Новосибирская область стала лидером в Сибири по сумме выданных кредитов
Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов.
За 2020 год жители Сибири получили кредиты на сумму
Половина всех кредитов в СФО сосредоточена в Новосибирской и Иркутской областях и Красноярском крае. Первое место занял наш регион — новосибирцам в прошлом году выдали кредиты
Сама структура кредитного портфеля граждан за год практически не поменялась: 43% кредитного портфеля банков формируют ипотечные жилищные кредиты,
Ранее мы писали, что новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты» — за год их количество выросло на четверть.