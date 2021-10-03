Как живет красотка-стоматолог в четвертом поколении — она без памяти влюбилась в своего первого пациента

Элина Пивень провела детство в стенах стоматологического кабинета, разглядывая слепки челюстей и другие предметы медицинского обихода. У Элины не болели зубы, нет, просто девочка родилась в семье стоматологов, а повзрослев, продолжила семейное дело. Элина — ортодонт, она занимается исправлением прикуса, проще говоря — дарит людям красивые голливудские улыбки. Наш корреспондент Алена Золотухина встретилась с сибирячкой и попросила рассказать о ее семье, работе и любви к стоматологии.
Династия стоматологов началась с прадеда Элины — Левия Симкина. В те времена еще не было отдельных стоматологических кабинетов, принимали практически на дому. Бабушка Элины вспоминает, как у их дома собирались очереди. С ранних лет она прониклась любовью к стоматологии и пошла по стопам отца.
Ее дочь, тетя Элины, продолжила семейное дело — женщина по сей день работает в стоматологической клинике. В детстве Элина часто бывала на работе у тети и так же, как и остальные члены семьи, влюблялась в это направление.
— Мой папа не пошел во врачи, хотя ему нравилась хирургия. Бабушка не расстроилась, она уважала выбор сына и понимала, что всё равно династия продолжится. Мне она говорила, что ей бы хотелось, чтобы я стала ортопедом, но меня это направление не привлекало. Я всегда знала, что буду поступать в медицинский университет на стоматологический факультет, но не знала, какую специализацию выбрать. Родные говорили мне, чтобы я пробовалась на другие факультеты, например на лечебный, но я была настроена решительно: если бы не поступила с первого раза, пробовалась бы на следующий год, — рассказывает Элина.
Запах стоматологии всегда витал в воздухе. Элина вспоминает, что дома у них постоянно лежали слепки челюсти, девочка любила их рассматривать — сейчас и у нее дома хранятся слепки ее пациентов на полках. Элине не рассказывали сказок о зубных феях, но за каждый выпавший зуб ей подкладывали «Киндер Сюрприз». Так же, как и всем детям, папа вырывал ей зубы, привязав ниточку к дверям.
— Меня всегда привлекали эстетически красивые специальности, например косметология. Зубы — эстетически важная зона, на которую обращают внимание: первым делом все смотрят на лицо и улыбку человека. Я выбрала ортодонтию не потому, что моя тетя ортодонт. С третьего курса я начала работать и перепробовала разные варианты: детское отделение, хирургия, наркозы, было много всего. Когда я пришла на ортодонта, с первой смены влюбилась в это направление — работаю в нём и по сей день, — говорит Элина.
Особенность специальности Элины заключается в том, что она работает со всеми возрастами. Находить общий язык с малышами ей помогает ее вторая профессиональная сторона: Элина — преподаватель на кафедре стоматологии. Бабушка со стороны мамы — учитель математики в школе; Элина говорит, что бабушкины советы сильно помогают ей в работе. Дедушка тоже преподаватель математики, только высшей.
Элина говорит, что порой ей сложно эмоционально переключаться с одного пациента на другого, но в то же время это заряжает ее энергией и дает стимул к работе — расслабляться некогда. Смена Элины начинается с 8 утра и длится до 14 часов дня, без перерывов на обед: пациенты идут потоком, порядка 15–20 человек. Бывает, что девушка работает в две смены сразу — с 15 часов дня до 21 часов вечера.
— Когда я работаю, я не чувствую усталости. Сегодня у меня первый выходной после 20 рабочих смен, и я чувствую себя отвратительно, потому что дала себе расслабиться. Мне лучше, когда у меня весь день расписан по минутам: встала в 6 утра, пришла домой в 22 вечера, разделась и легла спать, а не когда я пришла домой в 5 вечера, что-то посмотрела, как-то провела время, а наутро проснулась разбитой, потому что пустила усталость внутрь себя. Я стараюсь отдыхать как можно меньше. Конечно, меня ругают за это, но такая гонка, напротив, меня заряжает. Я надеюсь, мой ресурс не исчерпается еще лет 20, пока молодые — работаем, — улыбается Элина.
У Элины есть жених — Денис, в декабре у них будет свадьба. Молодые люди познакомились необычным способом: Элине нужен был пациент на лечение кариеса для сдачи экзамена, она решила попробовать найти его в социальной сети Periscop и отправила в чат сообщение с просьбой сфотографировать зубы. Эта история случилась пять лет назад под Новый год — вспоминая ее, Элина смеется. Два парня откликнулись на ее сообщение — нетрудно догадаться, что зубы Дениса ей понравились больше.
— Он пришел на экзамен, я лечила его, мы разболтались. На прощание он поцеловал меня в лоб — это было странно. Он ушел, а я начала ждать сообщения, но он не писал. Не выдержав, я сама написала ему о том, что, если будут проблемы после анестезии, я могу помочь. У нас завязалась переписка, в тот же вечер мы пошли в кино. Как-то так всё и началось, — рассказывает девушка.
— За всё время работы и учебы у меня ни разу не случилось эмоционального выгорания от моей сферы. Если я чувствую, что сильно устала, то просто беру пару дней отпуска или в выходной день иду в «Мира Термы», убираю телефон и провожу там весь день, помогает перезагрузиться. Ни разу не было такого, чтобы я испытала отвращение от состояния зубов своих пациентов, наоборот я всегда найду, за что похвалить, как минимум за то, что решились, — объясняет Элина.
В благодарность за свои красивые улыбки пациенты часто дарят Элине подарки: цветы или конфеты. Малыши также стараются выразить доктору признание — одна девочка подарила Элине эликсир смелости, чтобы та не боялась ее лечить. Подарки пациентов Элина хранит на полке.
Элина любит своих пациентов, даже тех, кто всё время недоволен. Она понимает, что порой человеку нужно выговориться, а когда выговориться или получить совет нужно самой Элине, она идет к психологу, который работает на базе их клиники.
— Я по натуре солнечный человек, позитивный. Мои пациенты чаще всего такие же, но бывают исключения. Психолог однажды подсказала мне, говорит: «Представь, что ты в защитном плаще из "Гарри Поттера", я представляю, так действительно проще. Самое лучшее в моей работе — это результат, улыбка моих пациентов, — говорит доктор.
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