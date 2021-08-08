«Что меня бесит»: стоматолог — о пациентах с перегаром, кусачих детях и про «унитазный» цвет зубов

Я начинаю говорить, что вот сейчас мы только намажем зуб вот такой штучкой, потом накапаем сонную водичку, никаких уколов не будет, все новые технологии. И когда анестезия начинает действовать, они воспринимают это как волшебство. Мужчины правда ведутся на это.



О кусачих пациентах

Бывают чересчур расслабленные пациенты, которые во время приема засыпают, и тогда у них закрывается рот, поэтому могут прикусить. Либо это дети, они кусаются специально. В таком случае приходится как-то договариваться или вообще заканчивать лечение.



«Кариес сбоку, а стразинку спереди прилепите»

Бывают люди, которые помешаны на стразах. Среди стоматологов есть такая шутка: приходит человек с полным ртом кариеса и говорит, что хотел бы стразинку вот сюда сделать. И такие люди правда есть. Приходила ко мне девушка, у которой передние зубы с кариесом, но ей все равно надо приделать на них стразинку. Я говорю: но на зубах кариес, давайте вылечим его сначала.