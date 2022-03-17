«Будут сильно падать доходы»: экономисты объяснили, что означает дефолт для Новосибирска и к чему он приведет

На прошлой неделе международное агентство из «большой тройки» Fitch Ratings снизило рейтинг Новосибирска до уровня С, фактически ожидая от города и, вероятно, региона неизбежного дефолта. До этого невысокое мнение о стабильности России на мировом рынке высказало также агентство Moody’s. В марте это уже второе снижение, а до этого Новосибирск много лет стабильно считали привлекательным для инвестиций регионом. Вместе с Новосибирском позиции потеряли ещё 19 субъектов федерации, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя возможный дефолт, заявил, что понижение рейтинга «скорее обидно, чем больно» и на деятельность региона не влияет. Хотя признался, что высокими рейтингами мы гордились. НГС спросил экономистов, в чём разница между оценкой страны и отдельных регионов, что это значит для жителей Новосибирска и усугубит ли ситуацию высокая закредитованность людей.
«Освобождаются ниши, которые можно занимать»: Александр Новиков, доктор экономических наук, президент НГУЭУ
— В целом, конечно, это не позитивная новость для Новосибирской области, потому что снижение рейтинга означает снижение инвестиционной привлекательности субъекта. Понятно, что сейчас ситуация является турбулентной, что рушатся многие связи, что Россия будет находиться в периоде, когда нужно формировать новые элементы экономики. Важно, что эти рейтинги показывают степень доверия к экономике. С позиции инвесторов степень доверия к экономике России снизилась, а это уровень безопасности их инвестиций, их защиты, возможностей.
На население уровень доверия инвесторов оказывает опосредованное влияние и имеет долгосрочную тенденцию.
В этом случае какая-то часть населения может оказаться неспособной платить по кредитам, потому что они-то рассчитывали на стабильную зарплату, а сейчас источники дохода исчезли, а накоплений, допустим, не было. Здесь может быть проблема, и проблема очень серьезная. Меры для того, чтобы как-то оттянуть выплаты по кредитам, предпринимают. Но банк, получается, должен это всё оттягивать за счет каких-то своих доходов, кто ему компенсирует потери?
Сейчас мы находимся в ситуации, когда идет сокращение предложений товаров, в том числе повседневного спроса. Это означает, что в будущем приведет, видимо, к переориентации товарных потоков. Ситуацией могут воспользоваться российские товаропроизводители: освобождаются большие ниши, они пока свободны, их можно занимать.
«Инвестиции могут резко сократиться и пропасть»: Владимир Клисторин, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН
— Рейтинговые агентства прежде всего определяют риски. В основном, они ориентированы на международные корпорации и фонды. Сейчас они говорят: «Ситуация настолько неопределенная, что пенсионные фонды, страховые компании, крупные институциональные инвесторы — вам нежелательно [инвестировать]». И поскольку главный их актив — это репутация, то они стараются учитывать все возможные риски. Если ценные бумаги какой-то страны превращаются в мусор — это сигнал крупным инвесторам. Но это не означает, что это обязательно наступит.
Мне кажется, что касается Новосибирска, то такие серьезные частные инвестиции сюда особенно и не шли. Инвестиции были преимущественно государственными, из федерального бюджета или регионального местного. Мы не ХМАО и не Сахалин, где роль именно частных инвестиций, особенно иностранных, была достаточно заметна. Поэтому я думаю, что низкий инвестиционный рейтинг вплоть до преддефолтного и инвестиционная активность напрямую у нас не связаны.
Скорее всего, всё будет зависеть от состояния федерального бюджета для Новосибирска: эти инвестиции могут резко сократиться и пропасть.
И дискуссии идут по двум вопросам: какова глубина спада и каким образом его можно замедлить. Никаких других нет. Это будет означать, что будут сильно падать и реальные доходы населения, в результате прежде всего высокой инфляции. Такой мы не видели лет 20.
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»: «Международные суды могут оценить это как дефолт»
— Теоретически при прочих равных условиях кредитный рейтинг региона может отражать оценку дефолта самого региона. Но в нашем случае пересмотр кредитных рейтингов регионов обусловлен снижением суверенного кредитного рейтинга РФ до преддефолтного уровня «С». Агентство Fitch объясняло высокую оценку риска суверенного дефолта тем, что дальнейшее наращивание санкций и предложение об ограничении торговли энергоносителями увеличивают вероятность ответных действий России, которые могут включать в себя «по меньшей мере выборочный отказ от проведения выплат по долгу». Оно ссылается на новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему долгу, «который может привести к принудительной реденоминации выплат по долгу в иностранной валюте в национальную валюту для кредиторов в определенных странах», а также на риск появления технических барьеров для обслуживания долга.
Как сообщил Минфин РФ, он направил платежное поручение в валюте для выплаты купонов по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в нынешних условиях такой платеж будет являться исполнением обязательств со стороны заемщика. Но международные суды могут оценить это как дефолт, если в эмиссионных документах этих еврооблигаций не была предусмотрена возможность выплат в рублях — это стали прописывать с 2018 года.
Что касается регионов, то у них сейчас нет валютных еврооблигаций (про валютные кредиты нет доступной информации), поэтому и нет оснований ожидать их дефолта по внешнему долгу. Для населения основные проблемы связаны с падением курса рубля, скачком инфляции, ростом процентных ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ до 20%, возможным дефицитом импортных товаров вследствие ухода из России многих брендов.
Конечно, с таким рейтингом регион не сможет привлекать финансирование на внешних рынках (но это сейчас и так невозможно), существенно вырастет стоимость обслуживания внутреннего долга вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ и ростом страновых рисков.
Андрей Бунич, экономист и предприниматель, кандидат экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России»: «Это не давление, это просто вредительство»
Всё, что сейчас происходит вокруг российского дефолта, — это искусственная «спецоперация». Я даже не сказал бы, что это давление — просто вредительство, чтобы на ровном месте создать проблему, которой нет.
Людям надо объяснить, что это не тот дефолт. У дефолта
Ничем страшным это нам не грозит, это касается только западных финансовых рынков. Мы свой долг уже отдали —
Закредитованность людей — это проблема. Но сейчас им уже дают кредитные каникулы, и если ситуация будет серьезная, будут новые решения. Раньше была блокировка средств населения, но население не было должно банкам — только хранило в них средства. Сейчас всё наоборот: у населения в банках денег меньше, чем оно там набрало. Поэтому никакой блокировки вкладов быть не может, в этих условиях это бессмыслица. Но в кредит мы взяли больше, чем потенциально имеем средств, и обслуживать кредиты будет трудно. В крайнем случае обслуживание можно приостановить — это будет не критично, даже если это будет 3–4 триллиона, государство сейчас потянет. Банки не рухнут — весь мир так живет, наш масштаб ни в какое сравнение не идет. Им даже не надо будет выделять деньги, просто по-другому отчетность будет составлена, и они будут отдельно вести эту часть кредитов. Когда ситуация нормализуется, эти кредиты разморозят. Ничего страшного нет.
Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС: «Россия и близко не видела иностранных инвестиций»
— У рейтинговых агентств есть правило, что рейтинги субъектов федерации или корпораций — государственных или частных — не могут быть выше, чем рейтинг страны. В связи с этим понижение странового рейтинга автоматически ведет к тому, что понижаются все остальные рейтинги. Это и происходит. К платежеспособности и России, и региональных бюджетов это не имеет никакого отношения. Этот рейтинг указывает на то, что из-за введения санкций может наступить момент, что Россия не сможет обслужить свои обязательства. Означает ли это, что платежеспособность России уменьшилась? Нет. Россия готова обслуживать свои обязательства.
Я думаю, на людях это мало скажется. Нам нужно сейчас организовывать внутренний инвестиционный потенциал в России, без ориентации на иностранных инвесторов, потому что никаких нормальных инвестиций со стороны иностранцев в России не было. Любой человек, который работает в инвестиционной среде за рубежом, в кулуарах вам скажет, что Россия и близко не видела тех иностранных инвестиций, которые могли бы быть и шли в другие страны.
У России огромный потенциал и по импортозамещению, и по наращиванию мощностей. Для этого нужно принять ряд мер — их частично уже начали принимать правительство и ЦБ, но этого недостаточно. А дальше уже и долговой рынок, и муниципалитеты, и различные города и области будут нормально размещать свои долговые инструменты для покрытия дефицита бюджета. Должны быть ужесточены требования к расходу бюджета, чтобы куда попало бюджетные деньги не тратились. Можно это сделать через механизм цифрового рубля, через проектное финансирование и так далее.
Изменение экономической политики приведет к тому, что в бюджете можно будет снизить налоги на заработную плату, и реальные располагаемые доходы населения вырастут. Более того, импортозамещение, новое проектное финансирование приведут к созданию новых рабочих мест. А кадров у нас дефицит, потому что у нас стареющее население. То есть платить будут больше. Низкие процентные ставки, которые должен установить ЦБ, позволят это сделать.
Повышение доходов населения приведет к тому, что проблема закредитованности уйдет на второй план. При более низких ставках люди будут меньше тратить на обслуживание долга. Но ставка не должна быть 20%, как сейчас, — это безумие. Это могильная ставка для экономики, ее в срочном порядке нужно снижать. И чем скорее, тем лучше. Если бы я был главой ЦБ, я бы сделал это вчера.
Как новосибирцы пережили дефолт 1998 года, можно узнать в этом материале.