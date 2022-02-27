Россию планируют отключить от SWIFT. Как это скажется на стране, экономике и простых людях?

Сегодня, 26 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно принять меры по отключению России от SWIFT. Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что европейских стран, которые не были бы согласны с этим предложением, не осталось. Чем отключение грозит России, ее экономике и жителям? Разбираемся вместе с экономистами.



Что это за система