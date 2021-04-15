«Реже просят прибавку»: новосибирские компании назвали самый эффективный возраст своих сотрудниц

Новосибирские компании назвали женщин старше
Аналитики сервиса Зарплата.ру провели исследование на тему эффективности сотрудников в зависимости от возраста — в топ попали женщины старше
— Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше
По данным Зарплаты.ру, сотрудницы этой возрастной группы составляют 16% из общего числа сотрудников опрошенных компаний. 58% работают на последнем месте минимум три года. По данным сервиса, в Новосибирской области женщины старше
— Данная возрастная категория отличается стабильностью — в среднем они работают в компаниях
По результатам опроса только 21% российских компаний готовы нанимать кандидатов старше
В марте Новосибирск вошел в десятку регионов с самыми высокими зарплатами по стране. При этом треть сотрудников получают серую зарплату.