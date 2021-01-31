Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев узнал, что на нём висит долг по кредиту, взятому в Новосибирске. Но он не брал эти деньги

Роман Нагучев узнал, что на нём висит долг по кредиту, взятому в Новосибирске
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев получил судебный приказ и таким образом узнал о том, что на нём висит долг по кредиту, взятому в Новосибирске, которого он не брал. Сумма небольшая, по его словам, но дело не в деньгах, а в самой ситуации.
Что произошло
По информации, указанной в приказе, кредит был взят в Новосибирске 5 марта 2020 года в микрокредитной организации «Займер», но Роман Нагучев говорит, что никогда в жизни не был в Новосибирске, а в указанный день его даже не было в России.
После этого он разобрался и узнал, что такие истории происходят нередко: если банкам, как правило, нужно личное присутствие заёмщика для взятия кредита, то МФО могут не предъявлять таких требований, поэтому на человеке может быть большое количество подобных кредитов.
— А как же полиция, спросите вы? Отвечу. Полиции пофиг и на это. Нарушения на небольшие суммы в большинстве случаев даже не рассматривается. Это вообще административка. Зато могут рассмотреть другое: хищение и использование конфиденциальных и личных данных, но и такое трудно раскрыть, — написал у себя в соцсети Роман Нагучев.
Как действовать в подобных ситуациях
Роман опубликовал алгоритм действий для тех, кто, как и он, оказался в такой ситуации: в течение 10 дней после получения такого письма нужно отправить возражение на судебный приказ. Он так и сделал.
— Второй шаг — это офигенное путешествие по своей кредитной истории. И там можно получить инфаркт, я вам гарантирую, — уверяет Роман Нагучев.
Романа очень удивила его кредитная история.
— С 2018 года кто-то сделал около 15 попыток взять кредит на моё имя. Две микрокредитные организации запрашивали мою кредитную историю. Одобрили в итоге только один кредит — от «Займера» из Новосибирска.
Ещё, советует комментатор, можно поменять паспорт, но это по сути временная мера, потому что данные могут снова утечь.
Как обстоят дела сейчас
Роман сейчас занимается корректировкой своей кредитной истории. Он обращался в службу по контролю за мошенничеством «Займера»: сначала они не отвечали, а сегодня пришло письмо с извинениями и описанием мер, которые они предприняли.
— По итогам их внутреннего расследования было вынесено решение о моей непричастности к данному займу и мой личный кабинет будет заблокирован с невозможностью использовать мои данные в дальнейшем, — рассказал журналисту НГС Роман Нагучев.
Ранее мы рассказывали о подобной ситуации: сибирячка случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита по скану поддельного паспорта и начала разбираться в этом. А в этом материале мы объясняли, как проверить свою кредитную историю, чтобы не оказаться в подобной ситуации.