Темные витрины: как живут новосибирские ТЦ без популярных брендов

После начала вооруженного конфликта на территории Украины Россию покинули десятки компаний. Наглядней всего этот исход виден в крупных торговых центрах, где сегодня можно найти целые галереи с неосвещенными витринами. Наш видеооператор Антон Дигаев прошелся по опустевшим ТРЦ, чтобы запечатлеть для истории сложившуюся картину.
На фоне ухода глобальных брендов интересная ситуация сложилась в заведениях сети «Макдоналдс» в Новосибирске, Кузбассе, Алтайском крае и Красноярске. Их владелец — новокузнецкая компания «ГиД», которая развивает сеть по франчайзингу, — принял решение продолжить работу.