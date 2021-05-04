Как работают в «Леруа Мерлен»: загадочные зарплаты, бесплатные авиаперелеты и возможность стать акционером компании

Какие вакансии есть в «Леруа Мерлен»



В Новосибирске пока работают три магазина французской сети отделочных материалов — в общей сложности это 1500 сотрудников . В этом году компания собирается открывать четвертый магазин, куда примут еще около 200 сотрудников.

О том, что нужны новые сотрудники, вы точно узнаете. Достаточно зайти в любой магазин и оглянуться: везде плакаты — приглашения на работу и анкеты на стойках регистрации.

— Всегда очень высокий спрос, много откликов на продавцов, логистов, на вакансии менеджеров торгового зала. Это вакансии, которые для нас всегда актуальны, — говорит руководитель региональных проектов по подбору персонала «Леруа Мерлен» Наталья Матей.

По ее словам, на одну позицию может быть до 100 откликов. Помимо линейного персонала компании сегодня нужны специалисты проектных продаж и дизайнеры — люди, которые хотят работать с клиентами, развиваться в этой области, которых интересует обустройство дома, эргономика.