Банки подняли ставки вкладов до 25%, и люди понесли туда деньги — изучаем доходность и риски

В нормальных условиях ставка ЦБ невелика. Банки могут найти источники финансирования на рынке (в том числе и международном). Но после того, как против крупнейших российских банков с государственным участием были введены санкции и обвалился рубль, вкладчики кинулись изымать средства со счетов. Чтобы погасить панику, ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, что, в свою очередь, позволило банкам предложить клиентам вклады на куда более выгодных условиях. В результате, если еще в начале прошлой недели обычными ставками депозитов было 4–5% годовых, то сейчас они выросли в разы.



Сколько обещают

В Сбербанке сейчас можно разместить средства аж под 21% годовых — этот депозит называется «СберВклад». Для этого, правда, нужно будет доверить Сберу не меньше 100 тысяч рублей. Срок вклада с такими условиями может быть от одного до трех месяцев, дальше ставка падает до 16%. При минимальной сумме и максимальном сроке можно будет заработать 5200 рублей.

Для меньших сумм в Сбере есть, например, вклад «Промо Управляй» с минимальной суммой депозита в 30 тысяч рублей и ставкой депозита 10% при размещении этой суммы на 3 месяца. Есть по этому вкладу возможность получить и 16%, но для этого нужно отнести в Сбер 10 миллионов рублей. В обычных условиях это было бы просто царским предложением. Но в теперешней ситуации нужно помнить, что в случае невозможности банком исполнять свои обязательства государство обещает вернуть лишь 1,4 миллиона рублей.