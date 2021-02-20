Нет денег платить ипотеку: многодетный отец рискует остаться на улице после смерти жены

Мнение юриста: «Новые условия банка нужно изучить»

Юрист Роман Петров считает, что, прежде чем Богдан Демченко согласится на новые условия банка, их стоит детально изучить.

— Банк никогда ничего просто так не сделает, — говорит он. — Сама по себе реструктуризация означает, что процент увеличивается за счет увеличения срока платежей, и окончательная сумма долга будет больше. В результате ему, возможно, все равно придется отказаться от квартиры.

Однако, по его мнению, если Демченко грозит выселение, то не в ближайшие полтора месяца.



— На решение суда можно подать заявление на отсрочку от 3 до 6 месяцев , потом при уважительных обстоятельствах можно будет подать повторно, — объясняет юрист. — И потом, по существующим правилам исполнительного производства судебные приставы до окончания зимнего периода не выселяют до апреля. Это всё, на что он может рассчитывать [по закону], всё остальное зависит от доброй воли банка.

6 шагов для тех, кто оказался в долгу перед банком



Финансовый омбудсмен Башкирии Валерий Шарипов отметил, что Богдан действительно мог рассчитывать на кредитные каникулы, если его доходы резко снизились во время эпидемии. Но заявление об этом, говорит Шарипов, следовало подавать в письменном виде и настоять, чтобы его приняли и зарегистрировали — если понадобится, оставить в банке под подпись сотрудника или отправить заказным письмом. По словам омбудсмена, банки неохотно принимают заявки на кредитные каникулы, но без нее потом доказать неправомерный отказ в суде тоже невозможно. В то же время он предлагает Демченко вдумчиво подойти к новому предложению банка — тем более время есть.



— Банку в данном случае невыгодно забирать себе это жилье, потому что наличие несовершеннолетних детей в прописке накладывает на него обременение. Чтобы снять это обременение, нужно выписать их, а для этого обратиться в органы опеки, а органы опеки не пойдут на то, чтобы выписать детей в никуда, — объясняет Шарипов. — Поэтому мужчине лучше сейчас пойти на встречу с банком, попросить все варианты, которые у них есть, прямо все варианты. Не исключено, что банк действительно предложит ему условия лучше.



В случае возникновения задолженности по ипотеке Валерий Шарипов советует предпринять следующие шаги:



1. Собрать все необходимые документы, подтверждающие потерю работы или снижение доходов на 30%: справку 2НДФЛ с места работы за последние два месяца и отдельно справку за аналогичный период прошлого года, справку о доходах из налоговой, свидетельство о смерти кормильца в ЗАГСе, справку об инвалидности или нетрудоспособности не менее двух месяцев, свидетельство о рождении ребёнка.

2. Направить документы в банк с заявлением о предоставлении ипотечных каникул. Шарипов напоминает, что работники банка неохотно принимают такие заявления, но вы должны настоять на своем и получить документальное подтверждение обращения в кредитную организацию. Лучше всего отправить документы через личный кабинет по электронной почте, заказным письмом или потребовать у банковского сотрудника роспись в получении.

3. Если вы не получили ответа от банка в течение пяти дней, надо обратиться в головное отделение за разъяснениями — всё с теми же документами, которые вы собрали первоначально. Они должны дать вам ответ в течение месяца.

4. Если и тут не отвечают, надо обращаться в Центральный банк России. Сюда можно направить только заявление. Центробанк должен будет обратиться в вашу кредитную организацию, потребовать разъяснений и передать вам.

5. Если банк отказал, потому что у вас не хватает какого-то документа, то вам предоставят весь перечень недостающих справок. Нужно будет дополнить ими пакет и повторно отправить в банк со ссылкой на ранее поданное заявление.