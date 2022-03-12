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Будет трудно: международное агентство спрогнозировало дефолт в Новосибирске

Это второе снижение рейтинга города за неделю, как и еще у 19 регионов

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По мнению агентства, Новосибирск близок к дефолту, как и еще <nobr class="_">19 российских</nobr> регионов, включая Москву

По мнению агентства, Новосибирск близок к дефолту, как и еще 19 российских регионов, включая Москву

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти до уровня С, пишет ТАСС со ссылкой на агентство. В число регионов вошел и Новосибирск.

В список, помимо Новосибирска, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан и ряд других регионов. Для них это второе понижение за неделю.

Согласно сайту Fitch Ratings, несколько лет рейтинг Новосибирска составлял ВВВ- (рейтинг с хорошей кредитоспособностью), но 4 марта был снижен до В (спекулятивный рейтинг) с негативным статусом наблюдения, а 11 марта — до С. Это означает, что агентство считает неизбежным дефолт.

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин отметил, что это также может привести к трудностям покрытия городского бюджета за счет рыночных механизмов.

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— Для предприятий сокращаются возможности на международных рынках, им будет труднее привлекать инвестиции, — объяснил он.

Ранее Банк России поднял ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 20% — банки отреагировали повышением ставок по кредитам и вкладам.

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