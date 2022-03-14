Средний новосибирец должен банкам 392 тысячи рублей: НСО стала одним из самых закредитованных регионов

Новосибирская область заняла
Первые строчки рейтинга заняли регионы с наименьшим соотношением среднего долга на человека к его годовой зарплате. Так, меньше всех кредитов у жителей Ингушетии — там этот показатель составляет 11,3%. На втором месте Чеченская Республика — там соотношение составляет 22,6%, затем Дагестан — 22,8%.
Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты к началу 2022 года составило 80,9%. В среднем по России этот показатель составляет 55,6%. Средний объём задолженности жителя НСО перед банками составляет 392 тысячи рублей, по России — 328 тысяч.
Еще более закредитованное население живет в Оренбургской и Курганской областях, Башкирии, Удмуртии, Калмыкии, Алтайском крае и Туве.
В других регионах Сибири ситуация следующая: в Кемерово средняя задолженность жителя составляет 303 тысячи, в Омской области — 274 тысячи, в Томской — 315 тысяч.
В прошлом году в этом же рейтинге Новосибирская область заняла
В 2020 году Новосибирская область также стала лидером по числу выданных кредитов. Жители Сибири получили кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей. Половина всех кредитов в СФО была сосредоточена в Новосибирской и Иркутской областях и Красноярском крае. Первое место занял наш регион — новосибирцам в 2020 году выдали кредиты на 345 миллиардов рублей.