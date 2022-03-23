«Надули губы»: производитель популярных филлеров уходит из России — что будет с лицами сибирячек и ценами у косметологов

К широкому списку иностранных компаний, приостановивших за последние недели свою работу в России, добавилась еще одна — ирландский концерн Allergan. Если это название вам мало о чем говорит, то посетители косметологических клиник точно знают препараты, которые он производит. Среди них «Ботокс» и филлеры «Ювидерм». Журналист НГС Алена Богинская поговорила с косметологами о том, чем они будут заменять препараты и какие цены ждут сибирячек.



Как показал мониторинг, все опрошенные новосибирские клиники, случайным образом взятые из списка, уже подняли цены на инъекционные услуги от 10 до 15%. На фоне стремительного скачка курса доллара и евро по отношению к рублю такой рост кажется умеренным. Но выводы делать пока рано — сейчас клиники «доедают» запасы, которые успели сделать. У одних эта «жировая прослойка» меньше, у других больше, но в конечном итоге она закончится и у тех, и у других, а поставщики меняют цены чуть ли не каждый день.

