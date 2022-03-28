42 магазина закрылись в Новосибирске: показываем полный список потерь МЕГИ, «Ауры» и «Галереи Новосибирск»

Череда закрытий магазинов западных брендов вроде бы закончилась, и НГС решил подсчитать общие потери новосибирских торговых центров. Покупатели, скорее всего, найдут замену Zara, H&M и даже IKEA. А вот ТРЦ сделать это будет значительно сложнее. Как выяснилось, общее количество торговых точек (вместе со шведским гипермаркетом) перевалило за 40 и пострадали даже торговые комплексы, которые вряд ли ассоциировались у потребителя с модными брендами.
МЕГА
Шесть магазинов среднего размера и гипермаркет.
Этот торговый комплекс понес, несомненно, самую большую утрату, поскольку именно IKEA была его арендатором-флагманом. «Леруа Мерлен» в Новосибирске расположен еще по трем адресам, в городе есть еще два «Ашана» (пусть и чуть меньшего размера), а шведский гипермаркет мебели и товаров для дома был один не только на весь Новосибирск, но и на три крупных соседних региона. Да и сам размер магазина (27 тысяч квадратных метров) таков, что в нем могла бы разместиться большая часть остальных закрытых торговых точек.
Второй крупный блок — магазины испанской компании Inditex. Здесь их было открыто шесть штук: Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear и Bershka. Это стандартный набор, который можно встретить в торговых центрах по всему миру. У компании есть еще три бренда, которые встречаются уже чуть реже, но в МЕГЕ их не было изначально.
Список потерь МЕГИ замыкает еще один испанский бренд одежды Mango, американский
«Аура»
15 магазинов разного размера
Самой крупной потерей в «Ауре» стал шведский H&M — эта сеть покинула российский рынок первой (еще 3 марта), опередив на день даже своих земляков из IKEA. За ними проследовал Inditex со своим стандартным набором (см. выше), к которому здесь добавился еще и премиальный бренд Massimo Dutti. Здесь так же, как и в МЕГА, закрыты Mothercare, Mango и
Отдельный блок закрытий в этом ТРЦ касается спортивных брендов — таких магазинов здесь целых четыре: Adidas Originals, Adidas Kids, Puma и Reebok.
Еще две точки разного профиля присутствовали в «Ауре» эксклюзивно (для Новосибирска): профессиональная американская косметика M.A.C. и точка по продаже капсул для кофеварок Nespresso.
«Галерея Новосибирск»
16 магазинов
Здесь также самым заметным магазином стал H&M, который в «Галерее» был двухэтажным. Inditex в этом ТРЦ присутствовал в максимальном для российского рынка составе. Кроме шести базовых брендов и премиального Massimo Dutti тут работал и единственный в Новосибирске Zara Home.
Далее в списке потерь повторяются магазины среднего размера из «Ауры» (только вместо Adidas Originals здесь просто Adidas), к которым добавился Apple box, торговавший электроникой одноименной корпорации.
Прочие торговые центры
Потери понесли и другие торговые комплексы. Легче всего отделался «Сибирский молл», где закрылся только сравнительно небольшой Cstore (торговал техникой Apple). В «Континенте» на Ипподромской перестали работать дисконт-центры Adidas и Puma, которые были там по сути основными генераторами трафика (супермаркет там не работает уже давно). Еще один дисконт-центр Puma закрылся в ТЦ «Версаль» на Маркса.
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Пока формально все перечисленные магазины считаются «временно неработающими». Арендаторы обещали продолжить платить арендную плату и зарплату сотрудникам еще как минимум два месяца. И в случае изменения ситуации (которое устроит владельцев брендов) они теоретически могут заработать вновь. Но если этого не случится, торговым центрам придется искать для этих опустевших площадей новых «жильцов».
Тем временем на новосибирский рынок выходят новые заметные операторы. 21 марта на улице Мира заработал гипермаркет российской сети Hoff — как выглядит ее магазин, можно посмотреть в репортаже НГС.