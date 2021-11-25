300 рублей — и они твои: 20 бюджетных средств для зимнего ухода и макияжа. Эти кремы и тени любят даже звезды

Для женщин, у которых полки в ванной не ломятся от баночек и скляночек, выбор крема — непонятная мука. Одно ясно: делать это в магазине крайне невыгодно. Это же не шарф, который потрогал и всё решил. Опираться на слова консультантов не всегда хорошая идея: не секрет, что они получают бонусы от продажи той или иной марки, а также заинтересованы продать вам средство дороже, чтобы повысить чек. Некоторые умудряются презрительно воротить нос, когда спрашиваешь: «А есть что-то подешевле?» В этом материале мы подготовили для вас ответ на этот вопрос — 22 бюджетные позиции для ухода и декоративного макияжа. А также список салонных процедур, которые можно сделать в начале зимы.
Что выбрать из уходовых средств
Первой в списке необходимого будет мицеллярная вода. Помним, что она нужна для того, чтобы освежить лицо и снять с него остатки предыдущего макияжа в любое время года. Визажист Евгений Коломацкий обращает внимание на марку Eveline Gold Lift Expert — мицеллярная вода с омолаживающим эффектом (за счет гиалуроновой кислоты и пантенола в составе). Идеально подойдет для сухой кожи в зимний период. И стоит всего 211 рублей.
Дальше в списке необходимых средств для лица — крема дневной, ночной и вокруг глаз. Здесь Евгений Коломацкий выделил белорусского производителя натуральной косметики DR. Herbarium. Средняя стоимость косметики этой марки — 80 рублей, линейка представлена для разных возрастов: 35+, 45+, 55+ и 65+.
К бюджетным уходовым средствам стилист относит марку «Черный жемчуг». Выбираем необходимые средства под свой возраст и согласно потребностям — крем или маска для лица, крем-сыворотка для век, мицеллярная вода. Марка, несмотря на свою низкую стоимость (в среднем 200–300 рублей за баночку крема), приходится по душе звездам шоу-бизнеса: Нонне Гришаевой, Эвелине Хромченко, Елизавете Боярской, в список попадает даже Наталия Орейро.
Что выбрать из декоративной косметики
Начнем с праймера — базы под макияж. По мнению экспертов, зимой для подсушенной и нормальной кожи подойдет масляный вариант, а тем девушкам, у которых кожа склонна к жирности, лучше отдать предпочтение праймеру с кремообразной текстурой.
Праймер L’Oréal Paris — это аналог люксовых масел, например такого, как Clarins Santal. Также визажисты рекомендуют бюджетный праймер с кремообразной структурой LAMEL Photo Finish Face Primer. Он подойдет только обладательницам жирной кожи.
Если вы выбираете тональный крем, советуем обратить внимание на следующие марки: ART-VISAGE — 240 рублей, стойкий и подходит для любого типа кожи или estrade CC-cream satin finish — 250 рублей. Для зимнего макияжа отлично подойдет легкий и невесомый тональный крем Relouis с витамином Е за 280 рублей.
Какой вообще новогодний бал без блестящих и запеченных теней? Все блогеры наперебой советуют присмотреться к кремовым вариантам от Bobbi Brown. Но цена больше 2000 рублей за маленькую коробочку немного смущает? У нас есть решение. По мнению экспертов, их можно заменить жидкими тенями от Luxvisage за 160 рублей. У этих малышек довольно большая палитра цветов — найти свой оттенок не составит труда, единственный минус — нет ярких. Их можно наносить без базы, прямо на веко.
Также стоит обратить внимание на сухие тени Maybelline New York Color Tattoo, цена — около 319–450 рублей. Их можно использовать в качестве базы, хорошо смотрятся в дневном макияже, а темными оттенками можно рисовать стрелки.
В категории бюджетная тушь визажисты всё так же советуют Vivienne Sabo Cabaret, ее цена — 300–380 рублей.
Также хвалят карандаши и гель для бровей этой марки. Они стоят около 160 рублей. Карандаш подходит практически всем, имеет очень правильный русый оттенок, характерный для большинства девушек, живущих в наших широтах. На колпачке есть щеточка.
Конечно, в условиях масочного режима помада незаметна, и, кажется, скоро станет совсем не нужна. Однако поздняя осень и новогодние праздники — лучшее время для бордовых и винных оттенков на губах. Выбор визажистов — увлажняющая и матовая помады для губ от Maybelline New York — 149 и 302 рубля соответственно. По отзывам покупателей держится не хуже дорогих аналогов.
Духи для осени и зимы
Первым в нашем списке будет бюджетный аромат в линейке — Dark Delight by Brocard. Парфюмер Анна Иванова относит его к чайной тематике: крепкий черный чай на костре с дымком и сухофруктами. То что нужно, когда вокруг снег падает хлопьями, правда? 100 мл аромата можно заказать на Ozon за 435 рублей.
Также для уютных зимних вечеров подойдет Passion Dance by Avon — розовый шипр (семейство парфюмерных ароматов, основу которых составляет следующая композиция запахов: дубовый мох; цитрусовые: апельсин, бергамот, лимон, нероли; цветочные: ваниль, роза, жасмин. — Прим. ред.). Passion Dance — это глубокий аромат бархатной розы с шипами. Заказать можно на сайте Wildberries — 920 рублей за 50 мл.
Еще один зимний аромат от незаслуженно забытого Avon — Treselle (50 мл стоят 1299 рублей). Среди букета нот вы сможете различить запах холодных цветов, они не согреют вас, наоборот, станут еще более кристальными, морозными на холодном осеннем ветру.
Собираетесь подобрать бюджетный аромат на холодный сезон — мы уже составили инструкцию и предложили варианты.
У косметолога
Марафон осенне-зимних процедур логично начинать с пилингов. Разные пилинги пытаются бороться с разными проблемами. Миндальный — универсальный, дает увлажнение кожи. Пилинг Джесснера решает проблему воспалений и больше подходит для молодой кожи. Для возрастной кожи (30+) подойдет ретиноловый пилинг. Наверное, самый серьезный и травматичный — это пилинг трихлоруксусной кислотой, он борется с пигментными пятнами и рубцами постакне, но при этом требует реабилитации.
Для тех, кто не хочет делать салонный пилинг, очень много домашних вариантов. Они бывают в нескольких форматах: это может быть деликатная скатка, которой пользуются круглый год. Эффект — гладкое и шелковистое лицо.
После курса пилинга хорошо бы увлажнить кожу, для этого нужна биоревитализация. Это инъекции гиалуроновой кислоты в чистом виде либо в коктейлях. У процедуры накопительный эффект — наполнение кожи, разглаживание мелких морщин, исчезновение стянутости, сухости. Что особенно актуально зимой при палящих на всю комнату батареях. Делать процедуру нужно раз в 14 дней, 3 процедуры будут стоить примерно 6–9 тысяч рублей.
В осенне-зимний период особой популярностью у женщин пользуется процедура фотоомоложения. Проще говоря, это воздействие импульсного света на кожу. Что в нем хорошего? Эффект лифтинга. Фотовспышки стимулируют синтез свежего коллагена. По словам специалистов, уходит сосудистая сетка и отбеливается пигмент. Хорошо сочетается с пилингами — эффект будет гораздо лучше. Его нужно делать 1 раз в месяц, на курс — три процедуры, одна стоит около 8 тысяч рублей.
В бытовой косметике нет аналога таким салонным процедурам, но если очень хочется эффекта прям сразу и похимичить, можно попробовать альгинатную маску. Она дает моментальный эффект, но это не пилинг. Скорее, экстренное увлажнение и питание. Альгинат — это порошок, который вы разводите водой и наносите на лицо, он засыхает в плотную толстую пленку. Бывают охлаждающие с алоэ или зеленым чаем.
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