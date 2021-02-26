Новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты». По этому показателю Новосибирская область находится на 13-м месте в стране, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В январе 2021 года жители региона прибегали к микрозаймам 39 929 раз. Для сравнения: год назад было выдано 31 884 микрозайма, рост за год составил 25,2%.

Эксперты связывают это с развитием онлайн-заявок, на долю которых приходится около 70% всех заявок:

— После сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но возобновила рост. Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года около 70% приходится именно на онлайн, — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.