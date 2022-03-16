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«Понижение рейтинга больше обидно, чем больно»: губернатор НСО высказался о возможном дефолте в регионе

Андрей Травников заявил, что бюджета хватит на выполнение всех обязательств

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Губернатор сообщил, что облигации размещаются на российском рынке и кредиты берутся в российских банках, которые оценивают ситуацию в Новосибирской области как стабильную

Губернатор сообщил, что облигации размещаются на российском рынке и кредиты берутся в российских банках, которые оценивают ситуацию в Новосибирской области как стабильную

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Губернатор Новосибирской области заявил, что дефолт региону не грозит. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги 20 региональных органов власти до уровня С. В число регионов вошел и Новосибирск. Такой уровень означает, что агентство считает неизбежным дефолт.

— Могу сказать, что дефолт в Новосибирской области не прогнозируется. Наших бюджетных возможностей достаточно для того, чтобы исполнить все текущие обязательства. В первую очередь социальные обязательства. Оптимизм для этого внушает и завершение 2021 года. Напомним, мы его закончили очень успешно с профицитом и с серьезным объемом остатков на счетах. Поэтому могу заверить, что дефолт нам не грозит. Что касается понижения рейтинга от западного рейтингового агентства, то здесь больше обидно, чем больно. Да, обидно, конечно, мы гордились высокими рейтингами, которые нам присваивали раньше, но на самом деле на нашу деятельность это мало влияет, потому что мы не привлекаем средства финансирования с применением западных инструментов, — объяснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

Он добавил, что облигации размещаются на российском рынке и кредиты берутся в российских банках, которые оценивают ситуацию в Новосибирской области как стабильную.

Ранее Банк России поднял ключевую ставку до беспрецедентного уровня в 20% — банки отреагировали повышением ставок по кредитам и вкладам.

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Новосибирская областьдефолт
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