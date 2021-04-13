«Сидит и жрет в два горла»: откровения женщин, которых мужья гнобили и предавали из-за лишнего веса

— Я никогда в жизни не была худышкой, всегда была в теле. Есть гормональные проблемы, поэтому вес прыгает. Вышла замуж в 20 лет, была любовь с первого взгляда, — говорит Екатерина. — Мы с мужем Константином прожили 10 лет в браке, детей у нас не было, мужа всё устраивало, он тоже не мелкий был, в теле парень.

Всё началось с появлением новой подруги в нашей компании (друг привел свою девушку — они жили гражданским браком), мы с ней очень сдружились, многое доверяли друг другу, она мне помогла с работой. Однажды мы с ней решили сесть вдвоем на диету. Наступает назначенный день, мы идем на обед, а она предлагает начать завтра. Я пришла домой, села ужинать. У мужа с моей подругой обсуждение: Маргарита пьет кефир, мы же на диете, а про меня муж писал: «Сидит и жрет в два горла, наложила себе полную тарелку и жрет... Я тебе говорил, она никогда не будет худеть, а будет жрать».

Она мне показывала эти переписки, конечно же, переживая за меня, как я тогда думала. А потом мой муж и она стали любовниками. На мой день рождения мы гуляли большой и дружной компанией. Они весь вечер провели вдвоем. Я этого, к сожалению, тогда не видела, а вот когда он решил уже уйти от меня, то напился и высказал мне. Эти слова я никогда не забуду и не смогу вычеркнуть из жизни: «Ты жирная, я тебя не хочу, ты стремная, мне противно на тебя смотреть, ты не можешь иметь детей, врач сказал худеть, а ты жрешь и жрешь», и еще много чего другого.