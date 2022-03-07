Итальянский бренд одежды решил перенести производство в Новосибирск

Руководство итальянского бренда одежды CUVEE приняло решение разместить часть производства одежды на территории России и даже планирует открывать новые магазины.
Как сказано в официальном заявлении компании, это позволит «сократить логистическую цепочку и сохранить доступные цены». Одежда будет производиться на фабрике новосибирской компании «Биззарро рус», которая была официальным представителем бренда в России.
— Предвидя предстоящие проблемы с поставками готовой одежды и ростом цен из-за роста курса и стоимости логистики, приняли решение шить весь ассортимент здесь. До этого, в течение последних двух сезонов, отшивалась только верхняя одежда. Кстати, цены мы не подняли, и получается, что сейчас продается на 30% дешевле, чем в Европе, — пояснил НГС руководитель «Биззарро рус» Валерий Зеленов.
Кроме того, компания планирует открытие магазинов в Томске и Новокузнецке, сообщили в компании.
Сейчас бренд представлен в Казани, Новосибирске и Кемерово.
Бренд CUVEE создан в 2017 году выпускниками института моды, искусства и дизайна Marangoni в Милане. Первый магазин марки в Новосибирске открыт в 2018 году на Красном проспекте. Сейчас в городе работают три монобрендовых бутика.
Решение владельцев CUVEE выглядит необычным на фоне массового исхода глобальных брендов из России. В Новосибирске уже закрылись магазины H&M, Mango и одного из крупнейших мировых производителей и продавцов одежды — испанской корпорации Inditex.