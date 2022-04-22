Дайте два: бюджетные аналоги кремов, масок и скрабов на замену ушедшим и неприлично дорогим брендам (хочу — могу)

Тюбик крема от Chanel, безусловно, можно растягивать долго, но рано или поздно он закончится. С трепетом мы заходим в привычный онлайн-магазин и спустя пару минут выходим, удивленно и возмущенно присвистнув: «Это уже слишком». Отрицание, гнев, торг, депрессия... «Чистая линия» (которая, на минуточку, тоже подорожала). Ладно, шутки в сторону. Мы попросили эксперта помочь нам составить список бюджетных аналогов люксовой уходовой косметики для лица — сохраняйте в закладки.



Мицеллярная вода

То, без чего невозможно представить женский набор по уходу за кожей лица. Важно помнить — мицеллярка смывается водой и не используется вместо тонера или лосьона. Очистили кожу лица от макияжа, умылись теплой водой и далее по списку.

