Нет денег платить ипотеку: многодетный отец рискует остаться на улице после смерти жены

Богдан Демченко и три его дочери оказались под угрозой выселения из-за задержки выплат по ипотеке — после начала эпидемии у мужчины начались проблемы с работой. По суду на Богдана уже оформлено исполнительное производство. Со своими проблемами мужчина остался один на один: в феврале от последствий перенесенного коронавируса его жена скончалась. Сейчас он пытается договориться с банком, чтобы его дети не остались на улице. Эта история произошла в Уфе, но от подобного никто не застрахован. Подробности — в материале наших коллег из UFA1.RU
30 тысяч — лучше, чем не знать, придут ли деньги вообще
Старшей дочери Богдана — 18 лет, средней — 10, а младшей — всего четыре месяца. После смерти жены вынужден был уйти в декретный отпуск, хотя на самом деле днем таксует, пока старшая дочь приглядывает за младшими: денег катастрофически не хватает. За ипотечный долг в
На ипотеку Богдан и Наталья решились в 2017 году. Детей тогда было только двое, а Богдан работал монтажником в частной компании. Он получал около 70 тысяч рублей, и денег хватало и на жизнь, и на ежемесячные взносы в банк.
В начале 2020 года Наталья забеременела и ушла в декрет. Но случился коронавирус, и вместе с эпидемией начались проблемы: зарплату стали задерживать, за квартиру начал копиться долг. Богдан принял меры — поспешил перейти на, как он рассчитывал, более стабильную работу — завод УМПО.
— Я понимал, что никто мне сразу денег больших платить не станет, и
По словам Богдана, именно тогда он и начал регулярно таксовать — чтобы рассчитываться с банком, садился за руль после дневной смены на заводе. Полностью оплачивать долг все равно не получалось.
— Не хватало, конечно, — признается Богдан. — Но я, сколько мог, всегда платил. Покупал продукты, всё необходимое, а оставшееся отправлял банку.
«Откачивали, но не смогли»
В октябре Наталья родила третью девочку и сразу же после этого заболела. Ее положили в больницу с коронавирусом и спустя две недели выписали. Однако, по словам мужа, Наталья по-прежнему чувствовала себя плохо: была слаба, почти ничего не ела и не выходила из дома. К тому же в январе Демченко, по привычке проверяя данные на сайте госуслуг, узнали, что за долги перед банком на них выписано исполнительное производство.
— Я еще до этого промашку допустил, — признается Богдан. — Когда узнал про кредитные каникулы из-за коронавируса, обращался в банк, но мне отказали — и всё устно, я даже справки не попросил. Была бы там Наташа, уж она бы до последнего все выпытала. Она у меня такая была, борец! Когда познакомились, мне общие знакомые ее представили: «Это наша африканская независимость». Но мы и тогда не теряли духа, привыкли на себя рассчитывать — думали, прорвемся. А теперь... я больше не вывожу.
2 февраля друзья, которые недавно купили квартиру по соседству, позвали чету Демченко в гости.
— Вечером Наташа позвонила, пока я таксовал, и сказала, что нас зовут на новоселье, — рассказывает Богдан. — Я уставший был, но решил, что хорошо, раз она захотела прогуляться. Взяли детей, пошли потихоньку, она через каждые два шага останавливалась, но говорила, что идем дальше. Пришли, подруга ей квартиру показала. Только за стол сели, Наташа сказала: «Мне нехорошо», — и начала падать. Мы еле успели ее подхватить. Вызвали скорую, откачивали, но не смогли.
По словам Демченко, медики сказали, что причиной смерти стала ишемическая болезнь. Наталье было сорок лет.
В Минздраве Башкирии UFA1.RU комментарий по этому поводу не предоставили. Однако, по мнению кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Альберта Шамсутдинова, смерть Натальи действительно могла быть спровоцирована COVID-19.
— Коронавирус вызывает сгущение крови, и, после того как человек выписался из больницы, он должен постоянно контролировать кровь, — объясняет Шамсутдинов. — Надо довести все анализы до нормы, принимая таблетки. После этого надо повторно проверить анализы и посмотреть, нормальная ли свертываемость крови. Если кровь густая, если у женщины были атеросклеротические изменения в сердце — а они, скорее всего, были, но не давали о себе знать, пока кровь была нормальная, кровь могла затромбироваться, и человек умер от инфаркта.
При этом он предположил, что женщина могла быть невнимательна к своему здоровью, но отметил, что проследить за ее состоянием и поведением мог лечащий врач.
— Я, наверное, не прав, но считаю, что у нас в России плохо относятся к своему здоровью, и медицина должна быть навязчивой. Врач должен сам говорить: «Вот это сдай, вот это проверь, вот это сделай, вот это выпей». А на практике у нас наоборот — больные просят, к врачу ходят, — говорит медик.
Долг за ипотеку — 2,86 миллиона
Пока Богдан с детьми все еще живет в ипотечной квартире. Старшая дочь, узнав о смерти мамы, забрала документы из Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа и вернулась домой. Днем, пока отец таксует, девушка нянчится с младшей сестренкой, а средняя ходит в школу.
— Я не представляю, как они это переживают, — говорит глава семьи. — Наташа с ними ближе была. Обычно я от нее все узнавал. А теперь я даже не знаю, как их поддержать. Это они меня поддерживают. Так что, думаю, мы все-таки прорвемся.
Сейчас Богдан пытается оформить пенсию на детей из-за потери кормильца. У него долги по ипотеке и кредитам
— К банку, конечно, не подкопаешься, — говорит Богдан. — Я же договор подписывал. Да, видел там несколько сомнительных пунктов, но особого значения не придал, потому что понимал: либо подпишу, либо жилья у нас своего не будет.
Что говорят в банке
UFA1.RU обратился за комментарием в пресс-службу ВТБ. По словам представителя финансовой организации, решение суда по исполнительному производству в отношении Демченко вступило в силу в ноябре 2020 года.
— В случае возникновения просрочки по кредиту мы всегда предлагаем заемщику различные варианты урегулирования задолженности. Однако, если клиент продолжает не исполнять свои обязательства, банк вынужден обратиться в суд, — сообщили UFA1.RU в пресс-службе ВТБ.
После нашего запроса ВТБ назначил новую встречу Богдану на сегодня, 20 февраля. Как сообщил Демченко после нее, банк действительно предложил несколько новых вариантов выплаты долга.
— Варианты хорошие, буду думать, через неделю встречаемся снова, — рассказал он UFA1.RU.
Кроме того, Богдан рассказал, что откликнувшиеся на клич его друзей неравнодушные люди собрали для него уже
Мнение юриста: «Новые условия банка нужно изучить»
Юрист Роман Петров считает, что, прежде чем Богдан Демченко согласится на новые условия банка, их стоит детально изучить.
— Банк никогда ничего просто так не сделает, — говорит он. — Сама по себе реструктуризация означает, что процент увеличивается за счет увеличения срока платежей, и окончательная сумма долга будет больше. В результате ему, возможно, все равно придется отказаться от квартиры.
Однако, по его мнению, если Демченко грозит выселение, то не в ближайшие полтора месяца.
— На решение суда можно подать заявление на отсрочку от 3 до
6 шагов для тех, кто оказался в долгу перед банком
Финансовый омбудсмен Башкирии Валерий Шарипов отметил, что Богдан действительно мог рассчитывать на кредитные каникулы, если его доходы резко снизились во время эпидемии. Но заявление об этом, говорит Шарипов, следовало подавать в письменном виде и настоять, чтобы его приняли и зарегистрировали — если понадобится, оставить в банке под подпись сотрудника или отправить заказным письмом. По словам омбудсмена, банки неохотно принимают заявки на кредитные каникулы, но без нее потом доказать неправомерный отказ в суде тоже невозможно. В то же время он предлагает Демченко вдумчиво подойти к новому предложению банка — тем более время есть.
— Банку в данном случае невыгодно забирать себе это жилье, потому что наличие несовершеннолетних детей в прописке накладывает на него обременение. Чтобы снять это обременение, нужно выписать их, а для этого обратиться в органы опеки, а органы опеки не пойдут на то, чтобы выписать детей в никуда, — объясняет Шарипов. — Поэтому мужчине лучше сейчас пойти на встречу с банком, попросить все варианты, которые у них есть, прямо все варианты. Не исключено, что банк действительно предложит ему условия лучше.
В случае возникновения задолженности по ипотеке Валерий Шарипов советует предпринять следующие шаги:
1. Собрать все необходимые документы, подтверждающие потерю работы или снижение доходов на 30%: справку 2НДФЛ с места работы за последние два месяца и отдельно справку за аналогичный период прошлого года, справку о доходах из налоговой, свидетельство о смерти кормильца в ЗАГСе, справку об инвалидности или нетрудоспособности не менее двух месяцев, свидетельство о рождении ребёнка.
2. Направить документы в банк с заявлением о предоставлении ипотечных каникул. Шарипов напоминает, что работники банка неохотно принимают такие заявления, но вы должны настоять на своем и получить документальное подтверждение обращения в кредитную организацию. Лучше всего отправить документы через личный кабинет по электронной почте, заказным письмом или потребовать у банковского сотрудника роспись в получении.
3. Если вы не получили ответа от банка в течение пяти дней, надо обратиться в головное отделение за разъяснениями — всё с теми же документами, которые вы собрали первоначально. Они должны дать вам ответ в течение месяца.
4. Если и тут не отвечают, надо обращаться в Центральный банк России. Сюда можно направить только заявление. Центробанк должен будет обратиться в вашу кредитную организацию, потребовать разъяснений и передать вам.
5. Если банк отказал, потому что у вас не хватает какого-то документа, то вам предоставят весь перечень недостающих справок. Нужно будет дополнить ими пакет и повторно отправить в банк со ссылкой на ранее поданное заявление.
6. Если вы не получили ответа либо ответ вас не устроил (допустим, просят новую бумажку, о которой не говорили ранее), обращайтесь в Службу по защите прав потребителей и обеспечении доступности финансовых услуг Центрального банка России. Если у вас действительно всё в порядке с документами, то ваш банк обяжут предоставить вам ипотечные каникулы, а еще могут оштрафовать на сумму до