«Надули губы»: производитель популярных филлеров уходит из России — что будет с лицами сибирячек и ценами у косметологов

К широкому списку иностранных компаний, приостановивших за последние недели свою работу в России, добавилась еще одна — ирландский концерн Allergan. Если это название вам мало о чем говорит, то посетители косметологических клиник точно знают препараты, которые он производит. Среди них «Ботокс» и филлеры «Ювидерм». Журналист НГС Алена Богинская поговорила с косметологами о том, чем они будут заменять препараты и какие цены ждут сибирячек.
Как показал мониторинг, все опрошенные новосибирские клиники, случайным образом взятые из списка, уже подняли цены на инъекционные услуги от 10 до 15%. На фоне стремительного скачка курса доллара и евро по отношению к рублю такой рост кажется умеренным. Но выводы делать пока рано — сейчас клиники «доедают» запасы, которые успели сделать. У одних эта «жировая прослойка» меньше, у других больше, но в конечном итоге она закончится и у тех, и у других, а поставщики меняют цены чуть ли не каждый день.
«Самое время записаться на прием»
В новосибирской клинике терапевтической косметологии и пластической хирургии «Елена» цены на инъекционную пластику выросли на 15%. Как рассказала заместитель директора Ольга Соколова, цены в Новосибирске выросли меньше, чем в некоторых других регионах.
— Мы сделали запас препаратов, на которых привыкли работать. Его должно хватить на шесть месяцев. Цены на какие-то препараты зависят от курса доллара, другие — от евро. В нашей клинике цены на инъекционную пластику выросли на 15%, при этом цены на ботулотоксины («Ксеомин», «Ботокс» и «Диспорт») не изменились. На днях концерн Allergan (производитель «Ботокса» и филлеров «Ювидерм») объявил, что приостанавливает работу на российском рынке. Это означает, что в Россию больше поставок не будет. Те клиники, которые успели сформировать склад, продолжат предоставлять свои услуги. Другие же будут вынуждены перейти на другие препараты — в России пока остаются немецкая компания Merz Aesthetics (производят ботулотоксин «Ксеомин», филлеры Belotero и Radiesse) и американская компания Ipsen (препарат «Диспорт»).
По наблюдениям Ольги Соколовой, в отличие от других регионов в Новосибирской области сейчас поставщики ведут себя более разумно, не «задирая» цены. Но в любом случае, если вы являетесь потребителем инъекционной косметологии, самое время записаться на прием.
— Не надо поддаваться панике и покупать препараты по бешеным ценам. При этом если у вас есть необходимость навестить косметолога, то лучше не откладывать. Важно выбирать сертифицированную клинику, а не «мастеров на дому» — тогда риски будут сведены к минимуму, — говорит Ольга Соколова.
Но не все руководители клиник оказались прозорливы. В некоторых косметологических заведениях города популярные филлеры уже закончились. При этом, когда поступят новые партии, неизвестно, равно как и цены на них. Косметологи просят учитывать тот факт, что в новых реалиях увеличились сроки доставки — вплоть до полной остановки логистики.
Кто-то сохраняет остатки оптимизма даже в сложившейся ситуации. В одной из клиник выразили мнение, что даже в условиях жестких санкций смогут завозить филлеры через лояльные к России страны. Также допустили снижение цены на филлеры:
— Курс доллара вырос, но пока он стабильный. Если доллар начнет снижение, то поставщики могут снизить цену препаратов.
Отдельная тема — «серая» косметология, которая использует в своей практике нелицензированные препараты. Ситуация, которая складывается сейчас, играет «серым косметологам» на руку. Клиники прогнозируют расцвет недобросовестных «специалистов», которые могут и препарат по демократичной цене на дому вколоть, и ответственности точно никакой не несут.
«Думаю, мы найдем альтернативные варианты»
Новосибирский косметолог Юлия Меняева оценила рост цен за закупаемые препараты в два раза.
— Всё очень подорожало — примерно в два раза. Многие препараты ушли с рынка. Надолго или навсегда — непонятно. Ушла вся Америка и Европа, и если остатки и есть, то они моментально разлетаются. «Ювидерма» нет, «Радиес» пропал, лично я пока не могу его купить.
Если зарубежные компании окончательно покинут рынок, косметологи видят единственный выход — переходить на другие препараты.
— Корея с нами, есть российские препараты. Причем среди них есть и нейротоксины, и филлеры, и препараты для мезотерапии. Есть тот же наш векторовский «Биоматрикс». Думаю, что мы найдем альтернативные варианты. Отечественные препараты показывают хорошие результаты, — говорит Юлия Меняева.
«Всё очень сложно, цены меняются каждый день»
Косметолог Виктория Шворень отметила неразбериху, которая сейчас происходит на рынке.
— Сейчас с косметологическими препаратами как с сахаром — создан ложный дефицит, все боятся, скупают всё подряд. Тотального дефицита не будет, но цены будут меняться — это факт. Я надеюсь пока удерживать наценку не выше 30%. Но всё очень сложно, у поставщиков нет даже актуального прайса, поскольку цены меняются каждый день — в зависимости от курса.
Специалист давно работает с российскими препаратами и видит выход в переходе на эту продукцию.
— Лично я изначально на 80% работала на сертифицированных российских препаратах, которые меня полностью устраивали, их цена изменилась незначительно, будет ли меняться еще — вероятно, да, но не критически. Приверженцам американских, европейских препаратов придется пересмотреть свои предпочтения. Во-первых, оригиналы действительно перестали поставляться, во-вторых, мы сейчас очень опасаемся начала производства контрафакта этих препаратов, боимся вспышки осложнений на фоне этого. Этого можно избежать, если не поддаваться на низкую цену, особенно если вы точно знаете, что препарат производят в стране, которая полностью вывела из России свои продукты.
Виктория Шворень назвала ряд российских препаратов, которые ее устраивают как косметолога и потребителя.
— Как минимум у нас есть фармкомпания «Микроген», известная очень давно, она выпускает отличный ботулотоксин типа А — «Релатокс», он себя зарекомендовал уже давно, и многие специалисты уже давно перешли с американского «Ботокса» на наш «Релатокс», к слову, этот препарат используется даже в детской неврологии. По филлерам сложнее. Есть российские препараты Amalain и Reneall, их любят наши косметологи, но, насколько я знаю, для их производства используют не наше сырье. Но пока филлеры в наличии, запасы есть. В целом российские филлеры всегда были в 1,5–2 раза дешевле зарубежных. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Также пока не прекратились поставки препаратов из Южной Кореи.
«Придется менять предпочтения»
Врач-дерматокосметолог Ирина Барчукова также предположила, что уже в ближайшем будущем основной части пациентов придется перейти на доступные аналоги — среди них есть российские.
— В дальнейшем стоит ожидать роста цен, они уже меняются с каждым днем. Той категории клиентов, которая отдавала предпочтение препаратам категории люкс, придется искать их за любые деньги либо менять предпочтения. Сейчас появляются новые бренды, из старичков пока остается Belotero (производит немецкая компания Merz Aesthetics. — Прим. ред.). При этом российские препараты давно есть на рынке, специалисты их успешно применяют. Я думаю, что в будущем будут продвигать российское производство филлеров.
По мнению косметолога, ушедшие с рынка компании вернутся, но с новыми ценами.
— Прекращение ввоза иностранных препаратов, полагаю, будет временным, вопрос только в том, как долго это продлится. Но с возобновлением ввоза поднимется и ценник. Я применяю в своей практике российские препараты. Например, Amalain. Он хорошо ведет себя в тканях, но с тем же «Ювидермом» сравнить его не могу. Всё-таки у них разные характеристики. Из ботулотоксинов мне нравится отечественный «Релатокс». Но всё же пока российские инъекционные препараты не могут заменить зарубежных лидеров. В том числе из-за импортного сырья и отсутствия формул, — считает врач.
Очевидно, что возвращения старых цен на косметологию ждать не стоит — они продолжат только расти. При этом российские потребители приносят иностранным компаниям хороший доход, есть большая вероятность, что их уход с рынка — это вопрос временный. Но возвращение может быть уже не таким желанным: к тому времени основная часть посетителей косметологических клиник устанет ждать и найдет более доступную замену. Насколько удачную — покажет время. Полного отказа от своих услуг косметологи не прогнозируют и даже не рассматривают.
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