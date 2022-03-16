Этот кризис ни с чем не сравнить: как подорожают продукты в 2022 году и стоит ли бояться дефицита

Кто подорожает первым?

Еще до начала спецоперации и последовавших за ней санкций Центробанк заявлял о том, что ставит целью инфляцию по итогам года 4,5%. Сейчас эти цифры уже никому не кажутся реалистичными.

— Какого-то галопирующего роста и гиперинфляции я не ожидаю, но изначальный таргет Центробанка на этот год — 4,5 — это можно забыть, — говорит экономист Георгий Остапкович. — То, что инфляция будет двузначная, — это наверняка будет так, но какая это будет двузначность? В сегодняшней неопределенности нужно подождать ну хотя бы две-три недели: узнать полный пакет санкций, список покидающих Россию компаний, потом наверняка будут контрсанкции, которые, наверное, тоже будут касаться продовольствия, и наконец, нужно выяснить, какая будет дорожная карта помощи людям и бизнесу. Сегодня огромный фон экономической неопределенности.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



Экономисты не раз отмечали: инфляция неравномерна. Продукты дорожают быстрее, чем всё остальное, причем одни продукты растут в ценах быстрее других.