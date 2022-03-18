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Тема дняКак новосибирские ТЦ живут без популярных брендов
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Темные витрины: как живут новосибирские ТЦ без популярных брендов

Грустное видео с закрытыми дверьми

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Закрытый магазин Oysho в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Закрытый магазин Oysho в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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После начала вооруженного конфликта на территории Украины Россию покинули десятки компаний. Наглядней всего этот исход виден в крупных торговых центрах, где сегодня можно найти целые галереи с неосвещенными витринами. Наш видеооператор Антон Дигаев прошелся по опустевшим ТРЦ, чтобы запечатлеть для истории сложившуюся картину.

На фоне ухода глобальных брендов интересная ситуация сложилась в заведениях сети «Макдоналдс» в Новосибирске, Кузбассе, Алтайском крае и Красноярске. Их владелец — новокузнецкая компания «ГиД», которая развивает сеть по франчайзингу, — принял решение продолжить работу.

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