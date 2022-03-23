«Поначалу кажется, что это не так уж и важно». Как живут в стране, которая 40 лет под санкциями, — рассказ иранки

В прошлом году на НГС вышла статья про 20-летнюю Азиту из Ирана, которая приехала в Новосибирск учиться на медицинском факультете НГУ. Она рассказывала, как привыкает к сибирским морозам, чем отличаются люди в Сибири и в Иране. В этот раз мы спросили Азиту о том, как живут на ее родине — в стране, которая 40 лет живет под санкциями. Старшее поколение еще хорошо помнит о том, как жили до исламской революции, а люди младше 40 лет другой жизни просто не видели. Но современные иранцы знают, что происходит в стране, когда заканчивается период послаблений и начинается новый виток санкций.

— Могу сказать, что жизнь людей после введения санкций точно меняется. И это тяжело. Люди начинают чувствовать это, когда всё вдруг становится дороже, а зарплата не повышается, — отвечает на вопрос Азита.



После первых санкций, введенных в Иране, не все сразу поняли, что это значит. Осознание приходило, когда изменения сказывались на обычной жизни и были вроде как незаметными. В статьях про Иран жители страны вспоминают рассказы своих родителей, которые помнят, как это было: сначала исчезли предметы не первой необходимости — японская техника, духи, косметика. Потом канцтовары, туалетная бумага, через какое-то время начинался дефицит продуктов.

