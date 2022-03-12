Цены на косметику и парфюмерию подскочили в 1,5–2 раза — изучаем, что происходит в магазинах Новосибирска

— Пока мы работаем в прежнем режиме. Цены, конечно, растут в связи с повышением доллара, но не катастрофически, — говорит Наталья, управляющая магазином «Рив Гош» в ТЦ «Галерея Новосибирск».



Профессиональную декоративную косметику американского бренда NYX также можно купить в ТЦ «Галерея». Магазин принимает покупателей как в любой другой обычный день, очередей нет. На вопрос корреспондента о возможных грядущих переменах продавец с уверенностью ответила, что у них ничего не поменялось, цены прежние, закрываться не планируют, и тут же переключилась на консультацию забредшего в поисках карандаша для глаз покупателя.