотите понять сразу, еще не устроившись на работу в компанию, сколько там зарабатывают, то у вас не получится. Цифры афишировать не любят — объясняют это тем, что невозможно сказать, у кого какая зарплата, так как у всех она разная и зависит тоже от разного. Однако подчеркивается, что она конкурентоспособная. А вот о том, из чего складывается совокупный доход (зарплатой называют лишь окладную часть),
— Зарплата — это не единственный вид награждений, которые есть у сотрудников «Леруа Мерлен», — подчеркивает Наталья Матей. — Зарплата зависит от опыта соискателя. Здесь очень важно добавить, что кроме зарплаты (зарплата белая, всё по ТК) есть 5% от оклада — премия за явки, за приходы на работу. Это первая благодарность, первое спасибо, которое мы говорим сотрудникам.
К окладу добавляются ежеквартальные премии, которые, как объяснила Наталья Матей, зависят от работы магазина — в год это может быть примерно от одного до двух окладов.
Следующая составляющая — участие в прибыли (такая выплата бывает раз в год).
— Это решение нашей компании. Она делится своей прибылью с теми, кто в ней работает. Это ежегодные вознаграждения, которые накапливает сотрудник, — говорит Наталья Матей.
Цифры опять же не называют, так как «прибыль трудно спрогнозировать». То есть определенную сумму делят между сотрудниками. Размер суммы, которую получит каждый, опять же индивидуален.
Следующая составляющая — акции. Это значит, что сотрудники, которые проработали минимум год в компании, могут стать ее акционерами.
— То есть компания наделяет акциями тех, кто у нас работает, только потому, что они у нас работают. Акции можно докупать раз в год. Акции в евро, прирост этих акций в этом году составил 16,49%, — говорит Наталья Матей. — Обычный валютный вклад в российских банках за год дает
Размер этой суммы опять же индивидуален, зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько времени человек был акционером, покупал/продавал акции.
Раз в год сотрудникам пересматривают зарплату. На год ставятся цели, потом они проверяются, и уже на основе этого принимают решение об изменении уровня заработной платы. Также раз в год зарплата индексируется.
Возраст сотрудников
В Новосибирске средний возраст сотрудников —
Бонусы
Скидок на товары у сотрудников нет. Есть компенсация за питание —
В каждом магазине есть спортзалы, куда сотрудники могут прийти и заниматься бесплатно. Что касается ДМС, то сотрудник может выбрать эту льготу из «кафетерия соцльгот».
— Вы можете выбрать себе ту льготу, которую хотите. Хотите ДМС — будет ДМС. Хотите оплату перелетов на отдых — будет эта льгота. ДМС для себя и ребенка — будет такой вариант. Можно выбрать внешнее обучение (например, учить какой-то язык или пройти курс по риторике), — перечисляет Наталья Матей.
Например, бесплатный авиаперелет становится доступен человеку, который отработал в компании минимум год. В зависимости от стажа сумма на перелет увеличивается. На каждый год можно выбирать разную льготу.
Форма сотрудников и ценности
Всем сотрудникам «Леруа Мерлен» выдают специальную обувь с твердыми носами для безопасности и комплект одежды. Какой — зависит от того, где сотрудник работает. В комплектах — обувь, майки, куртки, жакеты, джемперы. А также маски и перчатки. Ухаживают за одеждой сами сотрудники, замена — по необходимости.
— Важная философия нашей компании — это ценности. Это совокупность наших внутренних убеждений, ориентиры, — объясняет Наталья Матей. — «Заботимся о благополучии» — это означает, что мы заботимся о благополучии, здоровье, безопасности себя, наших клиентов. Сохраняем баланс, создаем условия для полноценной жизни и работы. Вторая ценность — «мы приносим пользу». Есть такой слоган: «Нам не всё равно». Это о том, что мы стремимся повысить уровень каждого. Ценность три — «двигаемся дальше». Мы изменяемся в ногу со временем, развиваемся и помогаем друг другу. Работаем сообща, мы все вместе за одно — это про командность. И «рады помочь» — это для клиентов. Когда ты испытываешь удовольствие от того, что ты помог, и это очень важно. Это наша основа основ.
Правила поведения и корпоративная культура
В «Леруа Мерлен» есть кодекс поведения сотрудников. Самая важная вещь, на которой акцентирует внимание Наталья Матей, — в компании нет системы депремирования. Кроме того, нет матответственности. Уволить сотрудника, говорят в компании, могут только по статьям, перечисленным в ТК РФ.
Отвечая на вопрос о том, есть ли наказания за опоздания, Наталья Матей напоминает, что в магазине работают акционеры, поэтому людям невыгодно так делать или работать плохо.
— Понять это сложно для российской ментальности. Когда вы понимаете, что у вас акции растут от того, что вы лучше работаете, вы не будете опаздывать, — говорит она. — Однако, когда рассказываем кандидатам, что через год компания дает акции, я часто вижу, что это вызывает оторопь, недоумение. Люди больше привыкли, что им скорее дадут какой-то оклад, а потом от этого оклада из-за системы штрафов будет оставаться средняя зарплата по рынку.
Карьера
Сотрудник должен постоянно развиваться, подчеркивают в компании. Либо в горизонт — «от грейда дебютанта к экспертному грейду», либо расти по должности. Также появляется много внутренних вакансий — когда открываются новые магазины, в том числе в других городах. По словам Натальи Матей,
— Мы всегда очень радуемся такой мобильности, потому что это движение, передача опыта, специфики, возможности сделать команды более разнопрофильные, — говорит Наталья Матей. — Возможно переехать и в другую страну. Есть ребята, которые переехали во Францию, в Португалию. Это возможно сделать раз в два года — у нас есть специальный международный конкурс Talent Booster. И любой желающий может подать заявку, участвовать в нем и потом уже дальше работать во Франции либо в стране проекта.
Отзывы сотрудников
Среди плюсов, с которыми трудно спорить и которые вряд ли можно не заметить, сотрудники новосибирских магазинов отмечают ДМС, белую зарплату, спортзал, уютный офис. Один из самых необычных плюсов, который назвал сотрудник, — «идет быстро рабочее время». Кто-то ограничивается лаконичным «плюсы есть».
Намного ярче люди расписывают минусы работы в «Леруа Мерлен». Нередко это субъективные ощущения, например, про конфликтные ситуации с менеджерами, у которых «ума палата», плохое обучение со стороны наставников, что может сказаться на дальнейшей работе. А также странные вопросы на собеседовании и нервная обстановка.
Один из бывших сотрудников решил предупредить будущих кандидатов о том, что «магазин может сделать вас стукачом», так как заставляют «сливать» своих коллег и напарников. Также во многих отзывах люди пишут, что разочаровались, так как не увидели возможности для карьерного роста. Нередко говорят про несоответствие европейских требований с размером российской заработной платы. На последнем пункте акцентируют внимание довольно часто. Например: «Работаю три года, всё устраивает. Что можно улучшить? Повысить всем зарплату».
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