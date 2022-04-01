7 вещей за 1364 рубля: как журналист НГС одевалась в секонд-хендах — нашла там Zara и джинсы дешевле сахара

Заменить закрытые H&M и Zara секонд-хендами кажется идеей экстремальной. Но полузакрытые ТЦ и цены на одежду делают такую альтернативу вполне резонной. Секонды кажутся простыми только на первый взгляд. Но как выбрать удачное время, какие там системы скидок и как все-таки найти хорошую вещь — эти знания приходят с опытом. Мы решили упростить читателям путь и поговорили с опытными покупателями вторичной одежды. А корреспондентка НГС Елизавета Шаталова проверила советы и сама попробовала закупиться в секондах.
— Перед прогулкой по секондам я проконсультировалась с опытной пользовательницей таких магазинов. Олеся Раткевич, которая выглядит стильно и красиво и любит шокировать людей фразой: «Эта кофточка стоила 50 рублей». Вместе с ней мы выбрали три самых популярных секонда Новосибирска. В этот список попали два сетевых всероссийских магазина: «Стокер», и «МегаХенд», и местный благотворительный магазин «Густо». Еще несколько завсегдатаев секонд-хендов подтвердили, что выбранные нами магазины в топе самых популярных.
«МегаХенд» и скидка в 90%
Первое правило, которое мне несколько раз повторила Олеся, — приходить нужно рано утром. Также на секонд выделять нужно гораздо больше времени, чем на обычный магазин.
— Идти туда нужно с полной уверенностью, что потратишь ты там не 10 минут, а часа три. Потому что ты будешь набирать огромную кучу одежды и из нее вылавливать что-то одиночное, — натаскивает меня Олеся.
В 9 утра открывается «МегаХенд». Я захожу туда в 09:05, но там уже несколько десятков человек, которые разобрали все тележки. В пятницу в «МегаХенде» скидки 90%. Предполагаю, что именно это привлекло так много людей. «В субботу будет новый привоз», — напоминают продавцы магазина. В субботу и в воскресенье в «МегаХенде» скидок нет. Дальше скидки идут по нарастающей.
Скидки в «МегаХенде» строятся по двухнедельной системе. Первую неделю после завоза: понедельник и вторник — 10%, среда — 20%, четверг — 30%, пятница — 40%. В субботу 40% скидка и добавление товара. С воскресения начинается скидка в 50%. Вторую неделю: понедельник — 50%, вторник — 60%, среда — 70%, четверг — 80%, пятница — 90%.
Я решаю пойти без корзины, и это стало моей ошибкой. К концу хождения по магазину левая рука начала сильно ныть. Контингент в «МегаХенде» интересный. На семь бабушек приходится одна молодая девушка или женщина. Вспоминаю правило
— Если они уже взяли себе эту одежду, то пусть берут. Они всё равно в итоге, скорее всего, ее не купят. Для них важна низкая цена, а не качество, — уточняет Олеся.
Из-за того, что в «МегаХенде» последний день перед завозом — какие-то популярные бренды найти намного тяжелее. Да и по моей приблизительной статистике, на 25 плохих кофт найдется одна средненькая. Ее мы берем сразу. Правило
Несмотря на скудность выбора, из знакомых брендов удается поймать джинсовую рубашку Zara. Которая в первый день после поступления стоит 699 рублей, а в пятницу — 69,9 рубля.
— Осознание, что вещь может стоить так дешево, пришло быстро. А началось всё с обычных джинсов по 79 рублей. Такая цена немного вскружила голову, и джинсы я все-таки купила. Зелененькие джинсы с низкой талией обошлись в 89 рублей. Меньше, чем пачка сахара в «Ленте». Параллельно с выбором и примеркой одежды пытаюсь бороться с внутренними сомнениями. Во-первых, это б/у. Носить что-то с барского плеча кажется немного унизительным. Во-вторых, мама учила меня зарабатывать, чтобы покупать себе красивую и хорошую одежду. Но с другой стороны весов — забота о природе, да и одежда выглядит неплохо и качественно. К тому же ту кофточку из Bershka, на которую я копила, в ближайшее время я купить не смогу.
— Мой выбор в «МегаХенде» также остановился на вязанной кофте, которая выглядела уютно, а стоила 65 рублей. При покупке вязаных вещей — а их в «МегаХенде» я набрала огромное количество — стоит внимательно смотреть на качество.
Выбирала я в основном одежду для себя и под свой вкус. К пятнице в магазине осталось мало чего-то интересного. Об этом говорят и бабушки. Наблюдать за бабушками в «МегаХенде» оказалось отдельным удовольствием. Некоторые пришли сюда со своими подругами и выбирают одежду друг для друга. Другие тихо перебирают все подряд, а некоторые быстро проносятся мимо и выглядят как охотницы. Азарт этих женщин даже немного передается окружающим.
«МегаХенд» привлек именно вязанными вещами. В список покупок попал еще и вязаный кардиган. За три вещи на кассе с меня спросили 224 рубля и 70 копеек. Вещи меня не сильно впечатлили. Скорее, хотелось увидеть такие низкие цены на чеке.
Стокер и пиджаки
Второй на очереди оказался «Стокер». Он, также как и «МегаХенд», располагается в здании ТЦ «Москва». Напротив полупустой и грустной «Галереи». Открывался «Стокер» на час позже, в 10 утра, а скидка у него чуть меньше — 50%, но выбор мне понравился чуть больше.
Скидки в «Стокере» строят по системе: понедельник — 10%, вторник — 20%, среда — 30%, четверг — 40%, пятница — 50%.
В первую очередь в глаза бросается большой выбор верхней одежды. Я прохожу мимо, но, если честно, интереснее бабушкиного старого пальто найти что-то сложно (и я не про эстетичные пальто). Впрочем, цена у них приятная — 700 рублей.
В «Стокере» так же, как и в «МегаХенде», завоз будет в субботу, так что 50% — это их максимальная скидка. Также в «Стокере» действует скидка постоянного покупателя — 10%. Для этого надо приобрести карточку. Стоит еще отметить, что у этого секонда есть канал в телеграме, куда они выкладывают какие-нибудь необычные вещи и их прямо там бронируют.
Сам магазин по размерам выглядит примерно таким же большим, как «МегаХенд». Людей ранним утром там меньше, и все ходят намного спокойнее. Хотя использовать лучше все те же тележки. В этом магазине свободная тележка находится, и мы спокойно можем накидать целую тележку. Такой подход к выбору одежды новый для меня, но это было еще одним правилом от гуру секондов.
В «Стокере» привлекают внимание туфли. Если в «МегаХенде» это какие-то несуразные сапоги в куче, то в «Стокере» есть красивые туфли. Правда размер у них 35–36. Туфельки, которые привлекли мое внимание, стоят 400 рублей, и, кроме размера, минус у них — немного подтертая подошва.
В этом секонде большой выбор офисной одежды — блузок и пиджаков. Мое внимание привлекли два пиджака H&M. Стоили они меньше 500 рублей. Был найден и просто симпатичный пиджак, который также стоил 425 рублей.
В «Стокере», в отличие от «МегаХенда», есть футболки. Мой выбор падает на серое боди, которое обходится всего в 115 рублей. И берем для полноты корзины блузку за 325 рублей.
Gusto с H&M, Zara и Mango
Про Gusto мы писали летом 2021 года, и тогда это был один из самых популярных секондов среди молодежи. Спустя полгода он все еще держит планку. Gusto сильно отличается от предыдущих двух магазинов. Это уже не секонд, где работают правила от опытных пользовательниц, а вполне уютный шоурум.
В магазине отдельно висят плечики с вещами H&M, Zara и Mango. В Gusto также продают еще много всего: обувь, свадебные платья, посуду, книги и дальше по списку. Магазин поддерживает мелких предпринимателей, поэтому здесь есть полки, посвященные хендмейду.
— Планы — работать, не закрываться. Да, сейчас есть повышенный спрос, но пока рано судить, с чем он связан — с наступлением нового сезона или с закрытием части магазинов массмаркета, — рассказала совладелица магазинов Алиса Гринемаер.
Тут вы вряд ли найдете мятую или заношенную одежду. Но нужно все равно проявлять осторожность. Я, например, купила в Gusto блузку и джинсы. На итальянских джинсах была немного стерта надпись на кожаной нашивке, а на блузке, что я смогла увидеть только во время глажки, было несколько зацепок.
Цены в Gusto выше, чем в остальных секонд-хендах. Также нет системы скидок. Блузку я покупаю за 300 рублей, джинсы — за 400. В последний момент останавливаю себя от покупки платья Mango за 600 рублей.
Стиль одежды в Gusto тоже немного отличается. Там нет чего-то заношенного или «бабушкиного». Одежду для магазина отбирают на молодую аудиторию. Цены в Gusto для тех, кто хочет именно сэкономить на одежде, кусаются. Хотя они точно ниже, чем в большинстве обычных магазинов.
Стоит отметить, что в Gusto одежды меньше, чем в «Стокере» и в «МегаХенде». Но внутри играет приятная музыка.
Итог и будущее секондов
Моим личным итогом небольшого эксперимента стал пакет новой одежды. За три часа хождения по секонд-хендам я приобрела: две кофточки, двое джинсов, две блузки и одно боди. На все я потратила 1364 рубля.
У сибирячки Агнии Вознесенской, по ее подсчетам, больше 80% гардероба — одежда из секонд-хендов. Девушка знает в Новосибирске большинство магазинов б/у одежды. Сама Агния начала ходить по секондам, потому что стала интересоваться, как уменьшить экологический след.
— Секонды — это хорошая не то что замена, а альтернатива магазинам масс-маркета. Раньше люди спрашивали: «Зачем ты ищешь Zara в секондах, когда можно пойти и купить ее в «Галерее?»». Но сейчас у нас просто не будет другой возможности покупать иностранную одежду. Хотя все секонды сетевые возят одежду из Европы. И я недавно разговаривала с консультантами. Они говорят, что у них есть запас одежды, которые они по стране перекидывают, но в конце концов все придет к тому, что в секонд-хендах ничего не будет, — предполагает Агния.
Девушка говорит, что «продолжат существовать комиссионки и маленькие секонды, но европейской одежды станет меньше».
— Сейчас часть людей может остаться без денег и пойти по секонд-хендам, но, мне кажется, это все-таки замена не для многих. Не все готовы рыться, чтобы найти какую-то классную одежду, не все готовы платить такие же деньги, как в массмаркете. Часто в секондах цены не ниже, если это новый завоз, а как в H&M в распродажу. Возможно, люди будут покупать на «АлиЭкспрессе», пока это возможно, или будут развиваться локальные бренды, — рассуждает сибирячка.
Агния рассказала, что в сетевых секондах большой процент одежды стоковой. То есть европейские магазины передают ненужную одежду в секонд-хенды, а ее перекупают уже российские сети.
Некоторые люди могут поменять свои принципы: я не буду покупать ношенное. И перестанут говорить «я никогда не». Но многие продолжат ходить в обычные магазины.
— Потребителей станет больше, но не так, как мы можем представить. Многие будут продолжать носить свою любимую старую майку и не пойдут в секонд. Тем более все еще останутся такие магазины, как «Планета одежды».
Агния также говорит, что в «МегаХенде», например, поднимутся цены. На какой-то период «МегаХенд» даже замораживал систему скидок на 40%, но сейчас она уже вернулась. Девушка вывела для нас правило
— Нужно быть с открытым сердцем и не думать, что все это с трупов. Надо просто попробовать. Не сходить в один какой-то секонд, который в пятиэтажке и где все будет грязное, на полу будут стоять бутылки от коньяка. Я в таких была. А дать шанс каким-то более красивым местам, — поделилась с НГС Агния.
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