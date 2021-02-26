Мать-одиночка из Новосибирска потеряла работу. Приставы выставили ее единственное жилье на торги

— В декабре 2020 года на бирже труда мне сказали: «Либо вы просто так стоите и мы вам больше денег не даем, либо вы снимаетесь». За эти 9 месяцев они ни разу не предложили мне никакого варианта работы. Вообще никакого! В ноябре лишь позвонили и спросили, нашла ли я себе работу, — вспоминает Елена Гордеева.



Всё это время она вместе с сыном жила на случайные неофициальные подработки: то знакомый водитель временно пристроил кондуктором, то она как швея принимала заказы на пошив одежды. Зарабатывала по-разному: иногда в месяц выходило 20 тысяч , а в январе 2021 года набралось всего 8000.

