Цены на косметику и парфюмерию подскочили в 1,5–2 раза — изучаем, что происходит в магазинах Новосибирска

Список санкций, под которые попала Россия, внес существенные перемены в привычный шопинг-лист новосибирцев. Любимые магазины начали массово закрываться, не забывая упоминать, что на время. Утром 3 марта мы оплакивали закрытие магазина H&M, а уже вечером город прощался с IKEA, разбирая акул, подушки и прочие предметы быта. Спустя еще два дня о временном закрытии объявила компания Inditex, куда входят такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Bershka. Стас Соколов выяснил, что происходит в магазинах одежды и обуви. Разбираемся, как обстоят дела в магазинах парфюмерии и косметики. Подробности — в материале Алены Золотухиной.
В магазине «Рив Гош» в ТЦ «Галерея Новосибирск» НГС побывал накануне 8 марта. Ценники с обещанной скидкой в 40–50% призывно манили к стойкам, где в ряд красиво выложены товары разных марок косметики и парфюмерии. Народу чуть больше, чем в обычный день, что в сущности легко объяснить приближающимся праздником, а не резким скачком цен в связи с изменившимся курсом.
— Внучке духи выбираю, цена хорошая, и себе возьму, — сообщает нам покупательница. Женщину привлекла стойка с парфюмерной водой бренда Nina Ricci. Флакон Nina Ricci Rouge емкостью
— Пока мы работаем в прежнем режиме. Цены, конечно, растут в связи с повышением доллара, но не катастрофически, — говорит Наталья, управляющая магазином «Рив Гош» в ТЦ «Галерея Новосибирск».
Профессиональную декоративную косметику американского бренда NYX также можно купить в ТЦ «Галерея». Магазин принимает покупателей как в любой другой обычный день, очередей нет. На вопрос корреспондента о возможных грядущих переменах продавец с уверенностью ответила, что у них ничего не поменялось, цены прежние, закрываться не планируют, и тут же переключилась на консультацию забредшего в поисках карандаша для глаз покупателя.
«Л'Этуаль» обновил ценники после праздничных скидок и собрал корзины, куда поместил товары по акции, начиная от 99 рублей — на выбор предлагаются кремы, тканевые маски для лица, гели для душа, бомбочки для ванны и прочая продукция по уходу за кожей лица и телом. Народу в магазине на Красном проспекте, 25 немного, ажиотажа не наблюдается.
— Я ничего заранее не покупаю, у меня всё есть. Проходила мимо, решила зайти, посмотреть духи. Уходовая косметика, которой я пользуюсь (производит компания NL), в наличии в магазинах сети и никуда исчезать не собирается, насколько мне известно. В магазинах подобного формата она не продается, поэтому я не переживаю, — сообщает покупательница магазина.
Сайт магазина открывает каталог со скидками и акциями без каких-либо оповещений. Цены на продукцию действительно выросли. К примеру духи арабского бренда Signature Monblanc
Цена на декоративную косметику также поднялась. Например, палетка теней BURBERRY стоила 4899 рублей без учета скидок.
Новая цена палетки теней без учета скидок — 6049 рублей.
8 марта стало известно, что производитель косметики The Estee Lauder Companies Inc. (бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, Tory Burch Beauty, DKNY Fragrances и другие) принял решение о приостановке коммерческих операций в РФ.
Компания закроет все магазины, в том числе онлайн, и прекратит поставки продукции ритейлерам в России. На сайте esteelauder.ru спустя несколько секунд после открытия появляется уведомление о том, что временно остановлен прием заказов.
Чтобы посмотреть, есть ли ажиотаж вокруг Estee Lauder, мы посетили популярный в Новосибирске магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко».
— Я заранее купила косметики на 5000 рублей. Взяла NYX, так как пользуюсь этим брендом. Раньше пользовалась Estee Lauder, но теперь не буду, потому что если покупать заранее, то это выльется в огромную сумму, — сообщает покупательница Юлия.
Вместо привычных ценников в магазине мы видим QR-коды, которые ведут на сайт с обновленной стоимостью товара.
Сравним: крем LUMENE cc color correcting cream стоил 1098 рублей с учетом скидки. На сегодня крем стоит уже 1590 рублей, а без скидки — 2120 рублей.
— Маска для волос стоила 3600 рублей, сейчас стоит 5200, марка Kerasys. Тональные кремы выросли в два раза по цене, тот же Estee Lauder заканчивается, решила докупить, на какое-то время хватит, — сообщает покупательница.
CLINIQUE repairwear laser focus wrincle correcting eye cream — антивозрастной крем стоил со скидкой 2694 рубля. На сегодня стоимость со скидкой — 5055 рублей.
Менеджер магазина «Золотое яблоко» отказалась давать какие-либо комментарии относительно работы магазина и роста цен, отметив, что не имеет права распространять подобную информацию. Отдел по работе с клиентами тоже молчит, как и PR-менеджеры. Отметим, что настроение у покупателей вполне благоприятное. Очередей замечено не было, каждый покупает продукты по мере необходимости, без фанатизма.
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