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Новосибирская область стала лидером в Сибири по сумме выданных кредитов

Жителям региона в прошлом году выдали кредиты на 345 млрд рублей

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За год жители всего округа получили кредиты на сумму <nobr class="_">1,8 триллиона</nobr> рублей

За год жители всего округа получили кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей

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Новосибирская область стала лидером в Сибири по сумме выданных кредитов

Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов.

За 2020 год жители Сибири получили кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей, что на 234 миллиарда (13%) больше, чем в 2019 году. Кредитный портфель за 2020 год вырос с 2 до 2,3 триллиона рублей, сообщили в Сибирском главном управлении Центрального банка РФ.

Половина всех кредитов в СФО сосредоточена в Новосибирской и Иркутской областях и Красноярском крае. Первое место занял наш регион — новосибирцам в прошлом году выдали кредиты на 345 миллиардов рублей.

Сама структура кредитного портфеля граждан за год практически не поменялась: 43% кредитного портфеля банков формируют ипотечные жилищные кредиты, 57% — другие виды потребительских кредитов.

Ранее мы писали, что новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты» — за год их количество выросло на четверть.

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банккредитСФО
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