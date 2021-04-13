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Тема дняСудьба полпредов. Куда они делись? И где сейчас?

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«Сидит и жрет в два горла»: откровения женщин, которых мужья гнобили и предавали из-за лишнего веса

Наши героини обзавелись комплексами, перестали любить себя и потеряли интерес к жизни, но сумели выбраться

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Эти женщины откровенно рассказали, как подверглись жесткой критике от мужей

Эти женщины откровенно рассказали, как подверглись жесткой критике от мужей

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Лишние килограммы могут стать причиной сильного стресса, который удваивается, если вас за них еще и критикуют, а особенно, когда это делает любимый мужчина. Казалось бы, он первый человек в окружении, который должен оказывать поддержку и помогать справляться с проблемами, но делает почему-то всё с точностью до наоборот. Наши героини поделились своими личными историями о том, как переживали сильное давление со стороны мужчин по поводу своей фигуры, потеряли веру в себя и заполучили минус десять баллов к самооценке, но смогли подняться.

Екатерина Пензенцева, 34 года, работает в банке

На фото Екатерина со своим нынешним мужчиной — пара готовится к свадьбе&nbsp;

На фото Екатерина со своим нынешним мужчиной — пара готовится к свадьбе 

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— Я никогда в жизни не была худышкой, всегда была в теле. Есть гормональные проблемы, поэтому вес прыгает. Вышла замуж в 20 лет, была любовь с первого взгляда, — говорит Екатерина. — Мы с мужем Константином прожили 10 лет в браке, детей у нас не было, мужа всё устраивало, он тоже не мелкий был, в теле парень.

Всё началось с появлением новой подруги в нашей компании (друг привел свою девушку — они жили гражданским браком), мы с ней очень сдружились, многое доверяли друг другу, она мне помогла с работой. Однажды мы с ней решили сесть вдвоем на диету. Наступает назначенный день, мы идем на обед, а она предлагает начать завтра. Я пришла домой, села ужинать. У мужа с моей подругой обсуждение: Маргарита пьет кефир, мы же на диете, а про меня муж писал: «Сидит и жрет в два горла, наложила себе полную тарелку и жрет... Я тебе говорил, она никогда не будет худеть, а будет жрать».

Она мне показывала эти переписки, конечно же, переживая за меня, как я тогда думала. А потом мой муж и она стали любовниками. На мой день рождения мы гуляли большой и дружной компанией. Они весь вечер провели вдвоем. Я этого, к сожалению, тогда не видела, а вот когда он решил уже уйти от меня, то напился и высказал мне. Эти слова я никогда не забуду и не смогу вычеркнуть из жизни: «Ты жирная, я тебя не хочу, ты стремная, мне противно на тебя смотреть, ты не можешь иметь детей, врач сказал худеть, а ты жрешь и жрешь», и еще много чего другого.

Если честно, мне больно до сих пор. Тогда я даже не смогла выронить ни слезинки, я была просто в шоке. Спустя время я узнавала, как они меня поливают грязью, она хвасталась, что увела мужа у подруги. Мне было тяжело общаться с мужчинами, так как я считала себя жирным и никчемным человеком, но мой мужчина, которого я встретила позже, смог мне доказать обратное, он мне показал, что я прекрасна в любом весе.

Сейчас мы готовимся к свадьбе, очень хотим детей. Я поняла одно — так поступить и сказать мог только ущербный человек, не уверенный в себе, ненастоящий мужчина. Предать, обидеть и оставить шрам, который никогда не исчезнет. Зато обязательно найдется тот, кто сможет украсить твой шрам, а самое главное — любить тебя такой, какая ты есть. Я никогда и никому не пожелаю пройти тот ужас и боль, даже той подруге.

Наталья Руденко, 38 лет, исполнительный директор в сети кофеен

Наталья не считала себя полной, несмотря на критику от бывшего мужа

Наталья не считала себя полной, несмотря на критику от бывшего мужа

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— Мне приходилось выслушивать критику по поводу лишнего веса от мужа, тогда уже практически бывшего, — делится Наталья. Это было в 2009 году, на тот момент мы были в процессе развода. Весила я около 85 килограммов при росте 170 см.

Если честно, я не считала себя толстой и не парилась особо из-за веса, хотя за 5 лет совместной жизни я поправилась килограммов на 20. Муж тогда сказал, мол, надо похудеть и у тебя будет куча мужиков. Я не придала значения его словам, так как никогда не имела недостатка в мужском внимании. Да и эмоций в тот раз никаких особо не испытала, потому что не считала мнение этого человека сколь-либо важным для меня.

С годами мой вес продолжал расти, и дальше я уже стала слышать легкую критику от подруг, семьи, знакомых. В большинстве случаев, конечно, в доброй и заботливой форме, без негатива. Но здесь я уже начала принимать слова близко к сердцу и решила начать борьбу с лишним весом (как видим, безрезультатно). Когда очередная диета не привела к результату, я прошла обследование у врача, сдала анализы на гормоны. Отклонений не было выявлено, поэтому я продолжала толстеть и заедать стресс. Только год назад в одной из клиник мне назначили уже другие анализы и выявили инсулинорезистентность.

Сейчас я уже практически не реагирую на критику. В семье бывают шутки на тему веса, но не злые. Конечно, родные проявляют беспокойство о моем здоровье, особенно мама. Но сейчас я уже знаю, в чём проблема, и планирую решать ее безопасными для здоровья способами.

Виктория Бернгардт, 26 лет, домохозяйка, мама двоих дочек

Виктория сумела справиться с критикой и похудела

Виктория сумела справиться с критикой и похудела

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— До беременности я весила 60 килограммов при росте 167 см и всегда была в хорошей форме, но с первой беременностью я набрала 30 кг, а через 1,5 года, не скинув до конца лишний вес, забеременела вторым ребенком и поправилась до 93 кг, — рассказывает Виктория. — Всё, что я скидывала с трудом и слезами, возвращалось за считаные дни. Мой вес долго держался на отметке 80–85 килограммов. Заедала стрессы и депрессию, ночами по два раза могла встать, чтобы перекусить. Родственники осуждающе качали головой, а мужчины перестали провожать меня взглядом. Я на 100% прочувствовала все краски жирной жизни. В какой-то момент даже плюнула на всё, почти смирилась. Я привыкла нравиться мужчинам, а теперь испытывала стыд. Когда выходила на улицу, то прятала глаза, вдруг знакомых встречу.

Через год, когда младшая дочь начала ходить и везде залезать, я стала замечать, что вес сдвинулся с мертвой точки. Я начала больше двигаться и меньше есть — это дало стимул, проснулся азарт — скинуть хотя бы 10 килограммов, в голове всё перевернулось. Я начала контролировать питание, больше гулять, устраивать разгрузочные дни, хвалить себя и подбадривать.

Спустя 3 года я вешу 65 кг, снова нравлюсь себе и ловлю восхищенные взгляды мужчин. Комплименты летят даже от женщин. Я справилась. Мой муж, конечно, не мог не заметить лишние килограммы и иногда говорил: «Ну ты и наела». Не скажу, что он жестоко меня критиковал. У него просто молча пропал интерес, всё реже он появлялся дома и всё чаще я замечала его взгляд на других девушках. Было обидно. Мы разошлись. Долго не общались, не по причине лишнего веса, конечно, но это тоже имело место быть. И вот, когда я преобразилась, даже он стал проявлять интерес, делать комплименты, заигрывать. Мне это льстит до сих пор, но теперь я гордо держу голову.

Эксперт: «Близкие уничтожают и без того низкую самооценку»

— В современном мире довольно строгие стандарты красоты, и лишний вес в эти стандарты никак не вписывается, — говорит психолог и семейный терапевт Светлана Цветкова. — При этом само понятие «лишний вес» каждый определяет по-своему. Для одних это 2–3 килограмма, которые никак не уходят после родов, для других — серьезные цифры на весах, оказывающие влияние не только на внешний вид, но и на здоровье. К сожалению, всё чаще приходится встречать женщин, которые подверглись буллингу по причине несоответствия стандартам красоты. При этом им приходится выслушивать унизительные высказывания от самых близких: мужа, парня, мамы или подруги. В некоторых случаях окружающие считают, что тем самым мотивируют женщину заниматься собой, делают добро. На самом же деле они наносят глубокие раны своим близким, уничтожают и без того низкую самооценку женщины.

И что с этим делать?

Для выхода из сложившейся ситуации Светлана Цветкова предлагает действовать комплексно: часть мер будет направлена на работу с эмоциями, другая — на работу с телом.

— Начнем с психологической составляющей. В первую очередь следует понимать, что дело не столько в лишнем весе, сколько в вашем восприятии ситуации, а именно в низкой самооценке. Поверьте, есть множество женщин, которые считают себя прекрасными независимо от того, какую цифру показывают весы. Свое отношение к себе они транслируют окружающим, поэтому другие люди видят их только прекрасными. Мужчины восхищаются и оказывают знаки внимания, а женщины стараются подражать. В таком случае никто даже не подумает указать на лишний вес и тем более сообщить об этом в унизительной форме.

Поэтому первое, что нужно сделать, — это начать работать со своими мыслями, с самооценкой, тут больше работа с убеждениями и восприятием себя, ведь это может быть искажение с детства. Нужно понять, откуда негативные установки, почему женщина имеет низкую самооценку, и потом их проработать. Проработав вопрос с самооценкой, вы автоматически поймете, что с вами так поступать нельзя. Никто не вправе указывать вам на внешние недостатки, даже если это сделано из лучших побуждений. Это грубое нарушение границ и болезненные переживания для любой женщины. Упреки и оскорбления — это проблема отношений, а не вашего внешнего вида. Часто лишний вес — это еще и проблемы со здоровьем, поэтому параллельно стоит заняться телом.

Второй момент, на который следует обратить внимание, — это причина набора веса. Для начала исключаем серьезные заболевания. Для этого можно обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу. Если физическое здоровье в норме, то, скорее всего, имеет место переедание, которое является признаком нарушения пищевого поведения. Сладости часто служат нам источником радости или утешением. Мы заедаем стресс от обиды на мужа, который упрекает в полноте, и виним себя за несдержанность в еде. Получается замкнутый круг. С нарушением пищевого поведения можно и нужно работать с психологом.

Третий момент — это физическая активность. Помимо того что спорт помогает похудеть, он еще способствует выработке серотонина и подавлению гормонов стресса и депрессии. Идеальным вариантом будет работа с персональным тренером, который услышит ваш запрос и подберет бережную программу тренировок. И помните, что работать над проблемами нужно из любви к себе, а не от ненависти к отражению в зеркале, — заключает специалист.

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