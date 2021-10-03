Как живет красотка-стоматолог в четвертом поколении — она без памяти влюбилась в своего первого пациента

Элина Пивень провела детство в стенах стоматологического кабинета, разглядывая слепки челюстей и другие предметы медицинского обихода. У Элины не болели зубы, нет, просто девочка родилась в семье стоматологов, а повзрослев, продолжила семейное дело. Элина — ортодонт, она занимается исправлением прикуса, проще говоря — дарит людям красивые голливудские улыбки. Наш корреспондент Алена Золотухина встретилась с сибирячкой и попросила рассказать о ее семье, работе и любви к стоматологии.



Династия стоматологов началась с прадеда Элины — Левия Симкина. В те времена еще не было отдельных стоматологических кабинетов, принимали практически на дому. Бабушка Элины вспоминает, как у их дома собирались очереди. С ранних лет она прониклась любовью к стоматологии и пошла по стопам отца.