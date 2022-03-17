«Будут сильно падать доходы»: экономисты объяснили, что означает дефолт для Новосибирска и к чему он приведет

Закредитованность людей — это проблема. Но сейчас им уже дают кредитные каникулы, и если ситуация будет серьезная, будут новые решения. Раньше была блокировка средств населения, но население не было должно банкам — только хранило в них средства. Сейчас всё наоборот: у населения в банках денег меньше, чем оно там набрало. Поэтому никакой блокировки вкладов быть не может, в этих условиях это бессмыслица. Но в кредит мы взяли больше, чем потенциально имеем средств, и обслуживать кредиты будет трудно. В крайнем случае обслуживание можно приостановить — это будет не критично, даже если это будет 3–4 триллиона, государство сейчас потянет. Банки не рухнут — весь мир так живет, наш масштаб ни в какое сравнение не идет. Им даже не надо будет выделять деньги, просто по-другому отчетность будет составлена, и они будут отдельно вести эту часть кредитов. Когда ситуация нормализуется, эти кредиты разморозят. Ничего страшного нет.



Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС: «Россия и близко не видела иностранных инвестиций»

— У рейтинговых агентств есть правило, что рейтинги субъектов федерации или корпораций — государственных или частных — не могут быть выше, чем рейтинг страны. В связи с этим понижение странового рейтинга автоматически ведет к тому, что понижаются все остальные рейтинги. Это и происходит. К платежеспособности и России, и региональных бюджетов это не имеет никакого отношения. Этот рейтинг указывает на то, что из-за введения санкций может наступить момент, что Россия не сможет обслужить свои обязательства. Означает ли это, что платежеспособность России уменьшилась? Нет. Россия готова обслуживать свои обязательства.



Я думаю, на людях это мало скажется. Нам нужно сейчас организовывать внутренний инвестиционный потенциал в России, без ориентации на иностранных инвесторов, потому что никаких нормальных инвестиций со стороны иностранцев в России не было. Любой человек, который работает в инвестиционной среде за рубежом, в кулуарах вам скажет, что Россия и близко не видела тех иностранных инвестиций, которые могли бы быть и шли в другие страны.



У России огромный потенциал и по импортозамещению, и по наращиванию мощностей. Для этого нужно принять ряд мер — их частично уже начали принимать правительство и ЦБ, но этого недостаточно. А дальше уже и долговой рынок, и муниципалитеты, и различные города и области будут нормально размещать свои долговые инструменты для покрытия дефицита бюджета. Должны быть ужесточены требования к расходу бюджета, чтобы куда попало бюджетные деньги не тратились. Можно это сделать через механизм цифрового рубля, через проектное финансирование и так далее.

