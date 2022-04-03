Без H&M и Zara: стилист рассказала, как модно одеться на весну — 15 ярких образов

Все больше западных брендов покидает рынок одежды и обуви. Темнота в торговых центрах несколько сбивает с толку, первый этаж «Галереи» выглядит мрачно, будто нежилой. Цены в магазинах, которые продолжают работать, выросли в 1,5–2 раза, и сами продавцы говорят, что слово «недорого» применить сейчас не к чему. Мы решили проверить, возможно ли в сегодняшних реалиях одеться бюджетно и при этом модно. Вместе со стилистом Юлией Ушаковой и моделью Натальей Мальиной мы прошлись по магазинам российских производителей и составили несколько весенних образов с распродаж — посмотрите, что у нас вышло.
Для шопинга мы выбрали два магазина одежды — Incity и Zarina, так как в них сейчас много позиций со скидками, и магазин обуви Ascania — там мы взяли две базовые модели обуви: кроссовки за 3070 рублей и лаковые лоферы за 4800 рублей.
— При формировании образа мы отталкиваемся от обуви, потому что это то, что у нас есть, то, чего меньше всего в гардеробе. Я подобрала лаконичные молочно-бежевые кроссовки — такие цвета подходят любому типу внешности и черные лаковые лоферы с блеском — он добавляет образу нарядности. К тому же, лак прост в уходе: достаточно протирать влажной салфеткой и раз в месяц наносить специальный крем. На обоих вариантах обуви правильная подошва — она хорошо приподнята над землей, за счет этого обувь можно носить начиная с 0 градусов. Платформа создает дополнительную длину ноги. Я против каблуков, потому что в настоящее время они не актуальны для повседневной носки, люди прежде всего должны думать о своем здоровье, а каблуки — это нагрузка на позвоночник, — говорит стилист Юлия Ушакова.
Собирать образы мы начали с магазина Incity. Юлия Ушакова выбрала юбку миди из экокожи за 1599 рублей, в той же цветовой гамме топ за 799 рублей, жакет в мелкую клетку — 3599 рублей, сумка в тон — 2999 рублей, в качестве обуви — кроссовки.
— Драматичным натурам, которым хочется феерии и праздника, монохромная гамма может показаться скучной, но для натур, близких к повседневному стилю кэжуал, предпочитающих натуральные оттенки, образ будет выглядеть дорогим. Для меня это дорогой образ. Здесь нет кричащих деталей, всё смотрится лаконично, — комментирует стилист. — Если вам не нужна структура, четкие линии, плечи, вы хотите одеться более расслабленно, по-спортивному, жакет можно заменить на джинсовку или худи.
Дальше мы заменили юбку на черные брюки — 1599 рублей, переобулись в лоферы под цвет брюк (обувь в тон низа визуально удлиняет ноги), вместо бежевой сумки взяли черную структурную (3399 рублей) — она более вместительная: вариант для тех, кто носит с собой папки с документами или ноутбук. Топ и жакет остались прежними. На прохладную погоду Юлия Ушакова предложила бежевую куртку-рубашку прямого кроя из искусственной кожи — 2599 рублей и палантин в клетку — 1599 рублей.
— Чем хороша эта куртка-рубашка? Длиной. Я за такие рубашки, а не за короткие куртки. Если вы деловой человек и часто носите жакеты, рубашка в качестве верхнего слоя будет прикрывать край жакета: когда часть изделия выглядывает из-под куртки — некрасиво, — объясняет стилист.
— Многие покупают худи и носят капюшон вместо шапки, но часто ходить в одном и том же быстро надоедает. Снимите худи, наденьте что-нибудь другое, а вместо капюшона используйте палантин — сложите его на угол, как косынку, наденьте на голову, завяжите концы вокруг шеи, чуть приспустите со стороны затылка, чтобы добавить объем (приплюснутая сзади голова — это не стильно), — подсказывает стилист.
Следующий образ получился романтичным. Здесь у нас белые прямые джинсы — 1199 рублей, винтажная белая блуза с отложным воротничком — 1599 рублей, жакет нежно-мятного цвета — 2999 рублей, коричневый ремень — 999 рублей. Изюминка образа — воротник, который по-прежнему актуален с прошлых сезонов. Спрячьте воротник под жакет, если ваш рабочий дресс-код не позволяет подобной нарядности, но к примеру, вечером вы собрались в театр, на свидание или на встречу с подругами.
— Образ создается или при помощи цвета, или при помощи формы. Здесь у нас светлые мягкие формы, романтичное кружево, натуральные ткани, хлопок. Несмотря на брюки, образ получился нежным и девичьим, — говорит Юлия Ушакова.
Заменяем жакет на черную куртку (2599 рублей) и переобуваемся в черные лоферы. Добавьте солнцезащитные очки (790 рублей) и палантин (909 рублей) на голову. Стилист отмечает, что именно головной убор придает образу целостность и законченность. Видите разницу?
— Рекомендую такую куртку — простую, без воротника и лишних деталей, потому что ее можно носить не только в качестве основного элемента гардероба, но и как нижний слой, под пальто или тренч. Погода переменчива, особенно весной, — советует Юлия Ушакова.
Следующие образы мы собирали уже в магазине Zarina. Стоимость и качество вещей здесь выше, чем в Incity, но за счет скидок можно хорошо сэкономить.
Первым Юлия Ушакова собрала монохромный образ молочного цвета с жакетом — 4599 рублей и брюками — 2999 рублей. Футболка в качестве нижнего слоя — 1299 рублей, сумка — 2799 рублей, тренч голубого цвета — 6999 рублей. Сочетаем с бежевыми кроссовками.
— Монохромный образ вытягивает силуэт — с головы до пят вы одеты в один тон. Есть небольшие вкрапления, чтобы образ не казался скучным: желтый, серый, графит. Основной цвет — молочный, более правильный цвет, чем белый. В нашей средней полосе люди чуть более приглушенной внешности, поэтому теплый молочный цвет нам больше к лицу. Если же вы наденете белый как бумага цвет, вы станете серой. Для того чтобы подчеркнуть свою красоту и свежесть, молочный подходит больше, — объясняет Юлия Ушакова.
Следующий образ: джинсы — 2999 рублей, джемпер — 1399 рублей, тренч — 6999 рублей. Сумка в цвет тренча — 2799 рублей, черная сумка — 2999 рублей. Повседневный вариант для работы, прогулки. Нарядным такой образ могут сделать яркие украшения — крупные кольца, серьги или браслеты. Стилист подсказывает — для того чтобы ваш образ смотрелся дорого, дополняйте его грамотными аксессуарами. Пусть украшения будут чуть дороже, чем одежда. Избегайте ярких металлических заклепок, которые, как правило, выполнены из пластика.
Платье А-силуэта актуальной расцветки 2022 года — very peri (1999 рублей), акцентные крупные серьги — 499 рублей, черная сумка (2799 рублей) в цвет обуви с золотой цепочкой дополняет легкий и романтичный образ.
Добавили вязаный кардиган (1399 рублей), заменили серьги на комбинированный метал (золото + серебро) — 499 рублей, повязали на голову платок — 999 рублей, кроссовки и акцентная желтая сумка-багет (2599 рублей) — получился романтичный нежный образ в стиле прованс.
В следующем образе за основу мы взяли платье-комбинацию в черном цвете (2599 рублей) без блеска, так как оно более универсально. Первый образ с жилетом (1999 рублей) и маленькой черной сумкой-тоут с узлами по бокам (1599 рублей), второй образ — Юлия Ушакова предложила надеть бежевую рубашку прямого кроя вторым слоем (2599 рублей), а для любителей комфортных и расслабленных образов стилист подобрала бежевое худи с забавной собачьей мордашкой (1599 рублей).
— Платье-комбинация может быть основой для очень большого количества образов. Во-первых, оно продолжает быть актуальным, мы можем надеть его поверх блузы, но только так, чтобы оно не прилегало к телу, важно, чтобы не было видно пуговиц и швов. Во-вторых, поверх платья вы можете надеть что-то близкое к вашему стилю — худи или жакет, рубашку или жилет. В случае с жилетом не забудьте обозначить талию с помощью ремня, чтобы приблизиться к силуэту песочные часы, иначе образ будет смотреться незавершенным, — подсказывает стилист.
Получившиеся образы — примеры того, как можно стильно и грамотно сочетать вещи между собой. Наверняка в вашем гардеробе есть похожая одежда, и вы составите свой уникальный образ, опираясь на нашу картинку, а может быть в душу запала рубашка с винтажным воротничком и вы приобретете ее себе на лето по такой привлекательной цене. Лучше всего сейчас покупать вещи верхнего гардероба и обувь, сделать упор на базу. В тренде разумное потребление, покупать одежду нужно по мере необходимости, выбирать вещи душой и сердцем, а не для того, чтобы просто купить что-то новенькое.
Благодарим рекламное агентство «Гранд-Медиа», магазины Incity, Zarina и Ascania за помощь в подготовке данного материала.
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