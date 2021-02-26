Новосибирцы стали брать чаще займы «до зарплаты». По этому показателю Новосибирская область находится на
Эксперты связывают это с развитием онлайн-заявок, на долю которых приходится около 70% всех заявок:
— После сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но возобновила рост. Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года около 70% приходится именно на онлайн, — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В январе 2021 года в России выдано 1,88 миллиона микрозаймов (займы «до зарплаты», до 30 тысяч рублей). Это на 23,1% больше, чем год назад, в январе 2020-го (1,52 миллиона.).
НГС писал, как микрозаймы помогли пережить месяц безработицы в апреле 2020-го торговцам Центрального рынка Новосибирска. Также почитайте историю матери-одиночки, которая потеряла работу, а приставы выставили ее единственное жилье на торги. В январе 2020-го комментатор «Матч ТВ» узнал, что на него взяли микрозайм в Новосибирске. В итоге установили, что Роман Нагучев ни при чем.