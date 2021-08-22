«Цены — космос с непривычки»: семья с двумя детьми переехала в Новосибирск из Нур-Султана — что их поразило

В еженедельном сериале о переехавших мы уже писали о сибиряках, которые перебрались в Калининград и Казань. Картина миграции будет неполной, если публиковать только истории переехавших из Новосибирска, ведь есть люди, которые выбирают для жизни наш город. Сегодня мы расскажем историю семьи, которая недавно перебралась в Новосибирск из Нур-Султана. Что им нравится у нас и чем они недовольны?
Татьяна Ахматова вместе с мужем и двумя детьми переехали в Сибирь полтора месяца назад. В Казахстане супруг Татьяны работал в российской компании руководителем отдела продаж в сфере автоматизации бизнеса, а сама женщина была занята в бьюти-индустрии. По словам нашей собеседницы, казахстанцы часто выбирают для ПМЖ города России — для многих это историческая родина, кто-то хочет, чтобы дети поступили в российские вузы или стремятся улучшить рабочие условия.
Почему решились на переезд
— 3 года назад моя мама получила гражданство по программе переселения, и видеться с ней мы стали реже, да еще и пандемия наступила, а вместе с ней и онлайн-обучение. Думаю, это ключевое: когда я смотрела на деток, которые свободно ходят на утренники да и просто в школу, у меня прям слезы наворачивались, к слову сказать, за 1,5 года онлайн-обучения мой ребенок заработал сколиоз, ведь занимались целыми днями дома сами.
Еще одна из важных причин переезда, по словам Татьяны, — это возможности для карьерного роста супруга.
— Родители супруга живут в Казахстане, но им одинаково добираться до нас, что до Нур-Султана, что до Новосибирска, получим гражданство, и они смогут свободно нас навещать. Моя свекровь мечтает увидеть Петербург, думаю, скоро это не будет проблемой, — радуется женщина.
Куда люди мигрируют из Казахстана
— Самый популярный маршрут — это Казахстан — Омск, самый близко расположенный город с границей Казахстана, и он сам по себе похож на города Казахстана, например, на Караганду.
Сначала думали про Краснодар, почитали, что там нужны только медики и педагоги, муж хоть и педагог по образованию, но работать в этом направлении не планирует, да и подумали, что родителям добираться будет проблематично, боятся самолетов. Задумались, а какой еще большой город? Новосибирск и по климату схож с Нур-Султаном. Вот это подходит, моя мама тем более живет недалеко, в Омске.
Что нравится здесь
— Самый большой плюс мы отметили сразу — наличие метро: это удобно, в Астане его нет, но и город поменьше. Также отмечу, что Новосибирск — очень зеленый город по сравнению с Нур-Султаном, а когда мы увидели прямо во дворе белок — это что-то на уровне фантастики, в Нур-Султане мы их не видели, только в Алматы, в Ботаническом саду. Нур-Султан — молодой город, сады и парки только начинают расти, я уверена: там тоже всё будет зелено, только нужно время.
Еще хотелось бы отметить, что в Новосибирске никому не нужно напоминать про масочный режим, в Нур-Султане люди как будто одолжение делают, им нужно напомнить о ситуации в мире, здесь человек заходит в метро, магазин или банк и сразу надевает маску без напоминаний.
В первый месяц, когда приехали, в будни занимались документами, а в выходные старались отвлечься, были на набережной, вид с колеса обозрения завораживает, да и вообще река больше в Новосибирске, чувствуется мощь, а этот метромост? Так и напрашивается: «Вот она, Россия-матушка». Также были в Березовой роще, Ботаническом саду и, конечно же, нас впечатлил зоопарк: чтобы его обойти, понадобится пара дней. Как-то шли мимо театра, и я говорю супругу: «Представляешь, для россиян увидеть вживую Безрукова — обычное дело, просто в театр нужно прийти», и мы так на минуточку призадумались о возможностях города.
Радует, что из России перелеты на курорты дешевле, чем из Казахстана, а значит, и отпуск будет доступнее.
Также Татьяна добавляет: ей нравится, что в Новосибирске много продвинутой молодежи.
Минусы города
— Из минусов могу назвать то, что было первое время очень непривычно — это мошки. И бросается в глаза после Нур-Султана мусор, все-таки в городе грязно. Я не говорю, что Нур-Султан суперчистый, но чище Новосибирска. Именно поэтому для жилья на будущее уже сейчас присматриваем более-менее чистый район, хотя где он? Пока еще не поняли.
Дороги, конечно, страдают, в Нур-Султане с этим всё в порядке. Приятно ездить, в автобусах кондиционеры, все оплаты онлайн. После Нур-Султана режет глаз старый общественный транспорт, смотришь на древние автобусы и думаешь: «Как так-то? Почему до сих этот старый транспорт в таком городе?» Думаю, если бы были более современные автобусы, вид города преобразился и у людей было бы настроение получше, все-таки много молодежи ездит в общественном транспорте, студентов полон Новосибирск, старье угнетает.
Недвижимость
— Недвижимость в Нур-Султане стоит дешевле, но процент по ипотеке гораздо выше. В Новосибирске, к сожалению, за последний год цены сильно выросли, хоть и низкий процент по ипотеке с государственной поддержкой, всё равно жилье дорогое, но и зарплаты, как мы поняли, тут выше. Сейчас живем в Заельцовском районе, планировали жить по линии метро — и офис у супруга рядом с метро.
Аренда жилья в Нур-Султане также дешевле, 2-комнатная квартира на левом берегу от 33 тысяч рублей, правый берег — от 25 тысяч рублей. В Новосибирске смотрели правый берег по линии метро, искали сами почти неделю, приличные варианты в новом доме с современным ремонтом от 35–40 тысяч рублей, левый берег дешевле, можно и за 25 тысяч рублей найти. Отдаленные районы мы не рассматривали.
Стоимость жилья в Новосибирске варьируется — в среднем 7 миллионов рублей за
Зарплаты и вакансии
— Здесь доходы выше, средняя зарплата 40–45 тысяч рублей, в то время как в Нур-Султане — 35–38 тыс. Прожив в Новосибирске полтора месяца, мы поняли, что тут нужно зарабатывать не меньше 150 тысяч рублей в месяц, у нас сейчас арендованное жилье.
Для тех, кто работают на заводах, тоже место найдется, тут много заводов, левый берег промышленный; я провела эксперимент — отправила свое резюме в несколько компаний, перезвонили все и предложили зарплату от 25–43 тысяч рублей, это в основном вакансии менеджеров по продажам, и даже наличие гражданства Казахстана никого не смутило.
Сравниваем цены
— Цены — космос с непривычки, еще иногда переводим в тенге. Услуги здесь дороже, немного дороже одежда, продукты. Например, хлеб в Астане стоит минимум 16 рублей, тут в супермаркетах наблюдаю, что 22 рубля — минимальная цена. Виноград в Нур-Султане по 100 рублей, здесь 120–170 рублей. Мясо мы там брали — вырезку по 350–400 рублей, и тут такая же цена. Проезд в Нур-Султане по карте 15 рублей, без карты — 30 рублей.
Муж стригся за 300 рублей в Астане, тут от 500 рублей, маникюр я делала за 1000 рублей, тут минимум 1500 рублей у порядочного мастера, на мои услуги, например, прически свадебные и вечерние, цена здесь в 2 раза дороже.
Где лучше для детей
— Первое, с чем мы столкнулись: в школу по микроучастку не попасть, школы переполнены, пришлось решать вопрос с отделом образования. Также встали в очередь в муниципальный детский сад.
— В Новосибирске развит спорт, дочку старшую записали на чирлидерство. Также была удивлена и приятно обрадована тому моменту, что есть муниципальные центры развития детей и юношества, в один из них мы как-то случайно и зашли, изучая наш район, нам понравилось, дочь заинтересовались лепкой из глины. С младшей еще непонятно: если место в государственном саду не дадут, будем устраиваться в частный, цены не из дешевых — от 16 тысяч рублей.
Что касается детских площадок, в огороженных домах всё отлично, всё новое, без забора — всё старое, в Нур-Султане почти в каждом дворе новые детские площадки.
Люди
— Когда мы еще жили в Казахстане, нам все говорили, что россияне не очень относятся к приезжим. Столкнулись с этим однажды — где-то, где делают документы.
В первые дни что-то спрашивали у прохожих, как пройти, например, все были очень вежливы, во дворе контакт нашли со всеми, приятные люди, у каждой нации свой менталитет, россияне немного медленнее разговаривают и не торопятся делать дела, в 18:00 на рабочих местах уже никого нет. На выходных многие уезжают на дачи, это так непривычно, в Астане дача — редкость.
Татьяна заключает, что ей нравится в Новосибирске и она видит здесь большие перспективы для себя и своей семьи.
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