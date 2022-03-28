42 магазина закрылись в Новосибирске: показываем полный список потерь МЕГИ, «Ауры» и «Галереи Новосибирск»

Второй крупный блок — магазины испанской компании Inditex. Здесь их было открыто шесть штук: Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear и Bershka. Это стандартный набор, который можно встретить в торговых центрах по всему миру. У компании есть еще три бренда, которые встречаются уже чуть реже, но в МЕГЕ их не было изначально.



Список потерь МЕГИ замыкает еще один испанский бренд одежды Mango, американский Levi`s и британская сеть товаров для маленьких детей и будущих мам Mothercare.