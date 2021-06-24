Это просто Карнавал! Как деревенская девочка из бедной семьи стала звездой с 16 млн поклонников в TikTok

В глубине села Новобатайск стоит старый дом. Стены его обветшали, газ не подведен, вокруг участка даже нет забора. Уличный туалет и печное отопление — вот все удобства, что были у жившей тут Вали Карнауховой. Это сейчас
«Всё детство мы жили бедно»
Население Новобатайска — около пяти тысяч человек. Село небольшое, но не бедное: есть футбольное поле с ухоженным газоном, баскетбольная площадка, Дом культуры, магазины и трехэтажная школа
— Всё мое детство мы жили бедно, — пишет девушка в автобиографической книге «Здарова, бандиты», изданной в 2020 году. — Да, могу сказать, у меня была очень бедная семья. Бывало, что денег не хватало даже на хлеб.
Валя вспоминает, как еще ребенком научилась «на замок закрывать рот» в магазинах, чтобы не вынуждать маму краснеть и отвечать, почему нельзя позволить себе то, что покупают детям другие родители. Девушка рассказывает, как могла, не стесняясь, годами носить штопаные, но любимые вещи — и терпела насмешки других детей.
— Как-то меня подзывает мальчик, его звали Сережа, — вспоминает Валя. — Я подхожу к толпе таких же, как Сережа, ребят, его одноклассников. И Сережа говорит мне: «Слушай, а где вы газ берете? Вы, наверное, покупаете миллион зажигалок, и из них газ сливаете, да?
Сейчас учителя девушки говорят, что не замечали конфликтов между Валей Карнауховой и другими учениками. Считают, что так московские продюсеры тиктокерши «строят красивую историю Золушки».
— Не согласна, что ее гнобили, — говорит классная руководительница Галина Валерьевна. — У нее были подруги. Например, Саша Некрасова. Дружили они до Валиного переезда в Москву. Бабушка Саши даже на море их вместе возила. Может, и были какие-то недопонимания, но забитой Валя точно не была.
Карнаухова пишет, что единственной отдушиной в школьные годы был спорт. Девочка занималась легкой атлетикой. Ее тренер и учитель физкультуры Александр Литвинов тоже не замечал ни конфликтов между Валей и другими учениками, ни чего-то что бы указывало на бедность семьи — пока не увидел, где живет семья.
— Я забирал на автобусе Валю на спортивные сборы. Я был в ужасе от вида этого дома, — говорит сейчас Александр Васильевич. — Но не помню, чтобы ее кто-то обижал или дразнил. Валя всегда была очень хорошенькой, пацаны за ней толпами бегали — гонять приходилось.
По словам учителей, по Вале нельзя было сказать, что девочка — из бедной семьи.
Сейчас в том доме никто не живет. Мать Вали Карнауховой с отчимом переехала в другое село. В Новобатайск звезда «ТикТока» возвращается только, чтобы навестить бабушку, которая живет на соседней улице.
Учителя и друзья говорят, что в детстве Валя всегда мечтала о другой жизни — стать артисткой. Возможно, поэтому не особо интересовалась учебой.
— Были у нее и пятерки, и четверки, и тройки. Валюшка — третий ребенок в семье. Любимица и мамина, и папина. Могла бы учиться лучше, если бы было больше контроля со стороны родителей, — рассказывает педагог.
Галина Валерьевна вспоминает, что девушке легче давались гуманитарные науки — литература, история.
— Она очень хорошо читала. Выступала со стихами на конкурсе «Живое слово», занимала места. Мы ставили хорошую композицию о блокаде Ленинграда: Валя читала дневник Тани Савичевой.
Школьный тренер Карнауховой говорит, что не сомневался в пробивных способностях своей подопечной, хотя считал, что ее успехи будут в спорте.
— Девочка подавала хорошие надежды — она многоборка. У Вали всё получалось: прыжки, бег, метание гранаты, стрельба. И в области она занимала призовые места. Если бы осталась, то мастера спорта точно бы получила. Может, даже попала бы в сборную России, — говорит Александр Литвинов. — Ведь именно такие дети (из бедных семей. — Прим. ред.) и пробиваются.
В интервью на шоу «Пушка» Валя утверждает, что спорт пришлось бросить из-за проблем со здоровьем. Однако Александр Васильевич говорит, что подобного не замечал, и помнит девочку выносливой и быстрой. Если проблемы и были, то чаще были связаны с дороговизной поездок на соревнования.
— Например, ездили мы на сборы в Кисловодск. Туда брали — три тысячи рублей. Что такое эти три тысячи в курортном городе? А я их возил и за такие небольшие деньги. И она не могла иногда полную сумму выплатить. Тысячу дадут — и всё.
В автобиографии Карнаухова рассказывает, что именно спорт помог пережить смерть отца, которого не стало, когда девочке было 13 лет.
— Мы ставим ее в пример всем: она пробилась и не опустила руки. Ведь очень хорошенькая — могла выйти замуж, и на этом бы дело и закончилось, — считает ее первый тренер. — Девочка оказалась целеустремленной. По характеру Валя — лидер.
Колледж, о котором хочется забыть
После девятого класса Валя переехала в Ростов-на-Дону, где поступила в колледж рекламы, сервиса и туризма на направление «Гостиничное дело». То время девушка вспоминает с неприязнью: комната в коммуналке, нехватка денег и плохие отношения с одногруппниками и преподавателями.
— После поступления в колледж, буквально через пару дней, мы вдвоем начали дружить. С другими одногруппниками мы не общались. Они все к нам относились предвзято, — вспоминает Мадина Коблева, подруга Вали Карнавал. — Мы попали в группу, где у всех были хорошие аттестаты, а мы с Валей особым стремлением к учебе не отличались. Не хотели вообще там учиться, так просто сложилось, что на бюджет поступили.
Другая одногруппница звезды «ТикТока» — Полина Ковальчук — считает, что Валя Карнавал сгущает краски в своих воспоминаниях, рассказывая о травле и предвзятом отношении студентов и преподавателей колледжа.
— На своем интервью с Хоффман Валя называла нас «змеиным логовом» и подобными словами. Было неприятно, так как первое время отношения в группе с ней были очень хорошие, правда. Опять-таки, помогали реализовывать ее идеи для видео, скидывали ей домашку. Нормально все к ней относились, нейтрально. Неужели реально в учебных заведениях кого-то поливают грязью за пропуски? — говорит Ковальчук, признавая, что частые пропуски Карнауховой действительно испортили отношения с преподавателями.
По словам Мадины Коблевой, именно отношение преподавателей превратило учебу в колледже в ад — и для нее, и для ее подруги Вали.
— Они гнобили. Могли очень грубо разговаривать, никогда не помогали, — вспоминает она. — Однажды на дне открытых дверей мы посоветовали пришедшим девятиклассникам никогда не поступать туда. И тут мы увидели, что за нашими спинами стоит ректор. Тогда нас жестко отчитали, — вспоминает Мадина. — Желания работать по специальности ни у Вали, ни у меня не было — мы даже не знали, куда пойдем на практику. Для нее колледж был возможностью переехать. Ну и родители очень хотели, чтобы она получила хоть какое-нибудь образование.
Параллельно с учебой на первом курсе Валя Карнаухова устроилась работать. По словам Мадины, именно она помогла подруге найти работу — актрисы на квестах. В автобиографии и интервью Валя о подруге не вспоминает.
— Я ездила с ней на собеседования, договаривалась с ребятами, чтобы ее взяли работать. Сидела на играх и помогала делать грим, — утверждает Мадина. — Общение у нас было очень хорошее. С днем рождения только я ее поздравляла тогда. И когда я слушала это интервью, у меня аж кипело всё внутри. Я не ждала упоминания себя, но можно было сказать, что были люди, которые поддерживали. Но она же рассказывала, якобы сама это всё нашла.
Жила Валя тогда в комнате в коммуналке, которую она снимала в центре Ростова за шесть тысяч рублей в месяц. На тот момент девушке было 16 лет.
В это же время ростовчанка сделала первые шаги в творчестве. Тогда ни она, ни одногруппницы не могли предположить, что это выльется во что-то большее.
— Для нее это было развлечением. Ей вообще в принципе нравилось с музыкой работать: видео с нашими фотографиями делала, например. У нее и правда была предрасположенность к этому, она очень крутые нарезки делала, — вспоминает Мадина.
Уже не просто развлечение
Когда у Вали Карнауховой набралось около 100 тысяч подписчиков, девушка забрала документы из колледжа «Сократ». Как она вспоминает в автобиографии, мама не хотела, чтобы дочь осталась без образования, поэтому Валя поступила снова, выбрав первое попавшееся учебное заведение — Ростовский-на-Дону автодорожный колледж. Через три месяца девушка забрала документы и оттуда.
Когда число подписчиков перевалило за 2 миллиона, Валя Karna.Val отправилась в Москву. Причины и мотивы своего переезда она не уточняет.
По словам Мадины Коблевой, решиться на переезд Вале «помог» молодой человек.
— Они встречалась на тот момент года три. Из-за него и были все эти песни грустные («Не сплю ночами», «Психушка», «Истерика» и другие. — Прим. ред.). И после ухода из колледжа она проводила время с ним. Парень тоже из Ростова. А потом он ей изменил, вроде. В общем, некрасивое расставание вышло. Около четырех лет они встречались. Это была ее первая любовь.
Подписчики в комментариях считают, что треки посвящены другим людям: тиктокеру Егору Шипу или певцу Егору Криду. Подруга девушки рассказывает, что подростком Валя обожала творчество музыканта — теперь таблоиды обсуждают слухи о совместном отпуске двух звезд.
— Она мечтала с ним увидеться. Все уши мне прожужжала, когда выходили его новые треки, — вспоминает Мадина.
Примечательно, что именно знакомство с Кридом помогло Вале Карнауховой стать известнее среди людей постарше, в том числе из родного села.
— В деревне ее все знают, тоже гордятся, — рассказывает тренер Александр Васильевич. — Вчера дед приходит, спрашивает: «А кто такая Валя Карнавал?». Мы ему объясняем: «Да вот у нее миллионы подписчиков в «ТикТоке»!». И только когда я сказал: «Да парень у нее — Егор Крид», дед всё понял. Но не поверил. Сказал: «Да не может быть. Он же на телевидении». А мы ему объясняем, что она с ним на островах отдыхала.
Из актрисы квестов девушка превратилась в звезду телереклам и сериалов — в 2020 году Валя Карнаухова снялась в комедийном шоу ТНТ «Отпуск». Классная руководительница девушки говорит, что появление землячки на ТВ ждали всем Новобатайском.
— В «Отпуске» она сыграла естественно. Так, какая в жизни и есть: простая девочка с открытой душой. От нее нож в спину вы не получите. Ранимая — часто слезки на глазах, — считает Галина Валерьевна.
По словам учителей, сейчас в школе очень гордятся девушкой. Они ставят успех Вали детям в пример, а ученики мечтают стать такой, как она.
— Я бы ее обняла и сказала, что она большая молодец и должна делать всё, что хочет, несмотря ни на что. В принципе так она сейчас и делает. Она хороший человек, — отвечает Мадина на вопрос, что бы она сказала при встрече с Валей. Девушки перестали общаться сразу после колледжа из-за мелких ссор.
Другая одногруппница — Полина — тоже не держит зла и обид.
— Очень горжусь Валей. Не испытываю никакой зависти, наоборот, это так здорово, когда человек всего добился сам, своими силами. Я помню ее как добрую, улыбчивую девчонку. Мы всегда поражались ее натуральной красоте. С ней всегда была весело, и у нее такой заразительный смех!