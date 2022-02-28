Центробанк поднял ключевую ставку в два раза. Что это значит для простых людей?

— Для рядового гражданина, если он не завязан с кредитами или ипотекой, повышение ключевой ставки ничего не значит. Что несет за собой ключевая ставка? Это увеличение расчетов за кредиты, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Ставка по ипотечным кредитам сейчас полезет к 25–26% .

Рост процентов по кредитам не должен сказаться на тех, кто их уже взял и выплачивает. Некоторые банки включают в договор пункт о том, что ставка по кредиту может вырасти, однако это незаконно, и можно попробовать его оспорить.

— Вообще такой пункт является незаконным, он ущемляет права потребителя. А всё, что ущемляет права потребителя, можно оспаривать в суде, — говорит юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Есть судебная позиция, что, если одностороннее изменение предусмотрено договором, оно должно иметь экономическое обоснование. Экономическое обоснование у нас в этом случае есть. Неизвестно, как при текущей ситуации будут реагировать суды. Возможно, они будут вставать на сторону банков. Но я надеюсь, что кредитные ставки не будут пересматриваться.