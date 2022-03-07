Банки подняли ставки вкладов до 25%, и люди понесли туда деньги — изучаем доходность и риски

Повышение ключевой ставки ЦБ позволило банкам существенно поднять и депозитные ставки. Теперь их клиенты могут сделать вклад с доходностью выше 20% годовых в рублях. Повысились и ставки валютных депозитов. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал выгодные предложения банков, мнения читателей и оценил риски на исторических примерах.
Что случилось
Резкий отток средств со счетов банков заставил ЦБ повысить ключевую ставку до 20% годовых. В качестве одной из основных целей такого повышения в сообщении самого ЦБ названо повышение ставок по депозитам, которые в конце февраля уже явно не соответствовали темпам роста цен. Ключевая ставка (КС) — это один из основных инструментов, которыми государство может воздействовать на финансовый рынок. По сути это просто ставка, по которой банки могут занимать деньги у ЦБ, чтобы потом выдать их в качестве кредитов предприятиям или физическим лицам.
В нормальных условиях ставка ЦБ невелика. Банки могут найти источники финансирования на рынке (в том числе и международном). Но после того, как против крупнейших российских банков с государственным участием были введены санкции и обвалился рубль, вкладчики кинулись изымать средства со счетов. Чтобы погасить панику, ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, что, в свою очередь, позволило банкам предложить клиентам вклады на куда более выгодных условиях. В результате, если еще в начале прошлой недели обычными ставками депозитов было 4–5% годовых, то сейчас они выросли в разы.
Сколько обещают
В Сбербанке сейчас можно разместить средства аж под 21% годовых — этот депозит называется «СберВклад». Для этого, правда, нужно будет доверить Сберу не меньше 100 тысяч рублей. Срок вклада с такими условиями может быть от одного до трех месяцев, дальше ставка падает до 16%. При минимальной сумме и максимальном сроке можно будет заработать 5200 рублей.
Для меньших сумм в Сбере есть, например, вклад «Промо Управляй» с минимальной суммой депозита в 30 тысяч рублей и ставкой депозита 10% при размещении этой суммы на 3 месяца. Есть по этому вкладу возможность получить и 16%, но для этого нужно отнести в Сбер 10 миллионов рублей. В обычных условиях это было бы просто царским предложением. Но в теперешней ситуации нужно помнить, что в случае невозможности банком исполнять свои обязательства государство обещает вернуть лишь 1,4 миллиона рублей.
Банк ВТБ24 предлагает еще более выгодные условия. По вкладу «Новое время» можно заработать аж 22,93% годовых. Но деньги банку придется доверить на 181 день (то есть на полгода). При этом минимальный депозит установлен на уровне всего 1000 рублей. Если положить в банк 10 тысяч, то к концу срока они превратятся в
Банки постоянно обновляют свои предложения по депозитам — по данным Banki.ru, в некоторых ставки доходят до 24–25%, но только на короткий срок. Например, в «Ренессанс Кредит» 25% обещают для вкладов только на месяц, а затем процент постепенно падает до 9,5–10% годовых.
Взлетели ставки даже по валютным вкладам. Если еще две недели назад такие депозиты в принципе не рассматривались как источник какого-то дохода (ставки были ниже 1%), то сейчас «Альфа-Банк» предлагает разместить у себя сумму от 500 долларов (
Сработали ли меры
Пока похоже, что решение ЦБ приносит плоды. Так, в Сбере говорят, что всего за два первых дня действия новых ставок клиенты разместили в банке средства на общую сумму более 1 триллиона рублей. В банке не говорят, какая часть пришлась на Новосибирск, но традиционно многие данные статистики по городу можно оценить, просто разделив национальные показатели на 100. Если это так и для вкладов Сбера, то можно говорить, что новосибирцы отнесли в банки порядка 10 миллиардов рублей. В «Альфа-Банке» говорят, что только за первый день клиенты открыли 100 тысяч новых вкладов.
Что говорят вкладчики
НГС через соцсети задал вопрос читателям, как они относятся к новым предложениям банков, — и отношение это, прямо сказать, разное. Хотя несколько человек написали, что готовы открыть вклад по новым ставкам или даже, закрыв старый, переложить средства в новый. Но в целом люди относятся к столь резкому росту настороженно, опасаясь высокой инфляции. Есть и те, кто признаётся, что в принципе не имеет никаких существенных сбережений, которые имело бы смысл нести в банк.
Надежно ли держать средства на вкладе
Помимо инфляции у вкладчиков и более существенные основания для опасений. Еще до начала спецоперации на Украине, когда обсуждались возможное усиление санкций, депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил о возможности хотя бы временной заморозки средств граждан в банках в качестве меры поддержки банковской системы. Коллеги-депутаты из «Единой России» назвали это заявление провокационным.
Тем не менее стоит напомнить о том, что в 1990 году правительство СССР изъяло и направило на финансирование дефицита бюджета накопления граждан в размере 369 миллиардов рублей. Формально эти средства не были конфискованы. В 1991 году решением Госбанка СССР на эти вклады стали начисляться проценты (5% годовых). Однако по итогу года инфляция тогда составила уже 95%.
Подобного рода жесткие меры применялись и в других странах. Так, широко известна денежная реформа министра экономики ФРГ Людвига Эрхарда. В ночь на 21 июня 1948 года власти отменили хождение прежних денежных единиц (рейхсмарки) и ввели новую денежную единицу (просто марки). Зарплата и коммунальные платежи были пересчитаны по курсу один к одному. Но вот пенсионные накопления можно было обменять по курсу, который сократил размер этих сбережений как минимум в десять раз.
Что касается валютных вкладов, то эффективность их напрямую зависит от того, сохранится ли в принципе свободный курс обмена, определяемый только балансом спроса и предложения. В СССР курсы валют устанавливались директивно. И еще в 1991 году один доллар по этому курсу стоил 60 копеек. При этом курс черного рынка уже в апреле превышал 30 рублей. Подобные перекосы случаются и в странах с рыночной экономикой. Так, в Аргентине в прошлом году в ноябре цена доллара на черном рынке превышала официальный курс более чем вдвое.
Те, кто располагает более значительными накоплениями, пытаются сейчас инвестировать их в недвижимость. На фоне резко выросшего спроса застройщики тоже подняли цены, и ими уже заинтересовалась ФАС.