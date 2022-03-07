Итальянский бренд одежды решил перенести производство в Новосибирск

Руководство итальянского бренда одежды CUVEE приняло решение разместить часть производства одежды на территории России и даже планирует открывать новые магазины.



Как сказано в официальном заявлении компании, это позволит «сократить логистическую цепочку и сохранить доступные цены». Одежда будет производиться на фабрике новосибирской компании «Биззарро рус», которая была официальным представителем бренда в России.



— Предвидя предстоящие проблемы с поставками готовой одежды и ростом цен из-за роста курса и стоимости логистики, приняли решение шить весь ассортимент здесь. До этого, в течение последних двух сезонов, отшивалась только верхняя одежда. Кстати, цены мы не подняли, и получается, что сейчас продается на 30% дешевле, чем в Европе, — пояснил НГС руководитель «Биззарро рус» Валерий Зеленов.