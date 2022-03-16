Этот кризис ни с чем не сравнить: как подорожают продукты в 2022 году и стоит ли бояться дефицита

На фоне грустных новостей о росте цен и уходе с российского рынка иностранных компаний люди снова начали сметать с прилавков магазинов продукты долгосрочного хранения: крупы, сахар, муку — стандартный комплект. Однако всем наперед не запасешься: хлеб и молоко всё равно придется покупать по мере необходимости, да и овощами надолго не запасешься, если живешь в квартире и нет специального места для хранения. Хватит ли базовых продуктов на всех и что будет с ценами на них в этом году, мы выяснили у экономистов.
Кто подорожает первым?
Еще до начала спецоперации и последовавших за ней санкций Центробанк заявлял о том, что ставит целью инфляцию по итогам года 4,5%. Сейчас эти цифры уже никому не кажутся реалистичными.
— Какого-то галопирующего роста и гиперинфляции я не ожидаю, но изначальный таргет Центробанка на этот год — 4,5 — это можно забыть, — говорит экономист Георгий Остапкович. — То, что инфляция будет двузначная, — это наверняка будет так, но какая это будет двузначность? В сегодняшней неопределенности нужно подождать ну хотя бы две-три недели: узнать полный пакет санкций, список покидающих Россию компаний, потом наверняка будут контрсанкции, которые, наверное, тоже будут касаться продовольствия, и наконец, нужно выяснить, какая будет дорожная карта помощи людям и бизнесу. Сегодня огромный фон экономической неопределенности.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Экономисты не раз отмечали: инфляция неравномерна. Продукты дорожают быстрее, чем всё остальное, причем одни продукты растут в ценах быстрее других.
— Инфляция есть, при сложившейся структуре доходов россиян, при уровне платежеспособного спроса продовольственная инфляция в последние годы повыше, чем общая инфляция. Базовые продукты дорожают еще быстрей, чем все продукты питания в общей массе, — говорит бывший министр сельского хозяйства Леонид Холод. — Исключением, может быть, является хлеб, потому что там давно уже налажены взаимоотношения, выделены социальные сорта и цены на них держатся за счет повышения цен на другие сорта хлеба. Плюс ко всему правительство на прошлой неделе выделило 2,5 млрд рублей для компенсаций участникам хлебопроизводства. Не сбрасывайте со счетов, что в базовые продукты питания входят простейшие овощи, которые имеют выраженную сезонность — капуста, морковь, картошка, как правило, весной и ближе к лету дорожают, потому что накапливается стоимость хранения.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Опыт прошлых лет это только подтверждает: чем ближе лето — тем дороже, стоит вспомнить хотя бы прошлогоднюю историю с морковью, цена на которую оказалась в какой-то момент выше, чем на бананы (на это даже пожаловались президенту во время прямой линии). С поступлением нового урожая овощи, как правило, дешевеют — морковь и свекла в прошлом году так и сделали, а вот капуста почему-то не послушалась.
Остапкевич говорит, что поднять цену в три раза и удержать ее продавцам удалось за счет эффекта низкой базы: капуста подорожала все-таки с 20 до 60 рублей, а не с 200 до 600.
Можно ли остановить цены?
В первый год пандемии, когда неожиданно резко взлетели цены на сахар и подсолнечное масло, в ситуацию вмешалось правительство и цены на некоторое время заморозили. До продуктов, которые стали дорожать следом за ними, регулировка цен тогда не добралась. А вот теперь шанс есть — 15 марта глава Крыма предложил ввести на полгода госрегулирование цен на основные продукты питания, предложения в федеральное правительство уже направлены. Однако у этого решения могут быть и негативные последствия — теоретически возможен дефицит.
— Это может произойти, если приступят к каскадному ценовому регулированию, то есть если цены будут регулировать на многие продукты: на картошку, на морковку, на свеклу и так далее, — говорит Георгий Остапкович. — Оно, конечно, собьет цену, вопроса нет, регулирование всегда на первые полгода сбивает цену, но вот как будут действовать производители при фиксированных ценах, когда пройдет этот срок, — у меня большой вопрос. Но, может, на 3–4 месяца поставить какую-то регуляторику и смотреть, где какие цепочки, где нужно помочь производителям.
Леонид Холод говорит, что если цены никто не возьмется регулировать напрямую, то дефицит будет выражаться в повышении цены. При этом на овощи нового урожая, по его словам, цены сильно не должны вырасти.
— Новый урожай овощей закладывается уже сейчас, то что нужно для его заготовки — топливо, минеральные удобрения — должно было быть куплено до известных событий. Поэтому посевная должна пройти без осложнений, которые могли бы привести к каким-то жестким ценовым колебаниям, — говорит он. — Посевной материал тоже должны были уже купить. Возможно, недостающие семена придется закупать на внутреннем рынке, потому что на импортные семена будут действовать проблемы с логистикой и расчетами.
Рост курсов валют может сказаться на продукции животного происхождения — Россия производит свои корма, но премиксы, то есть кормовые добавки, приходится закупать из-за рубежа. Они подорожают, плюс могут быть проблемы с логистикой.
— Сейчас сложно сказать, потому что это будет зависеть от того, как пойдет импортозамещение. Где-то удастся полностью заменить импортную составляющую, где-то нет, — говорит экономист Георгий Остапкович. — У нас вроде как локализовано сельское хозяйство, но оно локализовано на конечном этапе: мясо курицы, птица, яйца. Мы закупаем бычков-производителей, мы закупаем кур-несушек. Да, итог мы получаем на российских фабриках, но промежуточная покупка идет импортная — как удастся ее заменить?
Георгий Остапкович предполагает, что для сельхозпроизводителей могут ввести субсидирование в надежде на то, что они не будут повышать цены. Пока же правительство объявило о специальных оборотных кредитов для системообразующих предприятий, в том числе — для агропромышленного комплекса.
Чуть ранее ряд крупных ритейлеров объявил о готовности ввести специальные «социальные товары», наценка на которые будет не больше 5%. Пока это касается наценок на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлеба, сахара и так называемого «борщевого набора» — капусты, картошки, моркови, лука, свеклы.
Точное изменение цен в ближайшее время экономисты предсказывать не берутся — особенности этого кризиса не позволяют проводить аналогии с кризисами, которые то и дело настигали россиян за последние 30 лет.
СЮЖЕТ
— Тогда у нас были экономические кризисы, а сегодня — геополитический. Когда влияет на ситуацию экономика — все ясно: какое макроэкономическое регулирование включить, что прибавить, что убавить, — объясняет экономист Георгий Оставпкович. — Геополитика одновременно сложней и проще. Допустим, переговоры будут успешными, начнет улаживаться процесс, все начнет постепенно возвращаться обратно.
Еще в конце декабря — начале января экономисты говорили о том, что рост цен будет постепенным, а к лету даже начнет снижаться, но после начала военной операции на Украине резко начал расти курс доллара, страны стали вводить санкции в отношении российских политиков, депутатов, некоторых компаний и Центробанка РФ, а сам он 28 февраля поднял ключевую ставку сразу на 10,5%. В ближайшие дни в ЦБ снова обсудят ключевую ставку — 18 марта ее могут снизить или еще поднять. О том, как ее колебания влияют на нашу жизнь мы объясняли в этом материале.