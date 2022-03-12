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Цены на косметику и парфюмерию подскочили в 1,5–2 раза — изучаем, что происходит в магазинах Новосибирска

Сезонные скидки и акции на продукцию продолжаются, но цены всё равно растут

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Мы прошлись по магазинам косметики и парфюмерии в городе — докладываем обстановку

Мы прошлись по магазинам косметики и парфюмерии в городе — докладываем обстановку

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Список санкций, под которые попала Россия, внес существенные перемены в привычный шопинг-лист новосибирцев. Любимые магазины начали массово закрываться, не забывая упоминать, что на время. Утром 3 марта мы оплакивали закрытие магазина H&M, а уже вечером город прощался с IKEA, разбирая акул, подушки и прочие предметы быта. Спустя еще два дня о временном закрытии объявила компания Inditex, куда входят такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Bershka. Стас Соколов выяснил, что происходит в магазинах одежды и обуви. Разбираемся, как обстоят дела в магазинах парфюмерии и косметики. Подробности — в материале Алены Золотухиной.

В магазине «Рив Гош» в ТЦ «Галерея Новосибирск» НГС побывал накануне 8 марта. Ценники с обещанной скидкой в 40–50% призывно манили к стойкам, где в ряд красиво выложены товары разных марок косметики и парфюмерии. Народу чуть больше, чем в обычный день, что в сущности легко объяснить приближающимся праздником, а не резким скачком цен в связи с изменившимся курсом.

На 4 марта скидки на парфюмерию и косметику в «Рив Гош» доходили до 40–50%

На 4 марта скидки на парфюмерию и косметику в «Рив Гош» доходили до 40–50%

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— Внучке духи выбираю, цена хорошая, и себе возьму, — сообщает нам покупательница. Женщину привлекла стойка с парфюмерной водой бренда Nina Ricci. Флакон Nina Ricci Rouge емкостью 30 мл стоил от 2099 рублей, прежняя цена — 4275 рублей. Сайт магазина тем временем сообщает, что все акции со скидками досрочно прекращены — тот же флакон 30 мл Nina Ricci Rouge стоит уже 7100 рублей. Информация периодически меняется.

Сегодня сайт магазина сообщает, что все акции и скидки досрочно прекращены

Сегодня сайт магазина сообщает, что все акции и скидки досрочно прекращены

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— Пока мы работаем в прежнем режиме. Цены, конечно, растут в связи с повышением доллара, но не катастрофически, — говорит Наталья, управляющая магазином «Рив Гош» в ТЦ «Галерея Новосибирск».

Профессиональную декоративную косметику американского бренда NYX также можно купить в ТЦ «Галерея». Магазин принимает покупателей как в любой другой обычный день, очередей нет. На вопрос корреспондента о возможных грядущих переменах продавец с уверенностью ответила, что у них ничего не поменялось, цены прежние, закрываться не планируют, и тут же переключилась на консультацию забредшего в поисках карандаша для глаз покупателя.

Магазины марки NYX также есть в ТЦ МЕГА и в «Золотом яблоке»

Магазины марки NYX также есть в ТЦ МЕГА и в «Золотом яблоке»

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«Л'Этуаль» обновил ценники после праздничных скидок и собрал корзины, куда поместил товары по акции, начиная от 99 рублей — на выбор предлагаются кремы, тканевые маски для лица, гели для душа, бомбочки для ванны и прочая продукция по уходу за кожей лица и телом. Народу в магазине на Красном проспекте, 25 немного, ажиотажа не наблюдается.

В «Л'Этуаль» продолжаются акции и скидки

В «Л'Этуаль» продолжаются акции и скидки

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— Я ничего заранее не покупаю, у меня всё есть. Проходила мимо, решила зайти, посмотреть духи. Уходовая косметика, которой я пользуюсь (производит компания NL), в наличии в магазинах сети и никуда исчезать не собирается, насколько мне известно. В магазинах подобного формата она не продается, поэтому я не переживаю, — сообщает покупательница магазина.

Подарочные наборы с максимальной скидкой до 25% по карте клиента

Подарочные наборы с максимальной скидкой до 25% по карте клиента

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Сайт магазина открывает каталог со скидками и акциями без каких-либо оповещений. Цены на продукцию действительно выросли. К примеру духи арабского бренда Signature Monblanc 30 мл стоили 2379 рублей и 30 копеек (покупка была совершена 14 февраля), сегодня же сайт предлагает приобрести парфюм уже за 4199 рублей или 3149 рублей по бриллиантовой карте клиента.

Без скидки цена выросла на 1820 рублей, со скидкой по бриллиантовой карте — на 770 рублей

Без скидки цена выросла на 1820 рублей, со скидкой по бриллиантовой карте — на 770 рублей

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Цена на декоративную косметику также поднялась. Например, палетка теней BURBERRY стоила 4899 рублей без учета скидок.

Заказ за 2020 год

Заказ за 2020 год

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Новая цена палетки теней без учета скидок — 6049 рублей.

Видим, что в сравнении с ноябрем 2020 года стоимость без учета скидок выросла на 1150 рублей

Видим, что в сравнении с ноябрем 2020 года стоимость без учета скидок выросла на 1150 рублей

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8 марта стало известно, что производитель косметики The Estee Lauder Companies Inc. (бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances и другие) принял решение о приостановке коммерческих операций в РФ.

Стойка Estee Lauder в магазине «Золотое яблоко»

Стойка Estee Lauder в магазине «Золотое яблоко»

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Компания закроет все магазины, в том числе онлайн, и прекратит поставки продукции ритейлерам в России. На сайте esteelauder.ru спустя несколько секунд после открытия появляется уведомление о том, что временно остановлен прием заказов.

Чтобы посмотреть, есть ли ажиотаж вокруг Estee Lauder, мы посетили популярный в Новосибирске магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко».

Обычное количество покупателей для магазина

Обычное количество покупателей для магазина

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— Я заранее купила косметики на 5000 рублей. Взяла NYX, так как пользуюсь этим брендом. Раньше пользовалась Estee Lauder, но теперь не буду, потому что если покупать заранее, то это выльется в огромную сумму, — сообщает покупательница Юлия.

Покупка косметики обошлась Юлии в 5000 рублей

Покупка косметики обошлась Юлии в 5000 рублей

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Вместо привычных ценников в магазине мы видим QR-коды, которые ведут на сайт с обновленной стоимостью товара.

Хайлайтер в форме сердца стоит 1192 рубля

Хайлайтер в форме сердца стоит 1192 рубля

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Сравним: крем LUMENE cc color correcting cream стоил 1098 рублей с учетом скидки. На сегодня крем стоит уже 1590 рублей, а без скидки — 2120 рублей.

Фото слева — стоимость 1098 рублей, справа — 1590 рублей

Фото слева — стоимость 1098 рублей, справа — 1590 рублей

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— Маска для волос стоила 3600 рублей, сейчас стоит 5200, марка Kerasys. Тональные кремы выросли в два раза по цене, тот же Estee Lauder заканчивается, решила докупить, на какое-то время хватит, — сообщает покупательница.

Несколько покупок впрок

Несколько покупок впрок

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CLINIQUE repairwear laser focus wrincle correcting eye cream — антивозрастной крем стоил со скидкой 2694 рубля. На сегодня стоимость со скидкой — 5055 рублей.

Стоимость лайнера Lamel тоже заметно выросла: 542 рубля и 814 рублей

Стоимость лайнера Lamel тоже заметно выросла: 542 рубля и 814 рублей

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Менеджер магазина «Золотое яблоко» отказалась давать какие-либо комментарии относительно работы магазина и роста цен, отметив, что не имеет права распространять подобную информацию. Отдел по работе с клиентами тоже молчит, как и PR-менеджеры. Отметим, что настроение у покупателей вполне благоприятное. Очередей замечено не было, каждый покупает продукты по мере необходимости, без фанатизма.

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