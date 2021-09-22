Раньше у этих красоток были кривые зубы и неправильный прикус, но всё изменилось (фото до и после)

Комплексы, рожденные в подростковом возрасте, часто сопровождают нас и во взрослой жизни. Лишний вес или кривые зубы — это то, что одним из первых бросается в глаза, рождая нелюбовь к себе. И если полноте можно объявить войну и довольно быстро одержать победу, то со вторым так просто не справиться, ведь необходимо вмешательство стоматологов. Наши сегодняшние героини исправили себе зубы уже во взрослом возрасте и наконец заполучили идеальную голливудскую улыбку: они рассказали о процедурах, которые помогли им добиться желаемого результатах.
Евгения Быкова, 29 лет, преподаватель английского языка
— Я установила брекеты осенью 2019 года — у меня большие промежутки между зубами, и один из передних зубов выступал вперед и сверху, и снизу. Я хотела именно металлические брекеты, потому что мне очень нравилось, как они выглядят, не видела смысла скрывать и ставить прозрачные. Мне повезло — клиника сделала мне хорошую скидку, все вместе вышло примерно 100 000 рублей: 30 тысяч лечения перед установкой и около 70 тысяч процедура установки. Я ходила к ортодонту по расписанию, каждый месяц мы что-то там меняли. Носила я их всего год — с ноября 2019 по декабрь 2020 года.
Сначала было болезненно, но остались только положительные впечатления. Я сильно любила брекеты и ходила бы с ними и дальше с удовольствием. Я воспринимала это как какое-то красивое приключение, мне нравилось, как они на мне выглядят, как я себя с ними ощущаю. Очень нравилось, что металлический цвет гармонирует с моими кольцами. Промежуточный результат видно сразу, каждый месяц что-то меняется. Я кайфовала каждую минуту ношения, кроме первого дня — было очень больно, иногда после каких-то манипуляций бывало больно первые сутки, дальше красиво, здорово. Брекеты немного неудобно чистить, иногда они могут резать десну, если вылезла проволока, но это решается походом к врачу. Если хороший врач, который всегда на связи, то все решаемо достаточно быстро. Первые месяцы я очень скучала. Да, зубы приятные, значительно ровнее, но мне нравился именно процесс носки.
Анна Перегудова, 39 лет, не работает
— После того как я родила второго ребенка, мои зубы испортились и начали крошиться. Я начала мечтать о красивой улыбке, и вот полтора года назад я увидела рекламу в Instagram — виниры. Врача я посетила два раза, процедура абсолютно безболезненная. На тот момент зона улыбки вверху и внизу стоила 66 000 рублей. Результат был заметен сразу — ровные и белые зубы. Когда я увидела свою улыбку, чуть не заплакала от счастья, потому что это очень красиво. Улыбка делает нас более привлекательными, помогает оставаться позитивным, а до виниров я почти не улыбалась. Плюсы виниров в том, что на протяжении долгих лет они не меняют цвет и форму, не окрашиваются, — ваша улыбка будет красивой, естественной и привлекательной. Минусы — максимальный срок их полезной службы составляет не более пяти лет.
Яна Данченко, 23 года, актриса
— Я обратилась к ортодонту в возрасте 19 лет в 2017 году. Брекеты хотела поставить всегда, не нравилась улыбка, был неправильный прикус (что просили изменить в институте), было некомфортно улыбаться на людях, я очень стеснялась своих кривых зубов. Я особо не задумывалась, что именно мне хочется носить, для меня было главное, чтобы зубы были ровные. Точно не могу сказать, в какую сумму вышла вся процедура, от слепков до снятия, но рискну предложить, что где-то в районе 120–130 000 рублей. Когда брекеты установили, я поняла, что у меня будут ровные зубы, нужно лишь чуть-чуть подождать, обратного пути у меня нет. Кроме радости и мысли: «Наконец-то!», я не особо помню свои мысли и чувства. Первое, что я себе сказала, глядя в зеркало: «Ну, я думала хуже будет выглядеть». Брекетов я никогда не стеснялась. Хорошо, что я их поставила в осознанном возрасте, в детстве, может, и были бы какие-то комплексы, но в институте в них я чувствовала себя очень комфортно. Стеснение неровных зубов ушло, когда появились первые изменения, я начала улыбаться при других, не прикрывая зубы.
По началу было очень больно, я не могла кусать даже мягкую пищу, например, хлеб. Потом привыкла, и боль начала уходить достаточно быстро. После каждой подтяжки дуги зубы болели, так как условия для них создавались более жесткие, но с болью после установки ничего не сравнится. Не могу сказать, что это была адская боль, которая не давала мне жить, спать и т.д., но было, мягко говоря, не очень. Весомый результат был заметен примерно через 6 месяцев, а маленькие изменения были видны через месяц.
Мне сняли брекеты в марте 2020, в общей сложности я их носила полтора года. Врач говорил, что зубы двигаются хорошо, послушно, что нужно следить за ними и после снятия, дал мне специальные капы, в которых нужно было ходить. После снятия у меня промелькнула мысль о том, что мне без них уже непривычно, и я буду по ним скучать. Было странное чувство, потому что я забыла, каково это — ходить без брекетов.
Единственный минус — это, наверное, боль, не каждый может ее терпеть, у каждого разный болевой порог и организм тоже разный, поэтому тут могут возникнуть сложности. Плюсов если не миллион, то совсем чуть-чуть меньше: мало того, что человеку убирают комплексы, меняется эстетика лица, тела, самого человека, так это еще и правильный прикус.
Анастасия Мажара, 24 года, блогер и свадебный организатор
— Я установила брекеты в прошлом году в апреле: меня не устраивал прикус и неровные зубы. Я сходила на консультацию к ортодонту, мне составили план лечения и установили брекеты. За установку я заплатила 66 000 рублей, плюс каждый месяц прием ортодонта по 3 000 рублей. По плану лечения с подготовкой, удалением, лечением, установкой все обойдется мне примерно в 210 000 рублей. Установка брекетов — безболезненная процедура, я хожу с ними уже больше года и не испытываю никакого дискомфорта. Было пару дней, когда мы меняли дугу и при перемещении зубы очень болели, а в целом я очень рада. Установить брекеты — лучшее решение. Спустя 7–8 месяцев уже видно очень хороший результат, зубы совсем другие, такие красивые, но далеко не идеал, потому что срок лечения мне доктор поставил 1,5–2 года, но тут все индивидуально.
Первое время мне было неудобно, и я очень шепелявила, такая дикция мешала моей работе — я блогер и каждый день общаюсь со своей аудиторией. Я стеснялась, но быстро привыкла. Минусов для меня нет, ем я всё, что хочу, аккуратно. Немного устаю от резинок, которые доктор назначает в план лечения, но я к этому готова, поэтому всё нормально. Из плюсов, конечно же, правильный прикус, красивый подбородок, который не выпирает, красивое лицо, здоровые ровные зубы — смотреть на себя в зеркало и видеть всё это очень здорово. С первого дня установки я только и думаю о том, как хорошо, что я поставила брекеты. Не скажу, что я почувствовала себя увереннее, но счастливей я себя почувствовала — это точно.
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