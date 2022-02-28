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ЦБ поднял ключевую ставку до 20%

Регулятор принял решение в понедельник

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В понедельник, 28 февраля, Центробанк экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Повышение ставки обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков, позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, отмечает регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Центрбанк будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов.

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ЦБ РФЦентробанкключевая ставка
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