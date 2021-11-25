300 рублей — и они твои: 20 бюджетных средств для зимнего ухода и макияжа. Эти кремы и тени любят даже звезды

Праймер L’Oréal Paris — это аналог люксовых масел, например такого, как Clarins Santal. Также визажисты рекомендуют бюджетный праймер с кремообразной структурой LAMEL Photo Finish Face Primer. Он подойдет только обладательницам жирной кожи.



Если вы выбираете тональный крем, советуем обратить внимание на следующие марки: ART-VISAGE — 240 рублей, стойкий и подходит для любого типа кожи или estrade CC-cream satin finish — 250 рублей. Для зимнего макияжа отлично подойдет легкий и невесомый тональный крем Relouis с витамином Е за 280 рублей.

Какой вообще новогодний бал без блестящих и запеченных теней? Все блогеры наперебой советуют присмотреться к кремовым вариантам от Bobbi Brown. Но цена больше 2000 рублей за маленькую коробочку немного смущает? У нас есть решение. По мнению экспертов, их можно заменить жидкими тенями от Luxvisage за 160 рублей. У этих малышек довольно большая палитра цветов — найти свой оттенок не составит труда, единственный минус — нет ярких. Их можно наносить без базы, прямо на веко.