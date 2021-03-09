Новосибирская область стала лидером в Сибири по сумме выданных кредитов

Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов.



За 2020 год жители Сибири получили кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей, что на 234 миллиарда (13%) больше, чем в 2019 году . Кредитный портфель за 2020 год вырос с 2 до 2,3 триллиона рублей, сообщили в Сибирском главном управлении Центрального банка РФ.

