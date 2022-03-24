«Отсутствие конкуренции ведет к деградации»: как шьют одежду в Новосибирске и удастся ли ей заменить Zara

Производство Bizzarro располагается на месте бывшего Новосибирского патронного завода на улице Станционной. Компания купила помещение 10 лет назад — сначала один этаж, потом еще несколько. Сейчас пространства стало даже много: один из швейных цехов стоит практически пустым, не хватает швей. Раньше там работали девушки из Северной Кореи, но в 2017 году ООН запретила северокорейским гражданам работать за рубежом.

Марка Bizzarro создана в 2000 году для производства женской одежды совместно с итальянскими партнерами. Итальянцы поставляли ткани, однако основное производство располагалось в Новосибирске. Сеть Bizzarro на пике развития насчитывала более 40 монобрендовых магазинов от Южно-Сахалинска до Белгорода (три четверти были открыты по франчайзингу). Сейчас компания решила сфокусироваться на развитии итальянского бренда CUVEE.

— Не хватает рабочих, не хотят работать руками, все хотят быть менеджерами. Мы даже несколько раз открывали участки на обучение, люди просто не хотят, — говорит руководитель компании Валерий Зеленов.