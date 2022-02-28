Центробанк поднял ключевую ставку в два раза. Что это значит для простых людей?

Центробанк начинает новую неделю с экстренного повышения ключевой ставки.
— Для рядового гражданина, если он не завязан с кредитами или ипотекой, повышение ключевой ставки ничего не значит. Что несет за собой ключевая ставка? Это увеличение расчетов за кредиты, — говорит экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Ставка по ипотечным кредитам сейчас полезет к
Рост процентов по кредитам не должен сказаться на тех, кто их уже взял и выплачивает. Некоторые банки включают в договор пункт о том, что ставка по кредиту может вырасти, однако это незаконно, и можно попробовать его оспорить.
— Вообще такой пункт является незаконным, он ущемляет права потребителя. А всё, что ущемляет права потребителя, можно оспаривать в суде, — говорит юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев. — Есть судебная позиция, что, если одностороннее изменение предусмотрено договором, оно должно иметь экономическое обоснование. Экономическое обоснование у нас в этом случае есть. Неизвестно, как при текущей ситуации будут реагировать суды. Возможно, они будут вставать на сторону банков. Но я надеюсь, что кредитные ставки не будут пересматриваться.
Но повышение ключевой ставки — это не только ипотеки и кредиты. Ключевая ставка напрямую влияет на инфляцию. Деньги становятся дороже, а инфляция, отмечает Остапкович, это в первую очередь не рост цен, а движение денег. Но на ценах это тоже скажется.
— Мы это всё проходили в 2009 году, в 2015 году. Будет падать платежеспособный спрос, будут падать реальные располагаемые денежные доходы. То есть это ухудшение качества и уровня жизни, — объясняет он.
Экономист Константин Юрченко тоже говорит, что у России уже был такой опыт, однако прямо сейчас строить предположения о дальнейшем развитии ситуации сложно, поскольку причины кризиса лежат не в экономической плоскости: решение вопроса — в переговорах России и Украины.
— К сожалению, это негативный сценарий. Цель — предотвратить отток капитала. Такие случаи в практике нашей страны, да и других, бывали. Хочу надеяться, что в течение пары недель ситуация успокоится и мы вернемся к нормальной ставке, — говорит доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Сейчас мы находимся в эпицентре паники. ЦБ делает всё для обеспечения стабильности курса. Именно на это направлено и решение об обязательной продаже экспортерами 80% выручки.
Георгий Остапкович согласен, что мы вошли не в какой-то постоянный тренд — в ближайшие недели ставка может откатиться. Правда, вряд ли до того уровня, с которого мы сегодня стартовали.
— Для меня это была полная неожиданность. Ну SWIFT (речь идет о самой массовой межбанковской системе совершения платежей и обмена информацией, отключение от нее России — одна из обсуждаемых санкций. — Прим. ред.) я ожидал. Но чтобы наложить [санкции] на Центральный банк такой крупной страны, обладающей преимущественно углеводородными ресурсами, и практически перекрыть международную торговлю — это для меня была полная неожиданность, — говорит Остапкович. — Банк находится сейчас в полной неопределенности. Наверняка они найдут какую-то схему, через другие страны. Но сейчас нужно взять паузу и посмотреть, как они будут из этого выходить.
Долгосрочная перспектива, по словам Георгия Остапковича, определится в ближайшие две-три недели. Она будет зависеть от позиций правительства, первых лиц, геополитической ситуации.
Его коллега, экономист, бывший советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин уже сейчас полагает, что события будут развиваться не в позитивном ключе.
— Экономика России со второго квартала, видимо, будет в рецессии, — говорит экономист Евгений Надоршин. — Кредиты будут дорогими, депозиты тоже подорожают, но поначалу это мало кого будет интересовать. Курс будет другим, прежние значения курса — в прошлом. Инфляция будет высокой. Велика вероятность, что доходы с поправкой на инфляцию будут падать. Еще после первой волны санкций, которые последовали за признанием [ДНР И ЛНР], я полагал, что рецессии в российской экономике не будет, а доходы могут продолжить расти благодаря низкой безработице и господдержке. Сейчас я уже вам так не скажу. Снова будут падающие доходы, высокая инфляция, дорогие кредиты, паника населения в феврале — марте, которая поддержит рост цен: люди бегут и покупают все, что можно, потому что боятся, что оно исчезнет.
Эксперт полагает, что часть этих покупок окажется совершенно неоправданной, но, например, с лекарствами возможны технические перебои. По его словам, уже сейчас есть новости, что внешнеторговые операции встали из-за того, что контрагенты боятся сделать хоть что-то: не знают, в какой валюте проводить операции, могут ли исполнять старый контракт, какие товары попали в число запрещенных.
— В этом смысле хорошо видно, что Европа перестала, похоже, бояться и отвечает совершенно серьезно, — говорит Евгений Надоршин. — В короткие сроки они согласуют очень жесткие действия. Такое впечатление , что они уже приняли для себя решение и это уже не столько меры сдерживания, сколько меры наказания. На финансовом фронте мы терпим скорее поражение.
От санкций Европы и США пострадал не только Центробанк — ограничения ввели для ряда российских банков, чиновников, депутатов и лично президента Владимира Путина. Геополитическая ситуация регулярно меняется, следите за обновлениями вместе с нами в режиме онлайн.