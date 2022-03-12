Будет трудно: международное агентство спрогнозировало дефолт в Новосибирске

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти до уровня С, пишет ТАСС со ссылкой на агентство. В число регионов вошел и Новосибирск.



В список, помимо Новосибирска, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан и ряд других регионов. Для них это второе понижение за неделю.

