«Реже просят прибавку»: новосибирские компании назвали самый эффективный возраст своих сотрудниц

Аналитики сервиса Зарплата.ру провели исследование на тему эффективности сотрудников в зависимости от возраста — в топ попали женщины старше 40 лет . Опрос проводился по всей России с 1 марта по 1 апреля 2021 года. В нем приняли участие 2000 компаний. Около половины опрошенных — из Новосибирска.



— Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет , разведенные или в браке, имеющие одного или несколько взрослых детей, — они работают на 14% эффективнее всех возрастных групп, — озвучили данные исследования аналитики Зарплата.ру. — Более высокие результаты были продемонстрированы в аккуратности, внимательности, стрессоустойчивости, умении работать в команде.