Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев узнал, что на нём висит долг по кредиту, взятому в Новосибирске. Но он не брал эти деньги

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев получил судебный приказ и таким образом узнал о том, что на нём висит долг по кредиту, взятому в Новосибирске, которого он не брал. Сумма небольшая, по его словам, но дело не в деньгах, а в самой ситуации.



Что произошло

По информации, указанной в приказе, кредит был взят в Новосибирске 5 марта 2020 года в микрокредитной организации «Займер», но Роман Нагучев говорит, что никогда в жизни не был в Новосибирске, а в указанный день его даже не было в России.

После этого он разобрался и узнал, что такие истории происходят нередко: если банкам, как правило, нужно личное присутствие заёмщика для взятия кредита, то МФО могут не предъявлять таких требований, поэтому на человеке может быть большое количество подобных кредитов.