7 вещей за 1364 рубля: как журналист НГС одевалась в секонд-хендах — нашла там Zara и джинсы дешевле сахара

Стоит отметить, что в Gusto одежды меньше, чем в «Стокере» и в «МегаХенде». Но внутри играет приятная музыка.



Итог и будущее секондов

Моим личным итогом небольшого эксперимента стал пакет новой одежды. За три часа хождения по секонд-хендам я приобрела: две кофточки, двое джинсов, две блузки и одно боди. На все я потратила 1364 рубля.

У сибирячки Агнии Вознесенской, по ее подсчетам, больше 80% гардероба — одежда из секонд-хендов. Девушка знает в Новосибирске большинство магазинов б/у одежды. Сама Агния начала ходить по секондам, потому что стала интересоваться, как уменьшить экологический след.

— Секонды — это хорошая не то что замена, а альтернатива магазинам масс-маркета. Раньше люди спрашивали: «Зачем ты ищешь Zara в секондах, когда можно пойти и купить ее в «Галерее?»». Но сейчас у нас просто не будет другой возможности покупать иностранную одежду. Хотя все секонды сетевые возят одежду из Европы. И я недавно разговаривала с консультантами. Они говорят, что у них есть запас одежды, которые они по стране перекидывают, но в конце концов все придет к тому, что в секонд-хендах ничего не будет, — предполагает Агния.



Девушка говорит, что «продолжат существовать комиссионки и маленькие секонды, но европейской одежды станет меньше».



— Сейчас часть людей может остаться без денег и пойти по секонд-хендам, но, мне кажется, это все-таки замена не для многих. Не все готовы рыться, чтобы найти какую-то классную одежду, не все готовы платить такие же деньги, как в массмаркете. Часто в секондах цены не ниже, если это новый завоз, а как в H&M в распродажу. Возможно, люди будут покупать на «АлиЭкспрессе», пока это возможно, или будут развиваться локальные бренды, — рассуждает сибирячка.

Агния рассказала, что в сетевых секондах большой процент одежды стоковой. То есть европейские магазины передают ненужную одежду в секонд-хенды, а ее перекупают уже российские сети.

Некоторые люди могут поменять свои принципы: я не буду покупать ношенное. И перестанут говорить «я никогда не». Но многие продолжат ходить в обычные магазины.



— Потребителей станет больше, но не так, как мы можем представить. Многие будут продолжать носить свою любимую старую майку и не пойдут в секонд. Тем более все еще останутся такие магазины, как «Планета одежды».



Агния также говорит, что в «МегаХенде», например, поднимутся цены. На какой-то период «МегаХенд» даже замораживал систему скидок на 40%, но сейчас она уже вернулась. Девушка вывела для нас правило № 5 : секонды надо просто попробовать.



— Нужно быть с открытым сердцем и не думать, что все это с трупов. Надо просто попробовать. Не сходить в один какой-то секонд, который в пятиэтажке и где все будет грязное, на полу будут стоять бутылки от коньяка. Я в таких была. А дать шанс каким-то более красивым местам, — поделилась с НГС Агния.

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