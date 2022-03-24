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«Отсутствие конкуренции ведет к деградации»: как шьют одежду в Новосибирске и удастся ли ей заменить Zara

Компания на 100% зависит от сырья из Европы — мы узнали, как они планируют выживать в условиях санкций

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Сейчас на фабрике работают 70 швей — одежду марок Bizzarro и CUVEE шьют небольшими коллекциями

Сейчас на фабрике работают 70 швей — одежду марок Bizzarro и CUVEE шьют небольшими коллекциями

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За первую неделю марта в Новосибирске быстро закрылись десятки иностранных магазинов — многие из них продавали одежду. Бренды заявили о приостановке работы в России и обещали вернуться, но точных сроков не назвали. Из-за этого новосибирцы задумались о возможной альтернативе — местных брендах одежды. Один из таких, Bizzarro, работает в Новосибирске с 2000 года, а недавно на фабрику перенесли производство итальянского бренда CUVEE. Мы побывали на предприятии и поговорили с основателем Bizzarro Валерием Зеленовым о том, планируют ли они заменять Zara, как изменятся цены на одежду и удастся ли сохранить производство без поставок из Европы.

Производство Bizzarro располагается на месте бывшего Новосибирского патронного завода на улице Станционной. Компания купила помещение 10 лет назад — сначала один этаж, потом еще несколько. Сейчас пространства стало даже много: один из швейных цехов стоит практически пустым, не хватает швей. Раньше там работали девушки из Северной Кореи, но в 2017 году ООН запретила северокорейским гражданам работать за рубежом.

Марка Bizzarro создана в 2000 году для производства женской одежды совместно с итальянскими партнерами. Итальянцы поставляли ткани, однако основное производство располагалось в Новосибирске. Сеть Bizzarro на пике развития насчитывала более 40 монобрендовых магазинов от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти были открыты по франчайзингу). Сейчас компания решила сфокусироваться на развитии итальянского бренда CUVEE.

— Не хватает рабочих, не хотят работать руками, все хотят быть менеджерами. Мы даже несколько раз открывали участки на обучение, люди просто не хотят, — говорит руководитель компании Валерий Зеленов.

Все вещи на фабрике отшивают на машинках. Производство поделено на маленькие бригады, каждая шьет свой ассортимент. Одежду выдают небольшими партиями: «отшили, продали, забыли», говорит Валерий Зеленов.

В новосибирском цехе работают 70 швей и 2 модельера, еще группа дизайнеров есть в Милане. Именно они разрабатывают коллекцию, там же закупают сырье, затем лекала в электронном виде отправляют на новосибирскую фабрику.

— Их печатают, если необходимо, что-то корректируют. Это часто бывает нужно: если честно, итальянцы немножко не дорабатывают. Там женщина покупает одно пальто на сезон. У нас покупают на несколько сезонов — к одежде другие требования. По статистике, чем покупатель ближе к экономклассу, тем он требовательнее, — говорит Валерий Зеленов.

После этого вещи отшивают и отдают в магазины.

Все ткани для производства сейчас закупают в Европе. Из-за санкций основной проблемой стала именно покупка материалов

Все ткани для производства сейчас закупают в Европе. Из-за санкций основной проблемой стала именно покупка материалов

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Работа в новых условиях


Bizzarro работает с Италией давно, компания «выросла оттуда», поэтому политическая ситуация не повлияла на отношения с зарубежными партнерами, рассказывает Валерий Зеленов. Тем не менее санкции добавили сложностей в работе, в основном они связанны с логистикой.

— Благо мы уже научены пандемией и понимаем, что надо иметь складские запасы на приличный срок. На ближайшие 3 месяца сырье у нас есть. Надеюсь, к этому времени мы решим проблемы с логистикой. Буквально на следующей неделе приходит один достаточно большой груз с опозданием почти на 3 недели, — объясняет Валерий Зеленов.

В подвешенном состоянии поставки из Греции и Болгарии, а доставку из Франции решили пока не забирать — компания-перевозчик не уверена, что получится довезти ее без потерь.

Политическая ситуация не повлияла на отношения с итальянскими партнерами, говорит Валерий Зеленов, однако дизайнеры попросили убрать их имена с сайта

Политическая ситуация не повлияла на отношения с итальянскими партнерами, говорит Валерий Зеленов, однако дизайнеры попросили убрать их имена с сайта

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— Отношения абсолютно не поменялись, поскольку мы друзья и партнеры. Единственное, что эта общая атмосфера сказывается. Наши итальянские дизайнеры попросили не озвучивать их имена и убрать с сайта. Сегодня мы с ними созванивались, я просил записать видео о том, что мода должна быть вне политики. А они говорят в один голос: «Как мы можем так заявлять? Мы же видим, что мода очень плотно переплетена с политикой». Практически все ведущие дома моды заявили, что отказываются работать с Россией, — говорит Валерий Зеленов.

По словам предпринимателя, у массового ухода брендов из России, кроме политических, есть и экономические причины.

— Можно продать продукцию, которая у тебя уже в России, но что с этими рублями делать? Им же нужны евро в Европе, чтобы там развивать производство, закупать сырье, — рассуждает Валерий Зеленов.

При этом он уверен, что зарубежные бренды вернутся в Россию. По объему продаж в группе компаний Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius) Россия занимает второе место в мире.

— Такой жирный кусок терять никто не захочет. Просто не знают, как выводить деньги, — подчеркивает бизнесмен.

Сейчас Bizzarro и CUVEE не стремятся занимать место массмаркета

Сейчас Bizzarro и CUVEE не стремятся занимать место массмаркета

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Перспективы


Сейчас фабрика не ставит цель заменить закрывшиеся магазины массмаркета и продавать одежду как горячие пирожки. Бренд сохранит концепцию индивидуального подхода к клиентам.

— У нас есть клиентская база, мы начисляем подарочные бонусы, проводим мероприятия. Мы не Zara, и у нас нет задачи с ней конкурировать. Чтобы с ней конкурировать, надо шить в Китае, — улыбается Валерий Зеленов. — На 100% у нас производство зависит от Европы. В России практически нет текстильного производства. Оборудование — то же самое, в России не производится. Сейчас оно в основном китайское. С оборудованием у нас запас есть, а с сырьем я вижу серьезные проблемы. Мы не хотим переходить на китайское сырье, но даже его привезти сейчас — целая история. Будем искать пути, как работать с Европой. Это будет дольше, дороже, но найдем пути, — заверяет Валерий Зеленов.

Не планируется пока и расширение производства, опять же из-за нехватки кадров. Однако, если спрос вырастет, «придется обращаться к коллегам».

Из-за проблем с логистикой бренд будет вынужден поднять цены

Из-за проблем с логистикой бренд будет вынужден поднять цены

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Пока компания не повышает цены на вещи: сырье на этот сезон уже закуплено. Подорожание планируется к осени, но «не в два раза».

— Меня очень раздражает, когда, пользуясь моментом, предприниматели повышают цены прямо пропорционально повышению курса доллара и евро. У них в себестоимости минимум 50%, а то и 70% — это рублевая составляющая: зарплаты, налоги, аренда и прочее. Мы стараемся относиться к покупателям честно и работать вдолгую. Чтобы сохранять цены, мы были вынуждены сократить бонусную программу, — объясняет владелец фабрики.

Модели для бренда разрабатывают в Италии, а шьют в Новосибирске

Модели для бренда разрабатывают в Италии, а шьют в Новосибирске

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В целом отрасль ждут тяжелые времена: часть предприятий закроется, а оставшимся нужно будет подстроиться под уменьшающиеся доходы покупателей. По словам Валерия Зеленова, в ближайшее время стоит ожидать резкого скачка цен, затем будет небольшое снижение, но на прежний уровень цены уже не вернутся.

— Если раньше мы покупали одежду по настроению, теперь — по мере необходимости. Сейчас будет соревнование между обнищанием покупателя и очищением рынка от конкурентов. Думаю, что обнищание будет быстрее, — предполагает бизнесмен. — Не разделяю большого оптимизма коллег-швейников по поводу того, что мы займем место иностранных брендов. Отсутствие конкуренции, как правило, ведет к деградации. Качество товара будет снижаться. Зачем производить хорошо, если и так возьмут?

Из-за экономического кризиса многие предприятия перестанут работать, считает Валерий Зеленов

Из-за экономического кризиса многие предприятия перестанут работать, считает Валерий Зеленов

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Несмотря на тяжелую ситуацию в индустрии, покупателям не стоит бояться дефицита одежды, уверяет предприниматель. Сейчас в мире высокий уровень перепроизводства

Несмотря на тяжелую ситуацию в индустрии, покупателям не стоит бояться дефицита одежды, уверяет предприниматель. Сейчас в мире высокий уровень перепроизводства

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Вместе с тем сейчас неплохое время для начала нового бизнеса с нуля, отмечает Валерий Зеленов. Молодые предприниматели смогут занять открывшиеся ниши. Сам владелец фабрики подумывает над открытием неаполитанской пиццерии

Вместе с тем сейчас неплохое время для начала нового бизнеса с нуля, отмечает Валерий Зеленов. Молодые предприниматели смогут занять открывшиеся ниши. Сам владелец фабрики подумывает над открытием неаполитанской пиццерии

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Фабрика работает в Новосибирске с 2000 года

Фабрика работает в Новосибирске с 2000 года

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Выкройки

Выкройки

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Раскройный цех

Раскройный цех

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Один из принципов poka-yoke (в русском обозначается как «защита от дурака») на производстве. Детали разных размеров обозначают разными цветами, чтобы не перепутать при сшивании

Один из принципов poka-yoke (в русском обозначается как «защита от дурака») на производстве. Детали разных размеров обозначают разными цветами, чтобы не перепутать при сшивании

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Основатель Bizzarro Валерий Зеленов

Основатель Bizzarro Валерий Зеленов

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В основе концепции бренда — индивидуальный подход. В магазине CUVEE на Красном проспекте даже есть небольшой бар, чтобы можно было спокойно подобрать одежду с бокалом вина

В основе концепции бренда — индивидуальный подход. В магазине CUVEE на Красном проспекте даже есть небольшой бар, чтобы можно было спокойно подобрать одежду с бокалом вина

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Магазин CUVEE на Красном проспекте

Магазин CUVEE на Красном проспекте

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Тяжелая ситуация в индустрии не приведет к дефициту одежды, хотя часть предприятий в кризис закроется, а цены вырастут. Как добавляет Валерий Зеленов, несмотря на общий пессимизм, сейчас неплохое время для начала нового бизнеса с нуля — молодые предприниматели смогут занять открывшиеся ниши.

Что еще почитать про производство в Новосибирске?

Как под Новосибирском делают обувь, которая продается по всей стране. Но зарплаты там меньше, чем у китайцев, в 2–3 раза.

Фабрика разврата: как в глубине Дзержинки шьют дорогое белье для раскрепощенных мужчин Запада.

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