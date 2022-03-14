Средний новосибирец должен банкам 392 тысячи рублей: НСО стала одним из самых закредитованных регионов

Новосибирская область заняла 78-е место из 85 по уровню закредитованности жителей в 2021 году. Это следует из исследования «РИА Рейтинг».

Первые строчки рейтинга заняли регионы с наименьшим соотношением среднего долга на человека к его годовой зарплате. Так, меньше всех кредитов у жителей Ингушетии — там этот показатель составляет 11,3%. На втором месте Чеченская Республика — там соотношение составляет 22,6%, затем Дагестан — 22,8%.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты к началу 2022 года составило 80,9%. В среднем по России этот показатель составляет 55,6%. Средний объём задолженности жителя НСО перед банками составляет 392 тысячи рублей, по России — 328 тысяч.