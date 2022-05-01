Назло ветрам: 4 умные стрижки, которые не требуют укладки, — смотрим примеры для волос разной длины

Если говорить простым языком, умная стрижка — та, которая сама укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Разве не чудо? Безусловно, имеют значение структура и густота волос, но эти два фактора скорее будут влиять на пышность вашей прически. Опытный мастер учтет ваши индивидуальные особенности и предложит подходящий вариант.

Отметим, что не все стрижки — умные. Smartcut — это особое текстурирование и филировка прядей, чтобы они могли всегда хорошо лежать. К современным и актуальным на лето вариантам умных стрижек относят фейд, шегги, маллет и волчью стрижку (весьма поэтичное название, не находите?). Кроме того, идет мощный акцент на ретроэстетику.

Стилист Анна Воробьева говорит, что все представленные на сегодняшнее лето тренды как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.



— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.

