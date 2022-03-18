Помахали крылышками: цены на прокладки выросли в 1,5–2 раза. Пока на них идет охота, изучаем альтернативу

Цены на товары женской гигиены стремительно полетели вверх. Обеспокоенные таким поворотом событий женщины впрок закупают прокладки и тампоны в больших количествах, и как следствие — полупустые полки в магазинах, легкая паника у тех, кто проворонил вспышку, а бабушкины советы про вату и марлю не спасают ни разу. Полагаем, что на арену пора выводить запасного игрока — менструальные чаши. Углубившись в изучение сего продукта, мы задали основные вопросы экспертам и поговорили с женщинами, которые давно сделали свой выбор в пользу силикона.
Привычные женщинам бренды Tampax, Always, Libresse и O.B. поступали в наши магазины из-за рубежа. Теперь некоторые наименования подскакивают в цене или вовсе исчезают с полок. Поставщики винят покупательский ажиотаж, но признают: как раньше уже не будет.
Как сообщает «Фонтанка.ру», всё началось, когда компания Procter & Gamble заявила 9 марта, что приостановит инвестиции в бизнес и сократит ассортимент продукции в России. А потом еще и разослала ритейлерам предупреждение о росте отпускных цен с 15 марта — в связи с нестабильным курсом рубля и логистическими проблемами. Согласно новой номенклатуре, цены на прокладки и тампоны (Always и Tampax) — выросли на 33%. И это — не предел.
Средняя цена на самые ходовые марки не превышала 100 рублей за упаковку в 9–12 штук, а по акции можно было выхватить за 60–70 рублей. Сегодня женщины натыкаются на отсутствие нужного им товара на полках, подозрительно разглядывая, мягко говоря, не совсем удобные «Милану», Bliss и Bibi российского производства. К уже надоевшему до чертиков ПМС добавляется добрая порция тревожности, в итоге имеем взрывоопасный коктейль из бушующих женских гормонов.
Если разделить женскую аудиторию на категории, получаем: фанаток прокладок (с крылышками или без них), ярых поклонниц тампонов и с легким отрывом тройку завершают любительницы менструальных чаш. Давайте разберемся, что, зачем и почему, так как есть подозрение, что силиконовое изобретение в скором времени нам сильно пригодится.
Менструальная чаша — это многоразовое силиконовое средство интимной гигиены, применяемое во время критических дней. Чаши имеют форму колокола разного диаметра. Основным плюсом их применения является возможность многоразового использования, что приводит к экономии на других средствах гигиены. Срок службы чаш — 10–15 лет. С чашами можно спать, плавать в воде, заниматься спортом. Если лечь или перевернуться, то обратно ничего из чаши не затечет, так как цервикальный канал только выпускает менструальную кровь и не дает ей заливаться обратно в полость матки. Чашу можно использовать до 12 часов подряд, пока она не заполнится.
Как выбрать менструальную чашу?
Акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что менструальные чаши не опасны, использовать ее или нет — выбор за женщиной, мнение врача здесь не играет судьбоносной роли. Чаша может вызывать дискомфорт при неправильно выбранном размере или доставлять неудобства в случае протекания.
— Выбирают чаши разной плотности в зависимости от того, были самопроизвольные роды или нет, ведь от этого зависит тонус мышц тазового дна и влагалища. Чем слабее мышцы, тем крупнее и мягче понадобится чаша. Чем сильнее мышцы, тем меньше по размерам и плотнее можно выбирать чашу. Кроме того, чаши могут иметь или не иметь ручку, за которую их проще извлекать. Ручка в виде стебля или петельки оптимальна для тех, кто только начинает пользоваться этим многоразовым средством гигиены. Ну и важно ориентироваться на объем теряемой крови во время менструации: чаши в основном представлены в двух объемах: L — 30 мл, S — 20 мл, — говорит врач.
В применении менструальной чаши есть небольшие минусы, особенно при первом использовании. Чаша может выскальзывать из рук во время установки и извлечения ее из влагалища, поэтому устанавливать и доставать ее лучше в душе. Не всегда с первого раза покупается чаша с подходящей окружностью, согласно вашим анатомическим особенностям.
— Присутствие чаши во влагалище может ощущаться, мешать в покое и при движении. Это следствие неправильной установки или неподходящего размера. Наличие миомы или эндометриоза, приводящих к увеличению ежемесячно теряемой крови, будет нежелательным для применения таких чаш, так как они могут протекать, особенно если выбран неверный диаметр, — объясняет Евгения Пекарева.
Какие средства для интимной гигиены использовать?
Важно, чтобы капа была стерильной и не навредила влагалищной микрофлоре, ее необходимо тщательно мыть, стерилизовать. Но и этого мало, ведь вводить ее вы будете не стерильными пальцами, а значит, вред микрофлоре все равно будет нанесен, поэтому обязательным условием должно быть применение специальных средств для интимной гигиены с молочной кислотой до и после введения чаши.
— Мыла, пенки, муссы с молочной кислотой, их достаточно много, например, гель Intimate от Nivea, который содержит экстракт ромашки и молочную кислоту, помогающие нейтрализовать воспаление и успокоить кожу. Гель, мусс Lactacyd, имеющий в своем составе молочную кислоту и молочную сыворотку (лактосерум) для поддержания нормальной микрофлоры, гель Sesderma Intimate (Nanocare), он в своем составе имеет экстракт лопуха, успокаивающий кожу пантенол и даже гиалуроновую кислоту. Гель «Эпиген интим», имеющий в своем составе молочную кислоту, а еще глицирризиновую кислоту, которая лучше других борется с бактериями. Этот гель наилучшим образом подходит для гигиены при наличии кандидоза или бактериального вагиноза. Жидкое мыло «Вагилак», которое содержит в своем составе молочную кислоту и экстракты календулы и ромашки. Особенно рекомендовано к применению в период менструации, беременности и после родов, — говорит врач Евгения Пекарева.
Где купить менструальную чашу и сколько она стоит?
Менструальные чаши продаются в магазине «Медтехника», в секс-шопах и интимных бутиках, в аптеках, практически во всех крупных онлайн-магазинах вроде Ozon, «Сбермаркет» и других.
К примеру, в интим-бутике Lust boutique представлены чаши разных брендов: Satisfyer и Lola — производятся в Китае, Lila Cup — производится в России из зарубежного сырья.
— Актуальная стоимость на 16 марта 2022 года: Satisfyer — 1700 рублей за комплект из двух чаш с мешочком для хранения; Lola — 1700 рублей за комплект из двух чаш с сумочкой для хранения и 850 рублей за одну чашу без сумочки; Lila Cup — 1000 рублей за одну чашу с мешочком и 900 рублей за одну чашу без мешочка. Важно, что все чаши изготовлены из медицинского силикона. Это непористый безопасный материал, который не способствует размножению бактерий, в отличие от тампонов и прокладок. В чашах менструальная кровь не контактирует с воздухом так, как в тампонах и прокладках. В чаше нет условий для быстрого размножения бактерий. «Вата», тепло и кровь — идеальная среда для этого. Именно поэтому при использовании тампонов может возникнуть синдром токсического шока. С прокладками всё преет. С чашами этого нет, нет никакого запаха, — говорит Катерина Лысенко, основатель интим-бутика Lust boutique в Новосибирске.
Катерина Лысенко не рекомендует использовать чаши, изготовленные из пористых материалов TPE (эластомер), TPR (резина).
— Это небезопасно, в порах материала накапливаются бактерии, что может нарушить микрофлору влагалища, привести к воспалительным процессам в органах малого таза. Чаши анонимных брендов, чаши, продающиеся на агрегаторах и магазинах, где вы не можете убедиться в оригинальности продукции, сертифицированности и безопасности материала. Под видом силикона могут продать другой материал, и никто не будет нести за это ответственность. Поэтому важно обращаться к надежным продавцам, — считает Катерина Лысенко.
Смотрим, что предлагает нам Ozon — цена варьируется от 500 рублей до 4000 рублей, если округлить. К примеру, бренд Butil — 499 рублей, размер L, S уже нет в наличии. «Экосметика» — 1299 рублей, размер S — цена за одно изделие, а Yukki Soft Small предлагают за 3899 рублей.
Сайт Berrycup.ru демонстрирует чаши стоимостью от 1890 до 2300 рублей — стартовый набор, в который входит сама чаша, очищающий гель для чаши и интимной гигиены, лубрикант для легкого введения чаши и стикерпак (для хорошего настроения). На Market.yandex.ru чаши от 828 рублей за одну штуку до 6104 рублей — набор за две чаши Rianne S Cherry Cup.
Уход за менструальной чашей
— Перед первым использованием и между менструальными циклами чаши нужно кипятить, то есть между использованиями чаши в одном цикле ее кипятить не нужно. Нужно налить воды в кастрюльку, закипятить ее, бросить чашу и поварить 1–2 минуты. Важно, чтобы чаша не касалась дна или стенок емкости, может «пригореть». Не нужно кипятить чашу 10 минут. Если переварить чашу, на нее может осесть белый известковый налет от воды. Просто хорошо помойте чашу с мылом и новой чистой губкой, если это произошло, — объясняет правила ухода Катерина Лысенко.
Что делать, если нет возможности кипятить? Можно залить кипятком в стакане до полного остывания или использовать таблетки для очищения зубных протезов. Чашу можно помыть в воде или протереть салфетками, туалетной бумагой. Такого очищения достаточно, чтобы использовать эту же чашу снова. Необязательно иметь источник воды, чтобы поменять чашу. Главное, чтобы руки были чистыми.
— Если способ с бумагой или салфетками не нравится, то можно заменить на вторую чашу из комплекта, а использованную убрать с собой до дома. Чашу всегда нужно начинать мыть в прохладной/холодной воде, чтобы смыть кровь. Если начать мыть горячей водой, то пигмент крови может осесть на чаше, и чаша окрасится/потемнеет. Это не мешает безопасной эксплуатации, но выглядит непривлекательно. Также, если оставить чашу грязной, не протереть, не помыть, пигмент тоже может осесть. Для мытья можно использовать мыло, важно его хорошо смыть. Специальные очищающие средства, какие-то клинеры или хлоргексидин, перекись не нужны, — добавляет Катерина Лысенко.
Что говорят пользователи?
Анастасия, 30 лет:
— Я пользуюсь чашей около полугода. Первые два цикла это было разочарование — не наловчилась, чаша не раскрывалась, протечки были немного, я нервничала из-за этого, потом всё как по маслу. Перейти на чаши, считаю, было лучшим решением, особенно сейчас. Не нужно даже в самые обильные дни (как правило, первые) каждые 2–3 часа менять тампон. Рано утром установил чашу, весь день ходишь спокойно, вечером перед сном поменяла, опять всю ночь спишь спокойно, — делится отзывом Анастасия.
Александра, 25 лет:
— Я пользуюсь чашей бренда Satysfyer. Раньше у меня была какая-то ноунейм-фирма, но чаша не подошла по размеру и жесткости. С Satysfyer всё отлично. Да, звучит всё это страшно, но на самом деле не страшнее, чем тампоны, кровавые прокладки и протечки. Я кипячу перед началом цикла, после — хорошо мою антибактериальным мылом. Хранится в мешочке, никого не смущает, занимает очень мало места (мешочек продавался в комплекте). С чашей забываешь про то, что каждые 3 часа нужно что-то менять и постоянно следить, не протекло ли. Нет неприятного запаха, кучи пластика и ежемесячных трат. Главное, найти подходящую для тебя чашу и приловчиться использовать. Да, это может занять пару месяцев, но результат того стоит. Для себя отмечу, что немного снизилась болезненность месячных с использованием чаши.
Ирина, 36 лет:
— Первое время было не совсем комфортно пользоваться постоянно, чередовала с прокладками. Зато сейчас полная свобода от переживаний из-за протеканий, что надо срочно что-то поменять, чашу совсем не чувствую, проблем с введением и извлечением тоже никаких, даже если криво вставишь, всё равно потом сама встает на нужное место и раскрывается. Спрей для обработки особо впечатлил — приятный аромат, нет липкости, удобно наносить, не вызывает дискомфорта (что у меня бывает достаточно редко) и хватает надолго.
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