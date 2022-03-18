Помахали крылышками: цены на прокладки выросли в 1,5–2 раза. Пока на них идет охота, изучаем альтернативу

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Уход за менструальной чашей



— Перед первым использованием и между менструальными циклами чаши нужно кипятить, то есть между использованиями чаши в одном цикле ее кипятить не нужно. Нужно налить воды в кастрюльку, закипятить ее, бросить чашу и поварить 1–2 минуты. Важно, чтобы чаша не касалась дна или стенок емкости, может «пригореть». Не нужно кипятить чашу 10 минут. Если переварить чашу, на нее может осесть белый известковый налет от воды. Просто хорошо помойте чашу с мылом и новой чистой губкой, если это произошло, — объясняет правила ухода Катерина Лысенко.

Что делать, если нет возможности кипятить? Можно залить кипятком в стакане до полного остывания или использовать таблетки для очищения зубных протезов. Чашу можно помыть в воде или протереть салфетками, туалетной бумагой. Такого очищения достаточно, чтобы использовать эту же чашу снова. Необязательно иметь источник воды, чтобы поменять чашу. Главное, чтобы руки были чистыми.

— Если способ с бумагой или салфетками не нравится, то можно заменить на вторую чашу из комплекта, а использованную убрать с собой до дома. Чашу всегда нужно начинать мыть в прохладной/холодной воде, чтобы смыть кровь. Если начать мыть горячей водой, то пигмент крови может осесть на чаше, и чаша окрасится/потемнеет. Это не мешает безопасной эксплуатации, но выглядит непривлекательно. Также, если оставить чашу грязной, не протереть, не помыть, пигмент тоже может осесть. Для мытья можно использовать мыло, важно его хорошо смыть. Специальные очищающие средства, какие-то клинеры или хлоргексидин, перекись не нужны, — добавляет Катерина Лысенко.

Что говорят пользователи?

Анастасия, 30 лет:

— Я пользуюсь чашей около полугода. Первые два цикла это было разочарование — не наловчилась, чаша не раскрывалась, протечки были немного, я нервничала из-за этого, потом всё как по маслу. Перейти на чаши, считаю, было лучшим решением, особенно сейчас. Не нужно даже в самые обильные дни (как правило, первые) каждые 2–3 часа менять тампон. Рано утром установил чашу, весь день ходишь спокойно, вечером перед сном поменяла, опять всю ночь спишь спокойно, — делится отзывом Анастасия.

Александра, 25 лет:

— Я пользуюсь чашей бренда Satysfyer. Раньше у меня была какая-то ноунейм-фирма, но чаша не подошла по размеру и жесткости. С Satysfyer всё отлично. Да, звучит всё это страшно, но на самом деле не страшнее, чем тампоны, кровавые прокладки и протечки. Я кипячу перед началом цикла, после — хорошо мою антибактериальным мылом. Хранится в мешочке, никого не смущает, занимает очень мало места (мешочек продавался в комплекте). С чашей забываешь про то, что каждые 3 часа нужно что-то менять и постоянно следить, не протекло ли. Нет неприятного запаха, кучи пластика и ежемесячных трат. Главное, найти подходящую для тебя чашу и приловчиться использовать. Да, это может занять пару месяцев, но результат того стоит. Для себя отмечу, что немного снизилась болезненность месячных с использованием чаши.

Ирина, 36 лет:

— Первое время было не совсем комфортно пользоваться постоянно, чередовала с прокладками. Зато сейчас полная свобода от переживаний из-за протеканий, что надо срочно что-то поменять, чашу совсем не чувствую, проблем с введением и извлечением тоже никаких, даже если криво вставишь, всё равно потом сама встает на нужное место и раскрывается. Спрей для обработки особо впечатлил — приятный аромат, нет липкости, удобно наносить, не вызывает дискомфорта (что у меня бывает достаточно редко) и хватает надолго.