«Что меня бесит»: стоматолог — о пациентах с перегаром, кусачих детях и про «унитазный» цвет зубов

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — стоматолог. Она рассказала о том, как пациенты кусаются, бьют по рукам и пялятся в телефон во время лечения. А еще о тех, кто просит прилепить стразинку на сгнивший зуб и лечит пульпит творогом.
В основном от страха бледнеют мужчины
Бывают пациенты-трусишки. Они трясутся еще со входа в клинику. Есть те, кто решает за тебя, как ты должен лечить. Есть пациенты, которые начинают рассказывать всю свою историю лечения зубов, вот с самого детства, как бабушка держала. В основном бледнеют и трясутся мужчины, но они этого будто бы не показывают.
Я начинаю говорить, что вот сейчас мы только намажем зуб вот такой штучкой, потом накапаем сонную водичку, никаких уколов не будет, все новые технологии. И когда анестезия начинает действовать, они воспринимают это как волшебство. Мужчины правда ведутся на это.
О кусачих пациентах
Бывают чересчур расслабленные пациенты, которые во время приема засыпают, и тогда у них закрывается рот, поэтому могут прикусить. Либо это дети, они кусаются специально. В таком случае приходится как-то договариваться или вообще заканчивать лечение.
«Кариес сбоку, а стразинку спереди прилепите»
Бывают люди, которые помешаны на стразах. Среди стоматологов есть такая шутка: приходит человек с полным ртом кариеса и говорит, что хотел бы стразинку вот сюда сделать. И такие люди правда есть. Приходила ко мне девушка, у которой передние зубы с кариесом, но ей все равно надо приделать на них стразинку. Я говорю: но на зубах кариес, давайте вылечим его сначала.
Хотя стразинка стоит как лечение зуба. Но люди выбирают красоту.
Придерживать детей нельзя, а то родители засудят
Бьют по рукам и дергаются чаще всего дети. Один мальчик пришел на прием с игрушечным автоматом и лежал с ним все лечение, я работала будто под прицелом. На самом деле, когда дети бьют по рукам и дергаются, это не смешно. Я в таких случаях отхожу и прошу родителей самих поговорить со своим ребенком.
Если кто-то из родителей сидит в кабинете, то есть опасность, что он снимет на телефон этот момент и тебя могут засудить. Поэтому лишний раз чужого ребенка вообще не трогаешь.
Родители сами запугивают детей
Конечно, есть просто капризные дети, которые не то чтобы боятся, а больше драмы устраивают. И родители сами подливают масла в огонь.
И дети, конечно же, начинают паниковать. На самом деле, ребенок сам не знает еще, что будет, но ему уже рассказали в садике, в школе, что это ужас-ужас, и все, он настроился негативно.
Еще бабушки очень любят как бы подбодрить, но на самом деле напугать: «Вот тебе сейчас укол сделают, зуб выдернут, больно не будет, и домой пойдем». То есть они говорят ребенку все слова, которые не надо говорить детям. Еще и перед самим лечением. Скажите, что зубы не выдирают, а двигают, например, пугайте поменьше. Я стараюсь все рассказать ребенку в игровой форме. Но, когда бабушка такое рассказала, всё, пиши пропало.
Пациенты приходят с нечищеными зубами
Каждый третий пациент не чистит зубы. Все-таки это какое-то правило неприличия — приходить с грязными зубами к стоматологу.
Это всё не очень приятно. У кого-то остатки недельной пищи лежат между зубами, у кого-то просто такой налет, что от запаха начинает подташнивать. Ты спрашиваешь: «Вы не чистите зубы?» Отвечает, что чистит.
Но это пациенту не доказать. Хочется, конечно, чтобы приходили пациенты, которые уважительно относятся к врачу и хорошо чистят зубы хотя бы перед приемом. Такие, которые чистят только перед приемом, тоже есть. Они так стараются, что раздирают себе дёсны до крови. А кровь появляется только в том случае, если налет на зубах был довольно долго.
Был пациент, который лечил больной зуб творогом
Есть пациенты, которые отказываются лечить больные зубы, потому что у них ничего не болит. Был такой пациент, который рассказал, что лечит зубы живицей.
Пытаешься объяснить ему, что на снимках-то с зубом всё плохо и надо бы лечить его, а то еще хуже станет, но пациент все равно отказывается и верит в силу творога.
«А сделайте мне голливудскую улыбку, только быстро»
Многие хотят улыбку как у голливудской звезды, а для этого часто надо проходить подготовку на брекет-системе. Но все же хотят всё дешево и быстро, хотя там и прикус менять, и зубы не очень. Естественно, не получится всё сделать быстро.
Еще пациенты очень любят «унитазный» цвет зубов, такой белый-белый. И порой очень сложно до них достучаться, объяснить, что это будет неэстетично, ненатурально, и убедить выбрать «не самый белый» цвет.
Выпивают для храбрости
Бывает, на прием приходят с похмелья. Иногда дома выпивают, иногда прямо в клинике для храбрости 30–50 граммов коньяка. Порой из-за этого от пациента такой выхлоп, что невозможно работать. Если пациент не буйный, то отказать ему в лечении нельзя, поэтому приходится работать и с такими.
Пялятся в телефон
Если пациент адекватный, то он спрашивает, можно ли ответить на звонок, а есть те, кто совсем не может оторваться от телефона. Неудобно не то, что пациенты пялятся в телефон, а то, что держат его в правой руке. Доктор наклоняется к пациенту, и рука пациента с телефоном мешает.
Есть пациенты, которые на лечении умудряются разговаривать. Это люди с очень хорошей дикцией. Они могут говорить и с полным ртом, хоть им не очень удобно: слюна все равно скапливается.
Купил отбеливающую зубную пасту — и зубы станут белыми
Люди думают, что если они купят отбеливающую зубную пасту, то зубы станут белыми. Но на самом деле просто счистится налет. Еще люди не верят, что от еды цвет зубов может действительно меняться. Ты говоришь им, что после отбеливания или реставрации передних зубов не нужно есть борщ, морковку и пить вино, потому что эмаль окрасится. Но они забывают, и зубы в итоге получают новый оттенок.
Про экономных бабушек
СЮЖЕТ
Расскажу такой случай. На приеме бабушке зафиксировали коронку. Дома протез слетел, и она его проглотила. Соответственно, коронка прошла весь путь. Бабушка стала ее искать, нашла и, чтобы не переплачивать, помыла, принесла доктору обратно и рассказала всю историю. Теперь я всем пожилым пациентам рассказываю: если вдруг вы проглотите коронку, то искать ее не нужно, мы сделаем новую, не переживайте.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают стоматолога:
- Когда родители сами запугивают детей зубным врачом.
- Когда дети кусаются и дерутся.
- Когда родители не считают нужным успокоить ребенка.
- Когда приходят пациенты с перегаром.
- Когда пациент на лечении пялится в телефон.
- Когда пациенты хотят лепить стразинки на сгнившие зубы.
- Когда приходят на прием с нечищеными зубами.
- Когда просят быстро и дешево сделать голливудскую улыбку.
- Когда выбирают «унитазный» цвет зубов, который красиво смотреться точно не будет.
- Когда пациенты лечат зубы творогом и другими народными методами.
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