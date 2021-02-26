Мать-одиночка из Новосибирска потеряла работу. Приставы выставили ее единственное жилье на торги

В Новосибирске приставы выставили на торги единственное жилье матери-одиночки
Елена Гордеева — одна из тех жителей Новосибирска, кто весной 2020 года потерял хорошо оплачиваемую работу. Руководство предложило ей альтернативное место с зарплатой
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Летом 2019 года Елена Гордеева взяла в ВТБ ипотечный кредит на двухкомнатную квартиру на улице Толбухина, куда заехала со своим несовершеннолетним сыном. Ежемесячный платеж составлял около
— На прежнем месте я получала от 39 до 45 тысяч рублей (итоговая сумма зависела от плана). А на новом предложили
В этот же период сибирячка обратилась в банк с просьбой предоставить ипотечные каникулы — квартира была единственным жильем у них с сыном. Банк рассмотрел просьбу Гордеевой и в июле
— В декабре 2020 года на бирже труда мне сказали: «Либо вы просто так стоите и мы вам больше денег не даем, либо вы снимаетесь». За эти
Всё это время она вместе с сыном жила на случайные неофициальные подработки: то знакомый водитель временно пристроил кондуктором, то она как швея принимала заказы на пошив одежды. Зарабатывала по-разному: иногда в месяц выходило
В первых числах февраля Елена Гордеева нашла в двери записку от риелтора «Центрального агентства недвижимости», который предлагал ей урегулировать ситуацию с продажей квартиры. В этот момент женщина и выяснила, что ее жилье выставлено на торги. А чуть позже, как она уверяет, ей даже позвонил потенциальный покупатель, который сообщил, что стартовая цена торгов на ее двухкомнатную квартиру составила чуть больше
— Мы действительно можем помочь в подобной ситуации, чтобы квартира не была продана на 20–30% ниже рынка. Такое случается в результате возможного сговора участников. Кстати, такие квартиры продаются вместе с бывшими владельцами: их никто не спрашивает и не уведомляет, — пояснил корреспонденту НГС директор «ЦАН» Олег Харченко.
По его словам, агентство может быстро продать квартиру за реальную рыночную цену, помочь погасить задолженность перед банком или переоформить кредит на доверенное лицо должника.
— От судебных приставов никакого уведомления или сообщения не было. Вообще ничего! В банк позвонила, а там лишь сказали, что я должна
В отделении судебных приставов Дзержинского района, как пояснила женщина, в ответ на ее жалобу заметили, что письмо с уведомлением пришло на почту, где его и следует искать. После этого Елена Гордеева отправилась в прокуратуру писать жалобу.
Версия судебных приставов
В ответ на запрос корреспондента НГС из Управления федеральной службы судебных приставов пришло объяснение, что их сотрудники действовали на основании исполнительного документа Дзержинского районного суда
— 4 ноября 2020 года возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество — квартиру, путем продажи с публичных торгов, определив начальную продажную стоимость в размере
Приставы говорят, что 30 декабря 2020 года было вынесено постановление о передаче имущества на торги, о чем Елене Гордеевой сообщили по телефону.
Сама Елена Гордеева опровергает эту информацию: никакие почтовые уведомления, по ее словам, не приходили, звонки от приставов ей также не поступали.
Версия банка
Редакция НГС направила в ВТБ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Спустя некоторое время Елене Гордеевой внезапно пришло на телефон уведомление, что по ее заявлению об изменении условий договора в приложении банка стал доступен обновленный график платежей. Уведомление было странным: сибирячка утверждает, что не писала подобного заявления, и показала свой личный кабинет, где никакого обновленного графика платежей не было.
Позже представители ВТБ ответили журналисту НГС, что подключение Елены Гордеевой к кредитным каникулам в июле
— К тому моменту заемщик не обслуживал свой кредит с осени 2019 года. В связи со значительной просрочкой весной
Елена Гордеева тем временем утверждает, что подобных уведомлений от банка не получала. Женщина показала корреспонденту НГС квитанции своевременных оплат за период с осени
Что происходит с квартирой сейчас
Банк ВТБ также сообщил в ответе на журналистский запрос, что они решили приостановить торги по данной квартире, которые должны были состояться в конце февраля.
— Во-вторых, банк фиксирует сумму долга клиента по состоянию на 27 марта
Елена Гордеева говорит, что написала заявление в прокуратуру Дзержинского района:
— И буквально через час мне позвонили и сообщили, что проведут проверку приставов. В банк тоже уже съездила: они хотят заключить мировое соглашение в суде и сделать ставку 6% вместо 10,8%, которая была. Я ранее просто написала заявление в суд потому, что банк отменил мне ипотечные каникулы. Теперь у меня ежемесячный платеж должен стать
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