Будет трудно: международное агентство спрогнозировало дефолт в Новосибирске

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги
В список, помимо Новосибирска, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан и ряд других регионов. Для них это второе понижение за неделю.
Согласно сайту Fitch Ratings, несколько лет рейтинг Новосибирска составлял ВВВ- (рейтинг с хорошей кредитоспособностью), но
Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин отметил, что это также может привести к трудностям покрытия городского бюджета за счет рыночных механизмов.
— Для предприятий сокращаются возможности на международных рынках, им будет труднее привлекать инвестиции, — объяснил он.
Ранее Банк России поднял ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 20% — банки отреагировали повышением ставок по кредитам и вкладам.