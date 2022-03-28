Возвращение легенды: самая интригующая и модная стрижка весны-2022. Кому она пойдет?

Сезон весна-лето — 2022 обещает быть ярким и дерзким не только в плане одежды с непривычными броскими сочетаниями, но и со стороны стрижек и окрашиваний. НГС уже делал большую подборку о том, как будем краситься и стричься в текущем году. Сегодня же мы хотим сделать акцент именно на весенних тенденциях, которые потом плавно перетекут в лето. Контраст, дерзость, смелые решения — то, что прогнозируют нам стилисты на ближайшее будущее. Мы слишком долго просидели взаперти из-за пандемии, настало время заявить миру о себе.
Как будем стричься
— Я уверена, что сейчас, начиная с марта 2022 года, в России в моду будут входить женственность и мужественность во всех ее деталях. В моду войдет круглая форма — градуированный сассун (сессон) на разной длине, от коротких до длинных, — говорит эксперт по парикмахерскому искусству России Елена Новик.
Стрижка, которую долго носила французская певица Мирей Матьё, подчеркивает скулы, подбородок и шею, скрывает уши. Важно, чтобы линия среза была идеальной, только в этом случае стрижка будет смотреться красиво.
Есть стереотип, что прическу сассун обычно выбирают женщины пожилого возраста, так как это смотрится очень элегантно. Однако Елена Новик отмечает, что это устарелый стереотип.
— Всю моду мы выполняем на трех основных формах: сассун, каре и боб. Современные техники стрижки, выполненные современными инструментами и с новой инновационной косметикой для волос, сегодня делают форму стрижки модной и стильной, — говорит эксперт.
В прическах и укладках будут доминировать локоны, в моду начнет входить плетение, косы и пучки. Легкий объём теменной зоны по-прежнему актуален. Из моды полностью ушла укладка прямых волос, выполненная утюгом. Искусственность и эффект «парика» полностью покинули модные подмостки.
— Челка уже второй год держится в актуальных позициях. Идеальная классическая форма — та, которая зеркалит форму подбородка (длинна челки от совершенно короткой до нижней зоны бровей). Креативная челка — жесткая, совершенно прямая, и челка, стриженая через закрученную расческу, — говорит Елена Новик.
— Длина волос укорачивается. Если это каре, то короткое. Если стрижка под мальчика, то это короткое пикси или с удлинением, — говорит топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина.
Пикси — это прическа с короткими волосами сзади, сбоку и челкой со слегка перекрывающимися длинными передними волосами. Для тех женщин, которые не боятся экспериментировать с внешностью, отлично подойдет вариант стрижки с косой, слегка удлиненной челкой.
Стрижка маллет вновь стала популярной в прошлом году и продлила себе жизнь на следующий — так сильно она полюбилась. В 2022 году стилисты предлагают носить ее с короткой длиной сзади, чтобы переход между висками и затылком не был контрастным. Под эту стрижку отлично подойдут прямая филированная челка или изящные «шторки» по бокам. Лучше всего маллет сочетается с волнистыми густыми волосами.
Классика — боб-каре с челкой. Зарубежная исполнительница Тейлор Свифт носит такую уже очень давно — помните, как она выглядит? Еще один вариант боба — асимметричный, когда одна сторона короче другой. Такую прическу можно носить и с челкой, и без нее.
Как будем краситься
— Раньше шел тренд на натуральность, на природные оттенки, но в новом сезоне популярно то, что контрастно, природные оттенки хочется усилить. Если это черный, то приглушенный с серым отливом, каштан — добавьте рыжие нотки, русый — максимально серый, тусклый русый. Актуальны оттенки светлого, переходы омбре, но светлее на два три тона, будто волосы выгорели на солнце, техника балаяж — контрастный переход от своего цвета волос, — говорит Евгения Разинкина и добавляет, что при всем упомянутом натуральная седина будет смотреться очень эффектно как раз за счет своей контрастности.
Яркие и неоновые цвета останутся у смелой и амбициозной молодежи до 20 лет. Актуальны скрытые окрашивания, когда верх натуральный, а теменная или височная зона имеет цветной оттенок.
Ошибки в выборе прически и цвета волос
Эксперт отмечает, что частая ошибка, которую совершают женщины при выборе новой стрижки, «хочу, как у нее», назовем это так. Елена Новик объясняет, что у всех разная текстура волос — кудрявые или прямые, густые или жидкие, правильный и неправильный уход за кожей головы и волосами.
Еще одной ошибкой является то, что желание не соответствует полному образу — соединение формы тела и форма головы у всех разная. Для начала определите свой тип лица.
— Подойдите к зеркалу и определите форму тела (круг, прямоугольник, песочные часы, треугольник или перевернутый треугольник), далее определяете форму лица от уха до уха. Это может быть треугольник, квадрат или круг. Поднимите челку, определите полную форму: овал, прямоугольник, круг, квадрат. Наберите нужное в «Яндексе» и найдите рекомендации к каждой форме. Определитесь с длиной стрижки, — подсказывает Елена Новик.
Евгения Разинкина говорит, что правильно подобранный цвет волос должен подчеркивать природный румянец и сияние кожи лица.
— В нашей Сибири много серых оттенков, кожа имеет синеватый подтон, у нас мало солнца. Нужно освежаться. Замечали, что у нас стало появляться много блондинок? Женщины хотят освежить тон кожи, — говорит стилист. — Если ваша кожа неровная и тусклая, имеет серый или синий оттенок, есть глубокие синяки под глазами, советую отказаться от темных оттенков. Добавьте сияния при помощи светлых оттенков. Если у вас ровная кожа, красивый розовый румянец от природы, смело можете экспериментировать с контрастными, глубокими и насыщенными оттенками — это будет смотреться современно, дерзко, молодежно.
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