Раньше у этих красоток были кривые зубы и неправильный прикус, но всё изменилось (фото до и после)

— После того как я родила второго ребенка, мои зубы испортились и начали крошиться. Я начала мечтать о красивой улыбке, и вот полтора года назад я увидела рекламу в Instagram — виниры. Врача я посетила два раза, процедура абсолютно безболезненная. На тот момент зона улыбки вверху и внизу стоила 66 000 рублей. Результат был заметен сразу — ровные и белые зубы. Когда я увидела свою улыбку, чуть не заплакала от счастья, потому что это очень красиво. Улыбка делает нас более привлекательными, помогает оставаться позитивным, а до виниров я почти не улыбалась. Плюсы виниров в том, что на протяжении долгих лет они не меняют цвет и форму, не окрашиваются, — ваша улыбка будет красивой, естественной и привлекательной. Минусы — максимальный срок их полезной службы составляет не более пяти лет.



Яна Данченко, 23 года, актриса

— Я обратилась к ортодонту в возрасте 19 лет в 2017 году. Брекеты хотела поставить всегда, не нравилась улыбка, был неправильный прикус (что просили изменить в институте), было некомфортно улыбаться на людях, я очень стеснялась своих кривых зубов. Я особо не задумывалась, что именно мне хочется носить, для меня было главное, чтобы зубы были ровные. Точно не могу сказать, в какую сумму вышла вся процедура, от слепков до снятия, но рискну предложить, что где-то в районе 120–130 000 рублей. Когда брекеты установили, я поняла, что у меня будут ровные зубы, нужно лишь чуть-чуть подождать, обратного пути у меня нет. Кроме радости и мысли: «Наконец-то!», я не особо помню свои мысли и чувства. Первое, что я себе сказала, глядя в зеркало: «Ну, я думала хуже будет выглядеть». Брекетов я никогда не стеснялась. Хорошо, что я их поставила в осознанном возрасте, в детстве, может, и были бы какие-то комплексы, но в институте в них я чувствовала себя очень комфортно. Стеснение неровных зубов ушло, когда появились первые изменения, я начала улыбаться при других, не прикрывая зубы.