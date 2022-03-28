Возвращение легенды: самая интригующая и модная стрижка весны-2022. Кому она пойдет?

Как будем стричься

— Я уверена, что сейчас, начиная с марта 2022 года, в России в моду будут входить женственность и мужественность во всех ее деталях. В моду войдет круглая форма — градуированный сассун (сессон) на разной длине, от коротких до длинных, — говорит эксперт по парикмахерскому искусству России Елена Новик.

Стрижка, которую долго носила французская певица Мирей Матьё, подчеркивает скулы, подбородок и шею, скрывает уши. Важно, чтобы линия среза была идеальной, только в этом случае стрижка будет смотреться красиво.

Есть стереотип, что прическу сассун обычно выбирают женщины пожилого возраста, так как это смотрится очень элегантно. Однако Елена Новик отмечает, что это устарелый стереотип.

— Всю моду мы выполняем на трех основных формах: сассун, каре и боб. Современные техники стрижки, выполненные современными инструментами и с новой инновационной косметикой для волос, сегодня делают форму стрижки модной и стильной, — говорит эксперт.

В прическах и укладках будут доминировать локоны, в моду начнет входить плетение, косы и пучки. Легкий объём теменной зоны по-прежнему актуален. Из моды полностью ушла укладка прямых волос, выполненная утюгом. Искусственность и эффект «парика» полностью покинули модные подмостки.