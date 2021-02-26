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Мать-одиночка из Новосибирска потеряла работу. Приставы выставили ее единственное жилье на торги

История приняла неожиданный поворот, когда к разбирательству подключился корреспондент НГС

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Елена Гордеева с сыном-подростком в начале февраля были поставлены перед фактом: их единственная квартира выставлена на торги

Елена Гордеева с сыном-подростком в начале февраля были поставлены перед фактом: их единственная квартира выставлена на торги

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В Новосибирске приставы выставили на торги единственное жилье матери-одиночки

Елена Гордеева — одна из тех жителей Новосибирска, кто весной 2020 года потерял хорошо оплачиваемую работу. Руководство предложило ей альтернативное место с зарплатой в 2,5 раза меньше прежнего — 15 тысяч вместо 39 тысяч, хотя у женщины только ежемесячный ипотечный платеж составлял больше 25 тысяч рублей. Сибирячка отказалась, но найти самостоятельно новую работу не смогла — в городе вовсю бушевала коронавирусная пандемия. Женщина встала на учет в центр занятости, оформила пособие по безработице и обратилась в банк с просьбой предоставить ипотечные каникулы. А в феврале 2021 года нашла в дверях записку от риелтора, из которой внезапно узнала, что ее квартира выставлена на торги. Корреспондент Илья Калинин выяснил подробности этой странной истории, которая после вмешательства НГС стала выглядеть еще более странной.

Коронавирус и девять месяцев безработицы

Летом 2019 года Елена Гордеева взяла в ВТБ ипотечный кредит на двухкомнатную квартиру на улице Толбухина, куда заехала со своим несовершеннолетним сыном. Ежемесячный платеж составлял около 25,5 тысячи рублей. Денег хватало. Но весной 2020 года женщина потеряла работу: автовокзал на Красном проспекте, где она работала продавцом точки общепита, закрылся, владельцы перенесли павильон в новый автовокзал на Гусинке, а там из-за коронавирусного локдауна посетителей-клиентов было совсем мало.

— На прежнем месте я получала от 39 до 45 тысяч рублей (итоговая сумма зависела от плана). А на новом предложили 15 тысяч рублей. Объяснили, что людей мало стало ездить, соответственно, зарплата упала в несколько раз. Я уволилась — думала, что найду работу. В итоге ничего не нашла и в апреле встала на биржу, — рассказывает Елена Гордеева.

Та самая записка от риелтора, которую Елена Гордеева нашла в дверях своей квартиры

Та самая записка от риелтора, которую Елена Гордеева нашла в дверях своей квартиры

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В этот же период сибирячка обратилась в банк с просьбой предоставить ипотечные каникулы — квартира была единственным жильем у них с сыном. Банк рассмотрел просьбу Гордеевой и в июле 2020 года согласился дать отсрочку.

— В декабре 2020 года на бирже труда мне сказали: «Либо вы просто так стоите и мы вам больше денег не даем, либо вы снимаетесь». За эти 9 месяцев они ни разу не предложили мне никакого варианта работы. Вообще никакого! В ноябре лишь позвонили и спросили, нашла ли я себе работу, — вспоминает Елена Гордеева.

Всё это время она вместе с сыном жила на случайные неофициальные подработки: то знакомый водитель временно пристроил кондуктором, то она как швея принимала заказы на пошив одежды. Зарабатывала по-разному: иногда в месяц выходило 20 тысяч, а в январе 2021 года набралось всего 8000.

В первых числах февраля Елена Гордеева нашла в двери записку от риелтора «Центрального агентства недвижимости», который предлагал ей урегулировать ситуацию с продажей квартиры. В этот момент женщина и выяснила, что ее жилье выставлено на торги. А чуть позже, как она уверяет, ей даже позвонил потенциальный покупатель, который сообщил, что стартовая цена торгов на ее двухкомнатную квартиру составила чуть больше 1,7 миллиона рублей.

— Мы действительно можем помочь в подобной ситуации, чтобы квартира не была продана на 20–30% ниже рынка. Такое случается в результате возможного сговора участников. Кстати, такие квартиры продаются вместе с бывшими владельцами: их никто не спрашивает и не уведомляет, — пояснил корреспонденту НГС директор «ЦАН» Олег Харченко.

По его словам, агентство может быстро продать квартиру за реальную рыночную цену, помочь погасить задолженность перед банком или переоформить кредит на доверенное лицо должника.

— От судебных приставов никакого уведомления или сообщения не было. Вообще ничего! В банк позвонила, а там лишь сказали, что я должна 2 миллиона 671 тысячу рублей, мол, выплатите — и до свидания. Я стала говорить: «Давайте как-нибудь урегулируем, ведь вы же одобрили мне ипотечные каникулы, от вас пришла эсэмэска». А мне в ответ: «Эсэмэска могла быть, а могла и не быть». И больше со мной разговаривать не стали, — утверждает Елена Гордеева.

В отделении судебных приставов Дзержинского района, как пояснила женщина, в ответ на ее жалобу заметили, что письмо с уведомлением пришло на почту, где его и следует искать. После этого Елена Гордеева отправилась в прокуратуру писать жалобу.

Женщина потеряла работу весной 2020 года, но чуть позже получила от банка согласие на ипотечные каникулы и поэтому некоторое время не беспокоилась за судьбу жилья

Женщина потеряла работу весной 2020 года, но чуть позже получила от банка согласие на ипотечные каникулы и поэтому некоторое время не беспокоилась за судьбу жилья

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Версия судебных приставов

В ответ на запрос корреспондента НГС из Управления федеральной службы судебных приставов пришло объяснение, что их сотрудники действовали на основании исполнительного документа Дзержинского районного суда от 3 ноября 2020 года.

— 4 ноября 2020 года возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество — квартиру, путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере 1 768 000 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено должнику почтовой корреспонденцией. 15 декабря 2020 года составлен акт и вынесено постановление о наложении ареста на имущество должника (описи имущества). Согласно официального сайта Почты России, указанные постановления и акт описи ареста получены должником 7 февраля 2021 года. 24 декабря вынесено постановление об оценке имущества должника судебным приставом-исполнителем, которое также получено должником 7 февраля 2021 года, — утверждают в УФССП.

Приставы говорят, что 30 декабря 2020 года было вынесено постановление о передаче имущества на торги, о чем Елене Гордеевой сообщили по телефону.

Сама Елена Гордеева опровергает эту информацию: никакие почтовые уведомления, по ее словам, не приходили, звонки от приставов ей также не поступали.

Позже банк прислал Елене Гордеевой уведомление о новом графике платежей

Позже банк прислал Елене Гордеевой уведомление о новом графике платежей

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Версия банка

Редакция НГС направила в ВТБ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Спустя некоторое время Елене Гордеевой внезапно пришло на телефон уведомление, что по ее заявлению об изменении условий договора в приложении банка стал доступен обновленный график платежей. Уведомление было странным: сибирячка утверждает, что не писала подобного заявления, и показала свой личный кабинет, где никакого обновленного графика платежей не было.

Позже представители ВТБ ответили журналисту НГС, что подключение Елены Гордеевой к кредитным каникулам в июле 2020 года было технической ошибкой:

— К тому моменту заемщик не обслуживал свой кредит с осени 2019 года. В связи со значительной просрочкой весной 2020 года ему было выставлено требование о досрочном погашении задолженности. Поэтому кредитные каникулы не могли быть предоставлены. Мы приносим искренние извинения за то, что ввели клиента в заблуждение относительно возможности подключения данной услуги. Вместе с тем отметим, что ВТБ неоднократно и в полном соответствии с законом информировал заемщика о наличии просроченной задолженности по ипотечному кредиту, предлагая различные варианты выхода из сложившейся ситуации. В связи с тем, что клиент продолжал не исполнять свои обязательства и не выходил на связь, банк был вынужден обратиться в суд, который принял решение о взыскании задолженности путем реализации недвижимости. Решение суда вступило в силу в октябре 2020 года.

Елена Гордеева тем временем утверждает, что подобных уведомлений от банка не получала. Женщина показала корреспонденту НГС квитанции своевременных оплат за период с осени 2019 года по весну 2020 года.

Елена Гордеева решила разобраться с банком и приставами через прокуратуру и суд&nbsp;

Елена Гордеева решила разобраться с банком и приставами через прокуратуру и суд 

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Что происходит с квартирой сейчас

Банк ВТБ также сообщил в ответе на журналистский запрос, что они решили приостановить торги по данной квартире, которые должны были состояться в конце февраля.

— Во-вторых, банк фиксирует сумму долга клиента по состоянию на 27 марта 2020 года. В-третьих, мы предоставляем клиенту отсрочку по платежам и процентам на полгода с февраля 2021 года. Надеемся, что за это время заемщик сможет решить свои финансовые вопросы и вернуться в стандартный график платежей с погашением возникшей ранее просрочки, — говорят в ВТБ.

Елена Гордеева говорит, что написала заявление в прокуратуру Дзержинского района:

— И буквально через час мне позвонили и сообщили, что проведут проверку приставов. В банк тоже уже съездила: они хотят заключить мировое соглашение в суде и сделать ставку 6% вместо 10,8%, которая была. Я ранее просто написала заявление в суд потому, что банк отменил мне ипотечные каникулы. Теперь у меня ежемесячный платеж должен стать 19 тысяч. Но сам суд будет недели через две.

20 февраля НГС рассказал историю многодетного отца, который после смерти жены от последствий перенесенного коронавируса оказался под угрозой выселения на улицу вместе с тремя дочерьми. Подробности читайте в этом материале.

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