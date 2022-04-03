Без H&M и Zara: стилист рассказала, как модно одеться на весну — 15 ярких образов

— Платье-комбинация может быть основой для очень большого количества образов. Во-первых, оно продолжает быть актуальным, мы можем надеть его поверх блузы, но только так, чтобы оно не прилегало к телу, важно, чтобы не было видно пуговиц и швов. Во-вторых, поверх платья вы можете надеть что-то близкое к вашему стилю — худи или жакет, рубашку или жилет. В случае с жилетом не забудьте обозначить талию с помощью ремня, чтобы приблизиться к силуэту песочные часы, иначе образ будет смотреться незавершенным, — подсказывает стилист.



Получившиеся образы — примеры того, как можно стильно и грамотно сочетать вещи между собой. Наверняка в вашем гардеробе есть похожая одежда, и вы составите свой уникальный образ, опираясь на нашу картинку, а может быть в душу запала рубашка с винтажным воротничком и вы приобретете ее себе на лето по такой привлекательной цене. Лучше всего сейчас покупать вещи верхнего гардероба и обувь, сделать упор на базу. В тренде разумное потребление, покупать одежду нужно по мере необходимости, выбирать вещи душой и сердцем, а не для того, чтобы просто купить что-то новенькое.

Благодарим рекламное агентство «Гранд-Медиа», магазины Incity, Zarina и Ascania за помощь в подготовке данного материала.

Что еще интересно почитать

На смену H&M и Zara: магазины одежды и обуви массово закрываются. Чем заменить привычные бренды?