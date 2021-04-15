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«Реже просят прибавку»: новосибирские компании назвали самый эффективный возраст своих сотрудниц

В опросе приняли участие около 1000 новосибирских компаний

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Больше половины женщин старше <nobr class="_">40 лет</nobr> реже меняют место работы

Больше половины женщин старше 40 лет реже меняют место работы

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Новосибирские компании назвали женщин старше 40 лет самыми эффективными сотрудниками

Аналитики сервиса Зарплата.ру провели исследование на тему эффективности сотрудников в зависимости от возраста — в топ попали женщины старше 40 лет. Опрос проводился по всей России с 1 марта по 1 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2000 компаний. Около половины опрошенных — из Новосибирска.

— Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке, имеющие одного или несколько взрослых детей, — они работают на 14% эффективнее всех возрастных групп, — озвучили данные исследования аналитики Зарплата.ру. — Более высокие результаты были продемонстрированы в аккуратности, внимательности, стрессоустойчивости, умении работать в команде.

По данным Зарплаты.ру, сотрудницы этой возрастной группы составляют 16% из общего числа сотрудников опрошенных компаний. 58% работают на последнем месте минимум три года. По данным сервиса, в Новосибирской области женщины старше 40 лет чаще всего работают в сфере торговли (18%).

— Данная возрастная категория отличается стабильностью — в среднем они работают в компаниях от 2 до 5 лет и просят повышения по должности и прибавку к зарплате вдвое реже более молодых коллег, — уточнили аналитики Зарплата.ру. — В России больше всего женщин старше сорока занято в торговле (21%), образовании (15%), здравоохранении (13%), сфере гостиничного дела и общепита (7%).

По результатам опроса только 21% российских компаний готовы нанимать кандидатов старше 40 лет, а наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25–40 лет — эту возрастную группу выбрали 88% респондентов. 49% опрошенных респондентов считают, что возраст сотрудника влияет на работоспособность и способность обучаться.

В марте Новосибирск вошел в десятку регионов с самыми высокими зарплатами по стране. При этом треть сотрудников получают серую зарплату.

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