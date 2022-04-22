Дайте два: бюджетные аналоги кремов, масок и скрабов на замену ушедшим и неприлично дорогим брендам (хочу — могу)
Чудо-маска для лица прячет морщины, идеальный скраб и пилинг-подушечки (полезная шпаргалка)
Тюбик крема от Chanel, безусловно, можно растягивать долго, но рано или поздно он закончится. С трепетом мы заходим в привычный онлайн-магазин и спустя пару минут выходим, удивленно и возмущенно присвистнув: «Это уже слишком». Отрицание, гнев, торг, депрессия... «Чистая линия» (которая, на минуточку, тоже подорожала). Ладно, шутки в сторону. Мы попросили эксперта помочь нам составить список бюджетных аналогов люксовой уходовой косметики для лица — сохраняйте в закладки.
Мицеллярная вода
То, без чего невозможно представить женский набор по уходу за кожей лица. Важно помнить — мицеллярка смывается водой и не используется вместо тонера или лосьона. Очистили кожу лица от макияжа, умылись теплой водой и далее по списку.
— Если вы используете тон, пудру, любите макияж — пенка или гель не должны быть единственными средствами, которыми вы очищаете кожу. Помним про демакияж и мицеллярную воду. Зачастую, состав мидл- и люкс-сегмента идентичен бюджетному. Советую обратить внимание на Eveline Гиалуроновая 3 в 1 Facemed, отличный аналог более дорогой Biore Micellar Water. Оба продукта подходят для любого типа кожи, в том числе для чувствительной и проблемной, имеют мягкий состав, нейтральную отдушку и не сушат кожу, — говорит Олеся Маслова, косметолог-эстетист и владелица онлайн-магазина азиатской косметики.
Скраб
Скрабов много не бывает, особенно если они по приятной цене. Олеся Маслова рекомендует попробовать корейский бренд Consly с содой и яичным белком — абсолютно идентичный и очень бюджетный аналог знаменитому средству от бренда Obagi Zein ZO Skin Health Offects Exfoliating Polish (отшелушивающий, полирующий скраб для всех типов кожи лица). Скраб Consly — мелкий на ощупь, с округлыми частицами, которые не травмируют кожу, гранулы не растворяются в воде и хорошо полируют кожу, уменьшая черные точки. Экономичный объем — упаковки в 120 граммов хватит вам минимум на 6–7 месяцев.
Сыворотка
Популярная свинка, безусловно, хороша, однако предлагаем присмотреться к продукции Organic Zone — отличная альтернатива для всех типов кожи (на картинке пример сыворотки для нормальной и смешанной кожи). АНА-кислоты усиливают синтез коллагена и эластина в коже, улучшают ее тонус, выравнивают рельеф и тон лица, заметно сужают расширенные поры. Экстракты брусники, голубики, клюквы помогают устранить проблемы: обновить, освежить и улучшить внешнее состояние кожного покрова. Сквалан способствует клеточному обновлению, быстрому заживлению и уменьшению раздражения кожи.
Маска
— Манго всегда отличалось успокаивающим и смягчающим эффектом. Что еще необходимо для жаркого сезона? Выбирайте любой бренд, но обратите внимание на яркую упаковку ECOCRAFT. В отличие от желтого конкурента эта маска имеет в составе антиоксиданты и anti-age комплекс. Не бойтесь, привыкания не будет, а профилактика возрастных изменений и тонус кожи будут на высоте, — говорит Олеся Маслова. Маска легко распределяется, как крем, не впитывается полностью, не стягивает, хорошо смывается. Идеально подходит для выхода в свет, так как моментально скрывает мелкие неровности, даже мимические морщинки.
Крем
Разумеется, мы хотим крем от CLINIQUE, который теперь стоит 2000 рублей. Продукт обладает максимально простым составом на основе алоэ, кофеина, гиалурона. Крем увлажняет, успокаивает, восстанавливает липидный барьер кожи, не забивает поры. Вместо него покупаем увлажняющий и восстанавливающий крем от CERACLINIC Dermaid 4.0 Intensive Cream. Весьма достойная альтернатива без цвета, запаха и парабенов. Крем способствуют удержанию влаги и препятствуют ее испарению, устраняют сухость и шелушения, быстро впитывается, не оставляя липкой пленки, подходит для всех типов кожи, включая жирную и проблемную.
Гель для кожи вокруг глаз
— Тот случай, когда бюджетный аналог интереснее по составу своего собрата. Оба геля очень легкие, быстро впитываются. Охлаждают за счет ментола в составе и различных экстрактов, уменьшают отечность. Единственное отличие — в наконечнике тубы у Dior «носик» делает массаж. Но стоит ли за это переплачивать? Ведь сейчас очень много бьюти-гаджетов, которые позволяют использовать любой продукт, и еще больше массажных техник в открытом доступе, — говорит Олеся Маслова.
Сыворотка для кожи под глазами
Оба продукта универсальные для всех типов кожи, их можно использовать как базу под макияж. Сыворотка от Likato c гиалуроновой кислотой и витамином B5 выполняет все те же функции, что и более дорогой аналог Revolution skincare: снимает покраснения и шелушения, улучшает тон кожи, интенсивно увлажняет, не скатывается, не оставляет липкости.
— Наносить 2–3 капли утром или вечером на очищенную кожу, после закрывать кремом по типу кожи. Также сыворотку можно использовать под маски для лица, — говорит эксперт.
Пилинг-подушечки
— Долго не могла найти замену подушечкам Toxheal Red Glyucolic от ESTHETIC HOUSE, пока не обратила внимание на рыжую баночку Natura Siberica. Это один из трех видов очищающих дисков с витамином С (кроме них есть очищающие диски обновляющие и для проблемной кожи). Мое предпочтение этой весной отдано витамину С — он является одним из универсальных компонентов уходовой косметики, от которого виден выраженный и наглядный результат на коже: осветляет, уменьшает пигментацию и постакне, улучшает тонус кожи, — объясняет Олеся Маслова.
Энзимная пудра
— Энзимная пудра — это средство, которое интенсивно очищает кожу любого типа и работает по принципу легкого пилинга. Основные компоненты такой пудры — энзимы, натуральные ферменты, которые отлично растворяют верхний слой эпидермиса, состоящий из загрязнений, кожного жира и старых, отмерших клеток. Частота использования энзимной пудры зависит от состояния кожи. Это может быть как 2 раза в неделю, так и все, — говорит Олеся Маслова. — В свое время энзимные пудры Elizavecca, Dior и Clinique men наделали много шума. Кто-то ушел с рынка, но появилась достойная бюджетная альтернатива — Natura Siberica. В отличие от Elizavecca пудра имеет более мелкий помол, не травмирует кожу и не стягивает ее. Микрогранулы оказывают массажный эффект, пудра моментально очищает, уменьшает воспаления, постакне и тусклый тон кожи.
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