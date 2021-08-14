«Женщины СНГ не удовлетворены жизнью»: как блондинка из глухого сибирского городка вышла замуж в Америке

История Веры Князевой похожа на набившую оскомину сказку о Золушке, только путь к заветной туфельке женщина начала из сибирской глубинки. Большую часть жизни наша героиня прожила в маленьком городке Нижнеудинске Иркутской области, всё как у всех: тянула быт, платила кредиты, как она сама говорит, «боролась с российскими реалиями». Но, однажды поехав в Америку, Вера была очарована страной и мужчинами, после путешествия подала на развод и стала искать судьбу на специализированных сайтах знакомств. Сейчас женщина сама подбирает для своих соотечественниц американских мужей, услуга для женщин бесплатная, а вот мужчинам придется раскошелиться. Специально для нас она рассказала, почему в Штатах до сих пор любят русских жен и в чем принципиальное отличие русских мужей от американских.
Жизнь в России
Почти всю жизнь Вера Князева прожила в городе Нижнеудинске (население на 2020 год:
— Я была уверена, что не хочу жить ни в какой стране, кроме России. Когда приезжала моя подруга из Штатов, я ей с жаром доказывала, как у нас хорошо. Подруга улыбалась и соглашалась, что «морковка тоже сладкая». Она вышла за американского «мистера Смита», с которым познакомилась на сайте, а я за русского «принца Ивана». В течение последующих 20 лет она наслаждалась жизнью, а я гордо боролась с российскими реалиями, — рассказывает она.
Вера вспоминает: в Нижнеудинске она много работала, тянула хлопотный бизнес — придорожный комплекс (кафе и гостиница), а еще платила кредит за этот бизнес, а потом за другой — неудавшийся бизнес бывшего супруга.
— Я была обязана быть ответственным руководителем, но всегда что-то была должна коллективу или государству. Я должна была быть идеальной женой и получала много обидных моментов за то, что не соответствовала запрашиваемым стандартам моего бывшего русского мужа, — вспоминает она.
По просьбе корреспондента Вера уточняет — надо было уметь многое. Знаете, как универсальный солдат.
— Муж ухоженный, дом — уютный, еда вкусная и здоровая, дочка с хорошими отметками, с дополнительным образованием, кружки, секции, музыкальная школа, бизнесом руководила я, но это совсем не значит красиво сидеть в кабинете. Ты должен знать весь процесс и уметь делать всё в первую очередь сам. Я, бывало, и гостиницу убирала, и посуду мыла, и машину разгружала. Мой первый муж в шутку называл меня муравьем, так как это насекомое перетаскивает вес вдвое тяжелее себя, — рассказывает она.
Вера вспоминает, что она старалась быть для мужа во всем самой-самой — работать, учиться, вести семейный быт, заниматься спортом, сидеть на диетах и обучаться на разных курсах.
Первая поездка в Америку
Женщина мечтала побывать в Америке и считает большой удачей, что ей дали туристическую визу. С этого момента ее жизнь изменилась. Вера влюбилась в страну и захотела там жить. Она с подругой тогда отправилась отдыхать в Лас-Вегас. Вера еще не знала, что через несколько лет именно в этом городе она выйдет замуж во второй раз.
— В первый мой приезд подруга подарила мне кружку с надписью Big dream starts small. В аэропорту Хьюстона, регистрируя багаж с перевесом, я стояла перед мусорным баком в дилемме: кружка или дорогой косметический набор? Я выбрала кружку. Эта цитата — мой девиз по жизни сейчас. А еще она сказала, что американцы — лучшие мужья в мире. И я решила это проверить, — вспоминает наша собеседница.
Предложение миллионера и крокодилы
Женщина вернулась в Россию, где ее брак уже трещал по швам, подала на развод и зарегистрировалась на разных сайтах знакомств. С одним из претендентов Вера решила встретиться через три месяца переписки и снова поехала в Америку.
— На первых этапах общения я рассматривала это больше как приключение. Претендент был достойный во всех отношениях, занимал высокую должность в нефтяной компании, но работал он в крупном городе, а дом имел в штате Миссисипи, на берегу Мексиканского залива, где крокодилы гуляли по берегу, как собаки. Там он и намеревался поселить свою жену и наведываться к ней на выходные. Американская подруга говорила: «Ну что ты хочешь? Он уже просит тебя выбрать цвет "Мерседеса", он уже смотрит школу для твоей дочери. Будешь жить, как кошка в лукошке». Честно спросив себя: «Хочешь? Сможешь?» — я честно ответила: «Нет», — делится Князева.
Вера говорит, что в процессе поиска американского мужа набила много шишек, общалась с достойными мужчинами и не очень. Где-то ошибалась сама, где-то мужчины проявляли себя не самым лучшим образом. Тогда, по словам нашей собеседницы, она приобрела опыт, который позволил ей понять, что хотят и ищут мужчины-иностранцы в девушках из бывших стран СНГ.
Но срок действия визы приближался к концу, и Вера решилась на последний, как она думала, визит в Америку.
— Я полетела по приглашению брачного агентства, которое устраивало что-то вроде серии дейтинг-вечеринок для своих клиентов. И вот мы встретились на одной из вечеринок в Калифорнии. Я уже решила, что, видимо, не судьба встретить того самого, мой будущий муж решил что-то похожее и уже уволился из банка, выставил дом на продажу и паковал вещи, готовясь к переезду в Ирландию. Но он решил посетить вечеринку перед отъездом, ради фана, как и я, не надеясь на судьбоносную встречу. Муж позже признался, что это была любовь с первого взгляда, хотя демонстрировал он это довольно оригинально. Подвыпив вина, приглашал всех девушек на вечеринке и демонстрировал свои навыки в танго. Коротко взглянув на него, я сразу же сделала вывод: «Этот мужчина не для серьезных отношений», — вспоминает она.
Вывод был неверным, и следующую визу женщина получала уже в качестве невесты американца. Сейчас Вера занимается проектом, который призван помочь российским женщинам найти мужей в Америке.
В чем различие русских и американских мужей
Вера считает, что менталитет российских мужчин не позволяет им делать женщин счастливыми. По ее мнению, русские женщины стремятся быть идеальными во всем. Работать, учиться, рожать и воспитывать детей, ухаживать за мужем, заниматься спортом, сидеть на диетах и проходить курсы о том, как стать самой-самой.
— Женщины бывших стран СНГ не удовлетворены жизнью. Поверьте мне, здесь, в Америке, я не слышала ни разу о каком-нибудь курсе: «Как стать для него…» или «Как сделать, чтобы он…» или «Как научиться делать невообразимую интимную вещь, чтобы он потерял голову…». Почему? Потому что у нас даже захудаленький мужичонка уверен, что он ого-го и имеет выбор. Избалованные мужчины в стране, где женщин больше, чем мужчин, они, как милые котики на улице, всегда верят, что их подберут, а если еще и деньги есть, то вообще с ногами оторвут, и не
По наблюдениям нашей героини, западные мужчины более самостоятельны в быту и охотно помогают женщинам по хозяйству.
— Русская женщина, закаленная реалиями своей страны и воспитанная в соответствии со строгими требованиями наших мужчин, вступает в отношения с американцем, и он не перестает удивляться: «Это не женщина — это богиня», — говорит она.
Минусы у американских мужей тоже есть: по наблюдениям Веры, они более практичны, многие пары живут 50 на 50, стараются предусмотреть всё, если будет развод, осторожны в ухаживаниях и не такие мачо, как наши — например, могут легко заплакать.
— Вы удивитесь, но в Америке и Европе категорически не хватает женщин. Картина получается с точностью до наоборот. В России — избалованный женским вниманием мужчина, который уверен в своей неотразимости и огромном выборе, и западная эмансипированная женщина, не настроенная на семейные традиции и постоянно конкурирующая с мужчиной, — замечает Вера.
По словам американского супруга Князевой, сейчас в Америке мужчинам безопаснее вообще не ухаживать за американками, а если ты даже рискнул, лучше попроси ее расписаться, что она разрешает купить ей напиток и подержать за талию.
— Мужчины здесь работают много и женятся поздно. Машина у каждого совершеннолетнего члена семьи. Дома есть почти у каждого: ипотека, наследство или сам купил. На пенсию тоже копят сами. Питаются хорошо, спортом занимаются, ГЗТ (гормональная заместительная терапия. — Прим. ред.) не брезгуют и не боятся как у нас, в России. Поэтому выглядят отлично и лет на 10–15 моложе нашего сверстника, — замечает женщина.
По наблюдениям Веры, американцы много времени проводят на работе и пытаются обеспечить свою семью, насколько это возможно. У них нет таких долгих праздников и выходных, как, например, у нас новогодние праздники. Им не дают отпусков на месяц, максимум — на неделю. Но при этом они стараются проводить время с семьей. Вместо долгой поездки на природу они могут выбрать любой парк рядом с домом и устроить семейное барбекю.
— Вспоминаю с улыбкой, когда после моего переезда мы с мужем поехали кататься на лыжах. Мой калифорниец с серьезным видом меня предупредил, что будет очень холодно. Да ну, сколько? Перевели в Цельсия. Ого, минус 6. Страшное дело. Как кататься в такой мороз женщине, прожившей всю жизнь в Сибири? — смеется она.
Сейчас Вера Князева живет в Портленде — самом крупном городе штата Орегон — вместе с супругом. Ее
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