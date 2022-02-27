Россию планируют отключить от SWIFT. Как это скажется на стране, экономике и простых людях?

Сегодня, 26 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно принять меры по отключению России от SWIFT. Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что европейских стран, которые не были бы согласны с этим предложением, не осталось. Чем отключение грозит России, ее экономике и жителям? Разбираемся вместе с экономистами.
Что это за система
SWIFT — это межбанковская система совершения платежей и обмена информацией. Среди международных банковских систем она является самой массовой. SWIFT позволяет организациям из разных уголков планеты быстро и безопасно обмениваться друг с другом платежами. Россия на сегодняшний день входит в
На нас повлияет?
Николай Кричевский, доктор экономических наук, уверен, что ничего страшного из-за отключения не произойдет. Он утверждает, что 99% россиян его даже не заметят.
— Как переводили со Сбера на Сбер в режиме онлайн, так и будут переводить. Как платили в магазинах пластиковыми картами, так и будут платить. Бизнес тоже не заметит отключения. Большинство бизнесов работают внутри России, лишь 10–15% работают по импорту или экспорту. Но отсутствие SWIFT — это задержка всего на один день.
Ровно так же было в девяностые годы. Подчеркну, что две трети нашего товарооборота приходятся на Китай и страны СНГ. А там никакого SWIFT нет. То есть возникает проблема только с одной третью экспорта и импорта. У нас уже есть две альтернативные системы расчета — центробанковская и китайская. А с Западом будет задержка на день. Ну и скажите, где мы можем пострадать в этой истории?
Другую позицию занимает Андрей Заостровцев, экономист, профессор НИУ ВШЭ:
— Это отразится на всех людях. О бизнесе я вообще молчу. Отключения еще не произошло, но уже сейчас мне сообщают, что, по существу, все поставки прекратились. От деталей машин до бананов. Контейнерные фирмы-перевозчики просто отказываются работать с Россией. А SWIFT — это международная система автоматизированных расчетов.
Безусловно, есть какие-то альтернативные средства расчетов. Вроде возрождения допотопных факсов. Правда, сейчас никто ими не оборудован, и работать с ними невозможно. Для этого просто нет людей. Но главное — что расчеты будут вестись очень долго и неоперативно. Это срыв товарных поставок по всему спектру экспорта и импорта. Обычные люди ощутят дефицит товаров. Полки магазинов могут опустеть, а цены взлетят. Альтернативы SWIFT нет, сколько бы об этом ни говорили. Хотя стоит отметить, переводов внутри страны это не коснется.
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