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Новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты»

За год количество выросло на четверть

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На долю онлайн приходится около 70% всех заявок

На долю онлайн приходится около 70% всех заявок

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Новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты». По этому показателю Новосибирская область находится на 13-м месте в стране, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В январе 2021 года жители региона прибегали к микрозаймам 39 929 раз. Для сравнения: год назад было выдано 31 884 микрозайма, рост за год составил 25,2%.

Эксперты связывают это с развитием онлайн-заявок, на долю которых приходится около 70% всех заявок:

— После сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но возобновила рост. Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года около 70% приходится именно на онлайн, — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В январе 2021 года в России выдано 1,88 миллиона микрозаймов (займы «до зарплаты», до 30 тысяч рублей). Это на 23,1% больше, чем год назад, в январе 2020-го (1,52 миллиона.).

НГС писал, как микрозаймы помогли пережить месяц безработицы в апреле 2020-го торговцам Центрального рынка Новосибирска. Также почитайте историю матери-одиночки, которая потеряла работу, а приставы выставили ее единственное жилье на торги. В январе 2020-го комментатор «Матч ТВ» узнал, что на него взяли микрозайм в Новосибирске. В итоге установили, что Роман Нагучев ни при чем.

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