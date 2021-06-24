Это просто Карнавал! Как деревенская девочка из бедной семьи стала звездой с 16 млн поклонников в TikTok

Другая одногруппница звезды «ТикТока» — Полина Ковальчук — считает, что Валя Карнавал сгущает краски в своих воспоминаниях, рассказывая о травле и предвзятом отношении студентов и преподавателей колледжа.



— На своем интервью с Хоффман Валя называла нас «змеиным логовом» и подобными словами. Было неприятно, так как первое время отношения в группе с ней были очень хорошие, правда. Опять-таки, помогали реализовывать ее идеи для видео, скидывали ей домашку. Нормально все к ней относились, нейтрально. Неужели реально в учебных заведениях кого-то поливают грязью за пропуски? — говорит Ковальчук, признавая, что частые пропуски Карнауховой действительно испортили отношения с преподавателями.



По словам Мадины Коблевой, именно отношение преподавателей превратило учебу в колледже в ад — и для нее, и для ее подруги Вали.



— Они гнобили. Могли очень грубо разговаривать, никогда не помогали, — вспоминает она. — Однажды на дне открытых дверей мы посоветовали пришедшим девятиклассникам никогда не поступать туда. И тут мы увидели, что за нашими спинами стоит ректор. Тогда нас жестко отчитали, — вспоминает Мадина. — Желания работать по специальности ни у Вали, ни у меня не было — мы даже не знали, куда пойдем на практику. Для нее колледж был возможностью переехать. Ну и родители очень хотели, чтобы она получила хоть какое-нибудь образование.



Параллельно с учебой на первом курсе Валя Карнаухова устроилась работать. По словам Мадины, именно она помогла подруге найти работу — актрисы на квестах. В автобиографии и интервью Валя о подруге не вспоминает.



— Я ездила с ней на собеседования, договаривалась с ребятами, чтобы ее взяли работать. Сидела на играх и помогала делать грим, — утверждает Мадина. — Общение у нас было очень хорошее. С днем рождения только я ее поздравляла тогда. И когда я слушала это интервью, у меня аж кипело всё внутри. Я не ждала упоминания себя, но можно было сказать, что были люди, которые поддерживали. Но она же рассказывала, якобы сама это всё нашла.



Жила Валя тогда в комнате в коммуналке, которую она снимала в центре Ростова за шесть тысяч рублей в месяц. На тот момент девушке было 16 лет.

