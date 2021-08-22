«Цены — космос с непривычки»: семья с двумя детьми переехала в Новосибирск из Нур-Султана — что их поразило

Почему решились на переезд

— 3 года назад моя мама получила гражданство по программе переселения, и видеться с ней мы стали реже, да еще и пандемия наступила, а вместе с ней и онлайн-обучение. Думаю, это ключевое: когда я смотрела на деток, которые свободно ходят на утренники да и просто в школу, у меня прям слезы наворачивались, к слову сказать, за 1,5 года онлайн-обучения мой ребенок заработал сколиоз, ведь занимались целыми днями дома сами.

Еще одна из важных причин переезда, по словам Татьяны, — это возможности для карьерного роста супруга.

— Родители супруга живут в Казахстане, но им одинаково добираться до нас, что до Нур-Султана, что до Новосибирска, получим гражданство, и они смогут свободно нас навещать. Моя свекровь мечтает увидеть Петербург, думаю, скоро это не будет проблемой, — радуется женщина.

Куда люди мигрируют из Казахстана

— Самый популярный маршрут — это Казахстан — Омск, самый близко расположенный город с границей Казахстана, и он сам по себе похож на города Казахстана, например, на Караганду.