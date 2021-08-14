«Женщины СНГ не удовлетворены жизнью»: как блондинка из глухого сибирского городка вышла замуж в Америке

Жизнь в России

Почти всю жизнь Вера Князева прожила в городе Нижнеудинске (население на 2020 год: 33 616 человек. — Прим. ред.). У нее есть подруга, которая много лет назад уехала в Америку и вышла там замуж.

— Я была уверена, что не хочу жить ни в какой стране, кроме России. Когда приезжала моя подруга из Штатов, я ей с жаром доказывала, как у нас хорошо. Подруга улыбалась и соглашалась, что «морковка тоже сладкая». Она вышла за американского «мистера Смита», с которым познакомилась на сайте, а я за русского «принца Ивана». В течение последующих 20 лет она наслаждалась жизнью, а я гордо боролась с российскими реалиями, — рассказывает она.



Вера вспоминает: в Нижнеудинске она много работала, тянула хлопотный бизнес — придорожный комплекс (кафе и гостиница), а еще платила кредит за этот бизнес, а потом за другой — неудавшийся бизнес бывшего супруга.

— Я была обязана быть ответственным руководителем, но всегда что-то была должна коллективу или государству. Я должна была быть идеальной женой и получала много обидных моментов за то, что не соответствовала запрашиваемым стандартам моего бывшего русского мужа, — вспоминает она.